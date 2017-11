Как программно управлять WiFi маршрутизатором TP-Link с помощью Python requests

function hex_md5(s) { return binl2hex(core_md5(str2binl(s), s.length * 8)); } function core_md5(x, len) { /* append padding */ x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32); x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len; var a = 1732584193; var b = -271733879; var c = -1732584194; var d = 271733878; for(var i = 0; i < x.length; i += 16) { var olda = a; var oldb = b; var oldc = c; var oldd = d; a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936); d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586); c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819); b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330); a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897); d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426); c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341); b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983); a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416); d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417); c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063); b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162); a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682); d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101); c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290); b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329); a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510); d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632); c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713); b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302); a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691); d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083); c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335); b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848); a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438); d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690); c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961); b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501); a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467); d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784); c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473); b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734); a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558); d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463); c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562); b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556); a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060); d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353); c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632); b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640); a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174); d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222); c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979); b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189); a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487); d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835); c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520); b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651); a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844); d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415); c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905); b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055); a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571); d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606); c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523); b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799); a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359); d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744); c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380); b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649); a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070); d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379); c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259); b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551); a = safe_add(a, olda); b = safe_add(b, oldb); c = safe_add(c, oldc); d = safe_add(d, oldd); } return Array(a, b, c, d); } function md5_cmn(q, a, b, x, s, t) { return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b); } function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t) { return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t); } function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t) { return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t); } function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t) { return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t); } function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t) { return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t); } /* * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally * to work around bugs in some JS interpreters. */ function safe_add(x, y) { var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF); var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16); return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF); } function bit_rol(num, cnt) { return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt)); } function str2binl(str) { var bin = Array(); var mask = (1 << 8) - 1; for(var i = 0; i < str.length * 8; i += 8) bin[i>>5] |= (str.charCodeAt(i / 8) & mask) << (i%32); return bin; } function binl2hex(binarray) { var hex_tab = "0123456789abcdef"; var str = ""; for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i++) { str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8+4)) & 0xF) + hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8 )) & 0xF); } return str; } function Base64Encoding(input) { var keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; //input = utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + keyStr.charAt(enc1) + keyStr.charAt(enc2) + keyStr.charAt(enc3) + keyStr.charAt(enc4); } return output; } function utf8_encode (string) { string = string.replace(/\r

/g,"

"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; }