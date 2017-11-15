Игра в разработке: Chronicles of cyberpunk — часть 2

public void StartAct1(MonoBehaviour mb) { switch (stepNumber) { case 0: // проигрываем анимацию открытия глаз mb.StartCoroutine(OpenCloseEyesAnimation()); break; case 1: // отображаем подсказку "нажмите любую клавишу, чтобы проснуться" ShowTip(contentToPrint.tipsTasks[0]); stepNumber++; break; case 2: // при нажатии на любую кнопку очищаем текст подсказки, // анимация закрытия глаз, аудио зевания if (Input.anyKey) { audioYawn.Play(); ShowTip(""); mb.StartCoroutine(OpenCloseEyesAnimation()); } break; case 3: // отключаем игрока в кровати и включаем основного игрока, // анимация открытия глаз PlayerInBedDisable(); mb.StartCoroutine(OpenCloseEyesAnimation()); break; case 4: // блокируем перемещение, отображаем диалог с дроном ShowUIAndPrintMessage(0, 0); stepNumber++; break; //.. } }