Реактивное программирование со Spring Boot 2. Часть 1

@Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor public class User { private String firstName; private String lastName; }

public class HabrreactiveApplicationTests { private User peter = new User("Peter", "Griffin"); private User lois = new User("Lois", "Griffin"); private User brain = new User("Brain", "Griffin"); }

@Test public void mono() { // Создаем объект Mono<User> monoPeter = Mono.just(peter); // Блокируем текущий поток до тех пор пока не получим объект User peter2 = monoPeter.block(); // Проверяем, что мы получили ожидаемый объект assertEquals(peter, peter2); }