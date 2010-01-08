Вы работаете не в том месте (если у вас офис открытого типа)
- Перевод
Что такое физическое пространство?
На последней работе всё самое лучшее я сделал дома. Я активно пытался избегать офиса насколько возможно. Дома у меня два стола и полный контроль над окружением. Альтернатива — отвлечения и помехи.
Мой домашний офис — крепость производительности
Когда я заходил в офис, окружение изменялось. Здесь постоянно всё отвлекало: другие сотрудники, лающие собаки (отмечу: маленькие собачонки не в счёт), импровизированные совещания и празднование дней рождения. Было очень сложно перейти в состояние потока и невероятно легко выйти из него. Среди всех мест, где я мог бы работать, стол в офисе, наверное, был худшим вариантом.
Когда я нахожусь в переполненном пространстве, мои мысли тоже переполняются. Я чувствую подавленность стимулами и неспособность их избежать. Для сравнения, когда есть пространство (ментальное и физическое), я способен разобраться и понять свои мысли и ментальные предпосылки. Качество мышления значительно возрастает.
Я осознал, что ненавижу офисы открытого типа.
Взлёт офисов открытого типа
«Мы стимулируем людей оставаться в открытом пространстве, потому что верим в способность делать неожиданные открытия — и что люди будут ходить друг к другу и учить новым вещам». (Джек Дорси — Deep Work, стр. 49)
В теории звучит замечательно. Если все находятся в одном офисе, вы увеличиваете синергию, которую можете динамически оптимизировать. Отделы маркетинга и дизайна находятся рядом с маленькими инновационными проектами, инженеры и менеджеры продуктов могут без промедлений задавать вопросы и сообщать о багах, и вся коммуникация в компании происходит естественным путём.
Сейчас планировка открытого типа используется в 80% офисов. Традиционные компании перешли на неё, чтобы стимулировать креативность и инновации в офисах, также как и крутые стартапы.
В этом есть смысл, верно? Но только возникает одна большая проблема:
Офисы открытого типа не работают.
Прежде чем продолжить, хочу сказать, что я тоже часть «проблемы» открытых офисов. Я экстроверт, и когда встаёт выбор, углубиться самому в серьёзную, сложную проблему или обсудить её с коллегами, я слишком часто выбирал второй вариант. Но здесь я не одинок.
Сотрудники в открытых офисах страдают практически по всем показателям. Одно исследование в нефтегазовой компании в 1997 году показало:
«Психологи оценили удовлетворение работников своим окружением, а также уровень стресса, производительность труда и межличностные отношения до перехода на офис открытого типа, через четыре недели после перехода и, наконец, через шесть месяцев. Сотрудники пострадали по всем показателям: новый офис оказал разрушительное влияние, он вызывал стресс и стал обременительным для них. Вместо сближения друг с другом коллеги чувствовали себя разобщёнными, недовольными и обиженными. Производительность упала».
Если сравнивать производительность с обычными офисами, то в офисах открытого типа работники сталкиваются с бóльшим количеством неконтролируемых взаимодействий, бóльшим уровнем стресса, пониженной концентрацией и мотивацией. Исследование также показало, что офисы открытого типа часто вызывают антисоциальное поведение.
В открытом офисе Facebook’s не хватает чувства приватности
Хотя авторы предыдущих исследований пришли к выводу, что совместное рабочее пространство может улучшить социальную поддержку, коммуникации и сотрудничество, наши результаты показали самое низкое качество дружбы между коллегами в планировках офисов типа «горячих столов» и с открытой планировкой, по сравнению с планировками, где у сотрудников были собственные офисы или они делили их всего с одним-двумя коллегами.
Неизбежный шум открытого офиса называют серьёзной помехой для продуктивной концентрации. Физические барьеры также дают чувство приватности — а известно, что это чувство в офисе способствует росту производительности труда.
Офисы открытого типа — плохая структура. Это неудача с точки зрении психологии не меньше, чем с точки зрения дизайна. Чтобы понять причины такой большой популярности офисов открытого типа, нужно понять глубинную психологию и обоснование для их использования. Самые типичные аргументы сторонников таких офисов изложены ниже:
Спонтанная креативность вместо концентрации
- Аргумент: Размещение людей в одном большом офисе естественным образом увеличивает количество случаев спонтанного сотрудничества и креативность.
- Контраргумент: Как часто в реальности происходят такие неожиданные открытия? И даже если происходят, действительно ли структура вашей компании позволяет их эффективно использовать? Вы оптимизируете структуру для длинного хвоста редких событий за счёт того, от чего реально выигрывает каждый работник — концентрации.
Занятость ведёт к продуктивности*
- Аргумент: Когда все в одной комнате, люди мотивированы работать, потому что все остальные видят, чем они занимаются.
- Контраргумент: Это ужасный способ оценки производительности. Менеджер ценит физическое месторасположение своих сотрудников, потому что не имеет возможности оценить их реальную производительность. Если вы оцениваете ценность кого-то исходя из того, насколько он занят, ну удачи.
*Взято из книги Кэла Ньюпорта Deep Work
Экономическая эффективность
- Аргумент: Мы экономим деньги, поскольку не нужно делать собственный офис для каждого сотрудника.
- Контраргумент: Классно, вы намерены потратить огромную кучу денег на талантливых инженеров и дизайнеров, а затем разместить их в окружении, которое их постоянно отвлекает. Отличный план.
В офисах открытого типа сотрудники осознают, что за ними постоянно наблюдают, занимаются они делом или нет. Это стимулирует их выглядеть занятыми и продуктивными.
Мы выглядим более занятыми, но эффективность падает, мы берём больше больничных, страдают общение и общий уровень удовольствия от жизни. Это неразумный размен.
Альтернатива
Мы должны стремиться к созданию более благоприятных условий для полноценной работы. Предлагаются различные концепции, среди моих любимых:
Веерная структура (Hub and Spoke)
Потенциально лучшее объединение обоих систем. Веерная структура предусматривает один центральный вход в общее пространство, откуда коридоры ведут к различным индивидуальным офисам.
У людей есть выбор: или работать вместе, или удалиться в свой офис. В веерной структуре предусмотрены большие центральные общие пространства и длинные коридоры, что поощряет беседы.
Здание MIT Building 20, вид с воздуха / Все офисы и один центральный вход
MIT Building 20 — знаменитый пример веерной структуры. Это здание знаменито количеством инноваций, которые родились в его стенах. Некоторые из этих иноваций приписывают уникальной структуре здания. Коридоры и лестницы — места спонтанных креативных встреч вместо рабочих мест, где люди сидят в метре друг от друга.
Машина эудамонии (Eudamonia Machine)
Эудамония — греческая концепция «состояния, в котором проявляется весь человеческий потенциал». Я узнал о Машине эудамонии (идея Дэвида Дьювейна) из книги Кэла Ньюпорта "Deep Work".
В Eudamonia Machine предусмотрены пять типов пространства, каждое из которых всё более располагает к концентрированной, целенаправленной работе:
Галерея
Первое помещение, куда вы попадаете с улицы, называется галереей. В плане Дьювейна здесь размещаются примеры серьёзных работ, созданных внутри здания. Она призвана вдохновить пользователей Машины, порождая «культуру здорового стресса и давления со стороны членов своего круга».
Салон
Салон создан, чтобы «парить между интенсивным любопытством и аргументацией». Это место для дебатов, «столпотворения» и общей работы над идеями, которые вы станете развивать внутри Машины».
Небольшой набросок, как может быть организована Машина эудамонии
Библиотека
После салона вы попадаете в библиотеку. Эта комната хранит постоянные записи всех работ, произведённых в Машине, а также книги и другие ресурсы, которые использовались в предыдущей работе.
Офис
Следующая комната — офисное пространство. Там располагается стандартный конференц-зал с белой доской, несколько кубиклов со столами. «Офис, — объясняет Дьювейн. — предназначен для активности низкой интенсивности».
Палата
«Теперь мы попадаем в последнюю комнату Машины, скопления того, что Дьювейн называет “палатами для серьёзной работы”. Каждая палата задумана как помещение два на три метра и окружена толстыми звуконепроницаемыми стенами… “предназначение палат для серьёзной работы — абсолютная концентрация не непрерывном рабочем процессе”».
Здесь более подробное описание Машины эудамонии. Я большой фанат этой концепции, хотя брендинг можно было бы сделать понятнее.
Домик писателя
Возможно, вы работаете в догматичном стартапе или ваша ситуация не позволяет значительно повлиять на рабочее пространство или структуру офиса. Если вы не контролируете своё окружение, то в работе сложнее добиться результата.
Писательский сарайчик Дилана Томаса в Лохарне (Уэльс)
Работу всё равно нужно сделать.
Найдите свой вариант «домика писателя». Место, где никто не отвлечёт вас от серьёзной, сконцентрированной работы. Это может быть кафе, библиотека или комната со стиральной машиной в подвале. Ваш «домик» — то место, где работа будет сделана.
Ваше решение
Изучите себя и выясните, когда вы работаете наиболее эффективно и достигаете состояния потока. Такие проверки полезны, потому что часто мы делаем вещи, которые кажутся логичными, но на самом деле контрпродуктивны. Изучить результат — достойная трата вашего времени.
Действительно ли вы выдаёте лучший результат именно в офисе открытого типа?
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