Синтаксический анализ в NLTK. Продолжение

Well-Formed Substring Tables

>>> grammar = nltk.parse_cfg(""" S -> NP VP PP -> P NP NP -> Det N | Det N PP | 'I' VP -> V NP | VP PP Det -> 'an' | 'my' N -> 'elephant' | 'pajamas' V -> 'shot' P -> 'in' """) >>> text = ['I', 'shot', 'an', 'elephant', 'in', 'my', 'pajamas'] >>> grammar.productions(rhs=text[1]) [V -> 'shot']

def init_wfst(tokens, grammar): numtokens = len(tokens) wfst = [[None for i in range(numtokens+1)] for j in range(numtokens+1)] for i in range(numtokens): productions = grammar.productions(rhs=tokens[i]) wfst[i][i+1] = productions[0].lhs() return wfst def display(wfst, tokens): print '

WFST ' + ' '.join([("%-4d" % i) for i in range(1, len(wfst))]) for i in range(len(wfst)-1): print "%d " % i, for j in range(1, len(wfst)): print "%-4s" % (wfst[i][j] or '.'), print

>>> tokens = "I shot an elephant in my pajamas".split() >>> wfst0 = init_wfst(tokens, grammar) >>> display(wfst0, tokens) WFST 1 2 3 4 5 6 7 0 NP . . . . . . 1 . V . . . . . 2 . . Det . . . . 3 . . . N . . . 4 . . . . P . . 5 . . . . . Det . 6 . . . . . . N

def complete_wfst(wfst, tokens, grammar, trace=False): index = dict((p.rhs(), p.lhs()) for p in grammar.productions()) numtokens = len(tokens) for span in range(2, numtokens+1): for start in range(numtokens+1-span): end = start + span for mid in range(start+1, end): nt1, nt2 = wfst[start][mid], wfst[mid][end] if nt1 and nt2 and (nt1,nt2) in index: wfst[start][end] = index[(nt1,nt2)] if trace: print "[%s] %3s [%s] %3s [%s] ==> [%s] %3s [%s]" % \ (start, nt1, mid, nt2, end, start, index[(nt1,nt2)], end) return wfst

>>> wfst1 = complete_wfst(wfst0, tokens, grammar) >>> display(wfst1, tokens) WFST 1 2 3 4 5 6 7 0 NP . . S . . S 1 . V . VP . . VP 2 . . Det NP . . . 3 . . . N . . . 4 . . . . P . PP 5 . . . . . Det NP 6 . . . . . . N

>>> wfst1 = complete_wfst(wfst0, tokens, grammar, trace=True) [2] Det [3] N [4] ==> [2] NP [4] [5] Det [6] N [7] ==> [5] NP [7] [1] V [2] NP [4] ==> [1] VP [4] [4] P [5] NP [7] ==> [4] PP [7] [0] NP [1] VP [4] ==> [0] S [4] [1] VP [4] PP [7] ==> [1] VP [7] [0] NP [1] VP [7] ==> [0] S [7]

Таблица которую мы получили – это не отдельное дерево разбора, а скорее метод распознавания или предложения порождаются (допускаются) грамматикой Программа требует, чтобы правила грамматики, где в правой части находятся не терминалы, были бинарными. Конечно, любую контекстно-свободную грамматику можно превратить в такую ​​форму (нормальную форму Хомского), но удобнее работать без таких дополнительных ограничений. Подход «снизу-вверх» отличается большой избыточностью, когда строит составляющие (предлагает разместить не терминальные символы в ячейках), которые не предусмотрены грамматикой.

Зависимости и грамматика зависимостей

>>> grammar = nltk.parse_dependency_grammar(""" 'shot' -> 'I' | 'elephant' | 'in' 'elephant' -> 'an' | 'in' 'in' -> 'pajamas' 'pajamas' -> 'my' """) >>> print groucho_dep_grammar Dependency grammar with 7 productions 'shot' -> 'I' 'shot' -> 'elephant' 'shot' -> 'in' 'elephant' -> 'an' 'elephant' -> 'in' 'in' -> 'pajamas' 'pajamas' -> 'my' >>>

>>> pdp = nltk.ProjectiveDependencyParser(grammar) >>> sent = 'I shot an elephant in my pajamas'.split() >>> trees = pdp.parse(sent) >>> for tree in trees: print tree (shot I (elephant an (in (pajamas my)))) (shot I (elephant an) (in (pajamas my)))

Здравствуйте. Это небольшое продолжение предыдущей статьи, где рассматривались основы синтаксического анализа с помощью пакета Natural Language Toolkit (сокращенно, NLTK). Как и в прошлой статье, в этой я буду сопровождать примеры кодом на языке Python (версии 2.7). предыдущей статье мы рассматривали синтаксические анализаторы и виды грамматик. Настоятельно рекомендую её прочитать, если Вы этого не сделали. Также можно почитать первую статью, где мы устанавливаем и настраиваем пакет NLTK.Простые синтаксические анализаторы, которые мы уже рассматривали, имеют ряд недостатков, которые накладывают существенные ограничения как на эффективность, так и вообще на возможность получения результатов синтаксического анализа. Для решения этих проблем используются алгоритмы, базирующиеся на динамическом программировании.Динамическое программирование предусматривает сохранение промежуточных результатов и их использование при необходимости, что позволяет значительно повысить эффективность работы разнообразных алгоритмов.Динамическое программирование позволяет при синтаксическом анализе предложения "", которое, мы, кстати, уже рассматривали, строить "" всего один раз. Результат сохраняется в специальную таблицу(well-formed substring table или же «таблица закономерностей подстрочек») и с этой же таблицы можно брать при необходимости составляющие для построенияилиРассмотрим предложение «I shot an elephant in my pajamas» как входные данные. Данное предложение можно представить в виде, который показан на рисунке. Такая структура называетсяВ WFST записываются позиции слов путем заполнения ячеек треугольной матрицы , в которой по вертикали записываются начальные позиции подстрок, а по горизонтали – конечные позиции (таким образом, словубудет отвечать клетка с координатами (1, 2)). Для упрощения такого представления, допускается, что каждому слову соответствует только одна уникальная лексическая категория (тег морфологических характеристик) и именно она хранится в ячейке матрицы (например, в ячейке (1, 2) содержится).Тег для словаиз спискаможно найти на основе грамматики:Для построения WFST создается матрица размерностью (n-1) на (n-1). В Python матрица строиться как список списков. В следующем листинге мы создадим несколько методов для построения, заполнения и отображения таблицы WFST. С помощью методазаполняется только главная диагональ, где присутствуют теги всех слов предложения. Методсоздан для отображения результатов на экран в удобно читаемом виде.Сразу же и проверим работу методов. Кстати, будем использовать грамматику, описанную в предыдущем примере.Теперь добавим метод, который уже заполняет таблицу в соответствии с заданной грамматикой. На вход ему подается начальная таблица WFST с заполненной главной диагональю, грамматика и флаг вывода (его работу будет показано чуть позже).Проверим работу:Давайте посмотрим на подробный вывод методаПроцесс работы алгоритма завершается, если для входной последовательности в ячейке с координатами (0, 7) получено S, указывающая на то, что найдено синтаксическую структуру, которая соответствует входной последовательности.Кстати, заполненную таблицу WFST можно представить в виде Chart Data Structure:Программа построения WFST – это простой chart parser, который имеет несколько недостатков:Грамматики, которые строятся на основе фразовой структуры предложения, описывающие как слова и их последовательности объединяются (сочетаются) в составляющие (непосредственные составляющие). Альтернативный или дополняющий подход, который называют грамматикой зависимостей, заключается в установлении взаимосвязей между отдельными словами. Между парами слов в предложении устанавливается бинарная асимметричная связь, указывающая на основное слово и зависимое. Основным словом в предложении обычно считается глагол (сказуемое).Дерево зависимостей представляется в виде размеченного ориентированного графа, в котором узлами являются лексические единицы а размеченные дуги представляют отношения зависимостей между основными и и зависимыми словами.На следующем рисунке изображено такой граф. Направление стрелок указывает на зависимые слова.Каждая из дуг на рисунке помеченная типом отношений которые установлены между основным и зависимым словом. Например,это(подлежащее),(основное слово предложения),(модификатор существительного elephant). В грамматике зависимостей связи между членами предложения могут быть представлены с помощью типов зависимостей.Рассмотрим построение грамматики зависимостей без указания типа зависимостей:Следующий пример показывает, как в данной грамматике реализовано альтернативный подход для учета неоднозначности соединения:Конечно, эти анализаторы несколько сложнее тех, что рассматривались ранее. Зато они дают новые возможности синтаксического анализа.Спасибо за внимание.