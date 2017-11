Универсальный cмарт-контракт мультиподписи в Ethereum

BonusCrowdsale

TokensCappedCrowdsale

«Великолепная работа по повторному использованию существующих контрактов библиотек OpenZeppelin! Дополнительные контракты выглядят очень продуманно спроектированными и выглядят хорошим расширением этого фреймвока» («Great work reusing the existing OpenZeppelin libraries! The additional contracts are very thoughtfully designed, and are a good extension of the framework») — Zeppelin Solutions. С полным заключением можно ознакомиться по ссылке.

super

contract A { } contract B { } contract C is A, B { } // C(A,B) = ABC contract D is C, A { } // D(C(A,B),A) = D(ABC,A) = ABCAD !!! Error !!! contract E is A, C { } // E(A,C(A,B)) = E(A,ABC) = ABCE

A

C

C

B

A

TypeError: Linearization of inheritance graph impossible contract D is C, A { } ^ — — — — — — — — — — ^ Compiliation failed. See above.

W

Z

Y

X

X

contract X {} contract Y is X {} // Y(X) = XY contract Z is X {} // Z(X) = XZ contract W is Y, Z {} // W(Y(X),Z(X)) = W(XY, XZ) = XYZW

Ownable

onlyAnyOwner

onlyManyOwners

contract SimplestMultiWallet is Multiownable { function () payable { } function transferTo(address to, uint256 amount) onlyManyOwners { to.transfer(amount); } }

transferTo

function transferTokens(address token, address to, uint256 amount) onlyManyOwners { ERC20(token).transfer(to, amount); }

Несколько дней назад мы в компании BitClave прочли о недавнем инциденте с мультиподписными кошельками компании, решили пригляделся к коду их смарт-контракта. Свежий пост в блоге компаниидетально описывает произошедший инцидент с технической стороны, поэтому мы хотели бы в нашей статье больше сфокусироваться на принципах проектирования смарт-контрактов.Есть несколько широко известных принципов ООП, входящих в аббревиатуруЕсть множество приверженцев и противников использования этих принципов, но мы просмотрели множество библиотек на языкеи пришли к выводу, что подходявляется наиболее удобным и безопасным. Их библиотека OpenZeppelin.org предоставляет множество небольших смарт-контрактов, которые могут быть скомпилированы для достижения более сложного поведения по паттерну примесей (англ. mixin ) через использование множественного наследования в языке Solidity. Вам необходимо произвести декомпозицию обязанностей вашего финального смарт-контракта на множество смарт-контрактов– каждый смарт-контракт должен служить единственной цели. Причем часть необходимых вам контрактов вы скорее всего обнаружите в библиотеках вроде той, что предлагает компания. Помимо всего прочего вы к тому же сможете протестировать каждый из контрактов по отдельности.Руководствуясь этими принципами мы разработали смарт-контракты для проведения распродажи токенов: github.com/bitclave/crowdsale . Вы можете заметить в репозитории смарт-контракты, которые были разработаны таким образом чтобы обрабатывать такие аспекты нашей распродажи, как обработку бонусов участников в зависимости от времени и суммы инвестиций, а также контролировать суммарное число продаваемых токенов. На наш код мы получили довольно хвалебный отзыв аудитора безопасности смарт-контрактов:Для того чтобы успешно применять эти принципы на практике необходимо четко понимать как именно работает множественное наследование. На деле компилятор Solidity преобразует множественное наследование в одиночное наследование. Таки образом после компиляции у каждого смарт-контракта будет всего 1 родитель, обращаться к которому можно через ключевое слово. Возможно следующий пример дополнительно поможет понять как именно работает линеаризация множественного наследования C3 Проблема в том, что смарт-контрактне может переопределять, потому чтопереопределяет, который в свою очередь переопределяетТак же необходимо учитывать, что любое непосредственное наследование контрактов может быть превано в процессе наследования дочерних классов. Обратите внимание, как в следующем примере компилируется контракт, и его родительский контрактстановится наследником контракта(который является наследником), вместо непосредственного наследования отВозвращаясь к смарт-контракту мультиподписного кошелькамы ообратили внимание, что он совершенно не декомпозирован. Единственное архитектурное решение замеченное нами: вынос общего кода всех кошельков в единую библиотеку с целью уменьшить стоимость загрузки контракта. Кстати, именно эта особенность и позволила случайному разработчику нарушить работу всех кошельков, сломав единственную библиотеку с общим кодом. Мы поразмышляли на тему множественного владения ресурсом и подготовили своё решение этой задачи в манере библиотек. Мы рады представить вам контракт Multiownable.sol , который позволит вам с легкостью добавить функциональность мультиподписи в любые ваши контракты. Его использование так же просто как и использование обычного контракта— нужно лишь отнаследоваться от него и добавить модификаторык необходимым функциям:Методсмарт-контракта будет вызван только после того как все владельцы кошелька вызовут его с одинаковыми аргументами. Вы не поверите, но это полный код простейшего мультиподписного кошелька для валюты Эфир. Дополнительно можно реализовать поддержку любых токенов совместимых со спецификацией ERC20, вот такой метод:Будем рабы любому фидбеку сообщества: github.com/bitclave/Multiownable