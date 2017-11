Пишем x86-64 комплятор JIT с нуля в стоковом Python

48 b8 ed ef be ad de movabs $0xdeadbeefed, %rax 00 00 00 48 0f af c7 imul %rdi,%rax c3 retq

48 b8 ed ...

malloc

Шаблонная часть

import ctypes import sys if sys.platform.startswith("darwin"): libc = ctypes.cdll.LoadLibrary("libc.dylib") # ... elif sys.platform.startswith("linux"): libc = ctypes.cdll.LoadLibrary("libc.so.6") # ... else: raise RuntimeError("Unsupported platform")

>>> import ctypes >>> import ctypes.util >>> libc = ctypes.CDLL(ctypes.util.find_library("c")) >>> libc <CDLL '/usr/lib/libc.dylib', handle 110d466f0 at 103725ad0>

_SC_PAGESIZE

mmap

import ctypes import sys if sys.platform.startswith("darwin"): libc = ctypes.cdll.LoadLibrary("libc.dylib") _SC_PAGESIZE = 29 MAP_ANONYMOUS = 0x1000 MAP_PRIVATE = 0x0002 PROT_EXEC = 0x04 PROT_NONE = 0x00 PROT_READ = 0x01 PROT_WRITE = 0x02 MAP_FAILED = -1 # voidptr actually elif sys.platform.startswith("linux"): libc = ctypes.cdll.LoadLibrary("libc.so.6") _SC_PAGESIZE = 30 MAP_ANONYMOUS = 0x20 MAP_PRIVATE = 0x0002 PROT_EXEC = 0x04 PROT_NONE = 0x00 PROT_READ = 0x01 PROT_WRITE = 0x02 MAP_FAILED = -1 # voidptr actually else: raise RuntimeError("Unsupported platform")

# Set up sysconf sysconf = libc.sysconf sysconf.argtypes = [ctypes.c_int] sysconf.restype = ctypes.c_long

sysconf

pagesize = sysconf(_SC_PAGESIZE)

# 8-bit unsigned pointer type c_uint8_p = ctypes.POINTER(ctypes.c_uint8)

strerror = libc.strerror strerror.argtypes = [ctypes.c_int] strerror.restype = ctypes.c_char_p mmap = libc.mmap mmap.argtypes = [ctypes.c_void_p, ctypes.c_size_t, ctypes.c_int, ctypes.c_int, ctypes.c_int, # Below is actually off_t, which is 64-bit on macOS ctypes.c_int64] mmap.restype = c_uint8_p munmap = libc.munmap munmap.argtypes = [ctypes.c_void_p, ctypes.c_size_t] munmap.restype = ctypes.c_int mprotect = libc.mprotect mprotect.argtypes = [ctypes.c_void_p, ctypes.c_size_t, ctypes.c_int] mprotect.restype = ctypes.c_int

mmap

def create_block(size): ptr = mmap(0, size, PROT_WRITE | PROT_READ, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, 0, 0) if ptr == MAP_FAILED: raise RuntimeError(strerror(ctypes.get_errno())) return ptr

mmap

mmap

def make_executable(block, size): if mprotect(block, size, PROT_READ | PROT_EXEC) != 0: raise RuntimeError(strerror(ctypes.get_errno()))

mprotect

def destroy_block(block, size): if munmap(block, size) == -1: raise RuntimeError(strerror(ctypes.get_errno()))

Весёлая часть

def create_multiplication_function(constant): return lambda n: n * constant

#include <stdint.h> uint64_t multiply(uint64_t n) { return n*0xdeadbeefedULL; } If you want to compile it yourself, use something like $ gcc -Os -fPIC -shared -fomit-frame-pointer \ -march=native multiply.c -olibmultiply.so

-Os

-fPIC

-fomit-frame-pointer

-march=native

-S

objdump

$ objdump -d libmultiply.so ... 0000000000000f71 <_multiply>: f71: 48 b8 ed ef be ad de movabs $0xdeadbeefed,%rax f78: 00 00 00 f7b: 48 0f af c7 imul %rdi,%rax f7f: c3 retq

movabs

movabs

0xdeadbeefed

imul

0xdeadbeefed

def make_multiplier(block, multiplier): # Encoding of: movabs <multiplier>, rax block[0] = 0x48 block[1] = 0xb8 # Little-endian encoding of multiplication constant block[2] = (multiplier & 0x00000000000000ff) >> 0 block[3] = (multiplier & 0x000000000000ff00) >> 8 block[4] = (multiplier & 0x0000000000ff0000) >> 16 block[5] = (multiplier & 0x00000000ff000000) >> 24 block[6] = (multiplier & 0x000000ff00000000) >> 32 block[7] = (multiplier & 0x0000ff0000000000) >> 40 block[8] = (multiplier & 0x00ff000000000000) >> 48 block[9] = (multiplier & 0xff00000000000000) >> 56 # Encoding of: imul rdi, rax block[10] = 0x48 block[11] = 0x0f block[12] = 0xaf block[13] = 0xc7 # Encoding of: retq block[14] = 0xc3 # Return a ctypes function with the right prototype function = ctypes.CFUNCTYPE(ctypes.c_uint64) function.restype = ctypes.c_uint64 return function

Финальная часть

pagesize = sysconf(_SC_PAGESIZE) block = create_block(pagesize)

mul101_signature = make_multiplier(block, 101)

make_executable(block, pagesize)

address = ctypes.cast(block, ctypes.c_void_p).value mul101 = mul101_signature(address)

mul101_signature

>>> print(mul101(8))

808

destroy_block(block, pagesize) del block del mul101

$ python mj.py 101

Pagesize: 4096

Allocating one page of memory

JIT-compiling a native mul-function w/arg 101

Making function block executable

Testing function

OK mul(0) = 0

OK mul(1) = 101

OK mul(2) = 202

OK mul(3) = 303

OK mul(4) = 404

OK mul(5) = 505

OK mul(6) = 606

OK mul(7) = 707

OK mul(8) = 808

OK mul(9) = 909

Deallocating function

Отладка JIT-кода

print("address: 0x%x" % address) print("Press ENTER to continue") raw_input()

$ lldb python ... (lldb) run mj.py 101 ... (lldb) c Process 19329 resuming ... address 0x1002fd000 Press ENTER to continue

(lldb) x/3i 0x1002fd000 0x1002fd000: 48 b8 65 00 00 00 00 00 00 00 movabsq $0x65, %rax 0x1002fd00a: 48 0f af c7 imulq %rdi, %rax 0x1002fd00e: c3 retq

Что дальше?

cffi

Что насчёт действительной компиляции?