Введение в нейросети

Предварительная обработка

$inline$x_{1}$inline$

$inline$x_{2}$inline$

$inline$x_{3}$inline$

$inline$x_{4}$inline$

$inline$x=\begin{bmatrix}x_{1}&x_{2}&x_{3}&x_{4}\end{bmatrix}$inline$

ImageId x1 x2 x3 x4 IsStairs 1 252 4 155 175 TRUE 2 175 10 186 200 TRUE 3 82 131 230 100 FALSE … … … … … … 498 36 187 43 249 FALSE 499 1 160 169 242 TRUE 500 198 134 22 188 FALSE

Однослойный перцептрон (итерация модели 0)

Искусственные нейронные сети сейчас находятся на пике популярности. Можно задаться вопросом, сыграло ли громкое название свою роль в маркетинге и применении этой модели. Я знаю некоторых бизнес-менеджеров, радостно упоминающих об использовании в их продуктах «искусственных нейронных сетей» и «глубокого обучения». Так ли рады были бы они, если бы их продукты использовали «модели с соединёнными кругами» или «машины „совершишь ошибку — будешь наказан“»? Но, вне всяких сомнений, искусственные нейросети — стоящая вещь, и это очевидно благодаря их успеху во множестве областей применения: распознавание изображений, обработка естественных языков, автоматизированный трейдинг и автономные автомобили. Я специалист по обработке и анализу данных, но раньше не понимал их, поэтому чувствовал себя мастером, не освоившим свой инструмент. Но наконец я выполнил своё «домашнее задание» и написал эту статью, чтобы помочь другим преодолеть те же самые препятствия, которые встретились мне в процессе моего (всё ещё продолжающегося) обучения.Код на R для примеров, представленных в этой статье, можно найти здесь Библии задач машинного обучения . Кроме того, после прочтения этой статьи стоит изучить часть 2, Neural Networks – A Worked Example , в которой приведены подробности создания и программирования нейросети с нуля.Мы начнём с мотивирующей задачи. У нас есть набор изображений в градациях серого, каждое из которых является сеткой пикселей 2×2, в которой каждый пиксель имеет значение яркости от 0 (белый) до 255 (чёрный). Наша цель — создать модель, которая будет находить изображения с паттерном «лестницы».На этом этапе нас интересует только нахождение модели, которая сможет логично подбирать данные. Методология подбора нам будет интересна позже.В каждом изображении мы помечаем пикселии генерируем входной вектор, который будет являться входными данными нашей модели. Мы ожидаем, что наша модель будет прогнозировать True (изображение содержит паттерн лестницы) или False (изображение не содержит паттерна лестницы).Мы можем построить простую модель, состоящую из однослойного перцептрона . Перцептрон использует взвешенную линейную комбинацию входных данных для возврата оценки прогноза. Если оценка прогноза превышает выбранный порог, то перцептрон прогнозирует True. В противном случае он прогнозирует False. Если более формально, то

$$display$$f(x)={\begin{cases} 1 &{\text{if }}\ w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4 > threshold\\ 0 & {\text{otherwise}} \end{cases}}$$display$$

Давайте выразим это иначе

$$display$$\widehat y = \mathbf w \cdot \mathbf x + b$$display$$

$$display$$f(x)={\begin{cases} 1 &{\text{if }}\ \widehat{y} > 0\\ 0 & {\text{otherwise}} \end{cases}}$$display$$

$inline$\hat{y}$inline$

Здесь— наша оценка прогноза.Графически мы можем представить перцептрон как входные узлы, передающие данные выходному узлу.Для нашего примера мы построим следующий перцептрон:

$$display$$\hat{y}=-0.0019x_{1}+0.0016x_{2}+0.0020x_{3}+0.0023x_{4}+0.0003$$display$$

$inline$x_{3}$inline$

$inline$x_{4}$inline$

Модель выдаёт на выходе действительное число, значение которого коррелирует с концепцией похожести (чем больше значение, тем выше вероятность того, что на изображении есть лестница), но нет никакой основы для интерпретации этих значений как вероятностей, потому что они могут находиться вне интервала [0, 1]. Модель не может ухватить нелинейные взаимосвязи между переменными и целевым значением. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующие гипотетические сценарии:

Случай A

$inline$x_{3}$inline$

Случай B

$inline$x_{3}$inline$

$inline$\hat{y}$inline$

$inline$x_{3}$inline$

$inline$\hat{y}$inline$

Однослойный перцептрон с сигмоидной функцией активации (итерация модели 1)

Вот как будет работать перцептрон на некоторых из обучающих изображений.Это определённо лучше случайных догадок и имеет здравый смысл. У всех паттернов лестниц есть в нижнем ряду тёмные пиксели, что создаёт большие положительные коэффициенты. Тем не менее, в этой модели есть очевидные проблемы.Начнём с изображения x = [100, 0, 0, 125]. Увеличимс 0 до 60.Начнём с предыдущего изображения, x = [100, 0, 60, 125]. Увеличимс 60 до 120.Интуитивно понятно, чтодолжен гораздо сильнее увеличить, чем. Однако поскольку наша модель перцептрона является линейным уравнением, то прирост +60в обоих случаях приведёт к приросту +0.12У нашего линейного перцептрона есть и другие проблемы, но давайте сначала решим эти две.Мы можем решить проблемы 1 и 2, обернув наш перцептрон в сигмоиду (с последующим выбором других весов). Стоит напомнить, что функция «сигмоида» — это S-образная кривая, ограниченная по вертикальной оси между 0 и 1, благодаря чему она часто используется для моделирования вероятности двоичного события.

$$display$$sigmoid(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$display$$

В соответствии с этой мыслью, мы можем дополнить нашу модель следующим изображением и уравнением.

$$display$$z = w \cdot x = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4$$display$$

$$display$$\widehat y = sigmoid(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$display$$

$inline$\hat{y}$inline$

Выглядит знакомо? Да, это наша старая подруга, логистическая регрессия . Однако она хорошо послужит нам для интерпретации модели как линейного перцептрона с сигмоидной функцией активации, потому что это даёт нам больше возможностей для более общего подхода. Кроме того, поскольку мы теперь можем интерпретироватькак вероятность, то нам нужно соответствующим образом изменить правило принятия решений.

$$display$$f(x)={\begin{cases} 1 &{\text{if }}\ \widehat{y} > 0.5\\ 0 & {\text{otherwise}} \end{cases}} $$display$$

Продолжим с нашим примером задачи и будем считать, что у нас получилась следующая подобранная модель:

$$display$$\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.140 & -0.145 & 0.121 & 0.092 \end{bmatrix}$$display$$

$$display$$b = -0.008$$display$$

$$display$$\widehat y = \frac{1}{1 + e^{-(-0.140x_1 -0.145x_2 + 0.121x_3 + 0.092x_4 -0.008)}}$$display$$

Случай A

$inline$x_3$inline$

Случай B

$inline$x_3$inline$

$inline$z = w \cdot x$inline$

$inline$z$inline$

$inline$\widehat y$inline$ имеет монотонную связь с каждой переменной. А что если нам нужно распознавать лестницы более светлого оттенка? Модель не учитывает взаимодействие переменных. Предположим, что нижний ряд изображения чёрный. Если верхний левый пиксель белый, то затемнение верхнего правого пикселя должно увеличить вероятность паттерна лестницы. Если верхний левый пиксель чёрный, то затенение верхнего правого пикселя должно снижать вероятность лестницы. Другими словами, увеличение $inline$x_3$inline$ должно потенциально приводить к увеличению или уменьшению $inline$\widehat y$inline$ , в зависимости от значений других переменных. В нашей текущей модели этого никак не достичь.

Многослойный перцептрон с сигмоидной функцией активации (итерация модели 2)

Пример 1: распознавание паттерна лестницы

Построим модель, которая срабатывает при распознавании «левых лестниц», $inline$\widehat y_{left}$inline$ Построим модель, которая срабатывает при распознавании «правых лестниц», $inline$\widehat y_{right}$inline$ Добавим базовым моделям оценку, чтобы конечная сигмоида срабатывала только если оба значения ( $inline$\widehat y_{left}$inline$ , $inline$\widehat y_{right}$inline$ ) велики

Построим модель, срабатывающую, когда нижний ряд тёмный, $inline$\widehat y_1$inline$ Построим модель, срабатывающую, когда верхний левый пиксель тёмный и верхний правый пиксель светлый, $inline$\widehat y_2$inline$ Построим модель, срабатывающую, когда верхний левый пиксель светлый и верхний правый пиксель тёмный, $inline$\widehat y_3$inline$ Добавим базовые модели так, что конечная сигмоидная функция срабатывала только когда $inline$\widehat y_1$inline$ и $inline$\widehat y_2$inline$ велики, или когда $inline$\widehat y_1$inline$ и $inline$\widehat y_3$inline$ велики. (Заметьте, что $inline$\widehat y_2$inline$ и $inline$\widehat y_3$inline$ не могут быть большими одновременно.)

Пример 2: распознать лестницы светлого оттенка

Построим модели, срабатывающие при «затенённом нижнем ряде», «затенённом x1 и белом x2», «затенённом x2 и белом x1», $inline$\widehat y_1$inline$ , $inline$\widehat y_2$inline$ и $inline$\widehat y_3$inline$ Построим модели, срабатывающие при «тёмном нижнем ряде», «тёмном x1 и белом x2», «тёмном x2 и белом x», $inline$\widehat y_4$inline$ , $inline$\widehat y_5$inline$ и $inline$\widehat y_6$inline$ Соединим модели таким образом, чтобы «тёмные» идентификаторы вычитались из «затенённых» идентификаторов перед сжиманием результата сигмоидой

Примечание о терминологии

Альтернативные функции активации

Многоклассовая классификация

$inline$C$inline$

$inline$\mathbb{R}$inline$

$inline$\mathbb{R}^n$inline$

$inline$\mathbb{R}^n$inline$

$inline$prob(class_1)$inline$

$inline$prob(class_2)$inline$

$inline$prob(class_C)$inline$

Использование трёх и более слоёв (глубокое обучение)

Подбор модели под размеченные обучающие образцы (обратное распространение ошибки обучения)

Начинаем с каких-то размеченных обучающих данных Выберем для минимизации дифференцируемую функцию потерь, $inline$L(\mathbf{\widehat Y}, \mathbf{Y})$inline$ Выберем структуру сети. Особенно чётко нужно определить количество слоёв и узлов на каждом слое. Инициализируем сеть со случайными весами Пропускаем сквозь сеть обучающие данные, чтобы сгенерировать прогноз для каждого образца. Измерим общую погрешность согласно функции потерь, $inline$L(\mathbf{\widehat Y}, \mathbf{Y})$inline$ . (Это называется прямым распространением.) Определяем, насколько меняются текущие потери относительно небольших изменений каждого из весов. Другими словами, вычисляем градиент $inline$L$inline$ с учётом каждого веса в сети. (Это называется обратным распространением.) Делаем небольшой «шаг» в направлении отрицательного градиента. Например, если $inline$w_{23} = 1.5$inline$ , а $inline$\frac{\partial L}{\partial w_{23}} = 2.2$inline$ , то уменьшение $inline$w_{23}$inline$ на небольшую величину должно привести к небольшому уменьшению текущих потерь. Поэтому мы изменяем $inline$w_3 := w_3 - 2.2 \times 0.001$inline$ (где 0.001 — заданный «размер шага»). Повторяем этот процесс (с шага 5) фиксированное количество раз или пока потери не сойдутся

Затруднение 1 – вычислительная сложность

$inline$L$inline$

$inline$L$inline$

$inline$\frac{\partial L}{\partial w_{ab}}$inline$

$inline$\frac{\partial L}{\partial w_{ab}}$inline$

$inline$sigmoid(x)$inline$

$inline$sigmoid(x)(1 - sigmoid(x))$inline$

$inline$\widehat y$inline$

$inline$sigmoid(\mathbf{x})$inline$

$inline$\mathbf{x}$inline$

$inline$L$inline$

Изменять веса на основе batch1 Изменять веса на основе batch2 Изменять веса на основе batch3

$inline$L$inline$

Затруднение 2 – у градиентного спуска могут возникать проблемы с поиском абсолютного минимума

Затруднение 3 – как выработать общий подход?