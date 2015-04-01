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Как программисты-самоучки в реальности получают работу

http://brianknapp.me/how-do-self-taught-developers-actually-get-jobs/
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Вопрос с Quora:


Как программисты-самоучки в реальности получают работу?

Мне 17 лет и я занимаюсь программированием с 14-ти. Основной упор на Java, я получил 5 баллов по предмету AP Computer Science. Я довольно хорошо разбираюсь в Java (синтаксис, основные классы, GUI/JFrame и т.д.) и неплохо знаком с HTML5 и CSS3. Кажется, мне не хватает многих знаний, чтобы реально претендовать на работу в индустрии (например, как работают СУБД и какую из них следует использовать), и мне интересно, как другие программисты изучают такие вещи. Я планирую пойти в колледж по специальности «Разработка программного обеспечения», но меня начинает расстраивать мысль, что колледж — необходимое условие, чтобы получить работу. Есть ли какие-то курсы, которые я пропустил, хотя должен был изучить их, или что-то другое, чего я не сделал?

Мой ответ:


Думаю, ты неправильно смотришь на вещи. Ты думаешь, что должен пройти курсы, чтобы кто-то другой дал ответы и научил тебя. С фундаментальной точки зрения программисты-самоучки действуют иначе.

У программиста-самоучки много общего с тем, кто самостоятельно научился игре на гитаре. Не знаю, играл ли ты когда-нибудь на гитаре, так что объясню, как происходит обучение.

Во-первых, всё начинается с того, что кто-то видит, как другой человек играет на гитаре. Большинство из тех, кто уже играет, в какой-то момент хотели быть на кого-то похожими. После этого он принимает решение: «Я тоже могу научиться!», идёт в местный магазин музыкальных инструментов и покупает бэушную гитару (потому что она дешевле, но всё равно крутая).

Далее происходит одно из двух. Или человек находит самоучитель игре на гитаре в каком-то виде, ИЛИ он идёт на YouTube и начинает пробовать играть свои любимые песни. Как правило, второй вариант эффективнее.

Теперь, когда юный гитарист замотивирован сыграть конкретную песню, он будет смотреть видео, распечатывать табы, аккорды и так далее — он будет сидеть и пытаться сам воссоздать песню, руководствуясь видеороликами и доступными табами.

После многих часов практики, подбора аккордов, соло, ритма и прочего, он сможет сыграть свою версию песни. Она будет не совсем такой же, но достаточно близка к оригиналу для рок-н-ролла.

Потом он выберет другую песню, которая ему нравится, и ещё одну. Постепенно начинающий гитарист освоит шаблоны, техники и всё остальное, даже не понимая, что это такое. Он просто находит способ сделать необходимую вещь, не изучая названия и теории.

В конце концов игра на гитаре станет «естественной», а изучение новой песни — обычным и безболезненным делом. «Язык» гитары для него станет чем-то естественным, вроде человеческой речи.

Всё это происходит в течение тысяч часов практики. Даже если практиковаться несколько часов в день, процесс занимает годы.

Так какое это имеет отношение к программистам-самоучкам?

Ну, что действительно делает из самоучки программиста — так это то, что он создаёт разные штуки. И много всяких штук. Чтобы стать отличным программистом с востребованными навыками, ты должен создавать вещи и писать код.

Посещение классов и изучение теории — это хорошо, но многие профессоры не способны написать даже простейшую программу. Они не могут сделать тебе полезное приложение, которое кто-нибудь захочет использовать.

Не то чтобы они не знают свой предмет, просто главное в преподавании — это исследовать предмет и понимать теорию, а не писать код и приносить пользу клиенту.

Чувствуешь разницу?

Самые лучшие программисты, с которыми я когда-либо работал, стали такими, потому что писали реальный код. Практически постоянно.

Например, сегодня каждый веб-разработчик (и его брат) используют WordPress. Задолго до WordPress я написал для себя 3 или 5 разных систем управления контентом на PHP и MySQL. Я делал игры. Писал мобильные приложения. Фреймворки. SAAS-приложения.

Никто не платил мне за это. Всё это я делал для удовольствия или для обучения, или из любопытства.

Много лет я не посещал никаких курсов и не думаю, что они бы значительно продвинули мою карьеру. Но если бы я сел и решил создать собственный язык программирования или операционную систему с нуля, то наверняка узнал бы много полезного по ходу дела.

Да, я мог посещать курсы по этим предметам. Но гораздо больше можно узнать, если самому создавать вещи, делать ошибки и по-настоящему «чувствовать» всё это, а не узнавать из книги или лекции.

Так что могу дать совет, с помощью которого ты получишь огромное преимущество над теми, кто такого почти не делает…

Решай проблему, которую способен решить. Создавай программы, которые делают такие классные вещи, какие ты сам или другие хотели бы увидеть в программе. Пиши код каждый божий день. По вечерам, в выходные, каждый день. Даже если только 15 минут, нормально.

В конце концов у тебя получится что-то работающее и довольно приличное.

Затем начинай снова. Сделай что-нибудь ещё. Продолжай писать и писать, и писать, и писать. Вложи в свой скилл тысячи часов, бросая себе вызов на создание новых проектов.

По мере написания кода сохраняй работу в маленькое портфолио на своём сайте. Каждый раз по окончании проекта сообщай о нём на Hacker News или Reddit, или ещё где-то. В блоге.

Тебе 17… К 20-ти годам ты легко можешь вложить более 2000 часов в разработку своего навыка, в портфолио будет 10-20 проектов и ты выучишь многие уроки, которые учащиеся на курсах никогда не выучат.

Что ещё важнее, ты сможешь ясно продемонстрировать свою способность писать код, решать проблемы и выпускать что-то рабочее в этот мир. Это большая ценность. Именно то, что ищут компании.

Как только найдёшь работу, продолжай программировать в свободное время и продвигать свои проекты. Ты будешь расти быстрее, чем сверстники, потому что они приходят домой и смотрят телевизор, не обучаются, не растут и не создают НИЧЕГО. Они получают зарплату и идут домой.

Чем больше будешь создавать, тем больше у тебя знаний. Чем больше знаний, тем выше твоя ценность. Чем выше ценность, тем легче найти работу, тем больше зарплата и так далее.

Так что вылезай из скорлупы и создай что-нибудь. Пиши код!
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Комментарии 15
  • +4
    Уже больше 10 лет работаю по такому принципу, но есть и минусы,
    — ты не знаешь свойство prototype в javascript?
    — знаю, но вообще никогда им не пользовался.
    — да ты даже начальные курсы не прошёл, вы нам не подходите.
    — но код на прототипах убог есть же замыкания
    — …
    — досвидания
    • +1

      Как понимаю основной посыл статьи "главное навыки, а знания потом", и после этого удивляемся что программист не знает элементарных основных алгоритмов и их назначений.


      Например, сегодня каждый веб-разработчик (и его брат) используют WordPress. 

      Это тоже очень оригинальное заявление.

      • +2
        Насколько я понял, тут речь скорее о правильной мотивации, а не «главное X, а Y потом».
        • +2
          Суть статьи скорее о том, что не стоит уповать на курсы или ВУЗ, не стоит думать, что кто-то решит проблемы за тебя. Нужно действительно таки писать код, а не увиливать от этого. Я сам молод и вижу как большинство моих сверстников пишут код только в рамках обучения в ВУЗе.

          … и после этого удивляемся что программист не знает элементарных основных алгоритмов и их назначений

          Ну а тут можно отметить, что никто не запрещал заниматься АЦМом неким самостоятельно. Да и не всем нужны алгоритмы, на самом деле. Если человек понимает, что у него фпс проседает или пользователь ждет отклика слишком долго, то может он и разберется в чем дело, но если человек по факту верстальщик, то ему не слишком нужно это всё.
        • 0
          Надо знать алгоритмы и хоть немного математики. Просто что бы не изобретать велосипедов и понимать, что в данном конкретном случае надо BSPTree построить на данных и быстро по ним шастать или еще что то подобное. Помимо прочего надо знать фреймворки и по мере необходимости лезть куда-то внутрь. Большую часть времени используются готовые инструменты потому возится с ручной реализацией многопоточности скорее всего не придется, но понимать ее проблемы надо.

          Вообще, знать надо такую кучу вещей, что прямо офигеваешь и их становится все больше. Основной затык в том, что вроде надо знать низкоуровневые штуки, но на работе придется использовать очень высокоуровневый инструментарий вроде JavaEE и прочего. Низкоуровневое изредка надо только для решения проблем. Этот разрыв создает большую проблему.
          • 0
            Вообще, знать надо такую кучу вещей, что прямо офигеваешь

            Есть такое выражение «хвост виляет собакой». По аналогии это когда фреймворки и языки управляют программистом. Должно быть наоборот. Именно вы должны управлять процессом программирования, а не процесс программирования управлять вами. Не многопоточность всплыла в какой-то момент, а вы решаете «Так, мне тут нужна многопоточность» и подключаете её. Или «Для этих данных нужна реляционная модель» и подключаете MsSQL/MySQL/PostgreSQL. А тут у меня данные денормализированы. Тут мне нужен JSON/XML. На этом уровне модели мне нужно преобразование XML-JSON… какие тут у нас популярные библиотеки, протестируем… Эй, NuGet, maven, bower — по порядку рассчитайсь!
          • 0
            «Опыт — сын ошибок трудных» АС Пушкин.
            «Ничто не ново — только мы»
            Меня опыт научил двум вещам
            — декомпозиция задачи
            И
            — как не надо делать
            • +1
              Да, я мог посещать курсы по этим предметам. Но гораздо больше можно узнать, если самому создавать вещи, делать ошибки и по-настоящему «чувствовать» всё это, а не узнавать из книги или лекции.

              Видимо, вам просто не везло с книгами и/или с лекторами. Была ж даже статья на хабре по полезным книгам для программиста (не могу сейчас, правда, найти, подмогите, товарищи!).


              Не то чтобы они не знают свой предмет, просто главное в преподавании — это исследовать предмет и понимать теорию, а не писать код и приносить пользу клиенту.

              Дональд Кнут исследует предмет и очень хорошо понимает теорию — и вы утверждаете, что его работа не приносит клиенту пользы?) По мне как очень даже приносит: люди, разбирающиеся в алгоритмах, могут написать более эффективный код и за меньшее время. И как по мне, это очень даже польза клиенту путсь и косвенная).


              Уверен, шаблоны разработки ПО (я про работу GoF), приносят не меньше пользы.


              И курсы с реальной практической пользой имеются. И лекторы с опытом — тоже (от меня один пример: Д.Ю. Ватолин и его курс "Алгоритмы сжатия данных", который по сути является отборочным для попадания в лабораторию компьютерной графики ВМК МГУ).


              Иначе вы можете нарваться на то, что в процессе разработки будете изобретать колесо или велосипед. Причём не факт что качественные...

              • 0

                И подчеркну: я не уотверждаю, что практика — это плохо.


                Просто по-моему важно соблюдать баланс между знанием теории и практическим опытом. А ругать только теорию или только практику (или ещё лучше конкретных представителей, вледующих только одним из вышеуказанного) — это как ругаться что один совок что пыль не убирает, при этом зная, что совок используют в паре со шваброй.

              • 0
                Консвенным образом я заработал на habr-e. Нашел одну из своих работ благодаря некоторой активности тут. И некоторое время поработал самым младшим программистом. Было интересно.
                • –1

                  И триаде (знания — умения — навыки) знания все же стоят на первом месте.
                  Умения без знаний — это такое аникейство

                  • +2
                    Обычно самоучки теорию осваивают со временем, когда понимаешь, что «обезьяньих» навыков программирования уже не хватает. Ну и теория, как правило, очень хорошо ложится на имеющийся практический опыт. В этом плане нам, самоучкам, теория гораздо легче даётся, чем студентам, которые её изучают, не понимая для чего она нужна.
                    • +1
                      Зачем крайности? Надо учиться равномерно, практика должна идти в ногу с теорией.
                      Есть книги, ценность которых раскрывается при наличии практики на ту же тему.
                      Есть книги, в которых рассказывают о стандартных и не очень ошибках и тебе не придется натыкаться на них самому.
                      Есть книги с чистой теорией, которые абсолютно ортогональны тому что, получаешь из практики.
                      И если первые два типа увеличивают эффективность практики, то последние вкупе с практикой создают целостную картину мира.
                      • –1

                        С таким подходом выше определенного уровня не прыгнуть. Рано или поздно нужно учить computer science

                        • 0
                          Все верно.
                          Это как водить автомобиль по книгам.
                          Попадаешь за руль и оказывается правила никто не соблюдает, а там где установлен знак главной, уже не главная…
                          Теорию знать надо, но для старта достаточно базовых знаний информатики + подход «пишу с нуля, но подглядываю в чужой код». Теория не дает практики чтения чужого кода, его улучшения и т.п.
                          Теория дает лишь уверенность что ты способен это понять.

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