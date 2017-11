Расстояние Левенштейна в MySQL и алгоритмы нечёткого поиска средствами PHP

Чем не будем пользоваться soundex и его PHP функция soundex: алгоритм устарел (был предложен в начале прошлого века), совершенно не похожие друг на друга слова получают одинаковые индексы

всеми оставшимися алгоритмами, т.к. у PHP нет соответствующих им функций

Алгоритм нечёткого поиска

Вычислить метафон поискового запроса. Найти все слова в словаре в БД по метафону с расстоянием Левенштейна (или Дамерау-Левенштейна) < 2 символов. Если ничего не найдено — юзер сделал слишком много ошибок в слове, прекращаем мучить БД и пишем, что юзер идёт в баню ничего не найдено. Если найдено 1 слово — возвращаем его. Если найдено > 1 слова — рафинируем: находим процент похожести поискового запроса с каждым найденным словом из словаря в БД; находим максимальный процент похожести; возвращаем все слова с этим процентом (на случай, если несколько слов будут иметь одинаковый процент, который окажется максимальным).

Подготовка БД

// отменяем ограничения по времени для выполнения скрипта set_time_limit(0); ini_set('max_execution_time', 0); // пишем функцию получения метафона function mtphn($s){ // определяем набор символов, которые нужно заменить $from = ['а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ё', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'о', 'п', 'р', 'с', 'т', 'у', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я', 'á', 'ă', 'ắ', 'ặ', 'ằ', 'ẳ', 'ẵ', 'ǎ', 'â', 'ấ', 'ậ', 'ầ', 'ẩ', 'ẫ', 'ä', 'ǟ', 'ȧ', 'ǡ', 'ạ', 'ȁ', 'à', 'ả', 'ȃ', 'ā', 'ą', 'ᶏ', 'ẚ', 'å', 'ǻ', 'ḁ', 'ⱥ', 'ã', 'ɐ', 'ₐ', 'ḃ', 'ḅ', 'ɓ', 'ḇ', 'ᵬ', 'ᶀ', 'ƀ', 'ƃ', 'ć', 'č', 'ç', 'ḉ', 'ĉ', 'ɕ', 'ċ', 'ƈ', 'ȼ', 'ↄ', 'ꜿ', 'ď', 'ḑ', 'ḓ', 'ȡ', 'ḋ', 'ḍ', 'ɗ', 'ᶑ', 'ḏ', 'ᵭ', 'ᶁ', 'đ', 'ɖ', 'ƌ', 'ꝺ', 'é', 'ĕ', 'ě', 'ȩ', 'ḝ', 'ê', 'ế', 'ệ', 'ề', 'ể', 'ễ', 'ḙ', 'ë', 'ė', 'ẹ', 'ȅ', 'è', 'ẻ', 'ȇ', 'ē', 'ḗ', 'ḕ', 'ⱸ', 'ę', 'ᶒ', 'ɇ', 'ẽ', 'ḛ', 'ɛ', 'ᶓ', 'ɘ', 'ǝ', 'ₑ', 'ḟ', 'ƒ', 'ᵮ', 'ᶂ', 'ꝼ', 'ǵ', 'ğ', 'ǧ', 'ģ', 'ĝ', 'ġ', 'ɠ', 'ḡ', 'ᶃ', 'ǥ', 'ᵹ', 'ɡ', 'ᵷ', 'ḫ', 'ȟ', 'ḩ', 'ĥ', 'ⱨ', 'ḧ', 'ḣ', 'ḥ', 'ɦ', 'ẖ', 'ħ', 'ɥ', 'ʮ', 'ʯ', 'í', 'ĭ', 'ǐ', 'î', 'ï', 'ḯ', 'ị', 'ȉ', 'ì', 'ỉ', 'ȋ', 'ī', 'į', 'ᶖ', 'ɨ', 'ĩ', 'ḭ', 'ı', 'ᴉ', 'ᵢ', 'ǰ', 'ĵ', 'ʝ', 'ɉ', 'ȷ', 'ɟ', 'ʄ', 'ⱼ', 'ḱ', 'ǩ', 'ķ', 'ⱪ', 'ꝃ', 'ḳ', 'ƙ', 'ḵ', 'ᶄ', 'ꝁ', 'ꝅ', 'ʞ', 'ĺ', 'ƚ', 'ɬ', 'ľ', 'ļ', 'ḽ', 'ȴ', 'ḷ', 'ḹ', 'ⱡ', 'ꝉ', 'ḻ', 'ŀ', 'ɫ', 'ᶅ', 'ɭ', 'ł', 'ꞁ', 'ḿ', 'ṁ', 'ṃ', 'ɱ', 'ᵯ', 'ᶆ', 'ɯ', 'ɰ', 'ń', 'ň', 'ņ', 'ṋ', 'ȵ', 'ṅ', 'ṇ', 'ǹ', 'ɲ', 'ṉ', 'ƞ', 'ᵰ', 'ᶇ', 'ɳ', 'ñ', 'ó', 'ŏ', 'ǒ', 'ô', 'ố', 'ộ', 'ồ', 'ổ', 'ỗ', 'ö', 'ȫ', 'ȯ', 'ȱ', 'ọ', 'ő', 'ȍ', 'ò', 'ỏ', 'ơ', 'ớ', 'ợ', 'ờ', 'ở', 'ỡ', 'ȏ', 'ꝋ', 'ꝍ', 'ⱺ', 'ō', 'ṓ', 'ṑ', 'ǫ', 'ǭ', 'ø', 'ǿ', 'õ', 'ṍ', 'ṏ', 'ȭ', 'ɵ', 'ɔ', 'ᶗ', 'ᴑ', 'ᴓ', 'ₒ', 'ṕ', 'ṗ', 'ꝓ', 'ƥ', 'ᵱ', 'ᶈ', 'ꝕ', 'ᵽ', 'ꝑ', 'ʠ', 'ɋ', 'ꝙ', 'ꝗ', 'ŕ', 'ř', 'ŗ', 'ṙ', 'ṛ', 'ṝ', 'ȑ', 'ɾ', 'ᵳ', 'ȓ', 'ṟ', 'ɼ', 'ᵲ', 'ᶉ', 'ɍ', 'ɽ', 'ꞃ', 'ɿ', 'ɹ', 'ɻ', 'ɺ', 'ⱹ', 'ᵣ', 'ś', 'ṥ', 'š', 'ṧ', 'ş', 'ŝ', 'ș', 'ṡ', 'ṣ', 'ṩ', 'ʂ', 'ᵴ', 'ᶊ', 'ȿ', 'ꞅ', 'ſ', 'ẜ', 'ẛ', 'ẝ', 'ť', 'ţ', 'ṱ', 'ț', 'ȶ', 'ẗ', 'ⱦ', 'ṫ', 'ṭ', 'ƭ', 'ṯ', 'ᵵ', 'ƫ', 'ʈ', 'ŧ', 'ꞇ', 'ʇ', 'ú', 'ŭ', 'ǔ', 'û', 'ṷ', 'ü', 'ǘ', 'ǚ', 'ǜ', 'ǖ', 'ṳ', 'ụ', 'ű', 'ȕ', 'ù', 'ᴝ', 'ủ', 'ư', 'ứ', 'ự', 'ừ', 'ử', 'ữ', 'ȗ', 'ū', 'ṻ', 'ų', 'ᶙ', 'ů', 'ũ', 'ṹ', 'ṵ', 'ᵤ', 'ṿ', 'ⱴ', 'ꝟ', 'ʋ', 'ᶌ', 'ⱱ', 'ṽ', 'ʌ', 'ᵥ', 'ẃ', 'ŵ', 'ẅ', 'ẇ', 'ẉ', 'ẁ', 'ⱳ', 'ẘ', 'ʍ', 'ẍ', 'ẋ', 'ᶍ', 'ₓ', 'ý', 'ŷ', 'ÿ', 'ẏ', 'ỵ', 'ỳ', 'ƴ', 'ỷ', 'ỿ', 'ȳ', 'ẙ', 'ɏ', 'ỹ', 'ʎ', 'ź', 'ž', 'ẑ', 'ʑ', 'ⱬ', 'ż', 'ẓ', 'ȥ', 'ẕ', 'ᵶ', 'ᶎ', 'ʐ', 'ƶ', 'ɀ', 'ß' ]; // определяем набор символов, на которые нужно заменить $to = ['a', 'b', 'v', 'g', 'd', 'e', 'yo', 'zh', 'z', 'i', 'y', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r', 's', 't', 'u', 'f', 'h', 'ts', 'ch', 'sh', 'shch', '', 'y', '', 'e', 'yu', 'ya', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'b', 'b', 'b', 'b', 'b', 'b', 'b', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'c', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'f', 'f', 'f', 'f', 'f', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'h', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'j', 'j', 'j', 'j', 'j', 'j', 'j', 'j', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'l', 'm', 'm', 'm', 'm', 'm', 'm', 'm', 'm', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'n', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'q', 'q', 'q', 'q', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 's', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 't', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'v', 'v', 'v', 'v', 'v', 'w', 'w', 'w', 'w', 'w', 'w', 'w', 'w', 'w', 'x', 'x', 'x', 'x', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'y', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'ss']; // переводим в нижний регистр и делаем замены return metaphone( str_replace($from, $to, mb_strtolower($s)) ); } // устанавливаем соединение с БД $conn = mysqli_connect('localhost','root','','test') or die(mysqli_error($conn)); // добавляем в таблицу колонку для метафона mysqli_query($conn, "ALTER TABLE _cities ADD COLUMN metaphone VARCHAR(30) DEFAULT NULL"); // получаем все названия и их id $q = mysqli_query($conn, "SELECT city_id, title_ru FROM _cities"); while ($row = mysqli_fetch_assoc($q)) // находим метафон и записываем его в таблицу mysqli_query($conn, "UPDATE _cities SET metaphone='".mtphn($row['title_ru'])."' WHERE city_id=".$row['city_id']); mysqli_close($conn); // в конце показываем сколько секунд выполнялся скрипт echo 'Готово. Скрипт выполнялся '.( microtime(true) - $_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] ).' сек.';

Выбираем имплементацию расстояния Левенштейна для MySQL

№ Правильное написание Его метафон Неправильное написание Его метафон Левенштейн метафонов 1. Александровск-Сахалинский ALKSNTRFSKSHLNSK Ал и ксандр а вск-са г олин з кий ALKSNTRFSKS K LNSK 1 2. Семикаракорск SMKRKRSK Семик о рако в ск SMKRK F SK 1 3. Чаренцаван XRNTSFN Ч е ренц е в а XRNTS F 1 4. Bounounbougoula BNNBKL B o n u nb o g uv a BNNBK F 1 5. Kampong Tenaki Kawang KMPNKTNKKWNK Kampo nt enaki Ka v ang KMP NT NKK F NK 2

Запрос Лести

$inline$n$inline$

$inline$3n+1$inline$

$inline$3n+2$inline$

// название с ошибками $input = 'Семикораковск'; // получаем его метафон $input_m = mtphn($input); // создаём массив, куда будем генерировать варианты LIKE для SQL-запроса // и сразу добавляем ему первый вариант $q_likes = [$input_m . '_']; // перебираем каждую букву метафона for ($i = 0, $len = strlen($input_m); $i < $len; $i++) // каждую букву подвергаем операциям вставки, удаления и замены for($n = 1; $n < 4; $n++) $q_likes[] = substr( $input_m, 0, $i ) . ($n & 1 ? '_' : '') . substr( $input_m, $i + ($n > 1 ? 1 : 0) ); // подключаемся к базе $conn = mysqli_connect('localhost','root','','test') or die(mysqli_error($conn)); // генерируем запрос + преобразовываем массив в строку для запроса $q = mysqli_query($conn, "SELECT city_id, title_ru FROM _cities WHERE metaphone LIKE '".implode("' OR metaphone LIKE '",$q_likes)."'"); // закрываем соединение mysqli_close($conn); // создаём массив для результатов $result = []; // складываем результаты в массив while($row = mysqli_fetch_assoc($q)) $result[] = [ $row['city_id'], $row['title_ru'] ]; // можно их распечатать // echo'<pre>'; print_r($result); echo'</pre>'; echo '<p>Готово. Скрипт выполнялся '.( microtime(true) - $_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] ).' сек';

№ слова t для LIKE с "_", сек Найдено t для LIKE с "%", сек Найдено 1. 24.2 1 24.6 1 2. 14.1 1 14.8 4 3. 11.9 188 12.3 224 4. 11.9 70 12.8 87 5. 18.1 0 19.6 0

$inline$t$inline$

$inline$n$inline$

$inline$n_1 < n_2$inline$

$inline$t_1 < t_2$inline$

Знаменитый советский и российский математик Владимир Иосифович Левенштейн (кстати, ушедший из жизни два с небольшим месяца назад) в начале второй половины прошлого века ввёл понятие, которым мы пользуемся по сей день в различных сферах — от поисковых систем до биоинформатики. В этой статье мы применим его принцип дляв MySQL (поскольку MySQL на данный момент пока не предлагает встроенного решения), вычислив самый эффективный (т.е. быстрый) способ из нескольких найденных в интернете, построим алгоритм такого поиска и реализуем его на PHP.Чем будем пользоваться:Очевидно, что нет смысла при каждом поиске вычислять расстояние Левенштейна между введённым словом и каждым словом из словаря в БД, т.к. это займёт много времени. Кстати, несколько лет назад на хабре был описан способ , в котором при каждом поиске весь словарь из БД загонялся в PHP-массив, транслитерировался, и дальше подбирались похожие слова, попеременно используя то функцию levenshtein, то metaphone, то similar_text, то две сразу. Решение предварительной быстрой фильтровки и последующего рафинирования найденных вариантов напрашивается само собой.Таким образом, суть алгоритма нечёткого поиска может быть сведена к следующему:При каждом поиске необходимо будет рассчитывать расстояние Левенштейна. Для этого нужно найти самую быструю имплементацию алгоритма для MySQL.Для всех тестов была выбрана база населённых пунктов , 4 года назад вытащенная из Вконтакте. Для тестов использовалась таблица городов, которая содержит более 2,2 миллионов записей, частично переведённых на 13 языков. Были оставлены только колонки с русским переводом, которые содержали много непереведённых названий. Также был сделан индекс по колонке city_id.Следующим шагом было формирование метафона для каждого названия. Поскольку метафон рассчитывается только со строк, содержащих буквы английского алфавита, каждое название необходимо предварительно преобразовать: кириллицу транслитерировать, а латинские буквы, содержащие диакритические знаки , преобразовать в буквы английского алфавита.Таким образом, PHP-код для добавления колонки метафонов выглядит следующим образом:Для 2 246 813 строк расчёт метафона и его вставка заняли ~38 минут.Также был сделан индекс по колонке metaphone, т.к. дальнейшие операции поиска будут происходить только в ней.Как было отмечено раннее, на быстроту будут проверяться три имплементации — запрос Лести, функция Раста и функция Торреса.Для тестов будут использоваться 5 слов (а точнее, их ошибочное написание), 3 из них на кириллице, и 2 на латинице:В последнем слове намеренно было сделано больше ошибок, чтобы расстояние Левенштейна было в 2 символа. Если каждый способ работает правильно, при поиске последнего слова каждый раз будет возвращаться 0 строк. Первый вариант — самый примитивный из всех трёх: здесь за основу взят принцип расстояния Левенштейна (операции вставки, удаления и замены), который имитируется в SQL-запросе, используя большое количество операторов LIKE. Если строка (слово) состоит изсимволов (букв), количество операторов LIKE при поиске расстояния Левенштейна в 1 символ будет равно(илипри поиске расстояния Левенштейна < 2 символов).В конце статьи автор предлагает PHP-функцию для автоматизации составления таких SQL-запросов. Эта функция изменена применительно для нашего поиска по метафонам, но принцип оставлен тот же:LIKE проверялся с обоими шаблонами поиска , как со знаком подчёркивания, так и со знаком процента.Чем длиннее слово, тем больше времени нужно для поиска похожих метафонов (что очевидно), но, в то же время, — чем длиннее слово, тем меньше времени тратится на каждую букву (что не очевидно). Предположим, что— общее время, затраченное на поиск похожих метафонов, а— общее количество букв в метафоне, похожести которого мы искали; если первое слово короче второго () и, соответственно, общее время, затраченное на поиск похожих метафонов для первого слова меньше, чем для второго (), то

$$display$$\frac{t_1}{n_1} > \frac{t_2}{n_2}$$display$$

Функция Раста

SELECT city_id, title_ru FROM _cities WHERE levenshtein("BNNBKF",metaphone)=1

Функция Торреса

SELECT city_id, title_ru FROM _cities WHERE damlevlim("BNNBKF",metaphone,20)=1

№ слова t для ф-ии Торреса, сек Найдено 1. 11.24 1 2. 9.25 1 3. 9.19 173 4. 8.3 86 5. 11.57 0

№ слова t для запроса Лести, сек t для ф-ии Торреса, сек Запрос Лести, найдено слов Ф-я Торреса, найдено слов 1. 24.2 11.24 1 1 2. 14.1 9.25 1 1 3. 11.9 9.19 188 173 4. 11.9 8.3 70 86 5. 18.1 11.57 0 0

Реализация на PHP

// поисковый запрос $input = 'Черенцева'; // функция для правильной работы similar_text с UTF-8 function utf8_to_extended_ascii($str, &$map){ $matches = array(); if (!preg_match_all('/[\xC0-\xF7][\x80-\xBF]+/', $str, $matches)) return $str; foreach ($matches[0] as $mbc) if (!isset($map[$mbc])) $map[$mbc] = chr(128 + count($map)); return strtr($str, $map); } // функция поиска похожих строк function damlev($input){ // получаем метафон поискового запроса $input_m = mtphn($input); // подключаемся к БД $conn = mysqli_connect('localhost','root','','test') or die(mysqli_error($conn)); // находим все строки с разницей Дамерау-Левенштейна 0 или 1 $q = mysqli_query($conn, 'SELECT city_id, title_ru FROM _cities WHERE damlevlim("'.$input_m.'",metaphone,20)<2'); // закрываем соединение mysqli_close($conn); // записываем результаты в массив while ($row = mysqli_fetch_assoc($q)) $damlev_result[] = [ $row['city_id'], $row['title_ru'] ]; // если результатов больше 1 - рафинируем if (count($damlev_result) > 1){ // перебираем массив foreach ($damlev_result as $v) // вычисляем похожесть каждого результата // с поисковым запросом и кладём её в массив similar_text( utf8_to_extended_ascii($input,$charMap), utf8_to_extended_ascii($v[1],$charMap), $similar_text_result[] ); // вычисляем максимальную похожесть $max_similarity = max($similar_text_result); // вычисляем ключи результатов с максимальной похожестью $most_similar_strings = array_flip( array_keys($similar_text_result, $max_similarity) ); // возвращаем результаты с этими ключами return array_intersect_key($damlev_result,$most_similar_strings); } // если результатов нет или он 1 - // возвращаем пустой массив или массив с 1 результатом else return $damlev_result; } echo '<p>Ищем название: '.$input; $output = damlev($input); // получаем массив с похожими названиями if (count($output) > 0){ // если он не пустой - foreach ($output as $v) // вывести его содержимое в виде ссылок $results_list[] = '<a href="search.php?id='.$v[0].'">' .$v[1].'</a>'; echo '<p>Возможно, Вы ищите: '.implode(', ',$results_list); } else // если он пустой - юзер, иди в баню echo'<p>Ничего не найдено, повторите поиск.';

Ищем название: Черенцева

Возможно, Вы ищите: Чаренцаван, Черенцовка

Итоги

Также ожидался резкий всплеск во времени при замене шаблона поиска "_" на "%", но общее время увеличивалось в пределах 2-8%. Второй вариант представляет собой пользовательскую функцию levenshtein, которая принимает два параметра — две строки VARCHAR(255), и возвращает число INT — расстояние Левенштейна. Предлагается также вспомогательная функция levenshtein_ratio, которая на основе рассчитанного предыдущей функцией расстояния Левенштейна возвращает процент похожести двух строк (по аналогии с PHP-функцией similar_text). Тестировать будем только первую функцию.Попробуем найти все слова с расстоянием Левенштейна в 1 символ:Поиск похожих метафонов для четвёртого названия (у которого самый короткий метафон) дал такие же результаты, как и при поиске с помощью LIKE с шаблоном поиска "_", однако занял ~66 минут, поэтому было решено не продолжать тестировать остальные слова. Третий вариант представляет собой имплементацию функции, написанной на Си Линусом Торвальдсом . Эта функция принимает три параметра — две строки для сравнения, и целое число INT — верхняя граница, т.е. максимальное количество символов, которые будут браться с каждой строки для сравнения.Установим универсальную верхнюю границу для всех метафонов из нашего теста — 20 символов, и попробуем найти все слова с расстоянием Дамерау-Левенштейна в 1 символ:Результаты:Функция Торреса показала превосходные результаты в сравнении с запросом Лести и особенно в сравнении с функцией Раста. Второй плюс — Торрес использовал расширенный алгоритм Дамерау-Левенштейна, где к операциям вставки, удаления и замены добавлена операция транспозиции. Сравним результаты функции Торреса и запроса Лести:Разница в количестве возвращаемых строк может быть объяснена разницей в использованных алгоритмах (Левенштейна и Дамерау-Левенштейна для запроса Лести и функции Торреса соответственно). В 5 случаях из 5 победителем стала функция Торреса, поэтому она и будет применяться в завершающей реализации на PHP, где полученный результат рафинируется функцией similar_text.Наиболее точные результаты при рафинировании могут быть получены, если поисковый запрос не будет транслитерироваться, т.е. после получения похожих слов они будут сравниваться с оригиналом. В ходе экспериментов было установлено, что функция similar_text возвращает разные результаты для слов на кириллице и латинице при одинаковом расстоянии Левенштейна. Поэтому для чистоты рассчётов дополнительно будет использована функция utf8_to_extended_ascii , изначально предложенная luciole75w для решения такой же проблемы при использовании PHP-функции levenshtein.Результат может выглядеть так:Самой быстрой оказалась имплементация расстояния Дамерау-Левенштейна, написанная Линусом Торвальдсом на Си и адаптированная Диего Торресом для MySQL в виде пользовательской функции. На втором месте с небольшой разницей во времени идёт примитивная имитация расстояния Левенштейна в виде SQL-запроса с большим количеством операторов LIKE, автор — Гордон Лести. На третьем месте далеко позади осталась пользовательская функция для MySQL от Джейсона Раста.В заключении хотелось бы добавить, что использовать рассчёт расстояния Левенштейна в MySQL в продакшене необходимо только в случаях, когда строка, с которой нужно сравнивать, — короткая, а таблица со словами, которые подлежат сравнению со строкой — маленькая. В противном случае возможным решением в случае таблицы с большим словарём может быть её разделение на несколько таблиц, например, по первой букве, или по длине слова или его метафона.Чаще всего, область применения алгоритмов нечёткого поиска в вебе — поиски названий и имён по имеющемуся словарю, где высока вероятность того, что юзер может сделать опечатку или ошибиться хотя бы на 1 символ. В любом случае, постарайтесь предусмотреть, чтобы предлагаемые вашим скриптом варианты не становились объектом скриншотов: