Симулятор машинок Брайтенберга

... case 6: calcangle(); double paralax = 0.01; GetLights((angless) * paralax, (anglecs) * paralax); SetMod(); double tempL = light; // значение интенсивности света в одном глазу из глобальной переменной переносится в темп - временную GetLights((-angless) * paralax, (-anglecs) * paralax); double CicleMaxSpeed = 4; int sw = 0; SetMod(); //после второго сетмода получаем два значения интенсивности света - одно в глобальной и одно во временной переменных, это значения на левом и правом глазу ...