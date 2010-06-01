Как переехать на работу в США: подборка полезных материалов
Согласно данным опроса Иннополиса и HeadHunter в число наиболее желанных стран для профессиональной эмиграции у россиян входят США, Германия и Канада. При этом, США лидируют в списках стран, наиболее привлекательных для ИТ-специалистов из СНГ. Отечественных айтишников привлекает достойный уровень жизни и один из самых высоких в мире уровней заработных плат. Так, «менеджеры компьютерных и информационных систем», входят в ТОП-25 самых высокооплачиваемых специалистов в США.
При этом, важно понимать, что получить работу в Америке не так легко, ведь компаниям проще работать с теми специалистами, у которых уже есть разрешение на работу в стране. Я собрала полезные ссылки для тех, кто собирается получить рабочую визу в США.
Переезд по рабочей визе H1B
Чтобы работать в США, не имея вида на жительство или гражданство, нужно получить визу с правом на работу — визу типа H1B. Для этого работодатель, которому понадобился иностранный сотрудник, должен подготовить пакет документов и подать их на рассмотрение в миграционную службу. Все это стоит недешево, в результате одна виза обходится компании в $5000-$10000, так что с большой долей вероятности по такой визе можно попасть на работу в крупную компанию.
В этом материале рассказано о том, как находить компании, которые активно перевозят сотрудников по рабочим визам H1B. А в другой статье рассказано о том как анализировать эту информацию — например, некоторые компании после получения рабочей визы помогают оформить и Green Card, а у некоторых таких случаев почти нет.
Еще несколько материалов о том, как переехать в США, в которых рассматриваются вопросы получения рабочей визы:
- Как переехать в США, если ты айтишник
- Как «айтишнику» переехать в Америку: 6 лайфхаков
- Все, что нужно знать о рабочих визах в США
- Иммиграция в США по визе H1B
Другие варианты профессиональной иммиграции
Для соискателя переезд по рабочей визе, на первый взгляд, кажется наилучшим вариантом — все расходы берет на себя компания, нужно лишь хорошо показать себя на собеседованиях и получить оффер. Вот только в реальности далеко не все, кто получил оффер от американской компании, смогут сразу приехать на работу.
На визы H1B существуют квоты — например, квота на следующий год составила 85 000 виз, при том что в прошлом году было подано 236 000 заявок на них, а на 2018 год получено около 200 000 заявок. Поэтому компании и специалисты пытаются искать другие варианты.
Например, некоторые крупные американские компании с офисами в других странах обходят ограничения виз типа H1B с помощью виз типа L. Они нужны для перевода в головной офис в США сотрудников из зарубежных представительств компаний. Есть различные подтипы L-виз — например, для руководителей и талантливых сотрудников (special knowledge worker). Для того, чтобы получить возможность переехать в США уже без всяких квот и лотерей, сотрудник должен отработать в зарубежном офисе не менее года.
Материалы с рассказом о переезде по визе L:
Еще один вариант — виза O1, которую дают «выдающимся специалистам» в своих областях. Это также неиммиграционная виза, однако получив ее можно подавать заявку на Green Card. На такие визы не распространяются квоты, а сотруднику не обязательно год проводить работая вне страны.
Для получения этой визы нужно быть действительно сильным специалистом и соответствовать ряду критериев. Чтобы хорошо «упаковать» кейс почти наверняка понадобится помощь хороших юристов и даже маркетологов-пиарщиков, которые помогут получить публикации в ведущих СМИ.
Подробно о получении визы O1 написано в следующих материалах:
- Кейс: как переехать в США с помощью контент-маркетинга
- Получение рабочей визы в США для талантливых людей: история
- Личный опыт: как ИТ-специалисту переехать на работу в США, надеясь только на себя
- Как дизайнеру получить работу в Кремниевой долине: виза O-1
- Как получить рабочую визу в США, если у вас экстраординарные способности
- Вместо грин-карты: как получить визу для талантливых людей О-1 в США
А какие полезные материалы о переезде знаете вы?
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.