Как мы настраивали процесс CI/CD для наших SOA-проектов

Задачи для CI/CD

Настройка CI/CD

Предварительный шаг

Первый шаг, настройка отдельного репозитория

app |-src |-docker | |-ci | |-develop | |-release |-requirements |-Jenkinsfile |-Makefile

Второй шаг. Настройка дополнительного devops-репозитория

devops |-ansible | |-plays | |-roles |-projects | |-project_1 | | |-apps | | | |-app_1 | | | |-app_2 | | | |-app_3 | | | |-... | | |-docker | | | |-ci-api | | | |-ci-selenium-gherkin | | | |-develop | | | |-testing | | | |-staging | | | |-production | | |-Makefile |-requirements |-Jenkinsfile |-Makefile

$ ansible-playbook -i ../testing.ini make-images.yml -e 'project=todo ver=2017.1' где - -i ../testing.ini -- файл inventory, в котором указан сервер для данного окружения, куда впоследствии надо будет сделать доставку проекта - make-images-yml -- playbook - -e 'project=todo ver=2017.1' -- дополнительные параметры, которые ожидает playbook, в данном случае указывается проект и тэг.