Регистрация
сегодня в 14:06

Вложенные классы в Java

    image

    Добрый день, Хабровчане! На собеседованиях мне довольно часто попадались вопросы про вложенные классы. Поэтому я решил разобраться в них, систематизировать свои знания, а заодно и поделиться этими знаниями с вами.

    Вложенный класс (InnerClass)


    public class OuterClass {
    public class InnerClass{
    }
}

    Из него видны:

    — все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.
    — public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.

    Его видно:

    — согласно модификатору доступа.

    Может наследовать:

    — обычные классы.
    — такие же внутренние классы в OuterClassе и его предках.

    Может быть наследован:

    — таким же внутренним классом в OuterClassе и его наследниках.

    Может имплементировать интерфейс

    Может содержать:

    — только обычные свойства и методы (не статические).

    Экзэмпляр этого класса создаётся так:

    OuterClass outerClass = new OuterClass();
OuterClass.InnerClass innerClass = outerClass.new InnerClass();


    Статический вложенный класс (StaticInnerClass)


    public class OuterClass {
    public static class StaticInnerClass{
    }
}

    Из него видны:

    — статические свойства и методы OuterClassа (даже private).
    — статические свойства и методы родителя OuterClassа public и protected. То есть те, которые видны в OuterClassе.

    Его видно:

    — согласно модификатору доступа.

    Может наследовать:

    — обычные классы.
    — такие же статические внутренние классы в OuterClassе и его предках.

    Может быть наследован:

    — любым классом:
    — вложенным
    — не вложенным
    — статическим
    не статическим!

    Может имплементировать интерфейс

    Может содержать:

    — статические свойства и методы.
    — не статические свойства и методы.

    Экзэмпляр этого класса создаётся так:

    OuterClass.StaticInnerClass staticInnerClass = new OuterClass.StaticInnerClass();

    Локальный класс (LocalClass)


    public class OuterClass {
    public void someMethod(){
        class LocalClass{
        }
    }
}

    Из него видны:

    — все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.
    — public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.

    Его видно:

    — только в том методе где он определён.

    Может наследовать:

    — обычные классы.
    — внутренние классы в OuterClassе и его предках.
    — такие же локальные классы определённые в том же методе.

    Может быть наследован:

    — таким же локальным классом определённом в том же методе.

    Может имплементировать интерфейс

    Может содержать:

    — только обычные свойства и методы (не статические).

    Анонимный класс (имени нет)


    Локальный класс без имени. Наследует какой-то класс, или имплиментирует какой-то интерфейс.

    public class OuterClass {
    public void someMethod(){
        Callable callable = new Callable() {
            @Override
            public Object call() throws Exception {
                return null;
            }
        };
    }
}

    Из него видны:

    — все (даже private) свойства и методы OuterClassа обычные и статические.
    — public и protected свойства и методы родителя OuterClassа обычные и статические. То есть те, которые видны в OuterClassе.

    Его видно:

    — только в том методе где он определён.

    Не может быть наследован

    Может содержать:

    — только обычные свойства и методы (не статические).

    На этом всё. Жду ваших комментариев: какие есть неточности и ошибки, что я не покрыл и т.п.
    Надеюсь, статья будет многим полезна.
    Метки:
    Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 10
    • +1

      Интересно а почему нельзя создавать экземпляр статического вложенного класса? Не спец в java, но такие классы по идее должны быть подобны вложенным классам в с++ т.е. они используют объемлющий класс просто как пространство имен.

      • 0

        Вы это все прочитали? Поздравляю :-)


        Разумеется, создать экземпляр вложенного класса — можно. Кстати, из такого класса видны любые члены внешнего класса, а не только статические: https://ideone.com/U3c9Qb, так что тут у автора полная ерунда написана...

        • 0
          Чутка не успел. Аналогичный случай. ideone.com/N1Czmt
          • 0
            Уже исправил, Спасибо
            • 0
              А видимость нестатических членов внешнего класса почему не исправили?
              • 0
                Только что проверил
                public class OuterClass {
    public String outerStr = "outerStr";
    public static class StaticInner{
        public static void staticInnerMethod(){
            System.out.println(outerStr);
        }
        public void innerMethod(){
            System.out.println(outerStr);
        }
    }
}

                Обе строки «System.out.println(outerStr);» выдают ошибку.
                Если сделать outerStr статическим — всё работает нормально
                • 0

                  Дык это не видимость, а вы не указали объект. Должно быть что-то вроде
                  OuterClass oc;

                  System.out.println(oc.outerStr);


                  (я, если что, Java по сути не знаю, но ошибка не привязана к языку; простой способ понять — написать обращения к полям через this и подумать, что должно быть вместо него в данном случае)

      • 0
        Хорошее резюме!!! Было бы супер, внизу сделать таблицу сравнения, чтобы разница в правилах(или ее отсутствие) была видна невооруженным глазом!
        • +1
          Ещё не написали, что в одном файле исходного кода можно разместить множество не вложенных классов, не являющихся public, с уровнем доступа package-private (без модификатора доступа). В одном файле может содержаться только один public класс.
          После компиляции количество файлов будет равно количеству не вложенных классов.
          public class A {
}
class B {
}
class C {
}
          • 0
            Я, например, стараюсь так не делать. Приходится сопровождать код с таким подходом, по 5-7 тысяч строк файлы, с множеством не вложенных классов. Это кошмар.

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Что обсуждают
          Интересные публикации
          Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

          Подробнее
          Реклама

          Аккаунт

          Разделы

          Информация

          Услуги

          Приложения

          © 2006 – 2017 «TM»
          Служба поддержки
          Мобильная версия