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вчера в 11:39

Русскоязычный краудфандинг обзавелся новым сервисом аналогичным американскому Patreon.com

    Здравствуйте, хабражители, хочу представить вам наш новый проект Скайс.

    Скайс — это площадка, позволяющая вести активную творческую деятельность и получать за это ежемесячную зарплату формируемую твоими сторонниками, поклонниками, спонсорами и другими людьми со схожими интересами.

    Классические краудфандинговые площадки занимаются тем, что собирают финансовые средства на разовый и довольно крупный проект. Главным отличием площадки Скайс от классического краудфандинга является то, что сбор средств происходит не на разовый проект, а на ежемесячную постоянную поддержку человека или коллектива.

    Таким образом музыканты, художники, блоггеры, изобретатели и другие деятели, имеющие поклонников или сторонников, могут постепенно освобождать себя от трудоустройства на работе, которая не отвечает их призванию и получать стабильный доход от деятельности интересной их сторонникам.

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    Достаточно иметь 330 фанатов или сторонников на Скайсе, участвующих в постоянной поддержке 100 рублями, чтобы месячный доход превышал официальную среднюю зарплату по России.

    Подписчики различных деятелей устанавливают ежемесячный автоплатеж на желаемую сумму в поддержку творца с карты или счета внутри системы, что обеспечивает стабильную и качественную поддержку в долгосрочной перспективе.

    На текущий момент в рунете огромное количество творческих людей, активистов и коллективов с переменным успехом собирают средства на свою деятельность публикуя электронные кошельки и другие реквизиты на страничках в соц-сетях, добавляя их в конце видеоконтента и другими малоэффективными способами. Площадка Скайс позволяет вывести качество коллективного финансирования на новый уровень, объединяя всех участников в единой социальной сети с поиском, рейтингом, новостной лентой и автоматической платежной системой.

    Команда площадки ставит перед собой задачу развивать в России культуру коллективной поддержки. Не только инициация крауд-проекта, но и сама поддержка может быть увлекательным и интересным занятием. Участвуя всего 50–150 рублями в судьбе человека или коллектива, ты сам определяешь какую сферу деятельности ты развиваешь, какой контент будет создаваться и в каком качестве.

    Приглашаем хабравчан к участию в развитии микрокраудфандинга, как в качестве инициаторов кампаний, так и в качестве поддерживающей силы. Мы только начинаем и нам нужна помощь.
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