Блеск и нищета Искусственного Интеллекта

from keras.datasets import mnist from keras.models import Model from keras.layers import Input, Dense from keras.utils import np_utils import numpy as np %matplotlib inline import matplotlib.pyplot as plt batch_size = 128 num_epochs = 16 hidden_size_1 = 512 hidden_size_2 = 512 height, width, depth = 28, 28, 1 # MNIST images are 28x28 and greyscale num_classes = 10 # there are 10 classes (1 per digit) (X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data() # fetch MNIST data num_train, width, depth = X_train.shape num_test = X_test.shape[0] num_classes = np.unique(y_train).shape[0] # there are 10 image classes #Visualizing I_train = list() I_test = list() fig, axes = plt.subplots(1,10,figsize=(10,10)) for k in range(10): i = np.random.choice(range(len(X_train))) I_train.append(i) axes[k].set_axis_off() axes[k].imshow(X_train[i:i+1][0], cmap='gray') fig, axes = plt.subplots(1,10,figsize=(10,10)) for k in range(10): i = np.random.choice(range(len(X_test))) I_test.append(i) axes[k].set_axis_off() axes[k].imshow(X_test[i:i+1][0], cmap='gray') X_train = X_train.reshape(num_train, height * width) X_test = X_test.reshape(num_test, height * width) XX_test = np.copy(X_test) XX_train = np.copy(X_train)

# Блок перестановок perm = np.random.permutation((28*28)) # например так for j in xrange(X_test.shape[1]): for i in xrange(X_test.shape[0]): X_test[i][j] = XX_test[i][perm[j]] for i in xrange(X_train.shape[0]): X_train[i][j] = XX_train[i][perm[j]] # Блок перестановок

X_train = X_train.reshape(num_train, height, width) X_test = X_test.reshape(num_test, height, width) #Visualizing fig, axes = plt.subplots(1,10,figsize=(10,10)) for k in range(10): i = I_train[k] axes[k].set_axis_off() axes[k].imshow(X_train[i:i+1][0], cmap='gray') fig, axes = plt.subplots(1,10,figsize=(10,10)) for k in range(10): i = I_test[k] axes[k].set_axis_off() axes[k].imshow(X_test[i:i+1][0], cmap='gray') X_train = X_train.reshape(num_train, height * width) # Flatten data to 1D X_test = X_test.reshape(num_test, height * width) # Flatten data to 1D X_train = X_train.astype('float32') X_test = X_test.astype('float32') X_train /= np.max(X_train) # Normalise data to [0, 1] range X_test /= np.max(X_test) # Normalise data to [0, 1] range Y_train = np_utils.to_categorical(y_train, num_classes) # One-hot encode the labels Y_test = np_utils.to_categorical(y_test, num_classes) # One-hot encode the labels inp = Input(shape=(height * width,)) # Our input is a 1D vector of size 784 hidden_1 = Dense(hidden_size_1, activation='relu')(inp) # First hidden ReLU layer hidden_2 = Dense(hidden_size_2, activation='relu')(hidden_1) # Second hidden ReLU layer out = Dense(num_classes, activation='softmax')(hidden_2) # Output softmax layer model = Model(input=inp, output=out) # To define a model, just specify its input and output layers model.compile(loss='categorical_crossentropy', # using the cross-entropy loss function optimizer='adam', # using the Adam optimiser metrics=['accuracy']) # reporting the accuracy model.fit(X_train, Y_train, # Train the model using the training set... batch_size=batch_size, nb_epoch=num_epochs, verbose=1, validation_split=0.1) # ...holding out 10% of the data for validation model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=1) # Evaluate the trained model on the test set!

for j in xrange(X_test.shape[1]): for i in xrange(X_test.shape[0]): X_test[i][j] = perm[XX_test[i][j]] for i in xrange(X_train.shape[0]): X_train[i][j] = perm[XX_train[i][j]]

perm = np.array([ 0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76, 0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0, 0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15, 0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75, 0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84, 0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf, 0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8, 0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2, 0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73, 0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb, 0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79, 0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08, 0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a, 0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e, 0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf, 0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16])

perm = np.array([ 153, 17, 7, 148, 191, 15, 73, 109, 180, 129, 2, 218, 122, 151, 227, 167, 40, 248, 66, 212, 197, 101, 211, 139, 234, 133, 168, 174, 53, 207, 219, 37, 246, 194, 239, 255, 107, 90, 22, 44, 215, 84, 102, 201, 61, 176, 72, 125, 56, 99, 156, 161, 226, 6, 238, 52, 27, 50, 216, 231, 71, 5, 25, 34, 62, 29, 166, 253, 220, 3, 24, 225, 130, 196, 113, 86, 150, 209, 65, 195, 1, 200, 41, 81, 69, 163, 33, 147, 230, 202, 232, 112, 241, 137, 47, 187, 203, 175, 229, 39, 160, 186, 152, 222, 14, 85, 21, 77, 210, 108, 193, 250, 54, 45, 92, 141, 94, 208, 110, 192, 228, 115, 91, 143, 26, 88, 96, 170, 78, 87, 132, 172, 247, 178, 205, 165, 177, 144, 83, 49, 11, 67, 82, 134, 245, 100, 18, 48, 136, 213, 105, 162, 199, 103, 252, 214, 158, 189, 149, 95, 164, 111, 233, 181, 142, 249, 9, 236, 38, 173, 243, 57, 28, 128, 55, 32, 116, 59, 145, 97, 35, 106, 43, 206, 198, 60, 135, 74, 23, 76, 251, 120, 240, 75, 20, 169, 179, 121, 80, 217, 123, 235, 126, 114, 16, 155, 146, 119, 19, 8, 51, 98, 42, 185, 127, 93, 190, 104, 224, 171, 244, 124, 89, 68, 0, 4, 117, 182, 70, 64, 159, 157, 242, 188, 10, 30, 36, 58, 138, 118, 204, 184, 221, 13, 254, 31, 12, 140, 63, 223, 79, 46, 154, 183, 131, 237])

На примере простой задачи с простой нейронной сетью. Навеяно вот этой статьей и сеть взята без изменений. Просто выполнить код было неинтересно и пытливый ум решил внести изменения в предмет распознавания. А именно, нужно взять и перемешать точки в 28х28 и посмотреть.Вот код из статьи с некоторыми изменениями и особо прошу обратить внимание на блок “permutations” — там и будем вносить и удовлетворять свое любопытство.Прочитали исходные картинки (Что за картинки и для чего – прошу прочесть в исходной статье)И выбрали случайно по 10 шт из Train и Test для показа. Картинки как картинки, если ничего в них не менять (perm = np.arange(28*28)) сеть дает 98% и более. Нормально.Можете проверить сами.Но теперь случайно перемешаем картинки. Случайно то случайно, но все картинки мешаем одинаково.Смотрим на картинки и запускаем сеть.Исходные, случайно выбранные по 10 картинки, и теперь после перемешивания те же.Напомню, что перемешивались все картинки одинаково.Но тут о! мистика, сеть легко справляется с такими картинками и у меня получается [0.082131341451834983, 0.98219999999999996].Никакой человек с такой задачей на таких перемешанных картинках никогда не справится. Это блеск!!! Это феноменально по сравнению с человеком. Искать большую медведицу и стрельца нужно тысячелетиями.Но пытливый ум на этом не останавливается и теперь пытается взболтать. Точнее применить другой код:Перемешиваются не точки, а значения точек. Можно опять перемешать случайно, но главное одинаково по всей картинкам, а можно выбрать одно очень широко в узких кругах известное перемешивание:И результат работы сети (тот же код без изменений) сразу насторожил:[1.0329392189979554, 0.64970000000000006]Глазом хорошо можно понять где какие цифры, но результат работы сети удручает. Взбалтывание существенно ухудшило результат.Ну и напоследок ложка дёгтя.Еслито все совсем плохо.Глазами все видно, но сеть выдает[2.301039520263672, 0.1135]Вывод: “Перемешать, но не взбалтывать”.