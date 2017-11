Установка Kubernetes 1.8 Bare Metal

apiVersion: v1 kind: Config current-context: kubelet-to-cluster.lan # change 'cluster.lan to your cluster name' preferences: {} clusters: - cluster: certificate-authority-data: <содержимое_ca.crt_в_base64> server: https://c00test01:6443 name: cluster.lan # change 'cluster.lan to your cluster name' contexts: - context: cluster: cluster.lan # change 'cluster.lan to your cluster name' user: kubelet name: kubelet-to-cluster.lan # change 'cluster.lan to your cluster name' users: - name: kubelet user: client-certificate: /etc/kubernetes/certs/kubelet.crt client-key: /etc/kubernetes/certs/kubelet.key