Запуск/отладка Python скриптов в контейнерах LXC/LXD из под VS Code

Что вы получите?

Научитесь запускать в один клик python-скрипты в контейнере, а также удаленный debug из VS Code

Узнаете как установить LXD, настроить сеть и запустить первый контейнер

Ознакомитесь с установкой и настройкой редактора исходного кода VS Code, набором расширений которые позволят комфортно писать и отлаживать код.

Чего здесь не будет?

Не будет полного обзора LXC/LXD, вам придется самостоятельно найти дополнительную информацию о Linux-контейнерах.

Не будет рассмотрен python модуль virtualenv для создания виртуального окружения на хосте разработчика как альтернатива контейнерам.

Не будет сравнения в духе Docker vs LXD, выводы вы сделаете самостоятельно на основании вашего опыта.

Содержание:

Выбор backend хранилища

$ sudo apt install zfsutils-linux

Установка пакета LXD

$ sudo apt install lxd

сейчас выполнить переактивацию сессии пользователя

$ id uid=1000(user1) gid=1000(user1) groups=1000(user1),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),118(lpadmin),128(sambashare),129(lxd)

Инициализация LXD

$ lxd init # Здесь нас спрашивают, хотим ли мы сейчас создать пул хранилища? Не путать с пулом ZFS! # По умолчанию ответ <yes>, нажимаем <ENTER> Do you want to configure a new storage pool (yes/no) [default=yes]? # Задаем желаемое имя для пула хранилища и нажимаем <ENTER> Name of the new storage pool [default=default]: lxdpool # Здесь нам нужно определить тип пула хранилища, выбираем ZFS Name of the storage backend to use (dir, lvm, zfs) [default=zfs]: zfs # Создать сейчас ZFS пул? Т.е. в пуле хранилища lxdpool создастся ZFS пул. # Соглашаемся и нажимаем <ENTER> Create a new ZFS pool (yes/no) [default=yes]? # Здесь спрашивают, хотим ли мы использовать существующее блочное устройство? # Например, это может быть ранее нами подготовленный файл созданный через утилиту dd # или это может быть отдельный жеский диск или партиция. # По умолчанию ответ равен <no>, жмем <ENTER> Would you like to use an existing block device (yes/no) [default=no]? # Каким размером создать loop-устройство (zfs pool)? # Указываем число в GB, минимально 1GB Size in GB of the new loop device (1GB minimum) [default=15GB]: 5 # Желаете сделать LXD доступным по сети? # По умолчанию LXD не слушает сеть, единственный способ говорить с ним - через локальный unix сокет /var/lib/lxd/unix.socket # Отвечаем <no>, жмем <ENTER>: Would you like LXD to be available over the network (yes/no) [default=no]? # Желаете чтобы образы в локальном репозитории автоматически обновлялись? Would you like stale cached images to be updated automatically (yes/no) [default=yes]? no # Желаете сейчас создать сетевой мост? Отвечаем <no>, мы его позже создадим и настроим Would you like to create a new network bridge (yes/no) [default=yes]? no # LXD has been successfully configured.

Конфигурация сети LXС

$ lxc network create lxdbr0 ipv6.address=none ipv4.address=10.0.3.1/24 ipv4.nat=true Network lxdbr0 created $ lxc network list +--------+----------+---------+-------------+---------+ | NAME | TYPE | MANAGED | DESCRIPTION | USED BY | +--------+----------+---------+-------------+---------+ | ens33 | physical | NO | | 0 | +--------+----------+---------+-------------+---------+ | lxdbr0 | bridge | YES | | 0 | +--------+----------+---------+-------------+---------+

Создание профиля конфигурации контейнера

$ lxc profile copy default network0 $ lxc profile device add network0 eth0 nic parent=lxdbr0 nictype=bridged

Создание контейнера

$ lxc launch ubuntu:17.10/amd64 --profile network0 pytest

$ lxc list +--------+---------+------------------+------+------------+-----------+ | NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS | +--------+---------+------------------+------+------------+-----------+ | pytest | RUNNING | 10.0.3.13 (eth0) | | PERSISTENT | 0 | +--------+---------+------------------+------+------------+-----------+

Установка ПО в контейнере

$ lxc exec pytest -- /bin/bash -c 'apt update && apt upgrade -y'

$ lxc exec pytest -- /bin/bash -c 'apt install python3-pip -y' $ lxc exec pytest -- /bin/bash -c 'pip3 install ptvsd==3.0.0'

Установка VS Code и расширений

$ cd ~ $ wget -c https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc $ cat microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg $ sudo mv microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.gpg $ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list' $ sudo apt update $ sudo apt install code

Настройка конфигурации VS Code

{ // Общие настройки "telemetry.enableTelemetry": false, "editor.fontFamily": "Menlo, Consolas, 'DejaVu Sans Mono', monospace", "editor.lineHeight": 21, "editor.minimap.enabled": true, "editor.minimap.showSlider": "always", "editor.minimap.renderCharacters": false, "files.insertFinalNewline": true, "files.trimFinalNewlines": true, "explorer.openEditors.visible": 0, // Настройка интегрированного терминала: "terminal.integrated.lineHeight": 1.25, "terminal.integrated.scrollback": 2000, // Настройка темы: "workbench.iconTheme": "file-icons", "workbench.colorTheme": "One Dark Pro", "workbench.colorCustomizations": { // https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/theme-color-reference "editor.lineHighlightBackground": "#2C323C" }, // Настройка подсветки скобок "editor.matchBrackets": false, "subtleBrackets.styles": { "global": { "color": "#61afef", "borderColor": "#61afef", "borderWidth": "1px", "borderStyle": "none none solid none" } }, // Python "python.pythonPath": "python3", // Настройка кодо-запускателя: "code-runner.executorMap": { "python": "python3 $fileName" } }

Линковка каталогов Хост <-> Контейнер

$ mkdir ~/projects $ lxc config device add pytest hostfs disk path=/mnt/hostfs source=/home/user1/projects/

$ lxc exec pytest -- /bin/bash $ ls -l /mnt/hostfs/

Настройка VS Code на запуск скриптов в контейнере

import os #### BEGIN. Visual Studio remote debugging server for Python # import ptvsd # print('Waiting connection on port 3000') # ptvsd.enable_attach('my_secret', address=('0.0.0.0', 3000)) # ptvsd.wait_for_attach() # ptvsd.break_into_debugger() #### END. Visual Studio remote debugging server for Python with open('/etc/lsb-release') as f: lsb_release = f.readlines() info = { 'HOSTNAME': os.uname().nodename, 'DISTRIB': lsb_release[3][21:-2], 'USER': os.environ['USER'], 'LOGNAME': os.environ['LOGNAME'], 'HOME': os.environ['HOME'], 'PWD': os.environ['PWD'] } print(info)

{ "code-runner.executorMap": { // Запуск от имени пользователя root: // "python": "lxc exec pytest -- /bin/bash -c 'python3 /mnt/hostfs/pytest/$fileName'" // Запуск от имени встроенного в контейнер пользователя ubuntu: "python": "lxc exec pytest -- /bin/bash -c 'su -l ubuntu -c \"python3 /mnt/hostfs/pytest/$fileName\"'" }, "code-runner.runInTerminal": true }

Удаленный Debug в VS Code

#### BEGIN. Visual Studio remote debugging server for Python import ptvsd print('Waiting connection on port 3000') ptvsd.enable_attach('my_secret', address=('0.0.0.0', 3000)) ptvsd.wait_for_attach() ptvsd.break_into_debugger() #### END. Visual Studio remote debugging server for Python

{ "name": "Python LXC", "type": "python", "request": "attach", "localRoot": "${workspaceRoot}", "remoteRoot": "/mnt/hostfs/pytest", "host": "pytest", "port": 3000, "secret": "my_secret" }

Настройка автодополнения (IntelliSense) для внешних python-библиотек