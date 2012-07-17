Мета-взгляд на проблемы (не)образованной молодежи
- Учебный процесс в IT,
- Программирование,
- Карьера в IT-индустрии,
- Исследования и прогнозы в IT,
- Алгоритмы
Все мы учились в школе, а многие после школы в ВУЗе или университете, кто-то продолжил в аспирантуре. Очень многие продолжают учиться после этого: кто-то на курсах, а многие занимаются самообразованием. Многие сталкиваются с проблемами образования своих детей, а кто-то и внуков. И в принципе проблемы образования и специального обучения небезразличны всем, поскольку все хотят, чтобы врач, если пришлось к нему обратиться, был квалифицированным, а встречный водитель на дороге знал бы правила дорожного движения.
(Г. и А. Огородниковы)
Ну а некоторые причастны к образованию с другой стороны: кто-то преподает в школе, кто-то преподает в ВУЗе, кто-то просто учит своего ребенка читать и считать, кто-то делится своим опытом с молодым недавно пришедшим сотрудником и т.д. У меня очень скромный опыт преподавания, но он был удачным. Сейчас не преподаю и могу не знать современных тенденций. Но проблемами обучения интересуюсь еще и с точки зрения ИИ, разделяя мнение, что в обучении интеллекта искусственного во многом приходится копировать методы обучения интеллекта естественного, подобно тому, как копируют в ИИ свойства естественных нейронов. В соц.группу молодежи уже не вхожу. Однако, несмотря на это, волна Хабра-публикаций на тему «необразованной молодежи» меня, как и многих, заинтересовала настолько, что принял участие в обсуждениях. И наговорил столько, что решил сделать своеобразный дайджест из собственных автоповторов, добавив дополнительные пояснения и учитывая услышанные в обсуждениях возражения. Ниже предлагается этот взгляд стороннего наблюдателя. Думаю, что критики прозвучало уже предостаточно, поэтому сфокусируюсь на конструктивных идеях.
Прежде всего повторюсь, указывая на общеизвестные факты, что обучение детей со времен пещерных людей является обязательным всеобщим, даже героя Киплинга Маугли учат читать книгу джунглей. Многие мастера и хорошие специалисты в разных областях учатся всю жизнь, но все же для большого количества взрослых обучение не считается обязательным настолько, насколько оно считается обязательным для ребенка. В этом плане, не преуменьшая роль самообучения, все же приходится признать, что традиционно у всех народов основной упор делается на обучение, причем на жесткое модальное обучение типа «делай так». Так в основном учат и воспитывают родители, воспитатели и школьные учителя: «мой руки перед едой», «не грызи ногти», «не держи ложку в кулаке», «паяльник надо держать как карандаш», «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», «на токарном станке нельзя работать в галстуке – может намотать и удушить», «ты не должен поступать с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали с тобой» и т.д. При этом обоснование необязательно. Действительно, можно попытаться разъяснить ребенку, почему нужно мыть руки перед едой, но значительно труднее объяснить, почему нельзя держать ложку в кулаке – ведь ему так удобнее ее держать. Каждый школьник поймет, что движущиеся части станка могут намотать галстук, но найдутся спорщики, которые будут говорить, что галстук может быть коротким, что длинный можно заколоть булавкой и т.д. Стандартная линия поведения учителей и инструкторов – уходить от таких споров: «таковы требования техники безопасности и они не обсуждаются».
Самообучению в детском воспитании обычно отводится второстепенная роль. Конечно, бывают талантливые дети, и известно много случаев, когда заинтересовавшийся школьник самостоятельно по книгам осваивает что-то не входящее в школьную программу. Однако такие случаи обычно рассматриваются как исключения, пусть и довольно многочисленные, из общего правила. При этом обычно отмечается, что знания, полученные школьником в результате подобного самообучения, обычно поверхностны и не систематичны, а иногда и ошибочны, если не сумел разобраться или не так понял. Очевидно, что для взрослого достаточно образованного человека самообучение обычно проходит гораздо плодотворнее.
Отметим, что:
Действительно, сложно привлечь к ответственности гражданина, если он неграмотный. Таким образом, школа обязана дать каждому школьнику установленный запас базовых знаний, а каждый школьник обязан его получить. Иначе будет прятаться от пролетающего над головой самолета, принимая его за дракона – даже грузчиком не сможет работать. Выбор работы, вернее, обеспечение возможности осознанной проф.ориентации – важнейшая задача общеобразовательной школы. Без базовых знаний осознанный выбор не возможен. Конечно, перед школой еще ставятся воспитательные задачи, но эти задачи за рамками нашего обсуждения.
Дети взрослеют с разной скоростью, но некоторые уже в младших классах начинают проявлять интерес к одним школьным предметам при частичном или полном отсутствии интереса к другим. Однако если школьник не хочет учить неинтересные предметы, то школа обязана его заставить, что и происходит с разной степенью успешности и не успешности. Эта проблема известна с древнейших времен и, видимо, полностью неразрешима, раз приемлемого общего решения так и не нашли. Однако известны частные решения. Одно из них это специальные учебные заведения, где углубленно проходят отдельные предметы, нпр., языковые школы, физмат школы и т.д. А вот в случае неуглубленного изучения нужна очень сильная минимизация. Но каждый учитель заинтересован в своем предмете, поэтому всегда есть стремление к увеличению объемов изучаемого материала и к повышению требований.
Допустим, ученик хорошо рисует и мечтает стать художником, всякая информатика-математика ему до лампочки. Тройки по этим предметам для такого ученика вполне естественны. Но зачастую и в школе и дома такой ученик испытывает сильное постоянное давление за эти тройки (а двойки – вообще трагедия). Конечно, трудно не согласиться с доводами взрослых и опытных людей, окружающих этого школьника: интересы могут поменяться. Очень часто так и бывает, и вчерашний художник вдруг начинает все свободное время тратить на чтение книг про великие географические открытия. Против прилежного изучения языков – родного и иностранного еще труднее возражать: ведь это нужно и физику и лирику. А как возразить против математики? – Ведь это язык естествознания. Лирику, правда, математика нужна в пределах получения сдачи в магазине. Нравится это или нет, но во многих случаях, пока школьник не поймет нужность для него какого-то школьного предмета, все уговоры учителей и родителей являются пустой тратой нервов своих и ребенка. Бывают, конечно, и прирожденные лентяи. В этом случае, тем более, уговоры и наказания далеко не всегда дают положительный результат.
Конечно, каждый случай особый и общего рецепта быть не может, однако учителю стоит сильно опасаться девальвации наказаний. Если ученик раз за разом получает двойки и только двойки – он может привыкнуть, притерпеться и для него это перестанет быть наказанием. В ВУЗе ситуация иная: есть система пересдач и, в крайнем случае, отчисления. Поэтому в ВУЗе высокие требования являются более достижимыми. В школе же ИМХО минимальной оценкой, кроме исключительных случаев откровенного саботажа, должна быть тройка. То есть нужно ставить такие основные задачи, с которыми удовлетворительно (т.е. на 3) справятся все. Но кроме основных задач для всех, обязательно нужны дополнительные для успевающих, иначе некоторым из них станет скучно и они перестанут успевать. Понятно, что за успешное (и даже частично-успешное) решение более трудных задач и оценка должна быть выше. Для увлеченных предметом нужны факультативы, за длительное активное участие в которых выставляется только отличная оценка. На практике никого из учителей не приходится убеждать не ставить слишком много двоек – никому не позволят сделать постоянными двоечниками почти половину класса. Просто некоторым учителям стоит осознать двойку, как исключительную и не слишком частую меру и соответственно пользоваться ею осознанно, а не эмоционально. Для этого нужно понять, что при всем желании школа, даже специальная с углубленным изучением, например, информатики, не может дать полных систематических знаний по информатике, т.к. слишком много других предметов, которые не дадут заинтересованным школьникам сфокусироваться только на информатике. В том числе, этим школа принципиально отличается от ВУЗа, хотя и в вузах обычно бывают второстепенные предметы, но студентам гораздо легче, чем школьникам, правильно распределять свое время. Как было сказано, школа обязана заставить каждого учить все предметы, для чего практикуется практически ежедневный почти тотальный контроль. Студентов так не контролируют – они должны сдавать курсовые, зачеты, экзамены, но не ежедневные домашние задания и т.д.
Смешно выглядит стандартный довод, к которому любят прибегать многие школьные учителя: как же можно допустить, чтобы ученик не знал столь элементарной вещи! – Ну неужели они не понимают, что многим из их учеников за всю жизнь не понадобится теорема Пифагора или знание формулы медного купороса? Если, отучившись в школе, ученик так и не заинтересовался химией и математикой – значит, он выберет себе специальность, где ему это будет не нужно. И в таком случае школа выполнила свою обязанность, обеспечив ему осознанный выбор, несмотря на незнание ряда элементарных вещей этим учеником. Может, конечно, случится, что неожиданно для него в выбранной специальности понадобится химия или математика. Ничего не поделаешь – придется либо менять специальность, либо восполнять пробелы в своем образовании. Школа не виновата в таких пробелах.
Однако, переходя к информатике, нужно отметить важный пробел, в котором виновата школа: в частности, в обсуждениях на Хабре часто высказывается мнение, что многим программистам не надо знать математику. Зачем математика для «клепания» веб-сайтиков или простейших мобильных приложений? – А как человеку без знания математики понять смысл и необходимость современных принципов безопасности для веб-сайтиков… Пойдет по пути наименьшего сопротивления «шифрованием через xor» в полной уверенности, что обеспечил высокую степень защиты. Многие знания применяются неосознанно, поэтому специалисту, получившему добротное вузовское образование, может казаться, что математикой в повседневной работе он не пользуется. Например, при выборе алгоритма по вычислительной сложности. Но если другой «спец» не увидит никакой принципиальной разницы между экспонентой и полиномом, то в результате даже простое приложение может оказаться слишком медленным. Может, конечно, такой «HTML-кодер» и найдет себе экологическую нишу, где проработает многие годы.
Однако увольнение с работы может превратиться для него в личную трагедию. Грубая недооценка роли математики в программировании происходит из-за увлечения в школьной информатике технологиями, например, изучением современного, но не самого простого ЯП. Делают на этом языке красивый GUI, и все довольны. И никто из них не хочет понять, что технологии очень быстро устаревают, им на смену приходят новые и они — не главное. А главное — алгоритмы. Изучение информатики нужно начинать с изучения классических алгоритмов, а язык реализации должен прежде всего отвечать принципу «чем проще – тем лучше», чтобы не отвлекать слишком большое внимание на форму от алгоритмической сути. В принципе изучать алгоритмы можно и без ЯП. В конце концов, Евклид и Эратосфен сформулировали свои великие алгоритмы на естественном языке, не зная искусственных – не было тогда ЯП. Много позже определенную роль сыграл, нпр., и предельно упрощенный Русский алгоритмический язык. Однако сейчас у школ другие возможности, и вряд ли стоит возвращаться к этому ЯП. Но мне кажется, что при возможности лучший выбор будет в пользу языка, который минимально отвлекает школьников от основной цели. Код должен быть максимально нагляден для школьника. К сожалению, на любом языке можно написать путаный код. Полагаю, что и ЯП, и учитель первым делом должны этому препятствовать. В частности, не играть в уменьшение строчек кода. Например, программку для нахождения чисел Фибоначи на Питоне можно записать следующим образом:
Для школьника это ненаглядно, хотя и коротко. Другой недостаток для школы у современных языков типа Питона – недостаток учебников на русском по алгоритмам на этих ЯП. Этих недостатков лишен Паскаль. Как бы его ни критиковали, но этот «устаревший» язык зарекомендовал себя в качестве учебного языка и языка публикаций (в последнем случае сейчас чаще используется Pascal-like псевдокод). Выучить Паскаль для школьного применения гораздо проще и быстрее, чем многие другие языки. А строгости языка дисциплинируют учащихся в стилевом плане. Поняв основы, т.е. основные идеи алгоритмики и реализации, тем, кто захочет дальше учится программированию (в вузах, на курсах, самостоятельно), будет гораздо проще осваивать новые технологии и современные языки. Без этих основ учащийся может не увидеть за деревьями леса. В частности, для углубленного изучения алгоритмов в школе кроме классических книг Н.Вирта, можно посоветовать книгу С.М.Окулов, Программирование в алгоритмах, М.: БИНОМ, 2004. В предисловии автор отмечает, что книга в первую очередь предназначена для учителей и учащихся школ с углубленным изучением информатики. Упор делается на алгоритмику, причем на широко известные классические задачи, а не на выдуманные только для учебных целей.
Показательно, что сегодня слово «алгоритм» все чаще и чаще применяется в обиходном языке. При этом даже далекие от информатики лирики применяют его вполне уместно. И почти никто уже не путает алгоритм с логарифмом – значит, слово действительно прижилось в обиходе. Изучение алгоритмов вырабатывает умение последовательно и четко излагать свои мысли, описывать по шагам какое-либо действие. Такое умение не лишнее в любой специальности. А вот как записывается оператор цикла на каком-то ЯП, многие выпускники забудут сразу после окончания школы.
Выше отметил общеизвестный факт, что дети взрослеют с разной скоростью и что разное время могут затратить на выбор специальности. Отсюда следует важный вопрос, когда заканчивать общеобразовательную школу? Если, например, человек решил пойти работать почтальоном, то ему, может, и шести лет общеобразовательной школы достаточно. А достаточно ли шести лет общеобразовательной школы, если решил стать программистом? Думаю, что если есть возможность продолжить обучение в учебном заведении с углубленным изучением информатики, то такой возможностью следует воспользоваться. А вот вариант дальнейшего самообразования вызывает большие сомнения. Даже взрослый человек с большими знаниями и опытом обычно занимается не общим самообразованием, а под конкретную задачу. Просто чтение научно-технической литературы по смежным областям, чтобы быть в курсе, самообразованием в полной мере не является. Тут обсуждается принципиальная сторона вопроса, а не формальный вопрос получения каких-либо свидетельств об образовании. В конце концов, есть заочные формы обучения, можно сдать экстерном и т.д. Однако самое важное то, что было показано выше: школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике. Хорошим специалистом можно стать только в хорошем ВУЗе.
Я сам, уже работая (с университетским дипломом в кармане), периодически, как и мои коллеги, занимался (и сейчас занимаюсь) самообразованием. Однако, как правило, всегда была конкретная цель, было понятно, на что обратить особое внимание, а на что не следует тратить особо много времени. Например, недавно для конкретной задачи понадобилась технология CUDA, про которую раньше просто читал, чтобы быть в курсе. Разобрался, освоил, решил свою задачу. Наверно, самое трудное при самообразовании – понять, на что обратить внимание в первую очередь. А если все детали покажутся одинаково важными, то их изучать можно очень долго. При хорошем преподавателе такой проблемы возникать не должно, так как он обращает внимание учеников на действительно важные детали. Немаловажен и соревновательный процесс, которого нет при самообразовании. И как оценить свои успехи? Дать беспристрастную самооценку школьнику или студенту почти невозможно: в зависимости от типа характера либо сильно завысит, либо неоправданно занизит.
Думаю, что программисту, чем бы он ни занимался, могут быть полезны знания физики и химии. Постоянно появляются устройства, основанные на новых технологиях. Полезно иметь собственное мнение об их возможностях. Чтение рекламных проспектов и даже чтение популярных публикаций в таких случаях при отсутствии базовых знаний мало помогает. Таким образом, школа, а особенно ВУЗ представляются очень не бесполезными. Если это хорошая школа и хороший ВУЗ. Однако даже хороший ВУЗ не без урода и там, к сожалению, бывают плохие преподаватели. В таких случаях по этим предметам можно и нужно заниматься самообразованием в рамках вузовской программы по этому предмету. В том числе заниматься самообразованием на семинаре или лекции данного плохого преподавателя. Сравнение учебника с тем, что несет с кафедры такой горе-лектор, нередко дает дополнительный стимул к лучшему пониманию и усвоению предмета.
Также существует мнение, что последние классы школы и ВУЗ можно заменить, устроившись работать программистом. Прежде всего, очень большая вероятность, что не повезет – работа окажется если не рутинной, то и не требующей большого искусства. А не имея опыта и знаний, сразу оценить ситуацию вряд ли возможно. Полученный опыт, скорее всего, окажется мизерным. Сослуживцы, если и будут помогать и подсказывать, то по узкому кругу вопросов, связанных с работой. Таким образом, систематичных знаний не получить. Здесь еще одна чисто молодежная проблема – хочется получить все сразу: и знания, и опыт, и деньги. Но сразу обычно ничего не получается – с небольшим дополнительным возрастом обычно получается постепенно. Сначала нужно получить знания, потом приобрести опыт, а потом и деньги могут появиться. Учитывая все вышесказанное, я бы посоветовал основные систематические знания получать в учебном заведении, и при этом дополнительные знания и опыт разработки начать получать, участвуя в каком-нибудь добровольном проекте с открытым кодом. Никаких денег это не принесет, и хорошо – нет опасений, что к новичку будут претензии: какие претензии могут быть к бесплатному добровольцу? В сетке много таких проектов. Некоторое время назад и я предложил подобный проект. Получил много писем, в которых выражалось желание участвовать. Всем был рад. Но никто так и не стал участвовать – все сразу же замолкали. А ведь для новичка опыт участия хоть в каком проекте очень важен. Возрастает вероятность и за деньги куда-то устроиться. Более того, проект амбициозный на очень востребованную тему ИИ. Сейчас вместе с другими проектами у меня накопилось достаточно интересных выводов по путям развития ИИ и даже по его определению. Думаю обобщить их в статье для arXiv. Далее можно подумать и о публикации в солидном международном журнале. Школьнику и даже студенту было бы престижно стать соавтором такой публикации. Но не хотят – видимо, проблемы молодежи во многом в ней самой, а не только в образовании или в отсутствии возможностей.
(Г. и А. Огородниковы)
Ну а некоторые причастны к образованию с другой стороны: кто-то преподает в школе, кто-то преподает в ВУЗе, кто-то просто учит своего ребенка читать и считать, кто-то делится своим опытом с молодым недавно пришедшим сотрудником и т.д. У меня очень скромный опыт преподавания, но он был удачным. Сейчас не преподаю и могу не знать современных тенденций. Но проблемами обучения интересуюсь еще и с точки зрения ИИ, разделяя мнение, что в обучении интеллекта искусственного во многом приходится копировать методы обучения интеллекта естественного, подобно тому, как копируют в ИИ свойства естественных нейронов. В соц.группу молодежи уже не вхожу. Однако, несмотря на это, волна Хабра-публикаций на тему «необразованной молодежи» меня, как и многих, заинтересовала настолько, что принял участие в обсуждениях. И наговорил столько, что решил сделать своеобразный дайджест из собственных автоповторов, добавив дополнительные пояснения и учитывая услышанные в обсуждениях возражения. Ниже предлагается этот взгляд стороннего наблюдателя. Думаю, что критики прозвучало уже предостаточно, поэтому сфокусируюсь на конструктивных идеях.
Прежде всего повторюсь, указывая на общеизвестные факты, что обучение детей со времен пещерных людей является обязательным всеобщим, даже героя Киплинга Маугли учат читать книгу джунглей. Многие мастера и хорошие специалисты в разных областях учатся всю жизнь, но все же для большого количества взрослых обучение не считается обязательным настолько, насколько оно считается обязательным для ребенка. В этом плане, не преуменьшая роль самообучения, все же приходится признать, что традиционно у всех народов основной упор делается на обучение, причем на жесткое модальное обучение типа «делай так». Так в основном учат и воспитывают родители, воспитатели и школьные учителя: «мой руки перед едой», «не грызи ногти», «не держи ложку в кулаке», «паяльник надо держать как карандаш», «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», «на токарном станке нельзя работать в галстуке – может намотать и удушить», «ты не должен поступать с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали с тобой» и т.д. При этом обоснование необязательно. Действительно, можно попытаться разъяснить ребенку, почему нужно мыть руки перед едой, но значительно труднее объяснить, почему нельзя держать ложку в кулаке – ведь ему так удобнее ее держать. Каждый школьник поймет, что движущиеся части станка могут намотать галстук, но найдутся спорщики, которые будут говорить, что галстук может быть коротким, что длинный можно заколоть булавкой и т.д. Стандартная линия поведения учителей и инструкторов – уходить от таких споров: «таковы требования техники безопасности и они не обсуждаются».
Самообучению в детском воспитании обычно отводится второстепенная роль. Конечно, бывают талантливые дети, и известно много случаев, когда заинтересовавшийся школьник самостоятельно по книгам осваивает что-то не входящее в школьную программу. Однако такие случаи обычно рассматриваются как исключения, пусть и довольно многочисленные, из общего правила. При этом обычно отмечается, что знания, полученные школьником в результате подобного самообучения, обычно поверхностны и не систематичны, а иногда и ошибочны, если не сумел разобраться или не так понял. Очевидно, что для взрослого достаточно образованного человека самообучение обычно проходит гораздо плодотворнее.
Отметим, что:
В развитых странах среднее образование, начиная с XX века, является обязательным и всеобщим.(Википедия)
В настоящее время в некоторых странах (например, в России) общее образование является не только правом, но и обязанностью граждан. (Википедия)
Действительно, сложно привлечь к ответственности гражданина, если он неграмотный. Таким образом, школа обязана дать каждому школьнику установленный запас базовых знаний, а каждый школьник обязан его получить. Иначе будет прятаться от пролетающего над головой самолета, принимая его за дракона – даже грузчиком не сможет работать. Выбор работы, вернее, обеспечение возможности осознанной проф.ориентации – важнейшая задача общеобразовательной школы. Без базовых знаний осознанный выбор не возможен. Конечно, перед школой еще ставятся воспитательные задачи, но эти задачи за рамками нашего обсуждения.
Дети взрослеют с разной скоростью, но некоторые уже в младших классах начинают проявлять интерес к одним школьным предметам при частичном или полном отсутствии интереса к другим. Однако если школьник не хочет учить неинтересные предметы, то школа обязана его заставить, что и происходит с разной степенью успешности и не успешности. Эта проблема известна с древнейших времен и, видимо, полностью неразрешима, раз приемлемого общего решения так и не нашли. Однако известны частные решения. Одно из них это специальные учебные заведения, где углубленно проходят отдельные предметы, нпр., языковые школы, физмат школы и т.д. А вот в случае неуглубленного изучения нужна очень сильная минимизация. Но каждый учитель заинтересован в своем предмете, поэтому всегда есть стремление к увеличению объемов изучаемого материала и к повышению требований.
Допустим, ученик хорошо рисует и мечтает стать художником, всякая информатика-математика ему до лампочки. Тройки по этим предметам для такого ученика вполне естественны. Но зачастую и в школе и дома такой ученик испытывает сильное постоянное давление за эти тройки (а двойки – вообще трагедия). Конечно, трудно не согласиться с доводами взрослых и опытных людей, окружающих этого школьника: интересы могут поменяться. Очень часто так и бывает, и вчерашний художник вдруг начинает все свободное время тратить на чтение книг про великие географические открытия. Против прилежного изучения языков – родного и иностранного еще труднее возражать: ведь это нужно и физику и лирику. А как возразить против математики? – Ведь это язык естествознания. Лирику, правда, математика нужна в пределах получения сдачи в магазине. Нравится это или нет, но во многих случаях, пока школьник не поймет нужность для него какого-то школьного предмета, все уговоры учителей и родителей являются пустой тратой нервов своих и ребенка. Бывают, конечно, и прирожденные лентяи. В этом случае, тем более, уговоры и наказания далеко не всегда дают положительный результат.
Конечно, каждый случай особый и общего рецепта быть не может, однако учителю стоит сильно опасаться девальвации наказаний. Если ученик раз за разом получает двойки и только двойки – он может привыкнуть, притерпеться и для него это перестанет быть наказанием. В ВУЗе ситуация иная: есть система пересдач и, в крайнем случае, отчисления. Поэтому в ВУЗе высокие требования являются более достижимыми. В школе же ИМХО минимальной оценкой, кроме исключительных случаев откровенного саботажа, должна быть тройка. То есть нужно ставить такие основные задачи, с которыми удовлетворительно (т.е. на 3) справятся все. Но кроме основных задач для всех, обязательно нужны дополнительные для успевающих, иначе некоторым из них станет скучно и они перестанут успевать. Понятно, что за успешное (и даже частично-успешное) решение более трудных задач и оценка должна быть выше. Для увлеченных предметом нужны факультативы, за длительное активное участие в которых выставляется только отличная оценка. На практике никого из учителей не приходится убеждать не ставить слишком много двоек – никому не позволят сделать постоянными двоечниками почти половину класса. Просто некоторым учителям стоит осознать двойку, как исключительную и не слишком частую меру и соответственно пользоваться ею осознанно, а не эмоционально. Для этого нужно понять, что при всем желании школа, даже специальная с углубленным изучением, например, информатики, не может дать полных систематических знаний по информатике, т.к. слишком много других предметов, которые не дадут заинтересованным школьникам сфокусироваться только на информатике. В том числе, этим школа принципиально отличается от ВУЗа, хотя и в вузах обычно бывают второстепенные предметы, но студентам гораздо легче, чем школьникам, правильно распределять свое время. Как было сказано, школа обязана заставить каждого учить все предметы, для чего практикуется практически ежедневный почти тотальный контроль. Студентов так не контролируют – они должны сдавать курсовые, зачеты, экзамены, но не ежедневные домашние задания и т.д.
Смешно выглядит стандартный довод, к которому любят прибегать многие школьные учителя: как же можно допустить, чтобы ученик не знал столь элементарной вещи! – Ну неужели они не понимают, что многим из их учеников за всю жизнь не понадобится теорема Пифагора или знание формулы медного купороса? Если, отучившись в школе, ученик так и не заинтересовался химией и математикой – значит, он выберет себе специальность, где ему это будет не нужно. И в таком случае школа выполнила свою обязанность, обеспечив ему осознанный выбор, несмотря на незнание ряда элементарных вещей этим учеником. Может, конечно, случится, что неожиданно для него в выбранной специальности понадобится химия или математика. Ничего не поделаешь – придется либо менять специальность, либо восполнять пробелы в своем образовании. Школа не виновата в таких пробелах.
Однако, переходя к информатике, нужно отметить важный пробел, в котором виновата школа: в частности, в обсуждениях на Хабре часто высказывается мнение, что многим программистам не надо знать математику. Зачем математика для «клепания» веб-сайтиков или простейших мобильных приложений? – А как человеку без знания математики понять смысл и необходимость современных принципов безопасности для веб-сайтиков… Пойдет по пути наименьшего сопротивления «шифрованием через xor» в полной уверенности, что обеспечил высокую степень защиты. Многие знания применяются неосознанно, поэтому специалисту, получившему добротное вузовское образование, может казаться, что математикой в повседневной работе он не пользуется. Например, при выборе алгоритма по вычислительной сложности. Но если другой «спец» не увидит никакой принципиальной разницы между экспонентой и полиномом, то в результате даже простое приложение может оказаться слишком медленным. Может, конечно, такой «HTML-кодер» и найдет себе экологическую нишу, где проработает многие годы.
Однако увольнение с работы может превратиться для него в личную трагедию. Грубая недооценка роли математики в программировании происходит из-за увлечения в школьной информатике технологиями, например, изучением современного, но не самого простого ЯП. Делают на этом языке красивый GUI, и все довольны. И никто из них не хочет понять, что технологии очень быстро устаревают, им на смену приходят новые и они — не главное. А главное — алгоритмы. Изучение информатики нужно начинать с изучения классических алгоритмов, а язык реализации должен прежде всего отвечать принципу «чем проще – тем лучше», чтобы не отвлекать слишком большое внимание на форму от алгоритмической сути. В принципе изучать алгоритмы можно и без ЯП. В конце концов, Евклид и Эратосфен сформулировали свои великие алгоритмы на естественном языке, не зная искусственных – не было тогда ЯП. Много позже определенную роль сыграл, нпр., и предельно упрощенный Русский алгоритмический язык. Однако сейчас у школ другие возможности, и вряд ли стоит возвращаться к этому ЯП. Но мне кажется, что при возможности лучший выбор будет в пользу языка, который минимально отвлекает школьников от основной цели. Код должен быть максимально нагляден для школьника. К сожалению, на любом языке можно написать путаный код. Полагаю, что и ЯП, и учитель первым делом должны этому препятствовать. В частности, не играть в уменьшение строчек кода. Например, программку для нахождения чисел Фибоначи на Питоне можно записать следующим образом:
fib = lambda n: fib(n - 1) + fib(n - 2) if n > 2 else 1
Для школьника это ненаглядно, хотя и коротко. Другой недостаток для школы у современных языков типа Питона – недостаток учебников на русском по алгоритмам на этих ЯП. Этих недостатков лишен Паскаль. Как бы его ни критиковали, но этот «устаревший» язык зарекомендовал себя в качестве учебного языка и языка публикаций (в последнем случае сейчас чаще используется Pascal-like псевдокод). Выучить Паскаль для школьного применения гораздо проще и быстрее, чем многие другие языки. А строгости языка дисциплинируют учащихся в стилевом плане. Поняв основы, т.е. основные идеи алгоритмики и реализации, тем, кто захочет дальше учится программированию (в вузах, на курсах, самостоятельно), будет гораздо проще осваивать новые технологии и современные языки. Без этих основ учащийся может не увидеть за деревьями леса. В частности, для углубленного изучения алгоритмов в школе кроме классических книг Н.Вирта, можно посоветовать книгу С.М.Окулов, Программирование в алгоритмах, М.: БИНОМ, 2004. В предисловии автор отмечает, что книга в первую очередь предназначена для учителей и учащихся школ с углубленным изучением информатики. Упор делается на алгоритмику, причем на широко известные классические задачи, а не на выдуманные только для учебных целей.
Показательно, что сегодня слово «алгоритм» все чаще и чаще применяется в обиходном языке. При этом даже далекие от информатики лирики применяют его вполне уместно. И почти никто уже не путает алгоритм с логарифмом – значит, слово действительно прижилось в обиходе. Изучение алгоритмов вырабатывает умение последовательно и четко излагать свои мысли, описывать по шагам какое-либо действие. Такое умение не лишнее в любой специальности. А вот как записывается оператор цикла на каком-то ЯП, многие выпускники забудут сразу после окончания школы.
Выше отметил общеизвестный факт, что дети взрослеют с разной скоростью и что разное время могут затратить на выбор специальности. Отсюда следует важный вопрос, когда заканчивать общеобразовательную школу? Если, например, человек решил пойти работать почтальоном, то ему, может, и шести лет общеобразовательной школы достаточно. А достаточно ли шести лет общеобразовательной школы, если решил стать программистом? Думаю, что если есть возможность продолжить обучение в учебном заведении с углубленным изучением информатики, то такой возможностью следует воспользоваться. А вот вариант дальнейшего самообразования вызывает большие сомнения. Даже взрослый человек с большими знаниями и опытом обычно занимается не общим самообразованием, а под конкретную задачу. Просто чтение научно-технической литературы по смежным областям, чтобы быть в курсе, самообразованием в полной мере не является. Тут обсуждается принципиальная сторона вопроса, а не формальный вопрос получения каких-либо свидетельств об образовании. В конце концов, есть заочные формы обучения, можно сдать экстерном и т.д. Однако самое важное то, что было показано выше: школа не должна и не может дать достаточных систематичных знаний ни по одному из изучаемых там предметов, в том числе и по информатике. Хорошим специалистом можно стать только в хорошем ВУЗе.
Я сам, уже работая (с университетским дипломом в кармане), периодически, как и мои коллеги, занимался (и сейчас занимаюсь) самообразованием. Однако, как правило, всегда была конкретная цель, было понятно, на что обратить особое внимание, а на что не следует тратить особо много времени. Например, недавно для конкретной задачи понадобилась технология CUDA, про которую раньше просто читал, чтобы быть в курсе. Разобрался, освоил, решил свою задачу. Наверно, самое трудное при самообразовании – понять, на что обратить внимание в первую очередь. А если все детали покажутся одинаково важными, то их изучать можно очень долго. При хорошем преподавателе такой проблемы возникать не должно, так как он обращает внимание учеников на действительно важные детали. Немаловажен и соревновательный процесс, которого нет при самообразовании. И как оценить свои успехи? Дать беспристрастную самооценку школьнику или студенту почти невозможно: в зависимости от типа характера либо сильно завысит, либо неоправданно занизит.
Думаю, что программисту, чем бы он ни занимался, могут быть полезны знания физики и химии. Постоянно появляются устройства, основанные на новых технологиях. Полезно иметь собственное мнение об их возможностях. Чтение рекламных проспектов и даже чтение популярных публикаций в таких случаях при отсутствии базовых знаний мало помогает. Таким образом, школа, а особенно ВУЗ представляются очень не бесполезными. Если это хорошая школа и хороший ВУЗ. Однако даже хороший ВУЗ не без урода и там, к сожалению, бывают плохие преподаватели. В таких случаях по этим предметам можно и нужно заниматься самообразованием в рамках вузовской программы по этому предмету. В том числе заниматься самообразованием на семинаре или лекции данного плохого преподавателя. Сравнение учебника с тем, что несет с кафедры такой горе-лектор, нередко дает дополнительный стимул к лучшему пониманию и усвоению предмета.
Также существует мнение, что последние классы школы и ВУЗ можно заменить, устроившись работать программистом. Прежде всего, очень большая вероятность, что не повезет – работа окажется если не рутинной, то и не требующей большого искусства. А не имея опыта и знаний, сразу оценить ситуацию вряд ли возможно. Полученный опыт, скорее всего, окажется мизерным. Сослуживцы, если и будут помогать и подсказывать, то по узкому кругу вопросов, связанных с работой. Таким образом, систематичных знаний не получить. Здесь еще одна чисто молодежная проблема – хочется получить все сразу: и знания, и опыт, и деньги. Но сразу обычно ничего не получается – с небольшим дополнительным возрастом обычно получается постепенно. Сначала нужно получить знания, потом приобрести опыт, а потом и деньги могут появиться. Учитывая все вышесказанное, я бы посоветовал основные систематические знания получать в учебном заведении, и при этом дополнительные знания и опыт разработки начать получать, участвуя в каком-нибудь добровольном проекте с открытым кодом. Никаких денег это не принесет, и хорошо – нет опасений, что к новичку будут претензии: какие претензии могут быть к бесплатному добровольцу? В сетке много таких проектов. Некоторое время назад и я предложил подобный проект. Получил много писем, в которых выражалось желание участвовать. Всем был рад. Но никто так и не стал участвовать – все сразу же замолкали. А ведь для новичка опыт участия хоть в каком проекте очень важен. Возрастает вероятность и за деньги куда-то устроиться. Более того, проект амбициозный на очень востребованную тему ИИ. Сейчас вместе с другими проектами у меня накопилось достаточно интересных выводов по путям развития ИИ и даже по его определению. Думаю обобщить их в статье для arXiv. Далее можно подумать и о публикации в солидном международном журнале. Школьнику и даже студенту было бы престижно стать соавтором такой публикации. Но не хотят – видимо, проблемы молодежи во многом в ней самой, а не только в образовании или в отсутствии возможностей.
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