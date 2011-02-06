Интегрирование уравнений движения

Симуляция физики делает небольшие предсказания на основании законов физики. Эти предсказания на самом деле достаточно просты, что-то вроде «если объект вот здесь и он движется с такой скоростью в этом направлении, то за краткий промежуток времени он окажется вот тут». Мы создаём такие предсказания с помощью математической техники под названием интегрирование.Темой этой статьи как раз и будет реализация такого интегрирования.Вы можете помнить из курса старшей школы или вуза, что сила равна произведению массы на ускорение.

Преобразуем это уравнение и увидим, что ускорение равно силе, делённой на массу. Это соответствует нашим интуитивным ожиданиям, потому что тяжёлые объекты труднее бросать.

Ускорение — это темп изменения скорости от времени:

Аналогично, скорость — это темп изменения позиции от времени:

Численное интегрирование

ускорение = сила / масса изменение позиции = скорость * dt изменение скорости = ускорение * dt

double t = 0.0; float dt = 1.0f; float velocity = 0.0f; float position = 0.0f; float force = 10.0f; float mass = 1.0f; while ( t <= 10.0 ) { position = position + velocity * dt; velocity = velocity + ( force / mass ) * dt; t += dt; }

t=0: position = 0 velocity = 0 t=1: position = 0 velocity = 10 t=2: position = 10 velocity = 20 t=3: position = 30 velocity = 30 t=4: position = 60 velocity = 40 t=5: position = 100 velocity = 50 t=6: position = 150 velocity = 60 t=7: position = 210 velocity = 70 t=8: position = 280 velocity = 80 t=9: position = 360 velocity = 90 t=10: position = 450 velocity = 100

Явный метод Эйлера

s = ut + 0.5at^2 s = 0.0*t + 0.5at^2 s = 0.5(10)(10^2) s = 0.5(10)(100) s = 500 метров

100

t=9.90: position = 489.552155 velocity = 98.999062 t=9.91: position = 490.542145 velocity = 99.099060 t=9.92: position = 491.533142 velocity = 99.199059 t=9.93: position = 492.525146 velocity = 99.299057 t=9.94: position = 493.518127 velocity = 99.399055 t=9.95: position = 494.512115 velocity = 99.499054 t=9.96: position = 495.507111 velocity = 99.599052 t=9.97: position = 496.503113 velocity = 99.699051 t=9.98: position = 497.500092 velocity = 99.799049 t=9.99: position = 498.498077 velocity = 99.899048 t=10.00: position = 499.497070 velocity = 99.999046

Почему явный метод Эйлера не (всегда) так уж хорош

Масса: 1 килограмм

Исходная позиция: 1000 метров от исходной точки

Коэффициент упругости по закону Гука: k = 15

Коэффициент затухания по закону Гука: b = 0.1

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Симплектический метод Эйлера

position += velocity * dt; velocity += acceleration * dt;

velocity += acceleration * dt; position += velocity * dt;

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Существует множество других методов интегрирования

Реализация RK4

struct State { float x; // позиция float v; // скорость };

struct Derivative { float dx; // dx/dt = скорость float dv; // dv/dt = ускорение };

Derivative evaluate( const State & initial, double t, float dt, const Derivative & d ) { State state; state.x = initial.x + d.dx*dt; state.v = initial.v + d.dv*dt; Derivative output; output.dx = state.v; output.dv = acceleration( state, t+dt ); return output; }

float acceleration( const State & state, double t ) { const float k = 15.0f; const float b = 0.1f; return -k * state.x - b * state.v; }

void integrate( State & state, double t, float dt ) { Derivative a,b,c,d; a = evaluate( state, t, 0.0f, Derivative() ); b = evaluate( state, t, dt*0.5f, a ); c = evaluate( state, t, dt*0.5f, b ); d = evaluate( state, t, dt, c ); float dxdt = 1.0f / 6.0f * ( a.dx + 2.0f * ( b.dx + c.dx ) + d.dx ); float dvdt = 1.0f / 6.0f * ( a.dv + 2.0f * ( b.dv + c.dv ) + d.dv ); state.x = state.x + dxdt * dt; state.v = state.v + dvdt * dt; }

Сравнение симплектического метода Эйлера и RK4

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Заключение

Явный метод Эйлера Симплектический метод Эйлера Метод Рунге-Кутты порядка 4 (RK4)

position += velocity * dt; velocity += acceleration * dt;

velocity += acceleration * dt; position += velocity * dt;