Обзор Java 9

1. Появление литералов в коллекциях

List<Integer> list = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9]; Set<Integer> set = { 2, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287 };

List<Integer> piDigits = List.of(3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9); Set<Integer> primes = Set.of(2, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287);

import static java.util.Map.*; platonicSolids = ofEntries(entry(4, "tetrahedron"), entry(6, "cube"), ...);

Map.entry(lowest, highest)

2. Внедрение оператора Элвиса

Person person = JohnGold ?: DefaultPerson;

person = Objects.requireNonNullElse(JohnGold, DefaultPerson) //It will be work on Java 9 Optional<Person> maybePerson = JohnGold; // Familiar resolution person = maybePerson.orElse(DefaultPerson);

3. Class Optional

maybePerson = maybePerson.or(() -> JohnGold); // Another Optional

maybePerson.ifPresentOrElse(System.out::println, // Consumer () -> Runtime.exec("rm -rf /home")); // Runnable

Stream<T> stream()

Stream<User> users = people.map(Person::name) .flatMap(Optional::stream);

4. Streams

5. IO, Regrexp

byte[] bytes = Files.newInputStream(path).readAllBytes();

Stream<String> tokens = new Scanner(path).useDelimiter("\\s*,\\s*").tokens();

Pattern pattern = Pattern.compile("[^,]"); Stream<String> matches = pattern.match(str).stream().map(MatchResult::group); matches = new Scanner(path).findAll(pattern).map(MatchResult::group);

String result = Pattern.compile("\\pL{4,}") .matcher("Mary had a little lamb") .replaceAll(m -> m.group().toUpperCase()); // Yields "MARY had a LITTLE LAMB"

6. Обработка процессов

7. Немного синтаксических изменений

void print (PrintWriter out, String[]lines){ try (out) { // Effectively final variable for (String line : lines) out.println(line.toLowerCase()); } }

8. Старость

9.Самая главная новость

System.getProperty("java.version")

Всем доброго времени суток. В ноябре 2017 в Санкт-Петербурге прошло одно из самых примечательных событий года для отечественных Java-разработчиков: конференция Joker. На конференции было озвучено много тем, такие как GC, Concurrency, Spring Boot, JUnit 5 и другие, презентации по которым вы можете найти в открытом доступе на сайте конференции. Перечислять все смысла нет, так как по каждому топику можно составить отдельную статью с примерами и выдержками. Поэтому остановимся на главном.Основной темой были нововведения в Java 9: ей посвятили аж две лекции, по модулям, и по всему остальному. Саму девятку Oracle изначально планировали выпустить еще в середине лета 2016, однако релиз был перенесен сначала на полгода, а потом и вовсе на вторую половину 2017. И вот, 21 сентября 2017, выход девятки состоялся.Данная статья представлена именно как обзор новоиспеченной джавы, так как тема сама по себе большая, требующая целого цикла статей, которые, несомненно, будут при поступлении просьб от трудящихся.Итак, по порядку. Как говорилось выше, нововведения в девятке можно разделить на два блока: общий и модульный. Придерживаясь хронологии Joker, начнем с первого.На самом деле литералы в коллекциях можно использовать с 7 версии, никто не запрещает выполнить следующее, если у вас установлен ProjectCoin:В 9 версии вы можете использовать нечто подобное без каких-либо предварительных подготовок:илиТак же было сказано несколько слов о generic Pair, а вернее об их отсутствии. Однако в 9 появился усовершенствованный костыль использования мапы в качестве пары:Ждем Project Valhalla На самом деле этот оператор реализован на Groovy на синтаксическом уровне, но если вы попробуете написать на джаве нечто подобноекомпилятор предсказуемо ругнется. В девятке внедрили подобную логику, правда не на уровне синтаксиса. Ниже приведены два эквивалентных выражения на девятке и в уже привычном виде.Если кратко, этот класс для сбора not-null объектов: вместо того, чтобы проводить null-проверки, можно складывать объекты в данный контейнер, который автоматически будет отсеивать несуществующие объекты. Появился в Java 8 и вполне логично, что в новой версии появились улучшения для данного класса. Методинтуитивно понятен: будет возвращен вызывающий объект, если он не нулевой, в противном случае вернется аргумент.Следующий метод выполняет заданное действие над значением, если оно присутствует, в противном случае будет выполнено некое дефолтное значение.Если значение присутствует, возвращает стрим только с этим значением, в противном случае стрим будет пустым.Возможность использовать flatMap для удаления нулевых результатов:Появился целый ряд методов API, из которых можно получить стримы: Scanner.tokens, Matcher.results, ServiceLoader.stream, LocalDate.datesUntil,StackWalker.walk, ClassLoader.resources, Process.children/descendants,Catalog.catalogs, DriverManager.drivers. В самих стримах тоже появились новые методы takeWhile, dropWhile, а также новые сборщики flatMapping, filtering.Тут все также масштабно. Появилась возможность считывать байты с поступающего потокаПеренаправлять байты с входящего потока на исходящий: InputStream.transferTo(OutputStream).Появилась возможность разбить принимаемый классом Scanner объект на токены в виде отдельных стримов:Matcher.stream и Scanner.findAll выдают поток найденных результатов:Matcher.replaceFirst/replaceAll теперь могут принимать на вход функцию, согласно которой будет произведена перестановка:Тут появился целый интерфейс ProcessHandle , позволяющий контролировать нативные процессы. С его помощью можно мониторить жив ли процесс, информацию о нем, лист детей и прочие плюшки. Зачем он нужен, когда есть абстрактный класс Process, спросите вы. На самом деле ProcessHandle предоставляет гораздо больше возможностей, нежели Process. Последний в свою очередь также предоставляет доступ к IOE потокам, что сказывается на производительности.Интерфейсы теперь могут иметь методы с модификаторами доступа private, private static и судя по всему в скором времени совсем перестанут быть интерфейсами. Нижнее подчеркиваниебольше не может являться именем переменной — гайки закручиваются. И, наконец, поддержка try-with-resourcesПоявилось несколько деприкаций, куда же без этого. Классы Observable, Observer с новой версии будут считаться устаревшими, так же как и Object.finalize, Runtime.runFinalizersOnExit. Class.newInstance также теперь относят к Deprecated и аргументируют это тем, что он бросает проверяемые исключения конструктора без объявления их. Под ту же аннотацию попал весь Applet API, a также ряд модулей: java.activation, java.corba, java.transaction, java.xml.bind, java.xml.ws. Здесь были перечислены основные вещи, попавшие под аннотацию Deprecated и в презентацию Хорстмана, полный список всегда можно посмотреть у оракла Теперь этот код вернет значение «9», а не «1.9.0.».Также в Java 9 появилась модульность, которая вызвала бОльший шум, чем все вышеперечисленное. И это неудивительно, так как статистика показывает, что это модульность была наиболее ожидаемой фичей среди разработчиковБыли вопросы что это вообще такое, как это будет взаимодействовать с Maven. Половина доклада ушла на обзор OSGi , вторая половина на обзор Jigsaw и объяснение почему это круто, превосходит по всем параметрам предмет первой половины доклада и то, что Jigsaw незаслуженно скромно принимается обществом. Судить об успешности этого проекта мы действительно можем только от общества, а пока нам остается ждать глобального перехода на Java 9, который, как сказали сами докладчики, будет происходить ближайшие 2-3 года. А пока можно посмотреть на самые ожидаемые изменения в следующей версии джавы и слушать шутки о том, будет ли она называться Java 10 или Java X.