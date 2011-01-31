Нагрузочное тестирование, история автоматизации процесса

Исходные данные

Первоначальное решение

смысла жизни

Решение

Dashboard — фронтальная страница с общей информацией о последних запущенных тестах.

— фронтальная страница с общей информацией о последних запущенных тестах. Analyzer — здесь строить репорты и анализировать результаты тестов

— здесь строить репорты и анализировать результаты тестов Online — позволяет наблюдать за тестами в режиме онлайн

— позволяет наблюдать за тестами в режиме онлайн Controller — здесь можно настраивать и запускать тесты (в процессе разработки)

— здесь можно настраивать и запускать тесты (в процессе разработки) Administrator — для настройки разных параметров/переменных.

Общее устройство

class TestData(models.Model): test = models.ForeignKey(Test) data = JSONField() class Meta: db_table = 'test_data'

url(r'^test/(?P<test_id>\d+)/rtot/$', views.test_rtot),

def test_rtot(request, test_id): # Получаем timestamp начала теста min_timestamp = TestData.objects. \ filter(test_id=test_id). \ values("test_id").\ aggregate(min_timestamp=Min( RawSQL("((data->>%s)::timestamp)", ('timestamp',))))['min_timestamp'] # Извлекаем данные из БД, отнимаем полученный выше min_timestamp, чтобы получить абсолютное время теста, сортируем по timestamp, кастим в JSON и возвращаем. d = TestData.objects. \ filter(test_id=test_id). \ annotate(timestamp=(RawSQL("((data->>%s)::timestamp)", ('timestamp',)) - min_timestamp)). \ annotate(average=RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('avg',))). \ annotate(median=RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('median',))). \ annotate(rps=(RawSQL("((data->>%s)::numeric)", ('count',))) / 60). \ values('timestamp', "average", "median", "rps"). \ order_by('timestamp') data = json.loads( json.dumps(list(d), indent=4, sort_keys=True, default=str)) return JsonResponse(data, safe=False)

var test_rtot_graph = c3.generate({ data: { url: '/analyzer/test/' + test_id_1 + '/rtot/', mimeType: 'json', type: 'line', keys: { x: 'timestamp', value: ['average', 'median', 'rps'], }, xFormat: '%H:%M:%S', axes: { rps: 'y2' }, }, zoom: { enabled: true }, axis: { x: { type: 'timeseries', tick: { format: '%H:%M:%S' } }, y: { padding: { top: 0, bottom: 0 }, label: 'response times (ms)', }, y2: { min: 0, show: true, padding: { top: 0, bottom: 0 }, label: 'Requests/s', } }, bindto: '#test_rtot_graph' });

Fire!

Load testing environment

GIT

jmeter_ext_libs — папка с исходными кодами дополнительных плагинов которые собираются при помощи Gradle и кладутся в /var/lib/apache-jmeter/lib/ext перед каждым тестом.

test-plan.jmx — тест-план

*.sh — дополнительные скрипты для подготовки пользовательских аккаунтов и прочего.

Test-plan

<time>true</time> <latency>true</latency> <timestamp>true</timestamp> <success>true</success> <label>true</label> <code>true</code> <fieldNames>true</fieldNames> <bytes>true</bytes> <threadCounts> true</threadCounts>

Jenkins

Запуск теста

Создаём временную папку вида /tmp/jmeter-xvgenq/

Копируем туда основной дистрибутив из /var/lib/apache-jmeter/

Собираем дополнительные плагины из папки jmeter_ext_libs (если они есть).

Копируем собранные *.jar в /tmp/jmeter-xvgenq/

Готовый временный дистрибутив Jmeter далее мы распространим на генераторы нагрузки.

#!/bin/bash export PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-4.2.1/bin echo "JMeter home: $JMETER_HOME" JMETER_INDEX=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 8 | head -n 1) # генерим рандомное имя JMETER_DIR="/tmp/jmeter-$JMETER_INDEX" echo "JMeter directory: $JMETER_DIR" echo $JMETER_DIR > "/tmp/jmeter_dir$JOB_NAME" mkdir $JMETER_DIR cp -rp $JMETER_HOME* $JMETER_DIR if [ -d "$WORKSPACE/jmeter_ext_libs" ]; then echo "Building additional JMeter lib" cd "$WORKSPACE/jmeter_ext_libs" gradle jar cp ./build/libs/* $JMETER_DIR/lib/ext/ ls $JMETER_DIR/lib/ext/ fi cd $WORKSPACE

REMOTE_HOSTS_DATA=`python /var/lib/jltc/manage.py shell -c "import controller.views as views; print(views.prepare_load_generators('"$JOB_NAME"','"$WORKSPACE"','"$JMETER_DIR"', '$THREAD_COUNT', '$duration'));"` THREADS_PER_HOST=`python -c 'import json,sys;data=dict('"$REMOTE_HOSTS_DATA"');print data["threads_per_host"]'` REMOTE_HOSTS_STRING=`python -c 'import json,sys;data=dict('"$REMOTE_HOSTS_DATA"');print data["remote_hosts_string"]'`

Исходя из заданного thread_count по выдуманным мной формулам рассчитывается нужное количество Jmeter-серверов — X.

Далее исходя из текущей нагрузки и доступной памяти на машинах generatorN.loadtest на каждой из этих машин запускается n-ое количество Jmeter-серверов пока общее их число не станет равным X.

На каждый из отобранных generatorN.loadtest посредством rsync загружается тот временный дистрибутив Jmeter:

На каждом генераторе запускается n-ое количество Jmeter-серверов (полученное на предыдущем шаге), каждому запущенному процессу мы передаем последовательный номер pool, для распределения пулов данных (как я писал ранее):

Все данные о запущенных Jmeter-инстансах сохраняются в БД, после теста все они будут уничтожаться исходя из этих данных.

В конце функция возвращает JSON вида:

{ “remote_hosts_string”: “generator1.loadtest:10000,generator2.loadtest:10000, generator2.loadtest:10001”, "threads_per_host": 100 }

java -jar -server $JAVA_ARGS $JMETER_DIR/bin/ApacheJmeter.jar -n -t $WORKSPACE/test-plan.jmx -R $REMOTE_HOSTS_STRING -GTHREAD_COUNT=$threads_per_host -GDURATION=$DURATION -GRAMPUP=$RAMPUP

class JmeterInstance(models.Model): test_running = models.ForeignKey(TestRunning, on_delete=models.CASCADE) load_generator = models.ForeignKey(LoadGenerator) pid = models.IntegerField(default=0) port = models.IntegerField(default=0) jmeter_dir = models.CharField(max_length=300, default="") project = models.ForeignKey(Project, on_delete=models.CASCADE) threads_number = models.IntegerField(default=0) class Meta: db_table = 'jmeter_instance'

Остановка теста

JMETER_DIR=$(cat /tmp/jmeter_dir$JOB_NAME) echo "Removing Jmeter dir from admin: $JMETER_DIR" rm -rf $JMETER_DIR python /var/lib/jltc/manage.py shell -c "import controller.views as views; print(views.stop_test_for_project('"$JOB_NAME"'))"

python /var/lib/jltc/datagenerator_linux.py

curl --data "results_dir=$JENKINS_HOME/jobs/$JOB_NAME/builds/$BUILD_NUMBER/" http://localhost:8888/controller/parse_results

Дополнительно

Заключение