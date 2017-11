Удобное решение для игровой базы данных на основе EditorWindow

Unity предлагает отличные инструменты для создания небольших игр с малым количеством переменных. Когда проект разрастается, становится крайне неудобно изменять в стандартном Inspector данные, особенно если все данные хранятся в одном месте (что крайне удобно при редактировании).

Как сделать удобную для редактирования и понятную для геймдизайнеров базу данных?

Об этом ниже.

Для начала создадим класс DataBase который будет отвечать за общение с базой данных или хранение данных для небольших проектов.

Стоит поговорить с гемдизайнором и определится какой список типов данных потребуется. Для примера это будет 4 типа данных.

Записываем их в enum (потом будет понятно зачем)

public enum DataType { Item=0, Ship=1, Spell=2, Recipe=3, }

Тут-же создаем интерфейс для общения с нашими типами данных. В нем обязательными полями должны быть Id, Name и одна функция DrawGui() которая в дальнейшем и будет отвечать за отрисовку нашего интерфейса.

public interface IData { int Id { get; set; } string Name { get; set; } #if UNITY_EDITOR void DrawGui(); #endif }

Функция DrawGui() нам не нужна в скомпилированном проекте так что ее настоятельно рекомендую обнести директивой компиляции.

В самом классе DataBase добавляем функции для доступа к данным:

List GetDatas(DataType type) — для получения всего списка данных указанного типа

IData GetData(DataType type, int id) — для получения данных по id

void AddData(DataType type) — добавления нового значения

void UpdateData(DataType type, IData data) — обновление указанного значения

void Remove(DataType type, int id) — удаления указанного значения



В этих функциях будет описано взаимодействие с базой данных например с PostgreSQL.

Получилось вот так

Теперь надо создать класс для отрисовки окна в редакторе Unity. Создаем папку Editor и в ней скрипт DataBaseEditor. Наследуем его от EditorWindow.

Нужно реализовать переключение между созданными ранее типами данных.

Объявим статичную переменную DataType CurrentDataType и сделаем выбор типа данных в стандартной функции OnGUI()

Тут есть 2 варианта:

воспользоваться стандартным EditorGUILayout.EnumPopup()

для каждого элементы enum создать свою кнопку

Лично я предпочитаю второй вариант так получается удобнее. Вот такого кода вполне достаточно

var types = Enum.GetValues(typeof (DataType)); GUILayout.BeginHorizontal(); foreach (var type in types) { if (GUILayout.Button(type.ToString())) { CurrentDataType = (DataType) type; } } GUILayout.EndHorizontal();

Можно немного поиграть и сделать выделение выбранного типа цветом.

Теперь добавим одну кнопку для добавления данных в нашу базу данных

if (GUILayout.Button("Add")) { DataBase.AddData(CurrentDataType); }

И осталось вызвать наше окно из меню Unity для этого:

создаем новый элемент меню [MenuItem("DataBase/EditDataBase")] по клику на элемент меню создаем наше окно

static void Init() { var window = (DataBaseEditor)GetWindow(typeof(DataBaseEditor)); window.Show(); }

В результате должно получится что-то такое

Теперь нам нужно окошко в котором будет отображаться сама форма для изменения данных.

Создаем новый класс DataWindowEditor и как и ранее наследуем его от EditorWindow.

В этом классе нам нужно отследить 2 события (открытие и закрытие окна).

При открытии будем передавать этому окну данные для отображения и сохранять ранее открытые данные чтоб геймдизайнер случайно не потерял свою работу.

При закрытии сохранять изменения в нашу базу данных.

public void OnOpen(IData data,DataType type) { if (_data != null) { DataBaseEditor.DataBase.UpdateData(_dataType, _data); } _data = data; _dataType = type; } void OnDestroy() { DataBaseEditor.DataBase.UpdateData(_dataType, _data); }

И осталось нарисовать саму форму в OnGUI

public void OnGUI() { if (_data==null) { Close(); return; } _data.DrawGui(); }

Теперь нам надо получить список наших данных. Воспользуемся ранее созданной функцией GetDatas.

И отрисовываем наши данные средствами GUILayout, при клике на элемент открыть его представление.

var datas = DataBase.GetDatas(CurrentDataType); foreach (var data in datas) { GUILayout.BeginHorizontal(); if (GUILayout.Button("Id: " + data.Id + " Name: " + data.Name)) { var window = (DataWindowEditor)GetWindow(typeof(DataWindowEditor)); window.OnOpen(data,CurrentDataType); window.Show(); } if (GUILayout.Button("-")) { DataBase.Remove(CurrentDataType,data.Id); } GUILayout.EndHorizontal(); }

Вторая кнопка отвечает за удаление указанного элемента.

Теперь перейдем непосредственно к нашим данным.

Создадим новый класс Item.

Добавляем поля, нужные геймдизайнеру.

В моем случае пока это будет цена предмета.

Наследуем класс от ранее созданного интерфейса IData.

Функцию DrawGui() как и в интерфейсе стоит пометить директивой условной компиляции и в теле функции описать само отображение элемента:

#if UNITY_EDITOR public void DrawGui() { GUILayout.Label("Id: "+Id); Name = EditorGUILayout.TextField("Name: " , Name); Price = EditorGUILayout.IntField("Price: " , Price); } #endif

На этом все. Переходим в редактор и получаем вот такую картинку:

Для остальных типов данных так-же создаем отдельные классы и делаем все тоже само что и для класса Item.