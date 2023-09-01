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Short-линч приложения Райффайзен-Онлайн

    Совсем недавно Raiffeisen обновил свое мобильное приложение под Android Райффайзен-Онлайн Россия. Хочу поделиться с вами небольшими наблюдениями этого обновления.

    Авторизация




    Скрин №1
    Приложение обновилось и сбросило авторизацию. Увы, но разработчики предлагают заново вводить пароль, подключать вход по отпечатку и устанавливать пин-код.

    Скрин №2 и №3
    Появилась возможность войти по карте. Круто, ведь в этом случае мне не надо будет вводить пароль руками, а он у меня длинный и сложный.

    Шаг 1. Прикладываю карту, поля формы автоматически заполняются данными, считанными через NFC, ввожу CVС, нажимаю «Войти».

    Шаг 2. Получаю одновременно СМС с пин-кодом для входа и разрешение на чтение СМС. Даю разрешение, но код не проставляется автоматически. Почему? Потому что приложение не может прочитать СМС, которое пришло до того, как я дал разрешение на чтение. Запрос разрешения на чтение СМС нужно спрашивать до того, как отправляешь СМС. Приходиться вводить полученный код из СМС вручную, что очень неудобно.

    Скрин №4
    Я ожидал, что после предыдущих шагов я войду в «Личный кабинет», но что я получил в результате? Приложение сбросило мой старый пароль и просит ввести новый. Напомню, что выбрав вход по карте, я подразумевал пропустить шаги с прочими паролями, а теперь мне придется повторить все сначала, и даже больше. Каким образом пользователь сможет догадаться о такой логике входа?

    Резюме


    Зачем вообще нужно было делать вход по карте именно так? Если вы хотели сделать альтернативный вход, то нужно было делать что-то гораздо проще и удобнее. Если я уже отсканировал карту, я не хочу снова придумывать новые пароли и снова их вводить. Идеальным вариантом был бы следующий сценарий: я сканирую карту, получаю уведомление разрешения на чтение СМС, подтверждаю разрешение, затем получаю СМС с кодом доступа, которое приложение автоматически считывает, и без проблем вхожу в личный кабинет.

    Первый старт длинною в жизнь






    16 шагов! Шестнадцать, Карл! Например, у Тинькова — 8 шагов и там тоже есть ненужные мне, но их 8. За что вы нас так не любите?

    Три шага для выбора города это много, такой сценарий можно сделать в 1 шаг.

    Подсказки (скрины №12-16). Искренне считаю, что подсказки бесполезны, и не стоит тратить время на их разработку. Лучше это время использовать на проработку интерфейса личного кабинета, чтобы без каких-либо подсказок было понятно, как пользоваться приложением и какой функционал доступен в продукте.

    Резюме


    Мне нужны только первые семь шагов. Все остальные не нужны.

    Повторный вход в приложение




    Чтобы повторно войти в приложение, надо сначала нажать «Войти», после чего уже вводить пин-код или отпечаток пальца. Зачем этот лишний экран с кнопкой «Войти»? Почему бы не сделать так, как сделано в Альфа-банке или Тинькове, когда я сразу на стартовом экране могу ввести пин-код или отпечаток пальца?

    Заключение


    Обновление вышло недавно, и я не пользовался остальными возможностями приложения в должной мере, чтобы о них написать подробнее. Но знакомство только со входом в приложение уже оставляет негативное впечатление обо всем обновлении.

    Может быть кто-то из читателей уже пользовался обновленной версией приложения и ему есть, что добавить. Напишите, пожалуйста, что именно вам было неудобно или наоборот что-то понравилось в новой версии.

    На этом у меня все. Всем спасибо.
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    Комментарии 3
    • 0
      Полностью согласен с автором, сам прошел эти круги ада в момент когда надо было в огромной спешке сделать перевод средств.
      Только еще при у меня пару раз слетала возможность авторизации по отпечатку, предлагая опять карту. Но я как уже опытный — не купился а вводил стандартный длинный логин-пароль :)
      • 0

        Столкнулась ещё с забавным поведением при переводе с карты стороннего банка. Для подтверждения перевода надо ввести код из смс от этого самого банка. Как делалось раньше — приходит смс с кодом (6-8 цифр), перехожу в смс, копирую, возвращаюсь обратно, вставляю и готово. Как теперь — перехожу в смс, копирую, возвращаюсь, вижу, что меня разавторизовало, начинай перевод (с вбиванием данных по карте) с начала.
        Ещё бонусом срезали статистику по расходам (либо очень хорошо спрятали). А жаль.

        • 0

          Что не понравилось:


          • После выполнения перевода между своими счетами, суммы на счетах автоматом не обновились. Привычное движение: потянуть вниз для обновления не работает. Пришлось перезагружать приложение.
          • Насчет кнопки "Войти" тоже не понял нафига. В самом первом обновление этой кнопки вроде не было.
          • Чтоб посмотреть карты надо вытягивать их снизу. Наверное было бы удобно, если бы у меня не оказался iPhone X где это движение уже используется для переключения между приложениями. В первой версии было вообще не реально использовать, во второй версии сделали плашку для вытягивания побольше и вытягивать карты стало удобнее, но теперь переключение между приложениями не всегда удается.

          Что понравилось:


          • Перевод денег стал удобнее и нагляднее. Хотя при переводе какой-то информации не хватило, сейчас уже не вспомню чего.
          • Наконец-то (!!!) пропало ограничение на одну операцию в две минуты.

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