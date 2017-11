Централизованный бэкап Mikrotik устройств при помощи bash-скрипта

Файлы скрипта

/usr/local/bin/mbkp /etc/mikrotik_backup/xxx-core01.cfg

Исполняемый скрипт

#!/bin/bash # mikrotik-backup script # author Tenhi # Initial checks # Config file should be provided and should be readable [[ -z "$1" ]] && echo "ERR: no config file provided" && exit 1 ! [[ -r "$1" ]] && echo "ERR: cannot read $1" && exit 1 # Default variables ( may be overrided in custom config ) #### Connection #################################### TGT_PORT="22" # default ssh-port TGT_USER="bkpuser" # Default backup user IDL="5s" # Default idle time #### Backup variables ############################## BKP_BINPWD="NvLB37zchdor9Y4E8KSpxibWHATfjstnw" # Default password for binary backup 33cr BKP_EXPPWD="hGAEJKptcCznB2v8RaHkoxiSTYNFZ3suW" # Default password for export 33cr ST_RTN="30" # Default retention time #### Storage variables ############################# ST_ROOT="/mnt/bkp_share/mikrotik" # Default storage root

####################################################################################################################### # Importing target config where you can override options source $1 #######################################################################################################################

#### Utils ############################################################################################# CMD_FIND=$(which find) CMD_MV=$(which mv) CMD_GZ=$(which gzip) CMD_CHO=$(which chown) CMD_CHM=$(which chmod) CMD_MKD=$(which mkdir)" -p " CMD_RM=$(which rm) CMD_DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M) # date in format YYYYMMDD_HHmm CMD_SSL=$(which openssl) CMD_SSH=$(which ssh) CMD_SCP=$(which scp) ######################################################################################################## ST_FULL=$ST_ROOT/$ST_HOSTNAME"/" # full path to .backup (/root_storage/hostname/) ST_ARCH=$ST_FULL"archive/" # full path to archive (/root_storage/hostname/archive) TGT_BKPNAME_BIN=$ST_HOSTNAME"_"$CMD_DATE".backup" TGT_BKPNAME_EXP=$ST_HOSTNAME"_"$CMD_DATE".export" SSH_OPT=" -o ConnectionAttempts=5 -o ConnectTimeout=5s \ -o PasswordAuthentication=no -o PreferredAuthentications=publickey \ -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null \ -o GlobalKnownHostsFile=/dev/null -o CheckHostIP=no " SSH_STR="$CMD_SSH -2 -4 -p $TGT_PORT -l $TGT_USER $TGT_IP $SSH_OPT" SCP_STR="$CMD_SCP -2 -4 -B $SSH_OPT -P $TGT_PORT $TGT_USER@$TGT_IP:/$TGT_BKPNAME_BIN $ST_FULL"

#### Defining functions ################################################################################ function fn_check_log { # Function for checking need of creating logfile LOG=$ST_ROOT/"LOG.txt" # log-file location if [[ -r $LOG ]] then return 0 else echo " ################################################ # Logfile for mikrotik backups # The format is: # DATE;STATE;FILENAME # author: Tenhi(adm@tenhi.ru) ################################################ " > $LOG fi } function fn_check_readme { # Function for checking need of creating readme README=$ST_ROOT"/README.txt" # README File if [[ -r $README ]] then return 0 else echo " # === # Here you can find backups for all Mikrotiks # Files located in: # hostname/... # Archived backups are in: # hostname/archive/... # You can get backup info for all jobs in LOG.txt # === " > $README fi } function fn_check_directory { # Function for checking||creating full-path dirs if [[ -d $ST_FULL"archive" && -r $ST_FULL"archive" ]] then return 0 else $CMD_MKD $ST_FULL"archive" $CMD_CHO root:root $ST_FULL $CMD_CHM 755 $ST_FULL fi } function fn_mikrotik_cleanup { # Function for cleaning up target mikrotik $SSH_STR "ip dns cache flush" $SSH_STR "console clear-history" } function fn_mikrotik_fixtime { # Function for setting ntp client $SSH_STR "ip cloud set update-time=no; system ntp client set primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0 enabled=yes server-dns-names=pool.ntp.org" } function fn_backup_binary { # Function for saving binary backup # Changed 20170901 T_BKPSTR="system backup save name=$TGT_BKPNAME_BIN dont-encrypt=no password=$BKP_BINPWD" T_BKPCLN="file remove [find name=$TGT_BKPNAME_BIN]" $SSH_STR $T_BKPSTR # Initializing backup sleep $IDL && $SCP_STR # Copy file to storage sleep $IDL && $SSH_STR $T_BKPCLN # Remove created file on mikrotik } function fn_backup_export { # Function for saving exported config # NOTE: decrypt the file # openssl des3 -d -salt -in encryptedfile.txt -out normalfile.txt EXP_TMP_FILE="/tmp/"$RANDOM".export" sleep $IDL && $SSH_STR export > $EXP_TMP_FILE $CMD_SSL des3 -salt -k $BKP_EXPPWD -in $EXP_TMP_FILE -out $ST_FULL$TGT_BKPNAME_EXP".des3" $CMD_RM $EXP_TMP_FILE } function fn_backup_retention { # Function for rotating old backups $CMD_FIND $ST_FULL -mtime +$ST_RTN -type f -exec $CMD_MV {} $ST_ARCH \; $CMD_FIND $ST_ARCH -type f -exec $CMD_GZ {} \; } function fn_log { # Function for recording results to logfile if [[ -r $ST_FULL$TGT_BKPNAME_BIN ]] then echo $CMD_DATE";okay;"$TGT_BKPNAME_BIN >> $LOG else echo $CMD_DATE";fail;"$TGT_BKPNAME_BIN >> $LOG fi if [[ -r $ST_FULL$TGT_BKPNAME_EXP".des3" ]] then echo $CMD_DATE";okay;"$TGT_BKPNAME_EXP".des3" >> $LOG else echo $CMD_DATE";fail;"$TGT_BKPNAME_EXP".des3" >> $LOG fi }

Конфигурационный файл устройства

# Target device address (ip or DNS) TGT_IP="nmr01.loc.lan" # Also will be used to form backupname like $ST_HOSTNAME_YYYYMMDD-HHmm.backup|export ST_HOSTNAME="loc-nmr01"

# Example config for mikrotik-backup script # author Tenhi (adm@tenhi.ru) # Required parameters are uncommented. Optional are commented # You can easly uncomment some of them to override defaults #### Connection #################################### # Target device address (ip or DNS) TGT_IP="" # Target device ssh port # TGT_PORT="22" # Target ssh user # TGT_USER="backupser" # Idle for avoiding ban (or something else) # IDL="1s" #### Backup variables ############################## # Password for binary backup ( default is in main script and there are no chance to do it without password :) ) # BKP_BINPWD="" # Password for export ( default is in main script ) # BKP_EXPPWD="" #### Storage variables ############################# # root backup location # ST_ROOT="/mnt/backup" # will be used to create dir $ST_ROOT/$ST_HOSTNAME # Also will be used to form backupname like $ST_HOSTNAME_YYYYMMDD-HHmm.backup|export ST_HOSTNAME="" # backup retention to archive files older $ST_RTN days to $ST_ROOT/$ST_HOSTNAME/archive/ # ST_RTN="30" #### Logging ####################################### # LOG default location # LOG=$ST_ROOT/$ST_HOSTNAME/"LOG.txt"

Cron

# Mikrotik backup script mbkp # Config: MCFG="/etc/mikrotik_backup" MBKP="/usr/local/bin/mbkp" MLOG="/var/log/mikrotik_backup/log" # Tasks: 00 03 * * * $MBKP $MCFG"/xxx-core01.cfg" >>$MLOG 2>>$MLOG # XXX DC New core router node1

Всем привет, в моей первой публикации на хабре хочу поделиться готовым решением для бэкапов устройств Mikrotik.Для микротика предусмотрены два вида бэкапов конфигурации, это бинарный бэкап и экспорт конфигурации. Бинарный бэкап имеет свои преимущества и недостатки. Преимуществом является то, что после восстановления бинарного бэкапа у вас сохраняется вся конфигурация( с пользователями, паролями, импортированными для пользователей ssh-ключами); недостатком же является то, что такой бэкап нельзя восстановить на другого типа устройство.В целом и общем это полноценный бэкап, его восстановление занимает мало времени и восстанавливает всю конфигурацию. Экспорт конфигурации как способ бэкапа в свою очередь отчасти сглаживает эти недостатки, являясь скриптом для ребилда микротика. Суть тут в том, что выводятся все настройки, которые могут быть экспортированы. Преимуществом является то, что можно посмотреть и пощупать, что же там экспортируется, а к недостаткам можно опять же отнести то, что это тоже упирается в модель. но чуть меньше. Иногда дело в количестве интерфейсов, иногда ещё в чём-то. Так же не все настройки могут быть экспортированы в текст(пользователи, файлы на усройстве, ssh-ключи).В целом и общем, как я вынес для себя, совершенно необходимо иметь для себя оба варианта и желательно регулярно и обязательно автоматически. Идею я взял из вики микротика: раз Предложенный вариант бэкапов по почте или ftp мне не нравится тем, что тут всё либо по почте, либо по ftp, всё plaintext. Так же не нравится то, что надо держать какой-то ящик или ftp и микротики сами будут слать. Мне удобнее всё делать с сервера бэкапов.По сути для бэкапа по ssh руками достаточно просто зайти на микротик, выполнить бэкап и забрать его. Соответственно это можно автоматизировать.Как вы уже поняли, реализовалось это всё с помощью обычного bash-скрипта, далее он немного оброс мусором и тихо работает. Поэтому я решил его описать здесь чтобы получить какой-то фидбэк от тех, кому это может быть интересно.Итак, переходим непосредственно к скрипту Для работы скрипта используется исполняемый файл и параметром к нему указывается файл конфигурации.Соответственно размещается бэкапный скрипт в директории /usr/local/bin/ для простоты поиска оного в PATH, а файлы конфигурации хранятся в /etc/mikrotik_backup/ в соответствии с FHS. Размещение файлов дело сугубо личное, мне просто так удобнее.Самая первая секция содержит shebang, проверки конфигурационного файла, не указав который, скрипт не выполнится. Далее идут дефолтные переменные, достаточно лаконичные, часть из которых вы можете переопределить в файле конфигурации конкретного устройства.Далее идёт строка, которая делает source конфигурационного файла:После идёт секция с некоторыми переменными, которые лучше задавать после того, как импортируется конфигурационный файл и системные утилиты, которые я для пущей надёжности ищу через which:После идёт определение функций скрипта, описание я дам ниже:Все функции подписаны, но я немного поясню. Функциипроверяют и создают первичное наполнение файлов LOG.TXT и README.TXTпроверяет создана ли директория для устройства, которое вы описываете в директиве ST_HOSTNAME="" в конфиг-файлевыполняет очистку кэша DNS и истории команд в консоли, чтобы не тянуть это в бэкап и в секурных целях.вещь опциональная, которая принудительно устанавливает ntp-сервер для обновления времени. В этой функции можно написать всё, что угодно, если вы хотите постоянно это выполнять. Можно так же не пользоваться этой функцией если нет нужды.делают бинарный и экспорт-бэкапы соответственно. При чём стоит заметить, что вместо plaintext, создаётся зашифрованный экспорт-файл используя openssl. (Соответственно нужно иметь openssl в системе)упаковывает бэкапы старше чем ST_RTN дней, которую вы задаёте в конфиг файле, если не используете стандарт(30 дней). Функция кладёт их в папку archiveв самом конце скрипта создаёт запись в файле LOG.TXT о статусе бэкапаКасательно файла конфигурации минимальная конфигурация это:Остальные директивы конфиг файлы подробно описаны и являются опциональными, то есть имеют дефолтное значение:Если вы хотите зашедулить выполнение, можно использовать пример cron задачи:Итак, сразу об использовании в планировщике cron можете копировать и пользоваться моим решеним, но я немного поясню. Естественно все пути должны существовать и файлы должны быть доступны на чтение, а скприт на выполнение. Использование переменных в кроне не возбраняется и немного улучшает читабельность, когда кроновских задач у вас больше 50.