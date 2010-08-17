Scratch — подтягиваем математику, развиваем самоконтроль
Люди, которые никак не могут уснуть и тщетно пытаются это сделать перед телевизором, наверняка, давно заметили, что самые интересные передачи почему-то крутят по ночам. Да, действительно, днем «… телевизор как унитаз, только не мы в него, а из него на нас» (к сожалению не смог найти автора цитаты, но тот, кто раньше постоянно читал журнал «Хакер», возможно, испытал дежавю). Зато ночью, просто листая каналы, можно наткнуться на что-то действительно интересное. Именно так я и наткнулся на фильм о Данидинском исследовании. Фильм смотрел не моргая. А когда авторы исследования заявили, что выяснили от чего больше всего зависит успех ребенка в будущем — даже привстал. Оказывается — основополагающий фактор успеха ребенка (любого человека) — это самоконтроль!
Когда-то у меня самого были серьезные проблемы с самоконтролем и самообладанием, поэтому, после просмотра еще очень долго вспоминал, размышлял, анализировал. А потом, вдруг подумал: если этот самый самоконтроль — такая важная черта характера то, может его можно развивать у ребят целенаправленно? Надо попробовать!
И попробовал. Кому интересно, что получилось, прошу под кат.
Немного об условиях эксперимента
Так уж получилось, что я стал учителем. Раньше старым знакомым я говорил, что для меня это что-то вроде дельфинотерапии, но сейчас стал относиться к обучению очень серьезно. Учу ребят программировать в Scratch. В общем, подопытных долго искать не пришлось — ими стали шестиклассники.
В начале учебного года у меня с ними состоялся вводный разговор, в частности, о том, что у нас в школе (а на самом деле не только у нас) есть значительный крен в сторону гуманитарных наук, а все, что связано с математикой, получается со скрипом. Зашла речь и о самоконтроле, особенно им понравился рассказ про эксперимент с зефиркой. В общем, за мое предложение подтягивать математику и развивать самоконтроль, проголосовали практически единодушно.
Подготовка к эксперименту
В шестом классе ребятам на математике начинают давать сначала сложение, а потом умножение положительных и отрицательных чисел. И если для нас это проще простого, то для них это взрыв мозга. Нет, потом вроде бы все хорошо, но ошибки, связанные с этими простейшими правилами тянутся поразительно долго.
В такой ситуации нужна тренировка. Значит — нужен тренажер. Следовательно, его мы и напрограммировали. Суть тренажера, думаю, понятна из картинки в начале статьи — кот задает пример, а наша задача его правильно решить.
Скрипт получается довольно простой.
Однако, для его создания все же нужно обладать кое-какими знаниями и навыками: переменные, конкатенация, i/o, условия, циклы, ну и работа со всем этим, разумеется. Опять хочу напомнить о том, что шестиклассники — это дети. То, что нам кажется таким элементарным в программировании, для них иногда оказывается не совсем очевидным. Фактически, со всем вышеперечисленным мы работали в пятом классе, поэтому на первом же уроке мы просто хорошенько все вспомнили, потренировались и все.
На следующем уроке, мы снова сделали тренажер. Почему снова? Маленькие проекты мы не сохраняем вообще, по двум причинам: «повторение — мать учения», и еще это хорошая возможность убедиться, как быстро все получается, когда ты «в теме». Собственно, на этом уроке и началась работа с самоконтролем.
Окончательная и безоговорочная победа
Перед игрой необходимо объяснить правила, в данном случае, сугубо математические и ребятам абсолютно незнакомые. Причем в этом эксперименте их нужно было объяснить так, что бы их понял даже первоклассник. Дело в том, что если объяснить правила хоть немного поверхностно, то ученик может сказать свое излюбленное «Я не понял» или «Мне это непонятно». Но если объяснить правила доскональнейшим образом, то единственной причиной их непонимания станет плохое поведение, которое и является следствием отсутствия самоконтроля.
Когда я начал объяснять, что сложение положительных и отрицательных чисел — это на самом деле перемещение по координатному лучу, у которого есть отрицательная область. Что «минус» — это движение влево, «плюс» — движение вправо, а сами числа — это количество шагов. Когда мы разобрали кучу примеров. Когда даже слабенькие ученики достали листочки и начали что-то пробовать. Всегда находились ученики, кстати далеко не глупые, которые в это время делали все что угодно, но только не слушали. Девчонки могли заплетать друг-другу волосы, мальчишки пытались поймать Wi-Fi, некоторые откровенно «шпилили» в телефонах, ну или просто хихикая о чем-то перешептывались. Им я вообще не мешал.
Когда разбор правил кончился, я озвучил задание — победить кота со счетом 25: 0. Больше всех, конечно же, такое задание не устроило тех, кто вообще никак не вникал. Те, кто вникали, тоже не особо обрадовались. Но у меня уже были заранее заготовленные аргументы:
- Вы отлично изучили правила (у вас была возможность их изучить, но вы занимались «левыми» делами, а тот, кто вникал — понял);
- Вы можете пользоваться ручками и листочками, если сомневаетесь в правильности того, что сосчитали в уме;
- За компьютерами вас сидит по двое или даже по трое, поэтому ваша задача работать сообща, не выходить из себя, не злиться, не обижаться, не тратить время на споры, а на тех же листочках приводить свои доводы;
- Что бы получить пятерку, вам нужно контролировать каждый шаг, который вы делаете, контролировать все, что с вами происходит, не отвлекаться и не терять внимательность;
- У вас достаточно времени, чтобы справиться с заданием;
- Ну, а если не получится, то за работающий без ошибок скрипт вы просто получите четверку.
Нам мешают недостатки характера, IQ не причем
После первого такого занятия, было еще 5-6 подобных. На каждом занятии примеры, задаваемые котом, становились все сложнее и сложнее. И надо сказать, самоконтроль — невероятно сложная штука.
Лишь немногим, в основном тем, кому математика дается очень легко, быстро справлялись с заданиями. С ними я поступал так — увеличивал диапазон чисел и запрещал пользоваться черновиками, предварительно показав кое-какие трюки для умственного счета. Поэтому единственное, что им мешало — это шум, издаваемый своими же одноклассниками. Не отвлекаться и стараться удержать в памяти промежуточные вычисления очень непросто. Тем более, если сосчитанные в уме ответы у напарников не сходились, то все приходилось заново пересчитывать, чтобы не сделать ошибки.
Вторая группа — самая большая. Это импульсивные ребята, привыкшие сначала делать, а потом думать. Причем неудачи, особенно, когда проигрыш происходит при счете 23: 1, встречаются бурным взрывом эмоций: от агрессивного гнева, до горьких слез. Причем, самое интересное, четверка им и так уже была гарантирована. Можно было до конца урока просто сидеть, ничего не делать, получить четверку (скрипт ведь работает) и просто уйти. Но проигрывая, немного успокоившись, они начинали снова. Снова проигрывали, снова взрыв эмоций и так по кругу. Именно с этой группой приходилось работать очень тесно.
После нескольких неудач, они относились к замечаниям чуть-чуть серьезнее и сами начинали прекрасно понимать, что некоторые черты своего характера им нужно контролировать очень серьезно. В общем я просто давал советы и помогал им убедиться, что эти советы могут помочь.
Советы, крайне простые:
- Если это импульсивность, то — «просто не торопись, не вводи ответ в первые 4-5 секунд, за это время ты скорее всего сам увидишь свою ошибку»;
- Если это страх ошибиться, то — «первым 4-5 примерам удели всю внимательность и скрупулезно записывай каждый шаг вычислений, используй способы, которые могут быть медленными, зато более наглядными, проверяй себя. Все это невероятно медленно, но верно. Скоро все будет получаться намного быстрее»;
- Если это все же безразличие, то — «такими темпами тебя скоро начнет устраивать не четверка, а тройка, потом и двойка. Даже если и не начнет, ты же все равно понимаешь, что 500 рублей лучше чем 400, а на работу охотнее возьмут того, кто получил 5, а не 4. Отдыхаем мы дома, а здесь сражаемся за приличную жизнь»
Это были самые частые советы. Хотя, после первого же занятия, я залез на Википедию и посмотрел какие есть плохие и хорошие черты характера. И пока ребята решали примеры, за ними можно было хорошо понаблюдать, подойти и показать как лучше справляться с самыми разными недостатками. Чаще всего советы срабатывали.
Да, четверок, кстати, было достаточно, но 99% ребят старались до последнего.
Выводы
На последних занятиях рабочее поведение у всех становилось практически одинаковым — спокойное, размеренное решение примеров. Зачем тратить энергию на что-то лишнее? Решали не как роботы, а как вполне себе нормальные дети. Причем, они раньше меня поняли, что самоконтроль — это вовсе не значит обязательное принуждение самого себя к чему бы то ни было. Самоконтроль — это выполнение, может, не самой приятной и не самой интересной работы, но работы, с которой так же как и со всем остальным, может быть связано достаточно позитива и хорошего настроения.
Я вовсе не выдающийся психолог и педагог, поэтому делайте выводы сами. Но для себя я понял, что двигаться в этом направлении оказалось довольно полезным и перспективным занятием. Понял, что на самом деле к преподаванию и управлению, к детям и взрослым я относился довольно поверхностно. Да и к себе самому тоже.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.