Swift и TensorFlow

Искусственные нейронные сети реализуют некую (очень упрощенную) модель связей нейронов в тканях нервной системы. Входной сигнал в виде вектора большой размерности поступает на входной слой, состоящий из нейронов. Далее каждый входной нейрон передает этот сигнал в следующий слой, трансформируя его, исходя из свойств связей ( весов ) между нейронами и свойств нейронов последующих слоев. В процессе обучения на выходном слое формируется выходной сигнал, который сравнивается с ожидаемым. На основании разницы между выходным сигналом и сигналом образцом формируется величина ошибки. Далее эта ошибка используется для вычисления так называемого градиента — вектора, в направлении которого необходимо произвести коррекцию связей между нейронами, чтобы в будущем нейросеть выдавала сигнал более схожий с ожидаемым. Сам процесс называется обратным распределением ошибки или backpropagation. Таким образом, нейроны и связи между ними аккумулируют информацию, необходимую для обобщения свойств модели данных, которой обучается данная нейронная сеть. Техническая реализация упирается в различные математические операции над матрицами и векторами, которые в свою очередь уже были в той или иной степени реализованы такими решениями как BLAS, LAPACK, DSP, etc.