Автоматная разработка, практикум. Пример «Дисплей». Часть 1

void tDisplay_A1::Out_text_block () { x_block = x0 + x_rel + x_shift; y_block = y0 + y_rel + y_shift; Text = Text_begin; if(x_block < x0) { Left_shift = x0-x_block; x_block = x0; } else Left_shift = 0; Line_width = x1 - x_block; if(Line_width <= 0) return; //////////////////////////////////////// Type_1: // Пока не конец строки while(Text < Text_end) { Width = Current_font->Width_for(*Text); // Прокручиваем символы пока не попадём в область отображения if(Left_shift >= Width) { Left_shift -= Width; Text++; } else goto Type_2; }// while(Text < Text_end) // Конец строки return; //////////////////////////////////////// Type_2: // Достигли границы? if(Line_width <= Width) { Width = Line_width; Current_shift = x_block & 0x7; First_byte_gen = Left_shift >> 3; int Corrected_Left_shift = Left_shift & 0x7; Left_mask = sb_Left_mask[Current_shift]; // Вместо Result_shift используется переменная Current_shift if(Corrected_Left_shift <= Current_shift ) // Result_shift > 0 { Current_shift -= Corrected_Left_shift; First_byte_reg = 1; bytes_For_load = (Width + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_out = bytes_For_shift; // Поскольку часть символа оказалась за пределами экрана, нужна коррекция, чтобы правильно учитывать при уменьшении Line_width Width -= Left_shift; } else { Current_shift = Current_shift - Corrected_Left_shift + 8; First_byte_reg = 0; bytes_For_load = (Width + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_out = bytes_For_shift - 1; } Current_shift_next = (Current_shift + Width) & 0x7; Current_byte_next = Current_byte + ( (Current_shift + Width) >> 3 ) - First_byte_gen; Right_mask = sb_Right_mask[ Current_shift_next ]; Symbol_t2a(); goto Finalize; } Line_width -= Width; Current_shift = x_block & 0x7; First_byte_gen = Left_shift >> 3; int Corrected_Left_shift = Left_shift & 0x7; Left_mask = sb_Left_mask[Current_shift]; // Вместо Result_shift используется переменная Current_shift if(Corrected_Left_shift <= Current_shift ) // Result_shift > 0 { Current_shift -= Corrected_Left_shift; First_byte_reg = 1; bytes_For_load = (Width + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_out = bytes_For_shift; // Поскольку часть символа оказалась за пределами экрана, нужна коррекция, чтобы правильно учитывать при уменьшении Line_width Width -= Left_shift; } else { Current_shift = Current_shift - Corrected_Left_shift + 8; First_byte_reg = 0; bytes_For_load = (Width + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3 - First_byte_gen; bytes_For_out = bytes_For_shift - 1; } Current_shift_next = (Current_shift + Width) & 0x7; Current_byte_next = Current_byte + ( (Current_shift + Width) >> 3 ) - First_byte_gen; ////////////////////////////////// //ОА ////////////////////////////////// Symbol_t2(); // Любой следующий символ Text++; //////////////////////////////////////// Type_3: // Конец строки? while(Text < Text_end) { Width = Current_font->Width_for(*Text); // Достигли границы? if(Line_width <= Width) { Width = Line_width; Line_width = 0; bytes_For_load = (Width + 7) >> 3; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3; bytes_For_out = bytes_For_shift; Current_shift_next = (Current_shift + Width) & 0x7; Current_byte_next = Current_byte + ( (Current_shift + Width) >> 3 ); Right_mask = sb_Right_mask[ Current_shift_next ]; Symbol_t3a(); goto Finalize; } Line_width -= Width; ////////////////////////////////// //ОА ////////////////////////////////// Symbol_t3(); bytes_For_load = (Width + 7) >> 3; bytes_For_shift = (Width + Current_shift + 7) >> 3; bytes_For_out = bytes_For_shift; Current_shift_next = (Current_shift + Width) & 0x7; Current_byte_next = Current_byte + ( (Current_shift + Width) >> 3 ); Text++; }// while(Text < Text_end) Finalize: // Вывод строчного буфера в видеопамять return; }// void tDisplay_A1::Out_text_block ()