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Caesar3 все таки open



    Некоторое время назад, примерно с 2008 года, у меня был хобби-проект по воссозданию довольно знаменитого конце ХХ века ситибилдера Caesar III ©, в процессе работы над игрой был написан ряд статей по механике игры и её внутреннему устройству (например эта).

    Чуть позже на сайте поклонников игры я познакомился с другим разработчиком, также увлеченным восстановлением, и хотя наши подходы к восстановлению игры в корне отличались, это не помешало обмениваться информацией. Очень интересно было изучать код оригинальной (через IDA, попутно восстановив часть исходников) механики и, переработав его, использовать в своей игре.

    Примерно через четыре года получился более-менее живой проект с уровнями перенесенными из прародительницы, но уже описанными в json-конфигах, с самописным GUI, прикрученным js движком, небольшими изменениями в графическом оформлении. А еще получилась полностью переосмысленная динамика города, оставляющая очень схожее с оригиналом поведение. Собственно так и задумывалось.

    imageЧто получилось, можно посмотреть тут

    image


    Другой любитель древностей, Bianca van Schaik, пошла по пути пересказа, ну или вольного (dx5-7 часть была реализована на SDL) перевода исполняемого файла. Несколько недель назад и этот проект был закончен и выложен на github:

    — Реализовано и восстановлено более 90% процентов сишного кода оригинала
    — Имена переменным даны по их функционалу
    — Смысл части переменных остался неизвестен
    — Некоторые части не используются в основном коде
    — Другие остались хвостами из движка Caesar2

    Всеx неравнодушных к археологии кода прошу на github:

    Оригинальный репо с сишным кодом
    А тут адаптировано к сборке плюсами

    P.S. Проект компилится, запускается и играется, надо только на уровень выше бинарника положить папку data, куда скопировать ресурсы от Caesar3, пока только английского.
    P.P.S. Не говорите, плиз, Activision, а то опять забанят репозиторий :)
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    Комментарии 12
    • +1
      Круто!
      • 0
        Ништяк! Помню в стиме скачивал и поправлял баги с модельками чтоб играть можно было нормально (год назад наверно) но было много багов игра не игралась дальше примерно 3го уровня. Сейчас в стиме рабочая версия можно «потестить»?
        • 0
          Нерабочая, причина написана в последнем предложении )
          • 0
            Посмотрел репозиторий на Гитхабе.
            Я так понимаю, разработка либо завершена, либо по тем или иным причинам, прекращена?
            • 0
              Ответил в личку, да прекращена
              • 0
                Досадно. Впрочем, со Стимом было понятно с самого начала.

                С другой стороны, вы вполне законно бы могли пушить актуальный код на гитхаб. В конце концов, вы не используете ресурсы игры в своём проекте — а опенсорс-клонов движков популярных игр, сами знаете, хватает.
                • 0
                  Разве что не использовать название игры.
        • 0
          Я просто не в курсе, а зачем это делается, помимо собственного удовольствия? В том плане, с игрой изначально что-то не так, дальше третьего уровня оригинал не играется, а уровней не 3 и производитель так и не сделал заплатку за много лет?
          • 0
            Это вы про стимовскую версию?
            • 0
              С оригиналом все норм, это я только до третьего уровня скрипты написал правильно )))
              • +2
                Делалось это ради модов сначала, ну там текстуры поменять, а потом захотелось большего — логику новую добавить или юнитов, или шлагбаумы, коих в цезаре очень не хватало и префекты бегали через полкарты патрулировать.
                • 0
                  Понял, а там и текстурки перерисовать в HD)

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