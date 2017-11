Нагрузочное тестирование, история автоматизации процесса

Исходные данные

Первоначальное решение

смысла жизни

Решение

Dashboard — фронтальная страница с общей информацией о последних запущенных тестах.

— фронтальная страница с общей информацией о последних запущенных тестах. Analyzer — здесь строить репорты и анализировать результаты тестов

— здесь строить репорты и анализировать результаты тестов Online — позволяет наблюдать за тестами в режиме онлайн

— позволяет наблюдать за тестами в режиме онлайн Controller — здесь можно настраивать и запускать тесты (в процессе разработки)

— здесь можно настраивать и запускать тесты (в процессе разработки) Administrator — для настройки разных параметров/переменных.

Общее устройство

class TestData(models.Model): test = models.ForeignKey(Test) data = JSONField() class Meta: db_table = 'test_data'

url(r'^test/(?P<test_id>\d+)/rtot/$', views.test_rtot),

def test_rtot(request, test_id): # Получаем timestamp начала теста min_timestamp = TestData.objects. \ filter(test_id=test_id). \ values("test_id").\ aggregate(min_timestamp=Min( RawSQL("((data->>%s)::timestamp)", ('timestamp',))))['min_timestamp'] # Извлекаем данные из БД, отнимаем полученный выше min_timestamp, чтобы получить абсолютное время теста, сортируем по timestamp, кастим в JSON и возвращаем. d = TestData.objects. \ filter(test_id=test_id). \ annotate(timestamp=(RawSQL("((data->>%s)::timestamp)", ('timestamp',)) - min_timestamp)). \ annotate(average=RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('avg',))). \ annotate(median=RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('median',))). \ annotate(rps=(RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('count',))) / 60). \ values('timestamp', "average", "median", "rps"). \ order_by('timestamp') data = json.loads( json.dumps(list(d), indent=4, sort_keys=True, default=str)) return JsonResponse(data, safe=False)

var test_rtot_graph = c3.generate({ data: { url: '/analyzer/test/' + test_id_1 + '/rtot/', mimeType: 'json', type: 'line', keys: { x: 'timestamp', value: ['average', 'median', 'rps'], }, xFormat: '%H:%M:%S', axes: { rps: 'y2' }, }, zoom: { enabled: true }, axis: { x: { type: 'timeseries', tick: { format: '%H:%M:%S' } }, y: { padding: { top: 0, bottom: 0 }, label: 'response times (ms)', }, y2: { min: 0, show: true, padding: { top: 0, bottom: 0 }, label: 'Requests/s', } }, bindto: '#test_rtot_graph' });

Fire!

Load testing environment

GIT

jmeter_ext_libs — папка с исходными кодами дополнительных плагинов которые собираются при помощи Gradle и кладутся в /var/lib/apache-jmeter/lib/ext перед каждым тестом.

test-plan.jmx — тест-план

*.sh — дополнительные скрипты для подготовки пользовательских аккаунтов и прочего.

Test-plan

<time>true</time> <latency>true</latency> <timestamp>true</timestamp> <success>true</success> <label>true</label> <code>true</code> <fieldNames>true</fieldNames> <bytes>true</bytes> <threadCounts> true</threadCounts>

Jenkins

Запуск теста

Создаём временную папку вида /tmp/jmeter-xvgenq/

Копируем туда основной дистрибутив из /var/lib/apache-jmeter/

Собираем дополнительные плагины из папки jmeter_ext_libs (если они есть).

Копируем собранные *.jar в /tmp/jmeter-xvgenq/

Готовый временный дистрибутив Jmeter далее мы распространим на генераторы нагрузки.

#!/bin/bash export PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-4.2.1/bin echo "JMeter home: $JMETER_HOME" JMETER_INDEX=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 8 | head -n 1) # генерим рандомное имя JMETER_DIR="/tmp/jmeter-$JMETER_INDEX" echo "JMeter directory: $JMETER_DIR" echo $JMETER_DIR > "/tmp/jmeter_dir$JOB_NAME" mkdir $JMETER_DIR cp -rp $JMETER_HOME* $JMETER_DIR if [ -d "$WORKSPACE/jmeter_ext_libs" ]; then echo "Building additional JMeter lib" cd "$WORKSPACE/jmeter_ext_libs" gradle jar cp ./build/libs/* $JMETER_DIR/lib/ext/ ls $JMETER_DIR/lib/ext/ fi cd $WORKSPACE

REMOTE_HOSTS_DATA=`python /var/lib/jltc/manage.py shell -c "import controller.views as views; print(views.prepare_load_generators('"$JOB_NAME"','"$WORKSPACE"','"$JMETER_DIR"', '$THREAD_COUNT', '$duration'));"` THREADS_PER_HOST=`python -c 'import json,sys;data=dict('"$REMOTE_HOSTS_DATA"');print data["threads_per_host"]'` REMOTE_HOSTS_STRING=`python -c 'import json,sys;data=dict('"$REMOTE_HOSTS_DATA"');print data["remote_hosts_string"]'`

Исходя из заданного thread_count по выдуманным мной формулам рассчитывается нужное количество Jmeter-серверов — X.

Далее исходя из текущей нагрузки и доступной памяти на машинах generatorN.loadtest на каждой из этих машин запускается n-ое количество Jmeter-серверов пока общее их число не станет равным X.

На каждый из отобранных generatorN.loadtest посредством rsync загружается тот временный дистрибутив Jmeter:

На каждом генераторе запускается n-ое количество Jmeter-серверов (полученное на предыдущем шаге), каждому запущенному процессу мы передаем последовательный номер pool, для распределения пулов данных (как я писал ранее):

Все данные о запущенных Jmeter-инстансах сохраняются в БД, после теста все они будут уничтожаться исходя из этих данных.

В конце функция возвращает JSON вида:

{ “remote_hosts_string”: “generator1.loadtest:10000,generator2.loadtest:10000, generator2.loadtest:10001”, "threads_per_host": 100 }

java -jar -server $JAVA_ARGS $JMETER_DIR/bin/ApacheJmeter.jar -n -t $WORKSPACE/test-plan.jmx -R $REMOTE_HOSTS_STRING -GTHREAD_COUNT=$threads_per_host -GDURATION=$DURATION -GRAMPUP=$RAMPUP

class JmeterInstance(models.Model): test_running = models.ForeignKey(TestRunning, on_delete=models.CASCADE) load_generator = models.ForeignKey(LoadGenerator) pid = models.IntegerField(default=0) port = models.IntegerField(default=0) jmeter_dir = models.CharField(max_length=300, default="") project = models.ForeignKey(Project, on_delete=models.CASCADE) threads_number = models.IntegerField(default=0) class Meta: db_table = 'jmeter_instance'

Остановка теста

JMETER_DIR=$(cat /tmp/jmeter_dir$JOB_NAME) echo "Removing Jmeter dir from admin: $JMETER_DIR" rm -rf $JMETER_DIR python /var/lib/jltc/manage.py shell -c "import controller.views as views; print(views.stop_test_for_project('"$JOB_NAME"'))"

python /var/lib/jltc/datagenerator_linux.py

curl --data "results_dir=$JENKINS_HOME/jobs/$JOB_NAME/builds/$BUILD_NUMBER/" http://localhost:8888/controller/parse_results

Дополнительно

Заключение

Привет, Хабр! Я работаю системным администратором, совмещая это дело с организацией и проведением нагрузочного тестирования для различных проектов (как игровых, так и не очень). Так уж получилось, что нагрузкой занимается только один человек (это я).В моей компании одновременно работает несколько студий и чтобы сохранять качество каждого игрового проекта каждой из этих студий необходимо проводить нагрузочное тестирование независимо друг от друга, и это привело к тому, что стало необходимо автоматизировать это дело по-максимуму и свести ручное участие к минимуму.Сам процесс нагрузочного тестирования в своём сознании я делю на несколько этапов:Первые три этапа это просто анализ системы и разработка скриптов. Дальше начинается самый скучный и долгий итеративный этап, а именно: само тестирование и анализ результатов, в результате которого мы, в зависимости от результатов, переходим к самому интересному —Но этап тюнинга занимает несколько минут, а вот ожидание результатов несколько часов. Далее нужно провести сбор и анализ результатов, что совсем недавно требовало много ручной работы, от которой, собственно мне и предстояло избавиться, чтобы свести весь процесс к более интересным делам: разработке скриптов и тюнингу.В качестве инструмента для нагрузочного тестирования мы (естественно) используем Apache Jmeter Проекты Innogames используют различные протоколы, которые можно легко эмулировать при помощи данного продукта (конечно зачастую используя дополнительные собственные плагины): http, websockets, protobuf, protobuf+STOMP и даже udp. Также благодаря неплохой системе распределения нагрузки мы можем легко эмулировать необходимое количество VUs (виртуальных пользователей) и трафика. Для примера на одном проекте необходимо было поднять 65k VUs и произвести 3000 запросов/с.Естественно как и все модные конторы мы стали запускать тесты с использованием Jenkins CI. Но проблема с анализом результатов, а главноебыла очень актуальна. Так же как и проблема онлайн-мониторинга: тесты, естественно, запускаются в консольном режиме мы имеем только консольный output от jmeter, а хочется графиков.По началу, как решение неплохо работал Performance plugin для дженкинса . Но с ростом количества тестов на каждом проекте и с появлением реально больших файлов для анализа (3 часовой тест с 3000 запросов/с производит CSV-файл размером в 4Gb+), этот плагин начал работать часы и падать в OOM вместе с дженкинсом.Количество проектов, данных, заинтересованных лиц росло, нужно было что-то делать.Поискикакого-либо готового решения никакого результата не дало. Пока я не наткнулся на одну статью, где автор описывал как при помощи python и библиотека для анализа данных ) анализировал csv файлы от Jmeter и строил графики. Прочитав это и осознав, что pandas может с легкостью пера работать с гигабайтными файлами и аггрегировать данные из них я написал простенький скрипт который генерировал HTML-репорты с результатами тестов и публиковал их в дженкинсе при помощи HTML Publisher plugin Вот ссылка на этот скрипт , не смотрите туда.На время это решило проблему. Но это было очень плохое решение, с кучей подгружаемых картинок и Java-скриптов, которые читали локальные CSV файлы и строили таблички.В какое-то время репорты стали также долго подгружаться (по несколько минут), это всех бесило и кое-кто предложил рассмотреть вариант с сотрудничеством с одним из известных SaaS — провайдеров нагрузочного тестирования, сервис которых построен на генерации нагрузки при помощи бесплатного Jmeter, но они это дело продают за немалые деньги, предлагая удобную среду для запуска тестов и анализа результатов. Я не очень люблю эти сервисы, хотя они делают много для того же Jmeter (например BlazeMeter).Надо сказать, я не понял как они собирались эмулировать нестандартные протоколы и поднимать большое количество VUs, ноих удобной среды для нагрузочного тестирования с этими всеми графиками и отчетами мне понравилась, как и то что этим могут пользоваться множество человек одновременно.Держа в уме pandas я решил попытаться придумать своё решение.Наконец-то мы подошли к главной теме. В течениие немалого времени проб и ошибок, а также изучения Django, HTML, java-скриптов и прочего, родилось следующее решение, названное мной(далее).Скачать и поучаствовать в развитии проекта (благо делать там есть много чего) вы можете с официального гит-хаба компании: Jmeter Load Testing Center Это web-приложение на Django и использует Postgres для хранения данных. Для анализа файлов с данными используется вышеупомянутый модуль pandas.Состоит из следующих основных компонентов (на языке Django — приложений):На данный момент Jenkins пока никуда не делся, приложение Controller пока ещё находится в разработке. Но в скором времени возможно заместим и дженкинс.Таким образом, если пользователь по имени Ганс захочет запустить тест он открывает Jenkins выбирает проект и нажимает пуск:После этого Jenkins запускает главный инстанс Jmeter на основном сервере (назовем его, там же находятся сам Jenkins и LTC), а также Jmeter-серверы на одной или нескольких удаленных виртуальных машинах в необходимом количестве (об этом позже) и начинается собственно сам процесс тестирования.В процессе теста в папке $WORKSPACE проекта создается и пополняется данными CSV-файл с результатами JMeter, а также ещё один CSV-файл с данными мониторинга удаленных хостов.Далее Ганс может открыть LTC и наблюдать за прохождением теста в режиме онлайн. (в это время приложение будет парсить вышеупомянутые CSV файлы и класть их во временные таблицы в базу, из которой Online рисует графики:Или же этот же Ганс может подождать до конца теста, когда в конце специальный скрипт соберет все данные в базу и их можно будет использовать в Analyzer для анализа и сравнения с другими результатами:Осталась последняя проблема: проектов несколько, проекты требуют разные мощности для проведения нагрузки (читай, эмулируют разное количество VUs), пользователи могут запускать их одновременно, а могут и нет. Как распределить имеющиеся допустим 10 виртуальных машин-генераторов на всех. Можно назначить каждый проект под определённые генераторы (в начале так и было), можно составить расписание или использовать блокирующий плагин для Jenkins, а можно сделать что-то умное интересное. Об этом ниже.Как я уже сказал бекенд написан на фреймворке Django. В разработке фронтенда я использовал все стандартные библиотеки: jquery и bootstrap. В качестве графиков мне нужно было решение, которое легко нарисует данные полученные в формате JSON. Неплохо с этим справляются c3.js В таблицах в базе данных обычно присутствует пара ключей и одно поле с типом данных JSONField(). JSONField используется поскольку впоследствии можно легко добавлять новые метрики в эту таблицу, не меняя её структуру.Таким образом типичная модель, которая хранит данные о временах отклика, количестве ошибок и прочего в течение одного теста выглядит очень просто:Сами данные в поле data — это, соответственно, JSON`ы хранящие информацию, агрегированную за одну минуту:Для извлечения данных из этой таблицы в файле urls.py присутствует один эндпоинт, который вызывает функцию, обрабатывающую эти данные и возвращающую удобно читаемый JSON:Эндпоинт:Функция:На фронтенде мы имеет c3.js график которые обращается к этому эндпоинту:В итоге мы имеем это:Собственно, всё приложение и состоит из графиков, которые рисуют данные из соответствующих эндопоинтов на бэкенде.Как работает вся система для анализа тестов вы можете увидеть из исходных кодов, далее я хочу рассказать процесс запуска нагрузочного теста в Innogames (и эта часть пока актуальна только для нашей компании).Как я уже сказал вся среда нагрузочного тестирования состоит из одного главного сервера admin.loadtest, и нескольких generatorN.loadtest серверов.— виртуалка Debian Linux 9, 16 ядер/16 гигов, на нём работают Jenkins, LTC и другой дополнительный маловажный софт.— голые виртуалки Debian Linux 8, с установленной Java 8. мощность разная, но допустим 32 ядра/32 гига.На admin.loadtest в качестве собранного заранее deb-дистрибутива установлен Jmeter (последняя версия с самыми основными плагинами) в папкеТест-план для каждого проекта находится в отдельном проекте на нашем GitLab внутри InnoGames, соответственно разработчики или QA из каждой команды могут вносить свои поправки. И каждый проект сконфигурирован для работы с Git:Каждый проект состоит из:Каждый тест-план в качестве тред-группы используетс тремя переменными: thread_count, ramp_up, duration:Значения для данных переменных приходят из Jenkins при запуске теста, но для начала их надо соответствующим образом объявить в главном элементе тест-плана в User Defined Variables, как и все остальные параметризуемые переменные. Одна из важных, назовём её pool — в нее посылается последовательный номер для каждого запущенного Jmeter-сервера, чтобы впоследствии разграничить используемые пулы данных (например логины пользователей):где в ${__P(THREAD_COUNT,1)}: THREAD_COUNT — имя переменной которая придет из Jenkins, 1 — дефолтное значение, если не придет.Также в каждом тест-плане естькоторый пишет результаты выполнения сэмплеров в CSV-файл. В нём активированы следующие опции:Перед запуском теста каждый пользователь может задать некоторые параметры которые передаются в вышеупомянутые переменные тест-плана Jmeter:Теперь перейдём к скриптам. Для начала в pre-build скрипте подготавливаем дистрибутив Jmeter:Далее возвращаемся к последней задаче: мы имеем 10 виртуальных машин предназначенных для генерации нагрузки (мы также не знаем запущены ли тесты от других проектов) и исходя из требуемого суммарного количества эмулируемых тредов THREAD_COUNT необходимо запустить на этих виртуальных машинах (разных) некоторое количество Jmeter-серверов, достаточных для эмуляции необходимой нагрузки.В нашем скрипте это выполняется при помощи трех строк в bash-скрипте Jenkins, которые, естественно, ведут к более серьёзным вещам скриптах самого LTC.:Итак, в первой строчке:Вызываемфункцию и передаем в нее название проекта, путь к директории workspace проекта, путь к временному дистрибутиву Jmeter (/tmp/jmeter-xvgenq/), созданному выше, длительность теста и самое главное — желаемое суммарное количество эмулируемых тредов $THREAD_COUNT.Что происходит далее вы можете увидеть в репозитории, если в общем:Собственно в данный момент все Jmeter-сервера запущены и ждут когда к ним подключатся и начнется сам тест. Таким образом, далее во второй и третьей строчки мы берем значения из этого JSON и передаем в главный инстанс Jmeter, изначальное значение THREAD_COUNT делится между удалёнными jmeter-серверами и на каждый приходится threads_per_host (обратите внимание, что в качестве THREAD_COUNT мы передаём вышеполученное значение threads_per_host):где $JMETER_DIR — папка с временным дистрибутивом Jmeter (/tmp/jmeter-xvgenq/).Для запущенных удалённых Jmeter-серверов, существует своя модель. Мы сохраняем данные о том какой тест запущен, на какой виртуальной машине, порт, id данного процесса и прочее. Всё это необходимо для дальнейшей остановки теста, когда эти же самые jmeter-сервера необходимо уничтожить:Также на фронтальной странице у нас есть специальные красивые таблички с информацией о запущенных тестах и статусе генераторов нагрузки:После теста необходимо уничтожить все запущенные Jmeter-сервера, удалить временные Jmeter-дистрибутивы и собрать результаты.В post-build скрипте добавляем:В начале удаляем временный дистр с главного сервера, далее вызываем функцию, передавая в нее название проекта. Функция проходит по специальной таблице в БД, в которой хранится информация о запущенных Jmeter-инстансах и останавливает их.И самый последний шаг, сбор результатов можно произвести двумя путями, запустить скрипт:Или локально вызвать веб сервис:На данный момент я использую скрипт, он пробегается по всем джобам в папке дженкиса и сравнивает с тем, что есть в базе, сохраняя консистентность.В LTC я встроил парочку kronos — джобов которые каждые N минут собирают информацию о виртуальных машинах и запущенных java-процессах jmeter-инстансов, Например, собирая S0U, S1U, EU и OU для процесса jmeter-сервера и потом разделив сумму данных метрик на количество тредов, запущенных на нем — я получаю средний размер памяти, потребляемой одним тредом. Метрика довольно странная, а может и глупая, но помогает примерно рассчитать нужный размер памяти для java-процесса, требуемый для эмуляции определённого количества тредов.Само собой многие используют встроенную систему репортинга Jmeter, которая также не стоит на месте и постоянно развивается. Если кому-то необходимо хранить данные и сравнивать результаты между различными тестами, то он может воспользоваться сервисами наподобие BlazeMeter.В моих реалиях данные сервисы будут довольно дороги, да и у нас в наличии досталточное количество мозностей для генерации нагрузки, поэтому я попытался создать “инсайд”-решение.Оно уже умеет многое, но далеко не идеально и дел не впроворот. Так что сейчас нахожусь в надежде, что есть ещё люди со схожими проблемами.Всем спасибо и удачи.