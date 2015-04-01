Как программисты-самоучки в реальности получают работу?

Вопрос с Quora:

Мой ответ:

Думаю, ты неправильно смотришь на вещи. Ты думаешь, что должен пройти курсы, чтобы кто-то другой дал ответы и научил тебя. С фундаментальной точки зрения программисты-самоучки действуют иначе.У программиста-самоучки много общего с тем, кто самостоятельно научился игре на гитаре. Не знаю, играл ли ты когда-нибудь на гитаре, так что объясню, как происходит обучение.Во-первых, всё начинается с того, что кто-то видит, как другой человек играет на гитаре. Большинство из тех, кто уже играет, в какой-то момент хотели быть на кого-то похожими. После этого он принимает решение: «Я тоже могу научиться!», идёт в местный магазин музыкальных инструментов и покупает бэушную гитару (потому что она дешевле, но всё равно крутая).Далее происходит одно из двух. Или человек находит самоучитель игре на гитаре в каком-то виде, ИЛИ он идёт на YouTube и начинает пробовать играть свои любимые песни. Как правило, второй вариант эффективнее.Теперь, когда юный гитарист замотивирован сыграть конкретную песню, он будет смотреть видео, распечатывать табы, аккорды и так далее — он будет сидеть и пытаться сам воссоздать песню, руководствуясь видеороликами и доступными табами.После многих часов практики, подбора аккордов, соло, ритма и прочего, он сможет сыграть свою версию песни. Она будет не совсем такой же, но достаточно близка к оригиналу для рок-н-ролла.Потом он выберет другую песню, которая ему нравится, и ещё одну. Постепенно начинающий гитарист освоит шаблоны, техники и всё остальное, даже не понимая, что это такое. Он просто находит способ сделать необходимую вещь, не изучая названия и теории.В конце концов игра на гитаре станет «естественной», а изучение новой песни — обычным и безболезненным делом. «Язык» гитары для него станет чем-то естественным, вроде человеческой речи.Всё это происходит в течение тысяч часов практики. Даже если практиковаться несколько часов в день, процесс занимает годы.Так какое это имеет отношение к программистам-самоучкам?Ну, что действительно делает из самоучки программиста — так это то, что он создаёт разные штуки. И много всяких штук. Чтобы стать отличным программистом с востребованными навыками, ты должен создавать вещи и писать код.Посещение классов и изучение теории — это хорошо, но многие профессоры не способны написать даже простейшую программу. Они не могут сделать тебе полезное приложение, которое кто-нибудь захочет использовать.Не то чтобы они не знают свой предмет, просто главное в преподавании — это исследовать предмет и понимать теорию, а не писать код и приносить пользу клиенту.Чувствуешь разницу?Самые лучшие программисты, с которыми я когда-либо работал, стали такими, потому что писали реальный код. Практически постоянно.Например, сегодня каждый веб-разработчик (и его брат) используют WordPress. Задолго до WordPress я написал для себя 3 или 5 разных систем управления контентом на PHP и MySQL. Я делал игры. Писал мобильные приложения. Фреймворки. SAAS-приложения.Никто не платил мне за это. Всё это я делал для удовольствия или для обучения, или из любопытства.Много лет я не посещал никаких курсов и не думаю, что они бы значительно продвинули мою карьеру. Но если бы я сел и решил создать собственный язык программирования или операционную систему с нуля, то наверняка узнал бы много полезного по ходу дела.Да, я мог посещать курсы по этим предметам. Но гораздо больше можно узнать, если самому создавать вещи, делать ошибки и по-настоящему «чувствовать» всё это, а не узнавать из книги или лекции.Так что могу дать совет, с помощью которого ты получишь огромное преимущество над теми, кто такого почти не делает…Решай проблему, которую способен решить. Создавай программы, которые делают такие классные вещи, какие ты сам или другие хотели бы увидеть в программе. Пиши код каждый божий день. По вечерам, в выходные, каждый день. Даже если только 15 минут, нормально.В конце концов у тебя получится что-то работающее и довольно приличное.Затем начинай снова. Сделай что-нибудь ещё. Продолжай писать и писать, и писать, и писать. Вложи в свой скилл тысячи часов, бросая себе вызов на создание новых проектов.По мере написания кода сохраняй работу в маленькое портфолио на своём сайте. Каждый раз по окончании проекта сообщай о нём на Hacker News или Reddit, или ещё где-то. В блоге.Тебе 17… К 20-ти годам ты легко можешь вложить более 2000 часов в разработку своего навыка, в портфолио будет 10-20 проектов и ты выучишь многие уроки, которые учащиеся на курсах никогда не выучат.Что ещё важнее, ты сможешь ясно продемонстрировать свою способность писать код, решать проблемы и выпускать что-то рабочее в этот мир. Это большая ценность. Именно то, что ищут компании.Как только найдёшь работу, продолжай программировать в свободное время и продвигать свои проекты. Ты будешь расти быстрее, чем сверстники, потому что они приходят домой и смотрят телевизор, не обучаются, не растут и не создают НИЧЕГО. Они получают зарплату и идут домой.Чем больше будешь создавать, тем больше у тебя знаний. Чем больше знаний, тем выше твоя ценность. Чем выше ценность, тем легче найти работу, тем больше зарплата и так далее.Так что вылезай из скорлупы и создай что-нибудь. Пиши код!