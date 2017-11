Что мы получим в результате выполнения пошагового руководства:

Стартовый сайт на Angular.

Версионный контроль (git).

Автоматическая сборка и публикация фронтенда в корзине Amazon S3.

Раздача фронтенда через CDN (Amazon CloudFront).

Бесплатный SSL сертификат от Amazon с автопродлением (для работы сайта через HTTPS).

Бесплатная доменная почта от Яндекса и удобный интерфейс управления записями DNS (и не только).

Bash скрипт автоматической настройки бэкенд сервера.

Бэкенд сервер, работающий на ОС Debain 9 (nginx + PHP7.1-FPM).

Бесплатный SSL сертификат от Let's Encrypt с автопродлением (для работы корневой зоны домена и бэкенд сервисов через HTTPS).

Что для этого нам понадобится:

Несколько слов о таком выборе инструментов

Итак, поехали!

1. DNS хостинг и почта Яндекс

не доработан

dns1.yandex.net

dns2.yandex.net



2. Аккаунт Amazon Web Services

3. Amazon Security Credentials

4. Сертификат SSL Amazon

5. Корзина Amazon S3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/"> <CORSRule> <AllowedOrigin>http://www.yourdomain.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com</AllowedOrigin> <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod> <AllowedHeader>Content-*</AllowedHeader> <AllowedHeader>Host</AllowedHeader> <AllowedHeader>Origin</AllowedHeader> </CORSRule> <CORSRule> <AllowedOrigin>https://*.yourdomain.com</AllowedOrigin> <AllowedMethod>GET</AllowedMethod> <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod> <AllowedHeader>Content-*</AllowedHeader> <AllowedHeader>Host</AllowedHeader> <AllowedHeader>Origin</AllowedHeader> </CORSRule> </CORSConfiguration>

6. Раздача Amazon CloudFront

7. Бэкенд сервер

user www-data; worker_processes 1; error_log /var/log/nginx/error.log warn; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 1024; use epoll; } http { include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; access_log /var/log/nginx/access.log main; sendfile on; tcp_nopush on; client_header_timeout 30; client_body_timeout 30; reset_timedout_connection on; keepalive_timeout 30; client_max_body_size 32m; client_body_buffer_size 128k; server_tokens off; gzip on; gzip_vary on; gzip_disable "msie6"; gzip_proxied any; gzip_min_length 1024; gzip_comp_level 5; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/octet-stream application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy; expires max; include /etc/nginx/conf.d/*.conf; include /etc/nginx/sites-enabled/*; }

ssi on; ssl on; ssl_certificate "/etc/letsencrypt/live/{{DOMAIN}}/fullchain.pem"; ssl_certificate_key "/etc/letsencrypt/live/{{DOMAIN}}/privkey.pem"; ssl_trusted_certificate "/etc/letsencrypt/live/{{DOMAIN}}/chain.pem"; ssl_ciphers AES256+EECDH:AES256+EDH; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_protocols TLSv1.2; ssl_ecdh_curve secp384r1; ssl_dhparam /etc/nginx/dhparam.pem; ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; ssl_session_timeout 24h; ssl_session_cache shared:SSL:24m; ssl_buffer_size 1400;

server { server_name {{DOMAIN}}; listen 80; listen 443 ssl http2; error_log off; access_log off; add_header X-Content-Type-Options nosniff; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;"; add_header Cache-Control public; include /etc/nginx/ssl.conf; location /.well-known/acme-challenge/ { alias /var/www/.well-known/acme-challenge/; } location / { return 301 https://www.$host:443$request_uri; } }

server { server_name {{DOMAIN}}; listen 80; error_log off; access_log off; add_header X-Content-Type-Options nosniff; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"; location /.well-known/acme-challenge/ { alias /var/www/.well-known/acme-challenge/; } location / { return 301 https://$host:443$request_uri; } } server { server_name {{DOMAIN}}; listen 443 ssl http2; access_log /var/log/nginx/{{DOMAIN}}.access.log; error_log /var/log/nginx/{{DOMAIN}}.error.log; add_header X-Frame-Options DENY; add_header X-Content-Type-Options nosniff; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;"; add_header Cache-Control public; add_header 'Access-Control-Allow-Origin' "$http_origin"; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, HEAD, OPTIONS, POST, PUT, DELETE, PATCH'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Accept,Accept-Encoding,Accept-Language,Authorization,Cache-Control,Content-Length,Content-Type,Origin,If-Modified-Since,User-Agent,X-Requested-With'; add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'X-Powered-By'; set $root_path /var/www/{{DOMAIN}}; root $root_path; disable_symlinks if_not_owner from=$root_path; charset utf-8; index index.php; autoindex off; include /etc/nginx/ssl.conf; if ($request_method ~* ^(OPTIONS|HEAD)$) { return 204; } location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { try_files $uri =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } }

#!/usr/bin/env bash time_start=`date +%s` ######################## # EDIT THESE VARIABLES: ######################## DOMAIN=yourdomain.com API_DOMAIN="api.$DOMAIN" SUPERUSER="inpassor" SUPERUSER_PASSWORD="12341234" USER="johndoe" USER_EMAIL="johndoe@yourdomain.com" USER_PASSWORD="12341234" ######################## apt update echo y | apt install dialog apt-utils echo y | apt install sed wget gnupg nano htop curl zip unzip apt-transport-https lsb-release ca-certificates debian-archive-keyring certbot # add users adduser --quiet --disabled-password --gecos "" $SUPERUSER echo "$SUPERUSER:$SUPERUSER_PASSWORD" | chpasswd adduser --quiet --disabled-password --gecos "" $USER echo "$USER:$USER_PASSWORD" | chpasswd sed -i "s/$SUPERUSER:x:1000:1000/$SUPERUSER:x:0:0/" /etc/passwd # add external repositories and GPG keys echo "deb http://nginx.org/packages/debian/ stretch nginx" > /etc/apt/sources.list.d/nginx.list wget --quiet -O - https://nginx.org/packages/keys/nginx_signing.key | apt-key add - echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list wget --quiet -O - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add - apt update echo y | apt upgrade echo y | apt install nginx php7.1-cli php7.1-fpm php7.1-mbstring php7.1-curl php7.1-xml # nginx setup mkdir /var/www mkdir "/var/www/$API_DOMAIN" chown -R $USER:www-data /var/www rm /etc/nginx/conf.d/default.conf cp nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf echo "" > /etc/nginx/ssl.conf mkdir /etc/nginx/sites-available mkdir /etc/nginx/sites-enabled sed "s@{{DOMAIN}}@$DOMAIN@g" site.conf > /etc/nginx/sites-available/$DOMAIN.conf ln -s /etc/nginx/sites-available/$DOMAIN.conf /etc/nginx/sites-enabled sed "s@{{DOMAIN}}@$API_DOMAIN@g" api.conf > /etc/nginx/sites-available/$API_DOMAIN.conf ln -s /etc/nginx/sites-available/$API_DOMAIN.conf /etc/nginx/sites-enabled # ssl setup service nginx restart certbot register --agree-tos --email $USER_EMAIL certbot certonly --webroot -w /var/www -d $DOMAIN -d $API_DOMAIN --rsa-key-size 4096 openssl dhparam -out /etc/nginx/dhparam.pem 4096 sed "s@{{DOMAIN}}@$DOMAIN@g" ssl.conf > /etc/nginx/ssl.conf service nginx restart chown -R nginx:$USER /var/log/nginx chmod 664 /var/log/nginx/* time_end=`date +%s` echo Execution time: $((time_end-time_start)) sec.

Устанавливаются необходимые пакеты.

Добавляются внешние репозитории и GPG ключи для доступа к более свежим пакетам nginx и PHP.

Устанавливаются пакеты nginx, php7.1-cli, php7.1-fpm, php7.1-mbstring, php7.1-curl и php7.1-xml.

Настраивается nginx.

Запускается процесс получения SSL сертификата Let's Encrypt. Обратите внимание, что здесь же генерируется файл dhparam.pem. Этот процесс весьма долгий, поэтому можно сохранить сгенерированный файл и в дальнейшем копировать его.

8. Настройки DNS

Запись типа A: в поле «Хост» указываем "@", в поле «Значение записи» — IP адрес нашего VDS, в поле «TTL» — «3600».

Запись A: «Хост» — «api», «Значение записи» — IP адрес VDS, «TTL» — «3600».

Запись CNAME: «Хост» — «www», «Значение записи» — Domain Name раздачи CloudFront (см. пункт 6.3 настоящего руководства), «TTL» — «3600».

Запись CNAME: «Хост» — «static», «Значение записи» — Domain Name раздачи CloudFront, «TTL» — «3600».

9. Gitlab репозиторий

git clone git@gitlab.com:YourLogin/my-awesome-project.git MyAwesomeProject

10. Gitlab CI

11. Стартовый сайт на Angular

npm i -g @angular/cli ng new yourdomain.com --style=scss --skip-git=true --directory=.

/.idea

/dist

/out-tsc

/node_modules

/e2e/*.js

/e2e/*.map

npm-debug.log

package-lock.json



[ { "glob": "**/*", "input": "./assets/", "output": "./" } ]

$static-url: 'https://static.yourdomain.com';

@import 'variables';

User-agent: *

Host: {{SERVER_URL}}

Sitemap: {{SERVER_URL}}/sitemap.xml



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>{{SERVER_URL}}</loc> </url> </urlset>

image: node:8.9 stages: - deploy cache: paths: - node_modules/ before_script: - npm install --unsafe-perm --silent --global @angular/cli - npm install --unsafe-perm --silent - apt update - echo y | apt install python-dev unzip - curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip" - unzip awscli-bundle.zip - ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws deploy_prod: stage: deploy only: - master environment: name: prod artifacts: paths: - dist script: - DEPLOY_SERVER="${CI_ENVIRONMENT_URL/https:\/\/www./}" - STATIC_URL="https://static.$DEPLOY_SERVER" - sed -i "s@$static-url:.*;@$static-url:'$STATIC_URL';@g" src/styles/_variables.scss - ng build --prod --aot --build-optimizer --no-progress --extract-licenses=false - sed -i -e "s@\" href=\"@\" href=\"$STATIC_URL\/@g; s@href=\"styles@href=\"$STATIC_URL\/styles@g; s@src=\"@src=\"$STATIC_URL\/@g" dist/index.html - SED_PATTERN="s@{{STATIC_URL}}@$STATIC_URL@g; s@{{SERVER_URL}}@$CI_ENVIRONMENT_URL@g" - sed -i -e "$SED_PATTERN" dist/robots.txt - sed -i -e "$SED_PATTERN" dist/sitemap.xml - aws configure set aws_access_key_id $AWS_ACCESS_KEY_ID - aws configure set aws_secret_access_key $AWS_SECRET_ACCESS_KEY - aws s3 rm s3://www.$DEPLOY_SERVER/ --recursive --exclude "*" --include "*.css" --include "*.js" --include "*.json" --include "*.html" --include "*.xml" --include "*.txt" - aws s3 sync dist/ s3://www.$DEPLOY_SERVER/ --no-progress --delete --size-only --acl public-read - aws cloudfront create-invalidation --distribution-id $AWS_DISTRIBUTION_ID --paths /*.html /*.xml /*.txt /*.json

Объявляется переменная $DEPLOY_SERVER, которая формируется на основе $CI_ENVIRONMENT_URL (значение поля «External URL», см. пункт 10.3 настоящего руководства), без «www.» в начале (yourdomain.com).

Объявляется переменная $STATIC_URL — static.$DEPLOY_SERVER (https://static.yourdomain.com).

Значение переменной "$static-url" в файле src/styles/_variables.scss заменяется значением $STATIC_URL (https://static.yourdomain.com).

Производится сборка проекта Angular (environment — production, AOT, используя build optimizer, не показывая прогресс на экране, не извлекая лицензии сторонних производителей).

В файле index.html все пути к файлам таблиц стилей, скриптов и изображений заменяются на абсолютные пути к $STATIC_URL.

В файлах robots.txt и sitemap.xml подстрока "{{SERVER_URL}}" заменяется на значение $CI_ENVIRONMENT_URL (https://www.yourdomain.com), подстрока "{{STATIC_URL}}" заменяется на значение $STATIC_URL (https://static.yourdomain.com).

Устанавливаются ID ключа доступа и секретный ключ для безопасного соединения с AWS.

Из корзины S3 рекурсивно удаляются все файлы *.css, *.js, *.json, *.html, *.xml и *.txt.

Каталог «dist» синхронизируется с корзиной S3 (без вывода прогресса на экран, удаляя из корзины отсутствующие в «dist» файлы, сравнивая только размеры файлов, публикуя файлы для чтения).

Для раздачи CloudFront создается invalidation (статья документации) с удалением файлов *.html, *.xml, *.txt и *.json из корневой папки.

git add . git commit -m "first commit" git push

12. Заключение

Если нам нужен бэкенд API, мы должны его создать (в нашем примере, на PHP). Скорее всего, понадобится усложнить bash скрипт настройки сервера, добавив туда, например, установку баз данных.

Несмотря на то, что мы создали файл robots.txt и явно указали в нем Host, все равно желательно защититься от нежелательного доступа клиентов напрямую к корзине S3 и раздаче CloudFront.

В Gitlab CI у нас настроено только одно окружение — «prod». В условиях, приближенных к боевым, вам может понадобиться тестовое окружение.

Вероятно вам понадобится перед сборкой в Gitlab CI прогнать тесты.

Ну и, конечно, вам нужно создать свой сайт на Angular. Не оставлять же стартовый?

В мире современных веб-технологий все стремительно развивается и меняется. Пару лет назад совершенно нормальным было по запросу клиента рендерить DOM структуру на сервере (например, при помощи PHP) и отдавать уже полностью сформированную страницу. Сейчас все чаще появляются сайты c полным отделением фронтенда (Angular, React, Vue.js...) от бэкенда (некие API эндпоинты), где на фронтенде почти весь контент формируется посредством скриптов, а сервер отдает только данные по запросу. Тут можно было бы упомянуть SSR (Server Side Rendering), но не об этом данное произведение.В любые времена перед разработчиками и владельцами сайтов стояла непростая задача: доставить контент как можно быстрее, как можно большему количеству клиентов. Одно из самых правильных решений — использовать CDN (Content Delivery Network) для раздачи статичных файлов. В случае с динамическим рендером страниц на сервере мы должны были ограничиваться небольшим списком объектов, которые можно было разместить в CDN: таблицы стилей, файлы скриптов, изображения. Однако, фронтенд, написанный на Angular (React, Vue.js...), статичен целиком, включая индексную страницу. Вот тут и возникает мысль: а почему бы не организовать раздачу через CDN всего фронтенда?В данной статье пойдет речь о настройке комплексного решения для разработки, контроля версий, автоматической сборки и доставки статического сайта с использованием Gitlab CI, Amazon S3 и Amazon CloudFront. Также речь пойдет о настройке сопутствующих вещей: git, безопасное соединение по протоколу HTTPS, доменная почта, DNS хостинг, бэкенд сервер…Если вас заинтересовала эта тема, добро пожаловать под кат. Осторожно! Много скриншотов.Я потратил немало времени на поиски подходящих сервисов по ряду критериев. Во первых, это цена — хотелось бы, чтобы сервис был или бесплатным, или не очень дорогим. Во вторых — надежность. Также хорошо, если сервис берет большинство обязанностей на себя, избавляя от необходимости что-то устанавливать и настраивать. Например, зачем настраивать собственный git сервер, использовать какой-то сторонний сервис CI (Continuous Integration), если Gitlab предоставляет все эти сервисы «из коробки», а также неограниченное количество приватных репозиториев, организаций и коворкеров? Зачем настраивать доменную почту на собственном сервере, если можно это предоставить Яндексу? По поводу CDN — я просто не нашел ничего дешевле Amazon CloudFront. Файловое хранилище Amazon S3 также не дорогое (а зачем хранить много файлов на VDS, если это дорого?).Для начала привяжем ваш домен к Яндекс почте. Делаем этот шаг в первую очередь для настройки доменной почты. Нам необходимо будет подтвердить владение доменом для получения SSL сертификата Amazon, а для этого мы должны будем получить письмо на адрес webmaster@yourdomain.com.1.1. Регистрируемся / логинимся в Яндексе: https://yandex.ru 1.2. Переходим в доменную почту Яндекса: https://pdd.yandex.ru и добавляем свой домен (пункт меню «Подключить домен»).Тут хочу сразу отметить, что у Яндекса появился «ПДД 2.0» или «Яндекс.Коннект». Однако, никак не могу определиться — то ли интерфейс Яндекс.Коннектизлишне простой и в нем не хватает нужного функционала, то ли он излишне сложный и нужного функционала просто не найти. Так или иначе, мне не удалось добавить несколько доменов сразу в Яндекс.Коннект, с возможностью редактировать DNS записи каждого их них отдельно. Поэтому лично для меня оказалось проще сначала добавить домен в ПДД (Почту Для Домена), а затем перенести его в Яндекс.Коннект, что мы и сделаем.1.3. Подтверждаем владение доменом.Самый простой для нас способ, это делегировать домен на Яндекс. Для этого в панели управления регистратора устанавливаем для вашего домена следующие NS-серверы:Внимание! Этот шаг должен быть выполнен строго после подключения домена к почте для домена (пункт 1.2).1.4. Ждем до 72 часов (как повезет).Проверка владения доменом должна пройти автоматически. После этого на странице ПДД https://pdd.yandex.ru в списке «Моих доменов» вы должны увидеть сообщение зеленого цвета о том, что «домен подключен и делегирован на Яндекс».Теперь мы можем подключить почту для домена. Настраивать MX-записи для домена не нужно, т.к. мы делегировали домен на NS-серверы Яндекса.На данном этапе мы уже получили доменную почту с возможностью добавлять до 1000 почтовых ящиков и с правильными почтовыми DNS записями.1.5. Создаем первый почтовый ящик johndoe@yourdomain.com.1.6. В верхнем меню переходим по ссылке «Мигрировать в Коннект».Осуществляем перенос домена в Яндекс.Коннект, указываем название организации. После этого нам становится доступна страница https://connect.yandex.ru/portal/home 1.7. Переходим в «Админку». Здесь нам доступны различные настройки.Самое интересное для нас — пункт меню «Управление DNS». Вернемся к нему позже. Сейчас нам необходимо добавить алиас почтового ящика с названием webmaster@yourdomain.com. Этот ящик нам понадобится для получения письма с запросом подтверждения владения доменом от Amazon.1.8. Переходим в пункт меню «Оргструктура» и выбираем единственного (пока) пользователя, который был автоматически создан при добавлении первого почтового ящика (пункт 1.5).1.9. Нажимаем троеточие в правом верхнем углу карточки пользователя, в выпадающем меню выбираем пункт «Управление алиасами».В появившемся окне нажимаем кнопку «Добавить новый».Вводим «webmaster» и нажимаем кнопку «Добавить».Теперь у нас появился алиас почтового ящика webmaster@yourdomain.com и мы готовы принимать письма на доменную почту.Для выполнения дальнейших действий данного руководства вам потребуется корневая учетная запись (root user) AWS: https://aws.amazon.com/ru Если у вас еще нет учетной записи, то вам сказочно повезло и вы можете воспользоваться уровнем бесплатного пользования AWS. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации: https://aws.amazon.com/ru/free . В процессе регистрации у вас запросят данные банковской карты, откуда снимут (и не вернут!) 1$ для проверки платежеспособности. Также вам нужно будет указать свой номер телефона, на который позвонит робот из Америки.В целом, процесс регистрации довольно прост и на мой взгляд не требует подробного описания.Для автоматического обмена данными с сервисами AWS мы будем использовать консольную утилиту aws cli (AWS Command Line Interface). Утилита авторизуется с помощью пары Access key ID и Secret access key. Создадим их.3.1. Заходим в консоль AWS.3.2. В верхнем меню справа нажимаем на свой логин. В выпадающем меню выбираем пункт «My Security Credentials».3.3. Здесь может появиться окошко с предупреждением.Можно его игнорировать и нажать кнопку «Continue to Security Credentials».3.4. В меню слева выбираем пункт «Users». Нажимаем кнопку «Add user».3.5. В поле «User name» пишем имя пользователя. Например, «cli-manager».В пункте «Access type» ставим галочку «Programmatic access».Нажимаем кнопку «Next: Permissions».3.6. В следующем пункте выбираем «Attach existing policies directly». Выбираем галочку «AdministratorAccess».Нажимаем кнопку «Next: Review».3.7. В следующем пункте нажимаем кнопку «Create user».3.8. В последнем пункте мы увидим только что созданного пользователя и его данные.Внимание! Сразу запишите Access key ID и Secret access key (его можно увидеть, нажав «show») и/или скачайте файл .csv с данными пользователя (нажав кнопку «Download .csv»). Секретный ключ доступа вы больше нигде и никогда не увидите.Теперь нам нужно получить сертификат SSL для нашего домена.4.1. В консоли AWS в верхнем меню выбираем «Services».4.2. В поиске по сервисам набираем «Certificate manager».4.3. Нажимаем кнопку «Request a certificate».4.4. В поле «Domain name» пишем "*.yourdomain.com".Обратите внимание на звездочку и точку перед названием домена. Таким образом мы получим wildcard certificate для домена и всех его поддоменов. Нажимаем кнопку «Review and request».4.5. В следующем пункте нажимаем кнопку «Confirm and request».4.6. В следующем пункте нажимаем кнопку «Continue».Здесь мы увидим только что запрошенный сертификат и его статус: «Pending validation».4.7. Теперь заходим в почту Яндекса: mail.yandex.ru Логинимся в ваш доменный почтовый ящик, который вы создали в пункте 1.5. настоящего руководства ( johndoe@yourdomain.com ). Вам должно было прийти письмо с запросом подтверждения владения доменом от Amazon.4.8. Переходим по ссылке в письме.Откроется новая вкладка браузера со страницей подтверждения владения доменом.Нажимаем кнопку «I Approve».Сертификат должен пройти успешное подтверждение.Вернувшись в Certificate manager мы увидим наш сертификат и его статус: «Issued».Создадим корзину Amazon S3, в которой будут храниться статичные файлы нашего фронтенда.5.1. В консоли AWS в верхнем меню выбираем «Services».5.2. В поиске по сервисам набираем «S3».5.3. Нажимаем кнопку «Create bucket».В поле «Bucket» name указываем имя хоста (вместе с www). Оно должно полностью совпадать с названием вашего домена. Например: www.yourdomain.com В поле «Region» выбираем «US East (N. Virginia)». Во первых, это позволит избежать возможных проблем с перенаправлением на неправильные объекты ( статья документации ). Во вторых, это самый популярный регион и здесь самые недорогие расценки. В третьих, нам все равно, в каком регионе расположена корзина, т.к. раздавать контент будет CDN, а напрямую к файлам S3 клиенты обращаться не будут.Нажимаем «Next» несколько раз, оставляем все поля как есть.В списке ваших корзин появится новая корзина с названием www.yourdomain.com 5.4. Редактируем свойства корзины.Кликаем на пустое место рядом с названием вашей корзины. В правой части окна появится всплывающее окно.5.5. Выбираем пункт «Properties».5.6. Нажимаем на «Static website hosting».Сразу скопируйте «Endpoint» URL (указан в верхней части окна). Он понадобится для дальнейших настроек.Выбираем первый пункт «Use this bucket to host a website».В поле «Index document» пишем «index.html».Нажимаем кнопку «Save».5.7. Выбираем вкладку «Permissions».Здесь нам нужно добавить www.yourdomain.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com и https://*.yourdomain.com в список разрешенных хостов для кроссдоменных запросов.Нажимаем кнопку «CORS configuration».Не будем разбирать формат XML файла. Для детального изучения данного вопроса, можно ознакомиться с документацией . Нам достаточно просто скопировать в текстовое поле вот это:Замените значения тегов на ваши. Первый адрес — тот самый Static website endpoint, который вы скопировали в пункте 5.6 настоящего руководства.Нажимаем кнопку «Save».Теперь нам нужно организовать раздачу файлов через CDN из только что созданной корзины.6.1. В консоли AWS в верхнем меню выбираем «Services».6.2. В поиске по сервисам набираем «CloudFront».6.3. Нажимаем кнопку «Create Distribution».Выбираем метод доставки «Web», нажимаем соответствующую кнопку «Get Started».Откроется очень большая форма (скрин делать не буду).Пройдемся по нужным нам полям. Остальные поля не трогаем, оставляем как есть. В любом случае у нас есть возможность в дальнейшем менять все эти настройки.Origin Settings: здесь внимательно! Не нужно выбирать домен « www.yourdomain.com.s3.anazonaws.com » из подсказки к этому полю! Вставляем сюда Static website endpoint, который вы скопировали в пункте 5.6 настоящего руководства, без «http://» в начале.Default Cache Behavior Settings: выбираем пункт «Redirect HTTP to HTTPS».: выбираем пункт «GET, HEAD, OPTIONS».: ставим галочку напротив «OPTIONS».: выбираем пункт «Whitelist». В появившемся пункте "" выбираем «Origin», нажимаем кнопку «Add».: Выбираем пункт «Customize».: пишем значение «300».: выбираем «Yes».Distribution Settings: в текстовом поле пишем « www.yourdomain.com » и «static.yourdomain.com» — по одному на каждой строчке. По адресу static.yourdomain.com у нас будет доступно все то же самое, что и через www.yourdomain.com . Мы будем использовать его для получения статичных файлов, чтобы уменьшить количество запросов к основному домену.: выбираем пункт «Custom SSL Certificate». Ниже в выпадающем списке выбираем ранее полученный SSL сертификат "*.yourdomain.com".: вводим «index.html» (без слеша в начале).Нажимаем кнопку «Create Distribution».Раздача создана. Она появится в списке со статусом «In Progress». В течении некоторого времени (обычно до 10 минут) она приобретет статус «Enabled».Сразу скопируем ID и Domain Name нашей раздачи, они потребуются нам для дальнейших настроек.6.4. Настроим страницы ошибок.Нажимаем на ID раздачи в списке. Переходим во вкладку «Error Pages».Нажимаем кнопку «Create Custom Error Response».В поле «HTTP Error Code» выбираем «403: Forbidden».«Customize Error Response» — выбираем «Yes».В поле «Response Page Path» вводим "/index.html".В поле «HTTP Response Code» выбираем «200: OK».Повторяем эти же действия для ошибки 404.Таким образом, не найденные или запрещенные адреса будут перенаправляться на index.html и обрабатываться Angular Router.Настало время настроить бэкенд сервер.Даже если у вас полностью статичный сайт, не требующий обращений к API на сервере, VDS не помешает. Дело в том, что корневая запись домена должна быть типа A (и/или AAAA, если у вас есть IPv6) и, соответственно, ссылаться на IP адрес. Мое мнение — самый простой и дешевый способ получить постоянный IP адрес в Интернете, это арендовать VDS. В придачу к этому мы получаем возможность разместить на этом IP адресе различные сервисы: API, базы данных, службу обмена сообщениями в реальном времени, и вообще что угодно. Некоторые DNS хостинги предоставляют возможность вместо записи типа A использовать ALIAS, где можно прописать не IP адрес, а доменное имя. Например, можно использовать Amazon Route 53, настроить корневую запись домена как ссылку на еще одну корзину S3, которая будет осуществлять переадресацию на вашу раздачу CloudFront.В любом случае, это выбор каждого. Я же склоняюсь к аренде VDS, тем более, что цены на них сейчас довольно доступные. Например, Айхор Хостинг предоставляет VDS (1 СPU / 512 MB RAM / 10 GB HDD) всего за 1080 рублей в год. Это самый дешевый тариф, для начала нам он вполне подойдет. Хотя, я рекомендую приобрести VDS с диском SSD.Далее я буду описывать процесс настройки VDS (или полноценного сервера) с root доступом и операционной системой Debian 9 на борту.В своей работе я использую несколько однотипно настроенных VDS и не использую никаких панелей управления, типа ISPManager. Поэтому я автоматизировал процесс настройки сервера, написав несложный bash скрипт. Давайте поступим так же и создадим несколько файлов. Будьте внимательны! Переводы строк в файлах должны быть в стиле Unix (LF), а не Windows (CRLF).Это основной конфигурационный файл nginx. Главное, что мы тут делаем — это включаем компрессию gzip и подключаем конфиги, которые будут находиться в каталогеШаблон конфигурации nginx для SSL. Тут мы подключаем сертификат, который нам выдаст Let's Encrypt и устанавливаем необходимые параметры SSL, которые должны дать нам рейтинг A+ в Qualys SSL Server Test . Обратите внимание на подстроки {{DOMAIN}} — так и должно быть. Скрипт настройки сам заменит их на ваш домен.Шаблон конфигурации nginx для корневой зоны домена. Здесь мы подключаем конфигурацию SSL, делаем доступным извне каталог, в который Let's Encrypt будет складывать файлы для валидации доменов. Все запросы к yourdomain.com или yourdomain.com перенаправляем на www.yourdomain.com Шаблон конфигурации nginx для поддомена api.yourdomain.com. Здесь мы также подключаем конфигурацию SSL, делаем доступным извне каталог, в который Let's Encrypt будет складывать файлы для валидации доменов. Все запросы к api.yourdomain.com перенаправляем на api.yourdomain.com . Подключаем PHP7.1-FPM.Bash скрипт для автоматической настройки сервера. В начале файла объявляется несколько переменных:DOMAIN=yourdomain.com # ваш домен (без www в начале)API_DOMAIN=«api.$DOMAIN» # поддомен, на котором будет бэкенд API (здесь это api.yourdomain.com)SUPERUSER=«inpassor» # имя суперпользователя, обладающего правами rootSUPERUSER_PASSWORD=«12341234» # пароль суперпользователяUSER=«johndoe» # имя пользователяUSER_EMAIL=«johndoe@yourdomain.com» # email пользователя — используется для регистрации в Let's EncryptUSER_PASSWORD=«12341234» # пароль пользователяРазумеется, необходимо их переназначить.Далее последовательно выполняются следующие действия:Все, скрипт настройки сервера у нас готов.Теперь мы можем зайти на наш VDS через SSH (по его IP адресу) под пользователем root, скопировать туда файлы *.conf и setup.sh, сделать setup.sh исполняемым (chmod 700 setup.sh) и запустить его.После процесса настройки VDS готов к работе.У нас установлен nginx, который слушает запросы к адресам: yourdomain.com api.yourdomain.com . Запросы к http перенаправляются на https, запросы к yourdomain.com перенаправляются на www.yourdomain.com . По адресу api.yourdomain.com у нас работает API. Сейчас там пусто и чтобы он отвечал что-то на наши запросы, необходимо создать в каталоге /var/www/api.yourdomain.com/ файл index.php.Но пока это все не доступно, по той причине, что мы не прописали необходимые настройки DNS.После того, как мы настроили раздачу CloudFront и бэкенд сервер, мы готовы произвести окончательную настройку DNS записей.8.1. Возвращаемся в Яндекс.Коннект: https://connect.yandex.ru/portal/home 8.2. Переходим в «Админку».8.3. Выбираем пункт меню «Управление DNS».Нам нужно добавить четыре новые DNS записи.Только что мы направили запросы к yourdomain.com (без www) и api.yourdomain.com к нашей VDS, а запросы к www.yourdomain.com и static.yourdomain.com — к раздаче CloudFront.Далее нам нужно создать приватный git репозиторий для хранения и версифицирования исходных файлов нашего проекта на Angular.9.1. Регистрирумся / логинимся на Gitlab: https://gitlab.com 9.2. Нажимаем кнопку «New project».9.3. Далее выбираем путь к проекту и его название.Устанавливаем «Visibility Level» в значение «Private» и нажимаем кнопку «Create project».9.4. Добавляем ваш публичный SSH ключ в настройках.Если у вас нет ключа, необходимо его создать. Как создать пару приватный ключ — публичный ключ в системе Windows можно почитать, например, тут В верхнем меню нажимаем на свой аватар, в выпадающем меню выбираем пункт «Settings».В меню слева выбираем пункт «SSH Keys».В поле «Key» вставляем содержимое файла публичного ключа. В системе Windows обычно он распололагается по пути: C:\Users\YourUsername\.ssh\id_rsa.pub.В поле «Title» пишем название ключа (что угодно).9.5. Клонируем репозиторий на локальный компьютер.Для этого у нас на компьютере должен быть установлен git / git for Windows.В командной строке заходим в локальную папку с вашими проектами, например, вЗапускаем команду:Адрес репозитория «git@gitlab.com:YourLogin/my-awesome-project.git» можно посмотреть на главной странице проекта на сайте Gitlab. Здесь «MyAwesomeProject» — название локальной папки с проектом, которая будет создана автоматически.Мы только что склонировали пустой репозиторий на локальный компьютер и у нас появилась папка проекта, в которой можно начинать создавать ваш проект.Настраиваем Gitlab CI для автоматической сборки проекта, синхронизации собранных файлов с корзиной Amazon S3 и обновлении раздачи CloudFront.10.1. Заходим в наш проект на сайте https://gitlab.com 10.2. В меню слева выбираем «CI / CD» — «Environments».Нажимаем кнопку «New environment».10.3. В поле «Name» вводим «prod».В поле «External URL» вводим ваш домен (вместе с https:// и www вначале). Например: www.yourdomain.com . Нажимаем кнопку «Save».10.4. В меню слева выбираем «Settings» — «CI / CD».10.5. Напротив пункта «Secret variables» нажимаем кнопку «Expand».В поле «Key» вводим «AWS_ACCESS_KEY_ID».В поле «Value» вводим ваш Access key ID, полученный в пункте 3.8 настоящего руководства.В поле «Environment scope» оставляем звездочку.Нажимаем кнопку «Add new variable».Добавляем еще одну переменную «AWS_SECRET_ACCESS_KEY».Повторяем действия, в поле «Value» вводим ваш Secret access key, полученный в пункте 3.8 настоящего руководства.И еще одна переменная — «AWS_DISTRIBUTION_ID».Повторяем действия, в поле «Value» вводим ваш Distribution ID, полученный в пункте 6.3 настоящего руководства.На этот раз в поле «Environment scope» вводим «prod».Должно получиться как на скриншоте:Настройки среды окружения и переменных CI мы выполнили, остальное пропишем далее непосредственно в нашем проекте в файлеНастало время создать наш проект на Angular.11.1. В командной строке заходим в каталог нашего проекта — туда, куда мы склонировали пустой репозиторий (см. пункт 9.5 настоящего руководства).В нашем примере этоВыполняем следующие команды:yourdomain.com заменяем на название вашего проекта (не обязательно должно совпадать с названием домена).У нас глобально установился Angular cli и в каталоге проекта появились файлы, с которыми можно начинать работать.11.2. Создадим файл11.3. Отредактируем файлВ секции «apps» находим ключ «assets» и меняем его значение на:Таким образом все файлы и каталоги, которые будут находится в src/assets, попадут в корень нашей сборки.В «styles» заменим «styles.scss» на «styles/styles.scss».11.4. Создадим каталоги перенесем туда файлСоздадим файл src/styles/_variables.scss с таким содержимым:В начале файлавставим строчку:В дальнейшем скрипт сборки будет обновлять переменнуюв файлеТаким образом, у нас появится возможность прописывать в стилях пути к изображениям и шрифтам через эту переменную.11.5. Добавим файл. Как же мы без иконки то?11.6. Создадим файл11.7. Создадим файл11.8. Создадим файлДавайте посмотрим, что у нас тут.Для работы скрипта используется Docker image «node:8.9».Объявляется один этап сборки «deploy».Каталог «node_modules» кешируется.Перед выполнением скрипта сборки производится глобальная установка angular /cli, после этого устанавливаются все зависимости проекта.Далее устанавливаются необходимые пакеты python-dev и unzip, скачивается утилита aws cli, распаковывается и устанавливается.Объявляется одна задача с названием «deploy_prod», которая выполняется в окружении «prod», на этапе «deploy» и только в ветке «master».В результате выполнения этой задачи будут созданы артефакты — все содержимое каталога «dist» (результат сборки проекта).Процесс выполнения задачи:11.9. Запускаем в каталоге проекта команды:Всё! Если мы выполнили все пункты данного руководства правильно, осталось дождаться когда Gitlab выполнит задачу, и мы увидим наш стартовый сайт по адресу www.yourdomain.com Поздравляю!Итак, мы только что развернули удобную рабочую среду для создания сайта на Angular, настроили автоматическую сборку проекта и его доставку через CDN. Также мы настроили бэкенд сервер, SSL сертификаты, DNS записи и у нас работает доменная почта.О чем я не упомянул в статье и что еще можно сделать?