Впечатления от Angular Connect 2017
Собрал в кучу свои впечатления от конференции, которая прошла 7-8 ноября.
В основном, на конференции речь шла про все что происходит вокруг фреймворка или что можно сделать с его помощью или на его основе. Это дает ощущение, что основная работа по развитию завершена. В 5 версии ребята здорово поработали над оптимизацией размера. Про какие-то изменения в ядре не упоминалось.
Angular Elements
Одна из самых громких инциатив новоиспеченой Angular Labs. Вкратце, это возможность запаковать ваши компоненты (или вcë приложение целиком) в веб-компонент. Был демка как такой компонент работает в среде Реакта. Доклад Роба Вормалда (Rob Wormald) здесь:
CLI Schematics
Schematics это возможность изменять поведение CLI, а также добавлять свои собственные рецепты. Это огромные возможности в плане создания расширений. Кст, CLI будет переименована в DevKit скоро, не пугайтесь. Доклад от команды разработчиков CLI
i18n
Работа ведется, но пока что не очень быстро. Совсем скоро выкатят перевод в runtime, это позволить уменьшить количество билдов и сделать динамический перевод. Вторым шагом будет непосредственно перевод в ходе исполнения программы (code translation). Много было вопросов со стороны коммьюнити по этому поводу, я думаю, потребности были услышаны. Оливер Комбе (Olivier Combe) про это:
PWA
Это не мой топик, поэтому не могу сказать, что конкретно поменялось, но разговоров на эту темы было очень много как на сцене, так и в фойе. Рекомендую Доклад Максима Сальникова про PWA:
Angular Material
Библиотека вышла из беты и, более того предоставляет, Component Development Kit (CDK) для создания собственных компонентов на ее основе. Ее использование был посвящен отдельный воркшоп и панель вопросов. Сюда же можно отнести доклад про Data Table:
и Angular Forms:
Server Side Rendering
Теперь это называется Angular Universal и поддерживается CLI. Интересный доклад был о различных стратегиях серверного рендера
+ к этом личным опытом поделился инженер из Forbes на открытии второго дня:
Фокус на библиотеки
Много в кулуарах говорилось про разработку библиотек, про то что многие компании готовы выпускать свои наработки в Опен-соурс или писать библиотеки для собственных нужд. Определенно, этот тренд замечен командой Angular: улучшения в CLI, Angular Material, все это должно упростить решение этой задачи.
Записи с двух основных треков доступны на канале Angular Connect.
В основном, на конференции речь шла про все что происходит вокруг фреймворка или что можно сделать с его помощью или на его основе. Это дает ощущение, что основная работа по развитию завершена. В 5 версии ребята здорово поработали над оптимизацией размера. Про какие-то изменения в ядре не упоминалось.
Angular Elements
Одна из самых громких инциатив новоиспеченой Angular Labs. Вкратце, это возможность запаковать ваши компоненты (или вcë приложение целиком) в веб-компонент. Был демка как такой компонент работает в среде Реакта. Доклад Роба Вормалда (Rob Wormald) здесь:
CLI Schematics
Schematics это возможность изменять поведение CLI, а также добавлять свои собственные рецепты. Это огромные возможности в плане создания расширений. Кст, CLI будет переименована в DevKit скоро, не пугайтесь. Доклад от команды разработчиков CLI
i18n
Работа ведется, но пока что не очень быстро. Совсем скоро выкатят перевод в runtime, это позволить уменьшить количество билдов и сделать динамический перевод. Вторым шагом будет непосредственно перевод в ходе исполнения программы (code translation). Много было вопросов со стороны коммьюнити по этому поводу, я думаю, потребности были услышаны. Оливер Комбе (Olivier Combe) про это:
PWA
Это не мой топик, поэтому не могу сказать, что конкретно поменялось, но разговоров на эту темы было очень много как на сцене, так и в фойе. Рекомендую Доклад Максима Сальникова про PWA:
Angular Material
Библиотека вышла из беты и, более того предоставляет, Component Development Kit (CDK) для создания собственных компонентов на ее основе. Ее использование был посвящен отдельный воркшоп и панель вопросов. Сюда же можно отнести доклад про Data Table:
и Angular Forms:
Server Side Rendering
Теперь это называется Angular Universal и поддерживается CLI. Интересный доклад был о различных стратегиях серверного рендера
+ к этом личным опытом поделился инженер из Forbes на открытии второго дня:
Фокус на библиотеки
Много в кулуарах говорилось про разработку библиотек, про то что многие компании готовы выпускать свои наработки в Опен-соурс или писать библиотеки для собственных нужд. Определенно, этот тренд замечен командой Angular: улучшения в CLI, Angular Material, все это должно упростить решение этой задачи.
Записи с двух основных треков доступны на канале Angular Connect.
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