Небольшая история о команде `yes` в Unix

echo

true

yes

y y y y (...ну вы поняли мысль)

yes | sh boring_installation.sh

yes

Пишем yes

10 PRINT "y" 20 GOTO 10

while True: print("y")

python yes.py | pv -r > /dev/null [4.17MiB/s]

yes | pv -r > /dev/null [34.2MiB/s]

use std::env; fn main() { let expletive = env::args().nth(1).unwrap_or("y".into()); loop { println!("{}", expletive); } }

Строка, которую мы печатаем в цикле, — это первый параметр командной строки под названием expletive . Это слово я узнал из руководства yes .

. Это слово я узнал из руководства . Я использую unwrap_or , чтобы получить expletive из параметров. Если параметры не установлены, по умолчанию используется "y".

, чтобы получить из параметров. Если параметры не установлены, по умолчанию используется "y". Параметр по умолчанию конвертируется из строкового фрагмента ( &str ) в owned() в куче ( String ) при помощи into() .

cargo run --release | pv -r > /dev/null Compiling yes v0.1.0 Finished release [optimized] target(s) in 1.0 secs Running `target/release/yes` [2.35MiB/s]

main(argc, argv) char **argv; { for (;;) printf("%s

", argc>1? argv[1]: "y"); }

# brew install coreutils gyes | pv -r > /dev/null [854MiB/s]

/* Repeatedly output the buffer until there is a write error; then fail. */ while (full_write (STDOUT_FILENO, buf, bufused) == bufused) continue;

BUFSIZ

use std::io::{self, Write}; const BUFSIZE: usize = 8192; fn main() { let expletive = env::args().nth(1).unwrap_or("y".into()); let mut writer = BufWriter::with_capacity(BUFSIZE, io::stdout()); loop { writeln!(writer, "{}", expletive).unwrap(); } }

Дополнение

use std::env; use std::io::{self, Write}; use std::process; use std::borrow::Cow; use std::ffi::OsString; pub const BUFFER_CAPACITY: usize = 64 * 1024; pub fn to_bytes(os_str: OsString) -> Vec<u8> { use std::os::unix::ffi::OsStringExt; os_str.into_vec() } fn fill_up_buffer<'a>(buffer: &'a mut [u8], output: &'a [u8]) -> &'a [u8] { if output.len() > buffer.len() / 2 { return output; } let mut buffer_size = output.len(); buffer[..buffer_size].clone_from_slice(output); while buffer_size < buffer.len() / 2 { let (left, right) = buffer.split_at_mut(buffer_size); right[..buffer_size].clone_from_slice(left); buffer_size *= 2; } &buffer[..buffer_size] } fn write(output: &[u8]) { let stdout = io::stdout(); let mut locked = stdout.lock(); let mut buffer = [0u8; BUFFER_CAPACITY]; let filled = fill_up_buffer(&mut buffer, output); while locked.write_all(filled).is_ok() {} } fn main() { write(&env::args_os().nth(1).map(to_bytes).map_or( Cow::Borrowed( &b"y

"[..], ), |mut arg| { arg.push(b'

'); Cow::Owned(arg) }, )); process::exit(1); }

Мы подготовили заполненный строковый буфер, который будет заново использоваться в каждом цикле.

Поток стандартного вывода (stdout) защищён блокировкой. Так что вместо непрерывного захвата и освобождения мы держим его всё время.

Используем нативные для платформы std::ffi::OsString и std::borrow::Cow , чтобы избежать ненужных размещений в памяти.

Извлечённые уроки

yes