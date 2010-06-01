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Как переехать на работу в США: подборка полезных материалов



    Согласно данным опроса Иннополиса и HeadHunter в число наиболее желанных стран для профессиональной эмиграции у россиян входят США, Германия и Канада. При этом, США лидируют в списках стран, наиболее привлекательных для ИТ-специалистов из СНГ. Отечественных айтишников привлекает достойный уровень жизни и один из самых высоких в мире уровней заработных плат. Так, «менеджеры компьютерных и информационных систем», входят в ТОП-25 самых высокооплачиваемых специалистов в США.

    При этом, важно понимать, что получить работу в Америке не так легко, ведь компаниям проще работать с теми специалистами, у которых уже есть разрешение на работу в стране. Я собрала полезные ссылки для тех, кто собирается получить рабочую визу в США.

    Переезд по рабочей визе H1B


    Чтобы работать в США, не имея вида на жительство или гражданство, нужно получить визу с правом на работу — визу типа H1B. Для этого работодатель, которому понадобился иностранный сотрудник, должен подготовить пакет документов и подать их на рассмотрение в миграционную службу. Все это стоит недешево, в результате одна виза обходится компании в $5000-$10000, так что с большой долей вероятности по такой визе можно попасть на работу в крупную компанию.

    В этом материале рассказано о том, как находить компании, которые активно перевозят сотрудников по рабочим визам H1B. А в другой статье рассказано о том как анализировать эту информацию — например, некоторые компании после получения рабочей визы помогают оформить и Green Card, а у некоторых таких случаев почти нет.

    Еще несколько материалов о том, как переехать в США, в которых рассматриваются вопросы получения рабочей визы:


    Другие варианты профессиональной иммиграции


    Для соискателя переезд по рабочей визе, на первый взгляд, кажется наилучшим вариантом — все расходы берет на себя компания, нужно лишь хорошо показать себя на собеседованиях и получить оффер. Вот только в реальности далеко не все, кто получил оффер от американской компании, смогут сразу приехать на работу.

    На визы H1B существуют квоты — например, квота на следующий год составила 85 000 виз, при том что в прошлом году было подано 236 000 заявок на них, а на 2018 год получено около 200 000 заявок. Поэтому компании и специалисты пытаются искать другие варианты.

    Например, некоторые крупные американские компании с офисами в других странах обходят ограничения виз типа H1B с помощью виз типа L. Они нужны для перевода в головной офис в США сотрудников из зарубежных представительств компаний. Есть различные подтипы L-виз — например, для руководителей и талантливых сотрудников (special knowledge worker). Для того, чтобы получить возможность переехать в США уже без всяких квот и лотерей, сотрудник должен отработать в зарубежном офисе не менее года.

    Материалы с рассказом о переезде по визе L:


    Еще один вариант — виза O1, которую дают «выдающимся специалистам» в своих областях. Это также неиммиграционная виза, однако получив ее можно подавать заявку на Green Card. На такие визы не распространяются квоты, а сотруднику не обязательно год проводить работая вне страны.

    Для получения этой визы нужно быть действительно сильным специалистом и соответствовать ряду критериев. Чтобы хорошо «упаковать» кейс почти наверняка понадобится помощь хороших юристов и даже маркетологов-пиарщиков, которые помогут получить публикации в ведущих СМИ.

    Подробно о получении визы O1 написано в следующих материалах:


    А какие полезные материалы о переезде знаете вы?
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    Комментарии 5
    • –1

      Лучше бы подборку "Как сделать так, чтобы граждане США к нам на работу переехать хотели".

      • +1
        Это в раздел фантастики помещать?
        • +2

          Да хотя бы и туда. А то мы даже фантазировать на эту тему разучились.

      • +3
        Я был бы рад обзору, какой штат для каких групп людей подходит. Семейным, холостым, климат, экономическая составляющая, инфраструктура, законы с нюансами и т.д
        • –4
          Мой кейс на собеседовании в США

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