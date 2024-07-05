Не каждой статье нужна иллюстрация
- Перевод
Принудительно вставлять иллюстрации в каждую онлайновую статью — глупая практика.
Картинки и текст часто хорошо дополняют друг друга. У вас статья о чём-то, а картинка показывает эту вещь и во многих случаях помогает её лучше понять. Но в вебе этой логики больше не придерживаются, потому что в какой-то момент решили, что иллюстрации необходимы абсолютно всем текстам. Это может быть знаменитость, отдалённо имеющая отношение к делу. Стоковая фотография человека с каким-то выражением лица. Логотип Sony, представляющий собой просто слово SONY. Я долго думал и пришёл к выводу, что это глупо. Понимаю, что принцип «картинки → клики» святой для индустрии, но создаётся впечатление, что некоторые издатели потеряли чувство собственного достоинства. Если картинка стоит тысячи слов, то мне сложно понять, какова ценность статьи, проиллюстрированный стоковой фотографией.
Как и во многих других проблемах, основная вина как будто лежит на социальных сетях. До середины или конца 2000-х основным источником трафика для отдельных статей являлась главная страница сайта. Эти страницы обычно мимикрировали под первые страницы газет. Там главные статьи — те, что достойны траты времени на создание оригинальных художественных иллюстраций — сопровождались картинками. У других статей стоял только заголовок. Со временем бесконечные размеры интернета снизили планку того, какие статьи заслуживают художественных иллюстраций, но всё ещё не каждая статья сопровождалась КДПВ.
Затем Facebook и Twitter изменили индустрию в традиционном смысле «всё стало хуже». Теперь если пользователь публиковал статью на своём сайте, то в качестве превью использовалось уменьшенное изображение. Если у статьи такого не было, социальные медиа всё равно использовали что-нибудь на свой вкус — обычно искажённую версию логотипа сайта или какую-нибудь постороннюю картинку с той же страницы, например, уменьшенную копию изображения для другой статьи. Если сайт социальных медиа вообще не мог найти никакой картинки, то отображал только заголовок. Веб-сайты боятся, что так они выглядят непрофессионально — или, что ещё хуже, скучно — и лишаются потенциальных кликов. Даже грёбаный «Экономист» теперь публикует картинку в каждой статье на своём сайте.
Думаю, это совершенно необязательно. Если я читаю новость о том, какой Дональд Трамп жестокий и бесчувственный слизняк, мне не обязательно нужно видеть его фотографию. Если появилась какая-то новая картинка, которая даёт дополнительный контекст о том, что нового он сделал, чтобы уничтожать наше будущее, то без вопросов ставьте её. В ином случае я уже знаю, как он выглядит.
Ещё хуже статьи о Facebook. Фотографии Трампа хотя бы смешные, а Марк Цукерберг просто вечно выглядит как двоюродный брат Джастина Тимберлейка, отслуживший в Красной армии. Впрочем, как и Трамп, Facebook изо всех сил старается уничтожить всё, что осталось хорошего, так что Цукерберг часто появляется в новостях. И каждый раз новостным сайтам приходится ставить его фотографию в начало статьи. Потому что статья без иллюстрации немыслима, веб-сайты чувствуют необходимость загружать ещё одну фотографию Марка в той же майке на голубом фоне из боязни, что придётся просто публиковать логотип Facebook.
Так выглядит превью, если в статье нет иллюстрации, так что Facebook вытягивает другую картинку откуда-нибудь со страницы. Иллюстрация: Hanson O’Haver / The Outline
Для криминальных историй практика ещё более тревожная. Есть какой-то странный диссонанс в том, как новые статьи о Харви Вайнштейне [звезда Голливуда, которого обвиняет в сексуальных домогательствах — прим. пер.] по-прежнему сопровождаются его фотографиями на красной ковровой дорожке. Какой цели служат эти иллюстрации? На данный момент уже все знают, как он выглядит. Полагаю, мы должны смотреть на него и думать: «Так вот как выглядит обвиняемый в преступлениях сексуального характера».
Конечно, большинство неподобающих иллюстраций не слишком ужасны. Фотография офисного парка в статье о бизнесе. Или автомобили в статье о дорожном движении. Или женщина с салатом, смеющаяся в одиночестве.
Несовместима с логикой сама непоколебимая вера в то, что люди не будут читать статьи без картинок. Конечно, интересная иллюстрация может привлечь читателей, но большинство этих картинок неинтересные. И даже если так чуть лучше для бизнеса, неужели компромисс стоит того? Ситуация напоминает супермаркеты с огромными очередями, потому что работает мало кассиров; да, теоретически так выгоднее, но за это приходится платить ужасной атмосферой.
Вот что происходит, если Facebook не может найти, какую вставить картинку. Иллюстрация: Hanson O’Haver / The Outline
Я не виню плохих редакторов за выбор этих фотографий, ведь что ещё они могут сделать? Им сказали что-нибудь найти. Если вы редактировали статьи для цифровых медиа, то наверняка провели какое-то время, сканируя коллекции Getty Images или Shutterstock, или (примите мои соболезнования) раздел Creative Commons на Flickr. Это смертельное задание служит напоминанием, что все мы в конечном счёте контент-фермеры, вовлечённые в коммерческую деятельность. Но нельзя ли использовать для чего-нибудь другого время, потраченное на поиск этих изображений — не говоря уже о стоимости их лицензий?
Взрослым людям не нужны картинки, помогающие читать. Я понимаю, что отказ размещать иллюстрации в начале каждой статьи на первый взгляд кажется очень серьёзным шагом, но как только несколько смелых сайтов пойдут на это, другие быстро последуют их примеру. Публиковать общую фотографию мобильного телефона в статье о мобильных телефонах просто оскорбительно. Для ясности: я не иконоборец. Картинки могут служить отличным дополнением к статье; проблема в том, что сейчас это стало обязательной практикой. Не каждой статье нужна иллюстрация.
Картинки и текст часто хорошо дополняют друг друга. У вас статья о чём-то, а картинка показывает эту вещь и во многих случаях помогает её лучше понять. Но в вебе этой логики больше не придерживаются, потому что в какой-то момент решили, что иллюстрации необходимы абсолютно всем текстам. Это может быть знаменитость, отдалённо имеющая отношение к делу. Стоковая фотография человека с каким-то выражением лица. Логотип Sony, представляющий собой просто слово SONY. Я долго думал и пришёл к выводу, что это глупо. Понимаю, что принцип «картинки → клики» святой для индустрии, но создаётся впечатление, что некоторые издатели потеряли чувство собственного достоинства. Если картинка стоит тысячи слов, то мне сложно понять, какова ценность статьи, проиллюстрированный стоковой фотографией.
Как и во многих других проблемах, основная вина как будто лежит на социальных сетях. До середины или конца 2000-х основным источником трафика для отдельных статей являлась главная страница сайта. Эти страницы обычно мимикрировали под первые страницы газет. Там главные статьи — те, что достойны траты времени на создание оригинальных художественных иллюстраций — сопровождались картинками. У других статей стоял только заголовок. Со временем бесконечные размеры интернета снизили планку того, какие статьи заслуживают художественных иллюстраций, но всё ещё не каждая статья сопровождалась КДПВ.
Затем Facebook и Twitter изменили индустрию в традиционном смысле «всё стало хуже». Теперь если пользователь публиковал статью на своём сайте, то в качестве превью использовалось уменьшенное изображение. Если у статьи такого не было, социальные медиа всё равно использовали что-нибудь на свой вкус — обычно искажённую версию логотипа сайта или какую-нибудь постороннюю картинку с той же страницы, например, уменьшенную копию изображения для другой статьи. Если сайт социальных медиа вообще не мог найти никакой картинки, то отображал только заголовок. Веб-сайты боятся, что так они выглядят непрофессионально — или, что ещё хуже, скучно — и лишаются потенциальных кликов. Даже грёбаный «Экономист» теперь публикует картинку в каждой статье на своём сайте.
Думаю, это совершенно необязательно. Если я читаю новость о том, какой Дональд Трамп жестокий и бесчувственный слизняк, мне не обязательно нужно видеть его фотографию. Если появилась какая-то новая картинка, которая даёт дополнительный контекст о том, что нового он сделал, чтобы уничтожать наше будущее, то без вопросов ставьте её. В ином случае я уже знаю, как он выглядит.
Ещё хуже статьи о Facebook. Фотографии Трампа хотя бы смешные, а Марк Цукерберг просто вечно выглядит как двоюродный брат Джастина Тимберлейка, отслуживший в Красной армии. Впрочем, как и Трамп, Facebook изо всех сил старается уничтожить всё, что осталось хорошего, так что Цукерберг часто появляется в новостях. И каждый раз новостным сайтам приходится ставить его фотографию в начало статьи. Потому что статья без иллюстрации немыслима, веб-сайты чувствуют необходимость загружать ещё одну фотографию Марка в той же майке на голубом фоне из боязни, что придётся просто публиковать логотип Facebook.
Так выглядит превью, если в статье нет иллюстрации, так что Facebook вытягивает другую картинку откуда-нибудь со страницы. Иллюстрация: Hanson O’Haver / The Outline
Для криминальных историй практика ещё более тревожная. Есть какой-то странный диссонанс в том, как новые статьи о Харви Вайнштейне [звезда Голливуда, которого обвиняет в сексуальных домогательствах — прим. пер.] по-прежнему сопровождаются его фотографиями на красной ковровой дорожке. Какой цели служат эти иллюстрации? На данный момент уже все знают, как он выглядит. Полагаю, мы должны смотреть на него и думать: «Так вот как выглядит обвиняемый в преступлениях сексуального характера».
Публиковать общую фотографию мобильного телефона в статье о мобильных телефонах просто оскорбительно
Конечно, большинство неподобающих иллюстраций не слишком ужасны. Фотография офисного парка в статье о бизнесе. Или автомобили в статье о дорожном движении. Или женщина с салатом, смеющаяся в одиночестве.
Несовместима с логикой сама непоколебимая вера в то, что люди не будут читать статьи без картинок. Конечно, интересная иллюстрация может привлечь читателей, но большинство этих картинок неинтересные. И даже если так чуть лучше для бизнеса, неужели компромисс стоит того? Ситуация напоминает супермаркеты с огромными очередями, потому что работает мало кассиров; да, теоретически так выгоднее, но за это приходится платить ужасной атмосферой.
Вот что происходит, если Facebook не может найти, какую вставить картинку. Иллюстрация: Hanson O’Haver / The Outline
Я не виню плохих редакторов за выбор этих фотографий, ведь что ещё они могут сделать? Им сказали что-нибудь найти. Если вы редактировали статьи для цифровых медиа, то наверняка провели какое-то время, сканируя коллекции Getty Images или Shutterstock, или (примите мои соболезнования) раздел Creative Commons на Flickr. Это смертельное задание служит напоминанием, что все мы в конечном счёте контент-фермеры, вовлечённые в коммерческую деятельность. Но нельзя ли использовать для чего-нибудь другого время, потраченное на поиск этих изображений — не говоря уже о стоимости их лицензий?
Взрослым людям не нужны картинки, помогающие читать. Я понимаю, что отказ размещать иллюстрации в начале каждой статьи на первый взгляд кажется очень серьёзным шагом, но как только несколько смелых сайтов пойдут на это, другие быстро последуют их примеру. Публиковать общую фотографию мобильного телефона в статье о мобильных телефонах просто оскорбительно. Для ясности: я не иконоборец. Картинки могут служить отличным дополнением к статье; проблема в том, что сейчас это стало обязательной практикой. Не каждой статье нужна иллюстрация.
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