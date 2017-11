Игра в разработке: Chronicles of cyberpunk — часть 2

public string nameOfLastLoadedScene; private GameObject player; public int currentActNumber { get; set; } // инкремент в конце каждого акта private Act_0 act0; private Act_1 act1; private Act_2 act2; //.. private Act_2 act28; void Start () { DontDestroyOnLoad(this); SceneManager.LoadScene("Home"); } void OnLevelWasLoaded() { player = GameObject.FindGameObjectWithTag("PlayerOnMainScene"); PlacingPlayerNearHouse(); } // При загрузке главной сцены размещаем игрока рядом с домом, откуда он выходил void PlacingPlayerNearHouse() { switch (nameOfLastLoadedScene) { case "": player.transform.position = new Vector3(-4.42f, 0.65f, 49.26f); break; case "": player.transform.position = new Vector3(-14.8f, 0.65f, -7.2f); break; case "": player.transform.position = new Vector3( 0.44f, 0.65f, 6.89f); break; case "": player.transform.position = new Vector3(36.63f, 0.65f, 6.9f); break; case "": player.transform.position = new Vector3( 9.45f, 0.65f,-36.73f); break; case "": player.transform.position = new Vector3(-0.32f, 0.65f, -9.34f); break; default: break; } }