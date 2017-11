Автоматное программирование. Часть 4. Эффективность автоматно-спроектированных программ

struct tFont_item{ u1x Width; const u1x * Image; }; union { u2x Data; u1x Array[2]; }Symbol_buffer; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void printToBuffer( int lineStartX, int lineStartY, const tFont_item * symbolInfo, int minX, int maxX) { u1x bytes_Width = (symbolInfo->Width + 7) >> 3; for (int y = 0; y < Font_height; y++) { if(bytes_Width == 1) Symbol_buffer.Array[1] = *((u1x*)(symbolInfo->Image + bytes_Width * y)); else Symbol_buffer.Data = *((u2x*)(symbolInfo->Image + bytes_Width * y)); u2x bit_mask = 0x8000; for (int x = 0; x < symbolInfo->Width; x++) { bool bit = Symbol_buffer.Data & bit_mask; bit_mask = bit_mask >> 1; int lineX = lineStartX + x; int lineY = lineStartY + y; if (lineX >= minX && lineX <= maxX) { setPixelInBuffer(lineX, lineY, bit); } }//for (int x = 0; x < symbolInfo->Width; x++) }//for (int y = 0; y < Font_height; y++) };//void printToBuffer( int lineStartX, int lineStartY, tFont_item * symbolInfo, int minX, int maxX ) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setPixelInBuffer(int x, int y, bool bit) { int bitNumber = (x & 7); int byteNumber = x >> 3; if (bit) { Line_buffer[y][byteNumber] |= (0x80 >> bitNumber); } };//void setPixelInBuffer(int x, int y, bool bit)