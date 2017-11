Обновляемые смарт-контракты Ethereum

assembly { let _target := sload(0) calldatacopy(0x0, 0x0, calldatasize) let retval := delegatecall(gas, _target, 0x0, calldatasize, 0x0, 0) let returnsize := returndatasize returndatacopy(0x0, 0x0, returnsize) switch retval case 0 {revert(0, 0)} default {return (0, returnsize)} }