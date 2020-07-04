Вложенные классы в Java

Вложенный класс (InnerClass)

public class OuterClass { public class InnerClass{ } }

OuterClass outerClass = new OuterClass(); OuterClass.InnerClass innerClass = outerClass.new InnerClass();

Статический вложенный класс (StaticInnerClass)

public class OuterClass { public static class StaticInnerClass{ } }

не статическим!

OuterClass.StaticInnerClass staticInnerClass = new OuterClass.StaticInnerClass();

Локальный класс (LocalClass)

public class OuterClass { public void someMethod(){ class LocalClass{ } } }

Анонимный класс (имени нет)

public class OuterClass { public void someMethod(){ Callable callable = new Callable() { @Override public Object call() throws Exception { return null; } }; } }

Добрый день, Хабровчане! На собеседованиях мне довольно часто попадались вопросы про вложенные классы. Поэтому я решил разобраться в них, систематизировать свои знания, а заодно и поделиться этими знаниями с вами.— все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.— public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.— согласно модификатору доступа.— обычные классы.— такие же внутренние классы в OuterClassе и его предках.— таким же внутренним классом в OuterClassе и его наследниках.— только обычные свойства и методы (не статические).— статические свойства и методы OuterClassа (даже private).— статические свойства и методы родителя OuterClassа public и protected. То есть те, которые видны в OuterClassе.— согласно модификатору доступа.— обычные классы.— такие же статические внутренние классы в OuterClassе и его предках.— любым классом:— вложенным— не вложенным— статическим— статические свойства и методы.— не статические свойства и методы.— все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.— public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.— только в том методе где он определён.— обычные классы.— внутренние классы в OuterClassе и его предках.— такие же локальные классы определённые в том же методе.— таким же локальным классом определённом в том же методе.— только обычные свойства и методы (не статические).Локальный класс без имени. Наследует какой-то класс, или имплиментирует какой-то интерфейс.— все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.— public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.— только в том методе где он определён.— только обычные свойства и методы (не статические).На этом всё. Жду ваших комментариев: какие есть неточности и ошибки, что я не покрыл и т.п.Надеюсь, статья будет многим полезна.