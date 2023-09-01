Short-линч приложения Райффайзен-Онлайн
Совсем недавно Raiffeisen обновил свое мобильное приложение под Android Райффайзен-Онлайн Россия. Хочу поделиться с вами небольшими наблюдениями этого обновления.
Скрин №1
Приложение обновилось и сбросило авторизацию. Увы, но разработчики предлагают заново вводить пароль, подключать вход по отпечатку и устанавливать пин-код.
Скрин №2 и №3
Появилась возможность войти по карте. Круто, ведь в этом случае мне не надо будет вводить пароль руками, а он у меня длинный и сложный.
Шаг 1. Прикладываю карту, поля формы автоматически заполняются данными, считанными через NFC, ввожу CVС, нажимаю «Войти».
Шаг 2. Получаю одновременно СМС с пин-кодом для входа и разрешение на чтение СМС. Даю разрешение, но код не проставляется автоматически. Почему? Потому что приложение не может прочитать СМС, которое пришло до того, как я дал разрешение на чтение. Запрос разрешения на чтение СМС нужно спрашивать до того, как отправляешь СМС. Приходиться вводить полученный код из СМС вручную, что очень неудобно.
Скрин №4
Я ожидал, что после предыдущих шагов я войду в «Личный кабинет», но что я получил в результате? Приложение сбросило мой старый пароль и просит ввести новый. Напомню, что выбрав вход по карте, я подразумевал пропустить шаги с прочими паролями, а теперь мне придется повторить все сначала, и даже больше. Каким образом пользователь сможет догадаться о такой логике входа?
Зачем вообще нужно было делать вход по карте именно так? Если вы хотели сделать альтернативный вход, то нужно было делать что-то гораздо проще и удобнее. Если я уже отсканировал карту, я не хочу снова придумывать новые пароли и снова их вводить. Идеальным вариантом был бы следующий сценарий: я сканирую карту, получаю уведомление разрешения на чтение СМС, подтверждаю разрешение, затем получаю СМС с кодом доступа, которое приложение автоматически считывает, и без проблем вхожу в личный кабинет.
16 шагов! Шестнадцать, Карл! Например, у Тинькова — 8 шагов и там тоже есть ненужные мне, но их 8. За что вы нас так не любите?
Три шага для выбора города это много, такой сценарий можно сделать в 1 шаг.
Подсказки (скрины №12-16). Искренне считаю, что подсказки бесполезны, и не стоит тратить время на их разработку. Лучше это время использовать на проработку интерфейса личного кабинета, чтобы без каких-либо подсказок было понятно, как пользоваться приложением и какой функционал доступен в продукте.
Мне нужны только первые семь шагов. Все остальные не нужны.
Чтобы повторно войти в приложение, надо сначала нажать «Войти», после чего уже вводить пин-код или отпечаток пальца. Зачем этот лишний экран с кнопкой «Войти»? Почему бы не сделать так, как сделано в Альфа-банке или Тинькове, когда я сразу на стартовом экране могу ввести пин-код или отпечаток пальца?
Обновление вышло недавно, и я не пользовался остальными возможностями приложения в должной мере, чтобы о них написать подробнее. Но знакомство только со входом в приложение уже оставляет негативное впечатление обо всем обновлении.
Может быть кто-то из читателей уже пользовался обновленной версией приложения и ему есть, что добавить. Напишите, пожалуйста, что именно вам было неудобно или наоборот что-то понравилось в новой версии.
На этом у меня все. Всем спасибо.
Авторизация
Скрин №1
Приложение обновилось и сбросило авторизацию. Увы, но разработчики предлагают заново вводить пароль, подключать вход по отпечатку и устанавливать пин-код.
Скрин №2 и №3
Появилась возможность войти по карте. Круто, ведь в этом случае мне не надо будет вводить пароль руками, а он у меня длинный и сложный.
Шаг 1. Прикладываю карту, поля формы автоматически заполняются данными, считанными через NFC, ввожу CVС, нажимаю «Войти».
Шаг 2. Получаю одновременно СМС с пин-кодом для входа и разрешение на чтение СМС. Даю разрешение, но код не проставляется автоматически. Почему? Потому что приложение не может прочитать СМС, которое пришло до того, как я дал разрешение на чтение. Запрос разрешения на чтение СМС нужно спрашивать до того, как отправляешь СМС. Приходиться вводить полученный код из СМС вручную, что очень неудобно.
Скрин №4
Я ожидал, что после предыдущих шагов я войду в «Личный кабинет», но что я получил в результате? Приложение сбросило мой старый пароль и просит ввести новый. Напомню, что выбрав вход по карте, я подразумевал пропустить шаги с прочими паролями, а теперь мне придется повторить все сначала, и даже больше. Каким образом пользователь сможет догадаться о такой логике входа?
Резюме
Зачем вообще нужно было делать вход по карте именно так? Если вы хотели сделать альтернативный вход, то нужно было делать что-то гораздо проще и удобнее. Если я уже отсканировал карту, я не хочу снова придумывать новые пароли и снова их вводить. Идеальным вариантом был бы следующий сценарий: я сканирую карту, получаю уведомление разрешения на чтение СМС, подтверждаю разрешение, затем получаю СМС с кодом доступа, которое приложение автоматически считывает, и без проблем вхожу в личный кабинет.
Первый старт длинною в жизнь
16 шагов! Шестнадцать, Карл! Например, у Тинькова — 8 шагов и там тоже есть ненужные мне, но их 8. За что вы нас так не любите?
Три шага для выбора города это много, такой сценарий можно сделать в 1 шаг.
Подсказки (скрины №12-16). Искренне считаю, что подсказки бесполезны, и не стоит тратить время на их разработку. Лучше это время использовать на проработку интерфейса личного кабинета, чтобы без каких-либо подсказок было понятно, как пользоваться приложением и какой функционал доступен в продукте.
Резюме
Мне нужны только первые семь шагов. Все остальные не нужны.
Повторный вход в приложение
Чтобы повторно войти в приложение, надо сначала нажать «Войти», после чего уже вводить пин-код или отпечаток пальца. Зачем этот лишний экран с кнопкой «Войти»? Почему бы не сделать так, как сделано в Альфа-банке или Тинькове, когда я сразу на стартовом экране могу ввести пин-код или отпечаток пальца?
Заключение
Обновление вышло недавно, и я не пользовался остальными возможностями приложения в должной мере, чтобы о них написать подробнее. Но знакомство только со входом в приложение уже оставляет негативное впечатление обо всем обновлении.
Может быть кто-то из читателей уже пользовался обновленной версией приложения и ему есть, что добавить. Напишите, пожалуйста, что именно вам было неудобно или наоборот что-то понравилось в новой версии.
На этом у меня все. Всем спасибо.
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