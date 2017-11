Swift и TensorFlow

Заранее прошу прощения за это неудобство. Все, что будет описано в данной статье тем или иным образом затронет несколько сфер computer science, но погрузиться в каждую отдельную сферу не представляется возможным. Заранее прошу прощения за это неудобство.



Swift

TensorFlow

TensorFlowKit

На низком уровне C модуль позволяет обращаться к libtensorflow из языка swift.

Средний уровень позволяет уйти от С указателей и оперировать “красивыми ошибками”.

Высокий уровень реализует различные абстракции для доступа к элементам модели и различные утилиты для экспорта, импорта и визуализации графа.

Очень кратко о теории нейронных сетей.



Искусственные нейронные сети реализуют некую (очень упрощенную) модель связей нейронов в тканях нервной системы. Входной сигнал в виде вектора большой размерности поступает на входной слой, состоящий из нейронов. Далее каждый входной нейрон передает этот сигнал в следующий слой, трансформируя его, исходя из свойств связей ( весов ) между нейронами и свойств нейронов последующих слоев. В процессе обучения на выходном слое формируется выходной сигнал, который сравнивается с ожидаемым. На основании разницы между выходным сигналом и сигналом образцом формируется величина ошибки. Далее эта ошибка используется для вычисления так называемого градиента — вектора, в направлении которого необходимо произвести коррекцию связей между нейронами, чтобы в будущем нейросеть выдавала сигнал более схожий с ожидаемым. Сам процесс называется обратным распределением ошибки или backpropagation. Таким образом, нейроны и связи между ними аккумулируют информацию, необходимую для обобщения свойств модели данных, которой обучается данная нейронная сеть. Техническая реализация упирается в различные математические операции над матрицами и векторами, которые в свою очередь уже были в той или иной степени реализованы такими решениями как BLAS, LAPACK, DSP, etc.

MNIST

brew install libtensorflow

dependencies: [ .package(url: "https://github.com/Octadero/TensorFlow.git", from: "0.0.7") ]

Подготавливаем MNIST датасет.

dataset = MNISTDataset(callback: { (error: Error?) in print("Ready") })

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

//Input sub scope let inputScope = scope.subScope(namespace: "input") let x = try inputScope.placeholder(operationName: "x-input", dtype: Float.self, shape: Shape.dimensions(value: [-1, 784])) let yLabels = try inputScope.placeholder(operationName: "y-input", dtype: Float.self, shape: Shape.dimensions(value: [-1, 10]))

let weights = try weightVariable(at: scope, name: "weights", shape: Shape.dimensions(value: [784, 10])) let bias = try biasVariable(at: scope, name: "biases", shape: Shape.dimensions(value: [10]))

let log = try scope.log(operationName: "Log", x: softmax) let mul = try scope.mul(operationName: "Mul", x: yLabels, y: log) let reductionIndices = try scope.addConst(tensor: Tensor(dimensions: [1], values: [Int(1)]), as: "reduction_indices").defaultOutput let sum = try scope.sum(operationName: "Sum", input: mul, reductionIndices: reductionIndices, keepDims: false, tidx: Int32.self) let neg = try scope.neg(operationName: "Neg", x: sum) let meanReductionIndices = try scope.addConst(tensor: Tensor(dimensions: [1], values: [Int(0)]), as: "mean_reduction_indices").defaultOutput let cross_entropy = try scope.mean(operationName: "Mean", input: neg, reductionIndices: meanReductionIndices, keepDims: false, tidx: Int32.self)

let gradientsOutputs = try scope.addGradients(yOutputs: [cross_entropy], xOutputs: [weights.variable, bias.variable])

let _ = try scope.applyGradientDescent(operationName: "applyGradientDescent_W", `var`: weights.variable, alpha: learningRate, delta: gradientsOutputs[0], useLocking: false)

guard let dataset = dataset else { throw MNISTTestsError.datasetNotReady } guard let images = dataset.files(for: .image(stride: .train)).first as? MNISTImagesFile else { throw MNISTTestsError.datasetNotReady } guard let labels = dataset.files(for: .label(stride: .train)).first as? MNISTLabelsFile else { throw MNISTTestsError.datasetNotReady } let xTensorInput = try Tensor(dimensions: [bach, 784], values: xs) let yTensorInput = try Tensor(dimensions: [bach, 10], values: ys)

for index in 0..<1000 { let resultOutput = try session.run(inputs: [x, y], values: [xTensorInput, yTensorInput], outputs: [loss, applyGradW, applyGradB], targetOperations: []) if index % 100 == 0 { let lossTensor = resultOutput[0] let gradWTensor = resultOutput[1] let gradBTensor = resultOutput[2] let wValues: [Float] = try gradWTensor.pullCollection() let bValues: [Float] = try gradBTensor.pullCollection() let lossValues: [Float] = try lossTensor.pullCollection() guard let lossValue = lossValues.first else { continue } print("\(index) loss: ", lossValue) lossValueResult = lossValue print("w max: \(wValues.max()!) min: \(wValues.min()!) b max: \(bValues.max()!) min: \(bValues.min()!)") } }

Рассказывать о том, что такое машинное обучение и искусственный интеллект, в 2017 году наверное нет необходимости. На эту тему уже написано большое количество как публицистических статей, так и серьезных научных работ. Поэтому предполагается, что читатель уже знает, что это такое. Говоря о машинном обучении, сообщество data scientist и software engineers, как правило подразумевает глубокие нейронные сети, которые приобрели большую популярность по причине своей производительности. На сегодняшний день в мире существует большое количество различных программных решений и комплексов для решения задачи искусственных нейронных сетей: Caffe, TensorFlow, Torch, Theano(rip), cuDNN etc.Swift — инновационный, protocol — oriented, open source язык программирования, выращенный в стенах компании Apple Крисом Латнером (недавно покинувшим компанию Apple, после SpaceX и обосновавшимся в Google).В Apple’s OSs уже были различные библиотеки для работы с матрицами и векторной алгеброй: BLAS, BNNS, DSP, впоследствии объединенные под крышей одной библиотеки Accelerate.В 2015 появились небольшие решения для реализации математики на основе графической технологии Metal.В 2016 появился CoreML:CoreML способен импортировать готовую, натренированную модель (CaffeV1, Keras, scikit-learn) и далее предоставить разработчику возможность экспортировать ее в приложение.То есть, вам необходимо: Собрать модель на другой платформе, на языке Python или C++, используя сторонние фреймворки. Далее обучить ее на стороннем аппаратном решении.И только после этого вы можете импортировать и работать на языке Swift. На мой взгляд очень нагромождено и сложно.TensorFlow, как и другие программные пакеты, реализующие искусственные нейронные сети, имеет множество готовых абстракций и механик для работы с нейронами, связями между ними, вычислением ошибок и обратным распределением ошибки. Но в отличии от других пакетов, Джеф Дин (сотрудник компании Google, создатель распределенной файловой системы, TensorFlow и множества других замечательных решений) решил заложить в TensorFlow идею разделения модели выполнения данных и процесса выполнения данных. Это значит, что сперва вы описываете так называемый граф вычислений, а уже после запускаете его вычисление. Данный подход позволяет разделять и очень гибко работать свыполнения данных и непосредственно с, распределяя выполнения по разным узлам (процессорам, видеокартам, компьютерам и кластерам).Для решения всего цикла задач от разработки модели до работы с ней в конечном приложении, в рамках одного языка я написал интерфейс доступа и работы с TensorFlow.Архитектура решения выглядит как два уровня средний и высокий.Таким образом, вы можете создать модель (Graph вычислений) на языке swift, обучить ее на сервере под управление ОС Ubuntu, используя несколько видеокарт и после без труда открыть в вашей программе на macOS или tv OS. Разработка может вестись в привычном Xcode со всеми его достоинствами и недостатками.Для примера я взял “Hello world!” в мире нейронных сетей: задачу классификации изображений MNIST . MNIST датасет — это тысячи изображений рукописных цифр размером 28 x 28 пикселя. Таким образом мы имеем десять классов, которые аккуратно распределены в 60 000 изображений для обучения и 10 000 изображений для теста. Наша задача — создать нейросеть, способную классифицировать изображение и определить принадлежность к одному из десяти классов.Перед работой с самим TensorFlowKit необходимо установить TensorFlow. На macOS можно воспользоватся менеджером пакетов brew:Создаем swift проект, подключаем к нему зависимость Пакет для работы с MNIST датасетом напиcан и доступен по ссылке. Пакет самостоятельно скачает датасет во временную директорию, распакует его и представит в виде готовых классов.Собираем необходимый граф операций.Все пространство и подпространство графа вычислений называется Scope и может обладать своим именем.На вход нашей сети мы будем подавать два вектора. Первый — это непосредственно картинки представленные в виде вектора большей размерности 784 (28x28 px).То есть, в каждом компоненте вектора x будет находится значение Float от 0-1, соответствующее окрашенности пикселя картинки.Второй вектор будет соответствующим ей классом, зашифрованным в виде (см. ниже) где соответствующая 1 компонента соответствует номеру класса. В данном примере класс — 2Так как входные параметры будут меняться в процессе обучения, мы создаем Placeholder для ссылки на них.Для визуализации графа, я использовал TensorBoard . О том, как создавать графы и визуализировать процесс обучения средствами TensorFlowKit я расскажу в другой статье.На графевыглядит следующим образом:Это и есть наш входной слой.Далее создаем веса (связи) между входным слоем и спрятанным слоем.Так как веса и базисы будут изменяться (настраиваться) в процессе обучения сети, мы создаем операцию переменных (variable) в графе.И инициализируем их тензором заполненным нулями.Теперь создаем скрытый слой, который произведет простейшую операцию (x * W) + bЭто операция умножения вектора x (размерностью 1x784) на матрицу W (размерностью 784x10) и прибавления базиса.В нашем случае скрытый слой уже является выходным (задача уровня “Hello World!”), поэтому мы должны проанализировать выходной сигнал и выбрать победителя. Для этого используем softmax операцию.Для лучшего понимания, того, что я опишу ниже, предлагаю, рассматривать нашу нейросеть как сложную функцию. На вход нашей функции поступает вектор x (представляющий картинку). На выходе мы получаем вектор говорящий на сколько функция уверена, в том, что входной вектор принадлежит к каждому из классов.Далее берем натуральный логарифм от величины полученных предсказаний в каждом из классов и умножаем его на значение вектора правильного класса, аккуратно переданного в самом начале (yLabel).Таким образом мы получим значение ошибки и можем использовать его для “осуждения” нейросети. Ниже приведена картинка двух примеров. На первой класс 2: ошибка составила 2.3, на второй класс 1: ошибка равна нулю.Что же делать дальше?Говоря математическим языком мы должны минимизировать целевую функцию. Один из подходов — метод градиентного спуска. О нем я постараюсь рассказать в следующей статье, если в этом будет необходимость.Таким образом мы должны рассчитать, на сколько надо подправить каждый из весов (компонентов матрицы W) и вектора базисов b, чтобы в подобных входных данных нейросеть допускала меньшую ошибку.Математически мы должны найти частные производные выходного узла по значениям всех наши промежуточных узлов. Полученные символические градиенты позволят нам “сдвинуть” значения наших компонентов переменных W и b согласно того, как каждый из них повлиял на результат предыдущих вычислений.Магия TensorFlow.Дело в том, что все ( на самом деле пока еще не все ) эти сложные вычисления TensorFlow способен произвести самостоятельно, проанализировав граф, который мы построили.После вызова данной операции, TensorFlow самостоятельно построит еще пол сотни операций.Теперь достаточно добавить операцию обновления наших весов на значение рассчитанное ранее методом градиентного спуска.Все, граф готов!Как я уже говорил, TensorFlow разделяет модель и вычисления. По этому построенный нами граф — это только модель выполнения вычислений.Запустить вычисления мы можем с помощью Session.Подготовив данные из датасета и поместив их в тенсоры, запускаем сессию.Данный код можно найти на GitHub Каждые 100 операций, выводим, размер ошибки.В следующей статье я покажу как посчитать Accuracy (что это, какие бывают и как их считают) нашей сети и визуализировать ее средствами TensorFlowKit.