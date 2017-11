Реализация отказа в MS SQL Server 2017 Standard

CREATE PROCEDURE [srv].[RunLogShippingFailover] @isfailover bit=1, @login nvarchar(255)=N'ЛОГИН', --вход (лучше доменный), под которым будут выполняться созданные задачи по созданию резервных копий журналов транзакций БД @backup_directory nvarchar(255)=N'ПУТЬ'--общедоступный путь для пересылки резервных копий журналов транзакций между экземплярами MS SQL Server (например, 'D:\Shared') AS /* Переводит резервный сервер в основной режим при потере боевого сервера при @isfailover=1 полностью автоматизировано при @isfailover=0 ничего не проиходит-здесь нужно создать заново журнал доставки журналов с резервного на основной , а затем сделать переход на основной сервер и далее уже там вновь настроить доставку журналов транзакций заново. Считается, что данный резервный сервер принимает только от одного сервера резервные копии журналов транзакций */ BEGIN --если совершается переход на резервный сервер, то выполнить все задания по копированию последних файлов с источника if(@isfailover=1) begin select [job_id] into #jobs from [msdb].[dbo].[sysjobs] where [name] like 'LSCopy%'; declare @job_id uniqueidentifier; while(exists(select top(1) 1 from #jobs)) begin select top(1) @job_id=[job_id] from #jobs; begin try EXEC [msdb].dbo.sp_start_job @job_id=@job_id; end try begin catch end catch delete from #jobs where [job_id]=@job_id; end drop table #jobs; end --выключить все задания по копированию файлов с источника при переходе на резервный сервер --включить все задания по копированию файлов с источника при возврате на боевой сервер update [msdb].[dbo].[sysjobs] set [enabled]=case when (@isfailover=1) then 0 else 1 end where [name] like 'LSCopy%'; --если совершается переход на резервный сервер, то выполнить все задания по восстановлению БД по последним файлам с источника if(@isfailover=1) begin select [job_id] into #jobs2 from [msdb].[dbo].[sysjobs] where [name] like 'LSRestore%'; while(exists(select top(1) 1 from #jobs2)) begin select top(1) @job_id=[job_id] from #jobs2; begin try EXEC [msdb].dbo.sp_start_job @job_id=@job_id; EXEC [msdb].dbo.sp_start_job @job_id=@job_id; end try begin catch end catch delete from #jobs2 where [job_id]=@job_id; end drop table #jobs2; end --выключить все задания по восстановлению БД по последним файлам с источника при переходе на резервный сервер --включить все задания по восстановлению БД по последним файлам с источника при возврате на боевой сервер update [msdb].[dbo].[sysjobs] set [enabled]=case when (@isfailover=1) then 0 else 1 end where [name] like 'LSRestore%'; --при переходе на резервный сервер, делаем БД восстановленными и основными по доставкам журнала, но без получателя if(@isfailover=1) begin select [secondary_database] as [name] into #dbs from msdb.dbo.log_shipping_monitor_secondary where [secondary_server]=@@SERVERNAME; declare @db nvarchar(255); while(exists(select top(1) 1 from #dbs)) begin select top(1) @db=[name] from #dbs; begin try RESTORE DATABASE @db WITH RECOVERY; end try begin catch end catch delete from #dbs where [name]=@db; end drop table #dbs; select [secondary_database] as [name] into #dbs2 from msdb.dbo.log_shipping_monitor_secondary where [secondary_server]=@@SERVERNAME; declare @jobId BINARY(16); declare @command nvarchar(max); declare @dt nvarchar(255)=cast(YEAR(GetDate()) as nvarchar(255)) +'_'+cast(MONTH(GetDate()) as nvarchar(255)) +'_'+cast(DAY(GetDate()) as nvarchar(255)) +'_'+cast(DatePart(hour,GetDate()) as nvarchar(255)) +'_'+cast(DatePart(minute,GetDate()) as nvarchar(255)) +'.trn'; declare @backup_job_name nvarchar(255); declare @schedule_name nvarchar(255); declare @disk nvarchar(255); declare @uid uniqueidentifier; while(exists(select top(1) 1 from #dbs2)) begin select top(1) @db=[name] from #dbs2; set @disk=@backup_directory+N'\'+@db+N'.bak'; set @backup_job_name=N'LSBackup_'+@db; set @schedule_name=N'LSBackupSchedule_'+@@SERVERNAME+N'_'+@db; set @command=N'declare @disk nvarchar(max)='+N''''+@backup_directory+N'\'+@db+'_'+@dt+N'''' +N'BACKUP LOG ['+@db+'] TO DISK = @disk WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = '+N''''+@db+N''''+N', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10;'; set @uid=newid(); begin try BACKUP DATABASE @db TO DISK = @disk WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = @db, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10; EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name=@backup_job_name, @enabled=1, @notify_level_eventlog=0, @notify_level_email=0, @notify_level_netsend=0, @notify_level_page=0, @delete_level=0, @description=N'No description available.', @category_name=N'[Uncategorized (Local)]', @owner_login_name=@login, @job_id = @jobId OUTPUT; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=@backup_job_name, @step_id=1, @cmdexec_success_code=0, @on_success_action=1, @on_success_step_id=0, @on_fail_action=2, @on_fail_step_id=0, @retry_attempts=0, @retry_interval=0, @os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL', @command=@command, @database_name=N'master', @flags=0; EXEC msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=@backup_job_name, @enabled=1, @freq_type=4, @freq_interval=1, @freq_subday_type=4, @freq_subday_interval=5, @freq_relative_interval=0, @freq_recurrence_factor=0, @active_start_date=20171009, @active_end_date=99991231, @active_start_time=0, @active_end_time=235959, @schedule_uid=@uid; EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)'; end try begin catch end catch delete from #dbs2 where [name]=@db; end drop table #dbs2; end END