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вчера в 17:53

Генерация кода на Python при помощи Hy

1. Что такое Hy


Hy — диалект Лиспа, который встроен в питон.


Благодаря тому, что Hy трансформирует свой Лиспоподобный код в Абстрактное Синтаксическое Дерево (AST) питона, с помощью Hy весь прекрасный мир питона — на кончиках пальцев и в форме Лиспа.


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2. О синтаксисе Hy, очень кратко


Hy — своеобразный язык, похожий на каждого из своих родителей (больше, конечно, на Лисп). Для тех, кто не знаком с синтаксисом Лиспа, его можно в данном случае суммировать так.


  1. Отступ не играет роли. Вместо этого — уровни вложенности в выражения из круглых скобочек.
  2. Во всех вызовах функций название функции попадает в скобки со списком аргументов на первое место; запятые в списке аргументов не используются.
  3. Все операторы записываются так, как будто они — функции.
  4. Двоеточия не используются.
  5. Литералы для строк и словарей работают как и раньше; строки записываются в двойных кавычках, кортежи выглядят как вызов функции ",".

Хоть это сначала и кажется непривычным, однако на практике благодаря простоте этого синтаксиса (что достигается с помощью уменьшения количества используемых специальных символов) привыкнуть можно быстро.


3. Терминологические замечания


Следует отдельно оговорить используемую терминологию. Основные термины на английском — quoting, unquoting, quaziquoting, splicing, macro expansion. В переводе книги Practical Common Lisp на русский язык для них используются слова «цитирование», «расцитирование», «квазицитирование» — и для последнего из них — «раскрытие макросов». Я не считаю этот вариант перевода удобным.


В данном материале будут использованы в качестве переводов «скрытие» для quoting, «раскрытие» для unquoting, «квазискрытие» для quaziquoting, «структурное раскрытие» для splicing, «расширение макроса» для macro expansion.


В приведённых далее примерах кода, можно увидеть синтаксис этих операций:


  • ' :: скрытие; применяется к последующей форме Hy; вместо её выполнения она будет обработанакак как данные.
  • ` :: квазискрытие; более сложная форма скрытия, позволяющая строить более сложные синтаксические структуры.
  • ~ :: раскрытие; так как , занята в питоне для конструктора кортежей, используемый символ отличается от традиционной для Лиспа запятой. Употребляется в квазискрытой форме и помещает в неё результат выполнения следующей за ней формы.
  • ~@ :: структурное раскрытие; работает аналогично предыдущей операции со следующим различием: результат оценки формы должен быть списком, и его элементы помещаются в объемлющую квазискрытую форму.

Выполнение обозначает вызов функции если форма — список, и доступ к значению символа в противном случае; литералы при выполнении остаются сами собой.


4. Суть метода


Получить конструкцию из hy как объект, с которым можно проводить манипуляции, можно при помощи скрытия. Расширение макросов само по себе не поможет — потому что макрорасширенный код сразу выполняется. Для того чтобы даже просто проинспектировать его расширение без скрытия не обойтись, например:


(macroexpand '(my-macro param1 param2 (do (print "hello!"))))

Поэтому можно сразу сосредоточиться на получении конструкций — например, генерируя их функциями на каких-то входных данных.


Тут нас ожидает несколько сложностей, о которых нельзя забывать.


  1. Скрытая конструкция сама по себе не обязана быть синтаксически корректной для самого hy. В нашем случае корректность необходима.
  2. Не все корректные конструкции hy могут быть транслированы в корректный код на питоне. В частности, это относится к именам переменных — правила на имена символов в hy гораздо расслабленнее.

При наличии грамотно сгенерированной кодовой конструкции в какой-либо переменной (например: результат вызова генерирующей функции), получить код на питоне можно, например, так:


(with [fd (open "some/python/file.py" "a")]
      (.write fd "\n")
      (.write fd (disassemble code True)))

5. Генерация имён


При генерации кода на питоне, в отличие, например, от написания макросов, для нас является важным, какие названия носят новые символы, т.е. в случае питона — имена вновь сгенерированных функций, классов, переменных. Другими словами, стандартный способ в Лиспе ((gensym)) нам не подходит. Также в hy нет стандартного для многих лиспов (intern), служащего для превращения произвольной строки (с поправкой на ограничения по грамматике) в символ.


К счастью, вся база кода hy доступна, и быстрым поиском мы убеждаемся, что (gensym) работает, создавая объекты HySymbol. Так же можем поступить и мы.


Следующий пример, несмотря на сказанное ранее — макрос.



(defmacro make-vars [data]
  (setv res '())
  (for [element data]
    (setv varname (HySymbol (+ "var" (str element))))
    (setv res (cons `(setv ~varname 0) res)))
  `(do ~@res))


Помимо генерации названия переменной, в нём есть ещё одна полезная деталь. Это — сбор результирующего AST из фрагментов путёи составления списка этих фрагментов, а затем раскрытия этого списка в нужном обрамлении.


6. Пример и замечания


При использовании hy для кодогенерации (в отличие от просто работы на нём), всплывают некоторые аспекты, которые при отправке кода на выполнение оказываются скрытыми.


В первую очередь это касается того, что в контексте AST и контексте выполнения одни и те же выражения обозначают разные вещи.


  • [ ] не просто список питона, а HyList;
  • { } открывает не словарь питона, а HyDict, и в внутренней модели hy представлен как список;
  • "" не просто строковая переменная, а HyString.

и так далее. Основной вывод который можно из этого сделать таков: перечисленные (и другие) конструкции, будучи скрытыми, при дизассемблировании будут корректно преобразованы в соответствующие литералы python.


Для того, чтобы статически заполнить списки или словари в коде python, потребуется использование операции структурного раскрытия.


(setv class-def [`(defclass ~class-name [~(HySymbol (. meta-base __name__))]
                    [army_name ~army-name
                     faction_base ~(HyString faction)
                     alternate_factions [~@(map HyString alternate-fac-list)]
                     army_id ~army-id
                     army-factions [~@(map HyString army-factions)]]
                    (defn --init-- [self &optional [parent None]]
                      (apply .--init-- [(super ~class-name self)]
                             {~@(interleave (map HyString class-grouping)
                                            (repeat 'True))
                              "parent" parent})
                      ~@(map (fn [key]
                               `(.add-classes (. self ~(HySymbol key))
                                              [~@(genexpr (HySymbol (. ut __name__))
                                                          [ut (get class-grouping key)])]))
                             class-grouping)))]))))

В приведённом примере производится заполнение списков в полях alternate_factions и army-factions объявляемого класса. Отметим, что в питоновском коде оба этих поля будут через нижнее подчёркивание. Заполнение производится на основе списков строк, поэтому применяется структурное раскрытие результата преобразования находящихся в переменных строк python в HyString.


Из приведённого фрагмента кода на hy можно сгенерировать следующий фрагмент кода на питоне:


class DetachPatrol_adeptus_ministorum(DetachPatrol):
    army_name = u'Adeptus Ministorum (Patrol detachment)'
    faction_base = u'ADEPTUS MINISTORUM'
    alternate_factions = []
    army_id = u'patrol_adeptus_ministorum'
    army_factions = [u'IMPERIUM', u'ADEPTA SORORITAS', u'<ORDER>', u'ADEPTUS MINISTORUM']

    def __init__(self, parent=None):
        super(DetachPatrol_adeptus_ministorum, self).__init__(*[], **{u'heavy': True, u'troops': True, u'transports': True, u'hq': True, u'fast': True, u'elite': True, u'parent': parent, })
        self.heavy.add_classes([Exorcist, Retributors, PenitentEngines])
        self.troops.add_classes([BattleSisters])
        self.transports.add_classes([ASRhino, Immolator])
        self.hq.add_classes([Celestine, Canoness, Jacobus])
        self.fast.add_classes([Dominions, Seraphims])
        self.elite.add_classes([ArcoFlagellants, Assassins, Celestians, Dialogus, Hospitaller, Imagifier, Mistress, Priest, Repentia, PriestV2, Crusaders])
        return None

Отдельно хотелось бы отметить как описан вызов конструктора родительского класса.


  • Для функций из класса (которые начинаются на .), apply трактует первый позиционный аргумент, ему предоставленный (первый элемент списка, являющегося его вторым параметром) как объект, метод которого вызывается;
  • Можно производить заполнение словаря именованных аргументов при помощи структурного раскрытия;
  • Для сопоставления каждому ключу (строке, преобразованной в HyString) значения, применяется interleave, которое производит итерацию по двум спискам, перемежая их элементы;
  • Символ True подверженный скрытию, в коде python будет преобразован в себя;
  • В скрытой конструкции можно использовать нигде не объявленные (свободные) символы, которые будут преобразованы в переменные с такими же именами. Отметим; хоть в скрытой конструкции и находится объявление символа parent как параметра метода класса, во время выполнения функции, возвращающей скрытую кодовую конструкцию, такого символа не существует;
  • Можно генерировать серии однотипных операций из списков, производя структурное раскрытие списка скрытых конструкций hy (полученных преобразованием из исходного списка).

7. Использованные материалы


При написании данной статьи были использованы материалы из документации Hy и русского перевода Practical Common Lisp.

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Комментарии 20
  • 0

    Есть хоть одна разумная причина делать всё это?

    • 0
      Нет.
      • 0
        Есть хоть одна разумная причина НЕ делать всё это?
        • 0
          Есть. Lisp — это один из первых высокоуровневых языков. Пайтон — один из современных. По скорости исполнения они сопоставимы. Впрочем, сегодня Lisp всё чаще считают медленным. Синтаксис Python, в большей степени, проще, чем синтаксис Lisp. Код — более читаемый. Собственно, простота, удобство и скорость написания кода — главная фишка высокоуровневых языков. Lisp немного устарел в этом плане, хотя используется в прикладных задачах. Но, не думаю, что автор брался за замену Lisp кода Python'ом.
          Итого: у нас есть два высокоуровневых языка с динамической типизацией, сопоставимых по скорости выполнения программ. Язык, который получается после трансляции, более прост и визуально понятен, чем язык, который используется для трансляции.
          Вывод: делать такую трансляцию — неразумно.
          • 0
            Начнём с того что использованными диалект лиспа младше питона, и был написан не просто позже питона а на питоне. Скорость выполнения у них совершенно одинаковая, система типизации также. Мне незачем защищать сам принцип трансляции в питон — раз это было сделано, значит это кому-то нужно; мне, например пригодилось.
            А вот «синтаксис питона проще» — чистая неправда
            • +1
              О том и речь: два медленных языка. Только Lisp с его диалектами выглядит в рамках задачи уж больно оверхедом.

              мне, например пригодилось.

              Значит, вы что-то делаете не так.
              • 0
                мне, например пригодилось

                Расскажите, очень интересно.
        • 0
          Я занялся этой задачей из практических соображений. Не хотелось писать много однотипных классов вручную.
          • 0

            Что мешает генерировать эти классы при помощи python?

            • 0
              Думаю, ничего. Вопрос в удобстве. Т.е. надо бы спросить «что помогает». В hy помогает синтаксис, принцип на котором построен язык и наличие готовых классов и функций под задачу.
              • +1

                У меня просто была похожая задача и в целом я успешно решил ее через метаклассы + генерация кода.
                Возможно, вашу задачу было можно так же решить?

                • +1

                  Есть миксины. Есть магическая ф-ия type, которую можно использовать как фабрику классов.


                  Генерация python кода с помощью lisp может пригодиться… Никогда?

          • 0
            Мне вот тоже интересно, какая практическая польза писать один язык программирования через другой? Кроме теории что это сделать можно.
            • –2
              Для удобства, разумеется. Вы ведь не пишете на ассемблере когда можно писать на С?
              Ну а лиспы в целом довольно часто в другой язык компилируются, в джакузи и Джаваскрипт например
              • 0

                Это так же глупо, как компилировать CSS в scss. Ладно, с компиляцией lisp в js лет пять назад можно было согласиться. Но лисп в Пайтон?! Лисп менее лаконичен и по скорости выполнения может уступать python. К тому же, он хуже читается.

                • 0
                  По старости выполнения этот лист пайтону уступить вряд ли сможет. Такова уж его природа что скорость выполнения будет всегда одинакова
                • 0
                  Можно ли на считать этот лисп инструментом для создания разного рода DSL-ей для Python?
                  • +1
                    Да; это, пожалуй его самое лучшее применение.
                    • –1
                      Википедия говорит, что это основная область применения Hy. Однако, практическая сторона хромает. Например, Hy, по факту, весь код будет переводить в медленный python. Большинство полученных сниппетов будут примерно одинаковы по размеру в строках. С тем лишь исключением, что в Hy будет целая куча скобок.

                      О том, что Hy позволяет упростить часть синтаксиса пайтона, говорить нельзя: он полностью рассчитан на те же самые импорты, подключение библиотек python и их использование. Результирующий код будет выполняться python, и это серьёзно ограничивает возможности Hy.

                      Разумеется, можно использовать Hy для разработки DSL, рассчитанных на применение различными специалистами, которые не будут учить python. Только вот в чём проблема: Lisp в плане синтаксиса сложнее, чем python. Писать DSL для применения одним Lisp-гуру на всю компанию — экономически не выгодно. Создание же своего синтаксиса DSL проще реализовать на Python.

                      Да, посмотрел я в гитхабе репу этого Hylang:

                      Well. Python is awesome. So awesome, that we have so many tools to alter the language in a core way, but we never use them.

                      Why?

                      Well, I wrote Hy to help people realize one thing about Python:

                      It's really awesome.

                      Oh, and lisps are neat.


                      Иными словами, Lisp аккуратен, но Hylang был создан для того, чтобы показать, что пайтон лучше :-D Именно поэтому надо сперва читать README, а потом уже пилить обзоры.
                  • +1

                    Если бы эти языки имели разницу, смысл был бы. Например, если бы python генерировал c++. Это можно было использовать для увеличения производительности в отдельных вычислениях.


                    Либо, если нам нужно сгенерировать более сложный код с помощью более простого. Например, контроллер поддерживает golang. Но python — лаконичнее, и мы пишем код на python, который транслируется в go.


                    Но вот использовать устаревший тормознутый высокоуровневый язык, популярный в ИИ, чтобы генерировать код на современном и лаконичном тормознутом языке, популярном в ИИ — верх неблагоразумия.

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