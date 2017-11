Дайджест продуктового дизайна, октябрь 2017

Паттерны и лучшие практики

Дизайн-системы и гайдлайны

Понимание пользователя

Проектирование и дизайн экранов интерфейса

Анонсирован вспомогательный сервис Design System Manager, построенный на базе купленного недавно Brand.ai. Он облегчает работу с UI Kit в Sketch и помогает собрать простой гайдлайн на его основе. Обещана некая интеграция с кодом, но деталей пока нет.

Появилась возможность вставлять прототипы в Confluence и Trello.

Появилась возможность прототипировать интерфейсы виртуальной реальности.

Выпустили бесплатный UI Kit Voyage.

Интервью с Lee Martin, который много лет работал в музыкальном бизнесе и делал интересные интерактивные проекты в сопровождение новых альбомов. Сейчас он активно использует Framer для своих экспериментов.

Появилась возможность вставлять макеты в Trello.

Появилась достаточно мощная интеграция с Jira. Можно привязать макет к задаче, при обновлении макета в ней также будет меняться статус.

Zeplin интегрировался с Figma и планирует работать с Adobe XD.

Kjelle Vergauwe из студии November Five подробно и откровенно описывает о нюансах использования Abstract на практике. В отличие от восторженных статей, написанных на основе чужого пресс-релиза, он показывает реальные плюсы и сложности ежедневной работы в таком формате и текущие ограничения инструмента.

Пользовательские исследования и тестирование, аналитика

Визуальное программирование и дизайн в браузере

Richard Rutter из Clearleft пишет о том, как использовать правильные подстрочные и надстрочные символы с помощью CSS, а также намеренно вызывать минускульные или маюскульные цифры.

Метрики и ROI

UX-стратегия и менеджмент

Продуктовый менеджмент и аналитика

Интервью NomNom с Patrick Haig о том, как его компания TUNE использует продукт для сбора обратной связи от пользователей из разных каналов.

Кейсы

История

Тренды

Дизайнеры Ford используют Hololens для прототипирования новых моделей. Они совмещают привычную физическую модель с наложением декоративных элементов — это ускоряет процесс и убирает лишние итерации.

David Pasztor описывает примеры совмещения графических и голосовых интерфейсов, а также других подобных связок разных парадигм. В конце он даёт советы по ситуациям, в которых предпочтителен один или другой подход.

Для общего и профессионального развития

Люди и компании в отрасли

Материалы конференций

Уже семь лет я публикую регулярные обзоры свежих статей по теме интерфейсов, новых инструментов и коллекций паттернов, интересных кейсов и исторических рассказов. Из лент нескольких сотен тематических подписок отбирается примерно 5% стоящих публикаций, которыми интересно поделиться. Предыдущие материалы: апрель 2010-сентябрь 2017 Shekman Tang из Intercom рассказывает об экспериментах по заполнению форм в новом продукте компании Operator, основанном на мессенджере. Он показывает, что нашумевшие в прошлом году боты неэффективны для такой задачи, так что он нашёл гибридный подход на стыке классических форм и ботов.Команда студии Viget провела эксперимент по восприятию схематичных экранов загрузки интерфейса, которые в своё время предложил Facebook. В их ситуации они воспринимались пользователями как более медленные, чем классический круговой индикатор загрузки.Создатели приложения Luna Display нашли способ использовать камеру iPad в качестве дополнительной кнопки — при её закрытии пальцем появляется контекстное меню.Cynthia Ng описывает рекомендации по поддержке доступности на сайтах библиотек.Baymard Institute приводят в пример интернет-магазин REI, как использующий большинство их лучших практик для страницы товара.Новая книга Intercom посвящена вовлечению пользователей с помощью добротного общения с ними.Дизайн-команда Rambler & Co рассказывает о работе над своей дизайн-системой. Они также обновили свои гайдлайны по бренду Новая версия дизайн-системы Альфа-Банка на React. Другие новости дизайн-систем:Nathan Curtis пытается вывести своё определение того, что такое «дизайн-система». Он предлагает несколько точек зрения и достаточно комплексный взгляд, охватывающий не только платформу, но и процессы её поддержки и развития. Ещё несколько статей от него:Чек-лист UXPin по созданию дизайн-системы в виде их фирменной мини-книги.Интерфейсные гайдлайны Firefox. Правда, сделаны на базе скриншотов.Therese Fessenden собрала данные многих eye-tracking-исследований Nielsen/Norman Group и делает вывод о том, как распределяется внимание пользователей по странице от левого к правому краю.Kara Pernice из Nielsen/Norman Group пишет о проблеме поиска информации на странице. Есть три причины того, что пользователь слишком долго изучает её — не может найти нужное, изучает подробную информацию (например, характеристики товара) и вдумчивое чтение.InVision запускают Studio, полноценный редактор интерфейсов в вебе. Получился конкурент Figma, который будет доступен в январе. Другие новости инструмента:На осенней конференции Adobe MAX 2017 инструмент наконец-то вышел из беты. Релиз не особо изменился относительно беты, но в ноябре обещают много нового — больше возможностей анимации, интеграция с Zeplin и Sympli, а также поддержку плагинов.15-17 октября прошла ежегодная конференция Adobe MAX 2017, на которой представлены обновления ключевых продуктов. Paddi MacDonnell сделала обзор основных новостей С выходом Adobe XD из беты все основные изменения, касающиеся дизайнеров интерфейсов, теперь происходят там. Photoshop больше не пытаются сделать комбайном, все его обновления касаются обработки изображений (ещё один список обновлений ).Платформа алгоритмического дизайна Adobe Sensei постепенно проникает во все продукты, расширяется поддержка облачного хранилища Creative Cloud, первые возможности работы с виртуальной реальностью в After Effects и Premiere. Обзор выступлений на конференционной части от Christina Koehn.Вышел Sketch 47 с собственным облачным хранилищем символов.Интересные плагины:Появилась бета-версия инструмента анимации Hype 4 от Tumult. Из наиболее интересных изменений — анимация векторных фигур.Популярный инструмент для грубых набросков интерфейса стал работать в браузере и оброс вспомогательными возможностями вроде обсуждения экранов. Десктопная версия также доступна.Инструмент анимации C4 Studio переименовали во Flow. Бета-версия доступна бесплатно.Philip Hodgson из Userfocus категоризует методы пользовательских исследований по доказательной силе.Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group описывает разницу между качественным и количественным юзабилити-тестированием, а также подход по их совместному использованию.Книга Emily Geisen и Jennifer Romano Bergstrom «Usability Testing for Survey Research» вышла в феврале 2017 в издательстве Elsevier. UXmatters публикует главу 2 из неё, посвящённую юзабилити-тестированию опросников Jeff Sauro описывает принципы и особенности сравнительных исследований, а также метрики и критерии работы по ним.Avery Trufelman рассказывает о том, как финское правительство использует подходы дизайн-мышления для новых законов. В статье достаточно подробно разбирается эксперимент по внедрению безусловного базового дохода.Эксперты UXmatters размышляют на тему того, зачем именно дизайнеры обращаются к пользовательским исследователям и как в дальнейшем используют эти результаты.Josh Johnson из Creative Market рассказывает о подводных камнях проведения A/B-тестирования на своём опыте.Jeff Sauro даёт советы по решению типовых сложностей при проведении удалённых пользовательских исследований.В Chrome появился User Experience Report, помогающий оптимизировать качество работы сайта для пользователя — в первую очередь скорость во всех проявлениях.Jeff Sauro вкратце рассказывает о комбинированной метрике оценки юзабилити UMUX (Usability Metric for User Experience), которая требует меньше времени на заполнение, чем SUS.4 года писал статьи из серии о UX-стратегии и в понедельник вышел последний выпуск. Оно того стоило — получилась толковая методичка по дизайн-менеджменту, которой мне самому не хватало на старте изменений в Mail.Ru Group. Я смог здорово разложить по полочкам идеи по развитию дизайна в нашем подразделении и прочитать адову кипу статей и книг на близкие темы, так что знания стали намного более сбалансированными. В шестой части описал наш текущий подход к изменениям с помощью паттернов дизайн-менеджмента, «стены будущего» и методики OKR — он родился благодаря работе над серией.Теперь настала пора собрать это всё в книгу. Недели полторы назад я собрал её первый черновик и в ближайшие месяцы буду постепенно докручивать его. Весной запилил простой мини-сайт, который на текущем этапе просто собрал все ссылки на статьи из серии (на русском и английском). По мере работы над книгой он будет обрастать полезными инструментами в дополнение к тексту. Пока что ключевой идеей видится набор паттернов дизайн-менеджмента, вокруг которых всё и будет играть.Надеюсь, в следующем году получится издать книгу. А пока можно подписаться на рассылку новостей о ней Charlie Deets перешёл из Facebook в команду Whatsapp и рассказывает о разнице подходов к дизайну и продуктовой работе в целом.Рассказы о других дизайн-командах:Moin Bhuiyan рассказывает, как без особого опыта работы в UX смог построить дизайн-команду из 5 человек и приводит свою UX-стратегию.David Service предлагает свой подход к системному дизайн-процессу, который включает три уровня абстракции: доктрина, стратегия и тактика.Pabini Gabriel-Petit перечисляет проблемы взаимодействия дизайнеров и других участников продуктовой команды, а также способы их решения. Всё это помогает создать здоровую дизайн-культуру в компании.David Williams показывает, чем полезно менторство для самого ментора на примере группы студентов, которую он вёл в IBM.Erika Hall из Mule рассказывает, как выстраивать эмпатию к коллегам по продуктовой команде, чтобы лучше донести пользу от работы с пользовательским исследователем и дизайном интерфейсов в целом.Opemipo Aikomo предлагает свою карту компетенций продуктового дизайнера. Документ можно скачать и допилить для своих задач Aurora Harley из Nielsen/Norman Group рассказывает об опросе 257 UX-специалистов на тему того, как проходят креативные сессии поиска идей в их компаниях. Получился список типовых проблем и способов их решения.James Kalbach в деталях разбирает проблемы с генерацией идей в компаниях, стремящихся к инновациям. Многие стремятся увеличить количество сильных идей, но главная проблема не в их количестве, а в реализации. Он предлагает реалистичный подход.Простой одностраничный сервис для создания Lean Canvas и Business Model Canvas. Не требует регистрации и полностью бесплатный.Подробнейший рассказ о работе студии Territory над интерфейсами Blade Runner 2049. Много о том, как сложно работать в полной секретности, когда на первых этапах дизайнеры работают вслепую.Отличнейший рассказ Anny Chen о переделке иконок файлов для всей линейки продуктов Adobe. Как искали новый стиль, сокращали количество дублирующих смыслов, учились быстро и удобно экспортировать их для разработчиков. Перевод Kelly Churchill из IBM рассказывает, как фронт-энд-специалисты использовали дизайн-мышление для развития своих основных профессиональных компетенций внутри компании.Mina Markham рассказывает о технологической составляющей редизайна маркетингового сайта Slack.Anand Sharma продолжает рассказ о развитии сервиса личной статистики Gyroscope историей о том, как он научился печатать бумажные отчёты. Причём книжная вёрстка генерировалась на основе данных сайта, без использования инструментов вроде InDesign.Helen Tsvirinkal рассказывает о перепроектировании одной из функций административного интерфейса Shopify.Костя Горский собрал историю изменений главной страницы Яндекса и показал, как постепенно появилась фирменная жёлтая стрелка.Benjamin Wilkins из Airbnb рассказывает о новом экспериментальном решении компании — с помощью алгоритмического дизайна они научились сканировать бумажные скетчи интерфейсов и превращать их в готовый макет на базе типовых компонентов. Это похоже на подход инструментов проектирования вроде Adobe Comp, которые превращают набросанные от руки фигуры в аккуратные, переложенный на проблематику конкретной компании.Другие новости алгоритмического дизайна:Microsoft прекратил выпуск Kinect. Хотя с 2010 продали 35 миллионов устройств и он даже попал в книгу рекордов Гиннеса в 2011 как самое быстропродаваемое дополнительное устройство для игр, смена стратегии Xbox на развлекательное устройство широкого профиля в своё время не удалась, а ценовая война с Sony заставила убрать Kinect из стандартного комплекта.При этом технологии, впервые появившиеся в устройстве, сейчас активно используются в других продуктах Microsoft — очках дополненной реальности HoloLens, голосовом помощнике Cortana, авторизации по лицу Windows Hello. Alex Kipman, который был одним из главных евангелистов Kinect, теперь плотно занят HoloLens и рассказывает интересную концепцию сложности управления смешанной реальностью — Kinect был важным первым шагом, но нужно идти дальше.Balraj Chana разбирает оптические иллюзии, возникающие при некоторых визуальных приёмах. Перевод Dropbox Showcase

Dropbox запустил новый тариф между личным и корпоративным, который позволяет, например, собрать простое портфолио или подачу проекта.Две контрастные статьи Joshua Topolsky о том, как Google заметно улучшил дизайн цифровых и физических продуктов, а Apple, напротив, делает всё больше спорных и костыльных решений.Консалтинговый гигант Wipro Digital покупает Cooper — они объединятся с другой дизайн-студией внутри холдинга, Designit. Хотя эти покупки идут уже много лет и к ним уже успели привыкнуть, Cooper — системообразующая компания. Её покупка — это окончательный конец эпохи, крах устоев, ещё один гвоздь в UX-агентства. Я бы не сказал, что это грустно, но сложно не рефлексировать на этот водораздел.С 90х в голове сложилась такая модель — UX-агентства приводят в отрасль новые методы и подходы благодаря широте клиентуры и проектов, продуктовые команды эти методы успешно применяют. Понятно, что последние годы продуктовые команды выдают не меньше интересных новых подходов на благо профессии, чему свидетельствует хотя бы огромное количество блогов и сайтов дизайн-команд. Но всё равно было ощущение, что продуктовые команды пока больше про то, как произвести хороший дизайн и меньше про серьёзные методы исследований. С другой стороны — то, как непросто продуктовым командам было зачастую поменять эти идеально описанные методы в реальной жизни — сигнал о том, что нужно начинать с другой стороны, с естественных ограничений продуктовой работы. Но ментальную модель просто так не поменяешь :) Для меня этот момент окончательно настал с новостью про Cooper. Забавно, что новость отечественное сообщество не особо зацепила — видимо, для нового поколения Cooper уже мало значат. Тоже интересный сигнал.Другие покупки дизайн-студий крупными компаниями:Интервью с David Conrad из Microsoft, создателем серии митапов Creative Mornings, о том как он появился и развивался — на сегодня проходит в 175 городах мира.Свежие ссылки можно также отслеживать в одноименной Facebook-группе или получать раз в месяц по почте . Спасибо всем, кто также публикует ссылки в ней, особенно Геннадию Драгуну, Павлу Скрипкину, Дмитрию Подлужному, Антону Артемову, Денису Ефремову, Алексею Копылову, Тарасу Бризицкому, Евгению Соколову и Антону Олейнику. Все больше материалов в обзорах появляется благодаря им.