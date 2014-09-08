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Дайджест продуктового дизайна, октябрь 2017

    Уже семь лет я публикую регулярные обзоры свежих статей по теме интерфейсов, новых инструментов и коллекций паттернов, интересных кейсов и исторических рассказов. Из лент нескольких сотен тематических подписок отбирается примерно 5% стоящих публикаций, которыми интересно поделиться. Предыдущие материалы: апрель 2010-сентябрь 2017.

    Дайджест продуктового дизайна, октябрь 2017

    Паттерны и лучшие практики


    The cult of conversational design and why forms aren’t dead yet
    Shekman Tang из Intercom рассказывает об экспериментах по заполнению форм в новом продукте компании Operator, основанном на мессенджере. Он показывает, что нашумевшие в прошлом году боты неэффективны для такой задачи, так что он нашёл гибридный подход на стыке классических форм и ботов.

    The cult of conversational design and why forms aren’t dead yet

    A Bone to Pick with Skeleton Screens
    Команда студии Viget провела эксперимент по восприятию схематичных экранов загрузки интерфейса, которые в своё время предложил Facebook. В их ситуации они воспринимались пользователями как более медленные, чем классический круговой индикатор загрузки.

    A Bone to Pick with Skeleton Screens

    While Apple is taking away buttons, we found a way to add one
    Создатели приложения Luna Display нашли способ использовать камеру iPad в качестве дополнительной кнопки — при её закрытии пальцем появляется контекстное меню.

    A Practical Guide to Improving Web Accessibility
    Cynthia Ng описывает рекомендации по поддержке доступности на сайтах библиотек.

    7 Product Page UX Implementations that Make REI Best-in-Class
    Baymard Institute приводят в пример интернет-магазин REI, как использующий большинство их лучших практик для страницы товара.

    Intercom on Customer Engagement
    Новая книга Intercom посвящена вовлечению пользователей с помощью добротного общения с ними.

    Дизайн-системы и гайдлайны


    iOS 11


    Разработка единой дизайн-системы — опыт «Рамблера»
    Дизайн-команда Rambler & Co рассказывает о работе над своей дизайн-системой. Они также обновили свои гайдлайны по бренду.

    Разработка единой дизайн-системы — опыт «Рамблера»

    ARUI-feather — Alfa-Bank UI lightweight library
    Новая версия дизайн-системы Альфа-Банка на React. Другие новости дизайн-систем:


    Defining Design Systems
    Nathan Curtis пытается вывести своё определение того, что такое «дизайн-система». Он предлагает несколько точек зрения и достаточно комплексный взгляд, охватывающий не только платформу, но и процессы её поддержки и развития. Ещё несколько статей от него:


    Creating a Design System — The 100-Point Process Checklist
    Чек-лист UXPin по созданию дизайн-системы в виде их фирменной мини-книги.

    Photon Design System
    Интерфейсные гайдлайны Firefox. Правда, сделаны на базе скриншотов.

    Fluent Design System




    Понимание пользователя


    Horizontal Attention Leans Left
    Therese Fessenden собрала данные многих eye-tracking-исследований Nielsen/Norman Group и делает вывод о том, как распределяется внимание пользователей по странице от левого к правому краю.

    Horizontal Attention Leans Left

    Exhaustive Review or «I Can’t Believe It’s Not There» Phenomenon
    Kara Pernice из Nielsen/Norman Group пишет о проблеме поиска информации на странице. Есть три причины того, что пользователь слишком долго изучает её — не может найти нужное, изучает подробную информацию (например, характеристики товара) и вдумчивое чтение.

    Exhaustive Review or «I Can’t Believe It’s Not There» Phenomenon

    Accessibility



    Проектирование и дизайн экранов интерфейса


    InVision Studio
    InVision запускают Studio, полноценный редактор интерфейсов в вебе. Получился конкурент Figma, который будет доступен в январе. Другие новости инструмента:

    • Анонсирован вспомогательный сервис Design System Manager, построенный на базе купленного недавно Brand.ai. Он облегчает работу с UI Kit в Sketch и помогает собрать простой гайдлайн на его основе. Обещана некая интеграция с кодом, но деталей пока нет.
    • Появилась возможность вставлять прототипы в Confluence и Trello.





    Adobe XD 1.0
    На осенней конференции Adobe MAX 2017 инструмент наконец-то вышел из беты. Релиз не особо изменился относительно беты, но в ноябре обещают много нового — больше возможностей анимации, интеграция с Zeplin и Sympli, а также поддержку плагинов.

    Adobe XD 1.0

    Adobe MAX 2017
    15-17 октября прошла ежегодная конференция Adobe MAX 2017, на которой представлены обновления ключевых продуктов. Paddi MacDonnell сделала обзор основных новостей. Официальный анонс.

    С выходом Adobe XD из беты все основные изменения, касающиеся дизайнеров интерфейсов, теперь происходят там. Photoshop больше не пытаются сделать комбайном, все его обновления касаются обработки изображений (ещё один список обновлений).

    Платформа алгоритмического дизайна Adobe Sensei постепенно проникает во все продукты, расширяется поддержка облачного хранилища Creative Cloud, первые возможности работы с виртуальной реальностью в After Effects и Premiere.

    Обзор выступлений на конференционной части от Christina Koehn.

    Sketch 47
    Вышел Sketch 47 с собственным облачным хранилищем символов.

    Интересные плагины:




    Tumult Hype 4
    Появилась бета-версия инструмента анимации Hype 4 от Tumult. Из наиболее интересных изменений — анимация векторных фигур.



    Balsamiq Cloud
    Популярный инструмент для грубых набросков интерфейса стал работать в браузере и оброс вспомогательными возможностями вроде обсуждения экранов. Десктопная версия также доступна.

    Flow (экс-C4 Studio)
    Инструмент анимации C4 Studio переименовали во Flow. Бета-версия доступна бесплатно.



    Marvel


    Framer

    • Выпустили бесплатный UI Kit Voyage.
    • Интервью с Lee Martin, который много лет работал в музыкальном бизнесе и делал интересные интерактивные проекты в сопровождение новых альбомов. Сейчас он активно использует Framer для своих экспериментов.

    Figma


    Sympli


    Zeplin


    Flinto


    Abstract


    Пользовательские исследования и тестирование, аналитика


    User experience research and strength of evidence
    Philip Hodgson из Userfocus категоризует методы пользовательских исследований по доказательной силе.

    User experience research and strength of evidence

    Quantitative vs. Qualitative Usability Testing
    Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group описывает разницу между качественным и количественным юзабилити-тестированием, а также подход по их совместному использованию.

    Quantitative vs. Qualitative Usability Testing

    Emily Geisen и Jennifer Romano Bergstrom — Usability Testing for Survey Research
    Книга Emily Geisen и Jennifer Romano Bergstrom «Usability Testing for Survey Research» вышла в феврале 2017 в издательстве Elsevier. UXmatters публикует главу 2 из неё, посвящённую юзабилити-тестированию опросников.

    An Introduction to UX Benchmarking
    Jeff Sauro описывает принципы и особенности сравнительных исследований, а также метрики и критерии работы по ним.

    The Finnish Experiment
    Avery Trufelman рассказывает о том, как финское правительство использует подходы дизайн-мышления для новых законов. В статье достаточно подробно разбирается эксперимент по внедрению безусловного базового дохода.

    What UX Designers Really Want from User Research
    Эксперты UXmatters размышляют на тему того, зачем именно дизайнеры обращаются к пользовательским исследователям и как в дальнейшем используют эти результаты.

    5 A/B Testing Lessons I Learned The Hard Way
    Josh Johnson из Creative Market рассказывает о подводных камнях проведения A/B-тестирования на своём опыте.

    9 Recommendations for Better Online Research
    Jeff Sauro даёт советы по решению типовых сложностей при проведении удалённых пользовательских исследований.

    Визуальное программирование и дизайн в браузере


    Chrome User Experience Report
    В Chrome появился User Experience Report, помогающий оптимизировать качество работы сайта для пользователя — в первую очередь скорость во всех проявлениях.

    Новые скрипты


    CSS Grid


    Веб-типографика


    Bootstrap и Foundation


    Webflow



    Метрики и ROI


    Measuring Usability — From the SUS to the UMUX-Lite
    Jeff Sauro вкратце рассказывает о комбинированной метрике оценки юзабилити UMUX (Usability Metric for User Experience), которая требует меньше времени на заполнение, чем SUS.

    UX-стратегия и менеджмент


    Юрий Ветров — UX-стратегия на практике
    4 года писал статьи из серии о UX-стратегии и в понедельник вышел последний выпуск. Оно того стоило — получилась толковая методичка по дизайн-менеджменту, которой мне самому не хватало на старте изменений в Mail.Ru Group. Я смог здорово разложить по полочкам идеи по развитию дизайна в нашем подразделении и прочитать адову кипу статей и книг на близкие темы, так что знания стали намного более сбалансированными. В шестой части описал наш текущий подход к изменениям с помощью паттернов дизайн-менеджмента, «стены будущего» и методики OKR — он родился благодаря работе над серией.

    Юрий Ветров — UX-стратегия на практике

    Теперь настала пора собрать это всё в книгу. Недели полторы назад я собрал её первый черновик и в ближайшие месяцы буду постепенно докручивать его. Весной запилил простой мини-сайт, который на текущем этапе просто собрал все ссылки на статьи из серии (на русском и английском). По мере работы над книгой он будет обрастать полезными инструментами в дополнение к тексту. Пока что ключевой идеей видится набор паттернов дизайн-менеджмента, вокруг которых всё и будет играть.

    Надеюсь, в следующем году получится издать книгу. А пока можно подписаться на рассылку новостей о ней.

    One Year Designing at WhatsApp
    Charlie Deets перешёл из Facebook в команду Whatsapp и рассказывает о разнице подходов к дизайну и продуктовой работе в целом.

    One Year Designing at WhatsApp

    Рассказы о других дизайн-командах:


    Building a UX Team — Change Is the Only Constant!
    Moin Bhuiyan рассказывает, как без особого опыта работы в UX смог построить дизайн-команду из 5 человек и приводит свою UX-стратегию.

    Building a UX Team — Change Is the Only Constant!

    UX Design in a Nutshell — How the Design Process Drives Behavior
    David Service предлагает свой подход к системному дизайн-процессу, который включает три уровня абстракции: доктрина, стратегия и тактика.

    Overcoming Common Barriers to Collaboration, Part 1
    Pabini Gabriel-Petit перечисляет проблемы взаимодействия дизайнеров и других участников продуктовой команды, а также способы их решения. Всё это помогает создать здоровую дизайн-культуру в компании.

    Mentoring is a learning opportunity — for you
    David Williams показывает, чем полезно менторство для самого ментора на примере группы студентов, которую он вёл в IBM.

    Everyday Empathy
    Erika Hall из Mule рассказывает, как выстраивать эмпатию к коллегам по продуктовой команде, чтобы лучше донести пользу от работы с пользовательским исследователем и дизайном интерфейсов в целом.

    What is a good product designer?
    Opemipo Aikomo предлагает свою карту компетенций продуктового дизайнера. Документ можно скачать и допилить для своих задач.

    Ideation in Practice — How Effective UX Teams Generate Ideas
    Aurora Harley из Nielsen/Norman Group рассказывает об опросе 257 UX-специалистов на тему того, как проходят креативные сессии поиска идей в их компаниях. Получился список типовых проблем и способов их решения.

    Продуктовый менеджмент и аналитика


    Ideas Are Overrated
    James Kalbach в деталях разбирает проблемы с генерацией идей в компаниях, стремящихся к инновациям. Многие стремятся увеличить количество сильных идей, но главная проблема не в их количестве, а в реализации. Он предлагает реалистичный подход.

    Ideas Are Overrated

    NomNom


    CNVS — Lean Canvas & Business Model Canvas Online
    Простой одностраничный сервис для создания Lean Canvas и Business Model Canvas. Не требует регистрации и полностью бесплатный.

    Кейсы


    Designing the technology of ‘Blade Runner 2049’
    Подробнейший рассказ о работе студии Territory над интерфейсами Blade Runner 2049. Много о том, как сложно работать в полной секретности, когда на первых этапах дизайнеры работают вслепую.

    Designing the technology of &quot;Blade Runner 2049&quot;

    Redesigning Adobe’s File Type Icon System Language
    Отличнейший рассказ Anny Chen о переделке иконок файлов для всей линейки продуктов Adobe. Как искали новый стиль, сокращали количество дублирующих смыслов, учились быстро и удобно экспортировать их для разработчиков. Перевод.

    Redesigning Adobe’s File Type Icon System Language

    Design Thinking — Not Just For Designers
    Kelly Churchill из IBM рассказывает, как фронт-энд-специалисты использовали дизайн-мышление для развития своих основных профессиональных компетенций внутри компании.

    Design Thinking — Not Just For Designers

    Rebuilding slack.com
    Mina Markham рассказывает о технологической составляющей редизайна маркетингового сайта Slack.

    Printing the Annual Report Books
    Anand Sharma продолжает рассказ о развитии сервиса личной статистики Gyroscope историей о том, как он научился печатать бумажные отчёты. Причём книжная вёрстка генерировалась на основе данных сайта, без использования инструментов вроде InDesign.

    Busting misconceptions in design
    Helen Tsvirinkal рассказывает о перепроектировании одной из функций административного интерфейса Shopify.

    История


    Краткая история жёлтой стрелки «Яндекса»
    Костя Горский собрал историю изменений главной страницы Яндекса и показал, как постепенно появилась фирменная жёлтая стрелка.

    Тренды


    Sketching Interfaces
    Benjamin Wilkins из Airbnb рассказывает о новом экспериментальном решении компании — с помощью алгоритмического дизайна они научились сканировать бумажные скетчи интерфейсов и превращать их в готовый макет на базе типовых компонентов. Это похоже на подход инструментов проектирования вроде Adobe Comp, которые превращают набросанные от руки фигуры в аккуратные, переложенный на проблематику конкретной компании.

    Sketching Interfaces

    Другие новости алгоритмического дизайна:


    Microsoft Has Stopped Manufacturing The Kinect
    Microsoft прекратил выпуск Kinect. Хотя с 2010 продали 35 миллионов устройств и он даже попал в книгу рекордов Гиннеса в 2011 как самое быстропродаваемое дополнительное устройство для игр, смена стратегии Xbox на развлекательное устройство широкого профиля в своё время не удалась, а ценовая война с Sony заставила убрать Kinect из стандартного комплекта.

    Microsoft Has Stopped Manufacturing The Kinect

    При этом технологии, впервые появившиеся в устройстве, сейчас активно используются в других продуктах Microsoft — очках дополненной реальности HoloLens, голосовом помощнике Cortana, авторизации по лицу Windows Hello. Alex Kipman, который был одним из главных евангелистов Kinect, теперь плотно занят HoloLens и рассказывает интересную концепцию сложности управления смешанной реальностью — Kinect был важным первым шагом, но нужно идти дальше.

    HoloLens




    Распознавание по лицу


    Виртуальная реальность


    Голосовые интерфейсы



    Для общего и профессионального развития


    11 Optical Illusions Found in Visual Design
    Balraj Chana разбирает оптические иллюзии, возникающие при некоторых визуальных приёмах. Перевод.

    Dropbox Showcase
    Dropbox запустил новый тариф между личным и корпоративным, который позволяет, например, собрать простое портфолио или подачу проекта.

    Люди и компании в отрасли


    Apple is really bad at design / Google is really good at design
    Две контрастные статьи Joshua Topolsky о том, как Google заметно улучшил дизайн цифровых и физических продуктов, а Apple, напротив, делает всё больше спорных и костыльных решений.

    Apple is really bad at design

    Cooper Joins Designit
    Консалтинговый гигант Wipro Digital покупает Cooper — они объединятся с другой дизайн-студией внутри холдинга, Designit. Хотя эти покупки идут уже много лет и к ним уже успели привыкнуть, Cooper — системообразующая компания. Её покупка — это окончательный конец эпохи, крах устоев, ещё один гвоздь в UX-агентства. Я бы не сказал, что это грустно, но сложно не рефлексировать на этот водораздел.

    Cooper Joins Designit

    С 90х в голове сложилась такая модель — UX-агентства приводят в отрасль новые методы и подходы благодаря широте клиентуры и проектов, продуктовые команды эти методы успешно применяют. Понятно, что последние годы продуктовые команды выдают не меньше интересных новых подходов на благо профессии, чему свидетельствует хотя бы огромное количество блогов и сайтов дизайн-команд. Но всё равно было ощущение, что продуктовые команды пока больше про то, как произвести хороший дизайн и меньше про серьёзные методы исследований. С другой стороны — то, как непросто продуктовым командам было зачастую поменять эти идеально описанные методы в реальной жизни — сигнал о том, что нужно начинать с другой стороны, с естественных ограничений продуктовой работы. Но ментальную модель просто так не поменяешь :) Для меня этот момент окончательно настал с новостью про Cooper. Забавно, что новость отечественное сообщество не особо зацепила — видимо, для нового поколения Cooper уже мало значат. Тоже интересный сигнал.

    Другие покупки дизайн-студий крупными компаниями:


    Материалы конференций


    Croissants, Coffee, and Creativity
    Интервью с David Conrad из Microsoft, создателем серии митапов Creative Mornings, о том как он появился и развивался — на сегодня проходит в 175 городах мира.

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