Реактивное программирование со Spring Boot 2. Часть 1

@Test public void flux() { // Создаем поток данных для выгрузки наших Flux<User> fluxUsers = Flux.just(peter, lois, brain); // Получаем данные и обрабатываем по мере поступления fluxUsers.subscribe(System.out::println); }

@Test public void fluxFilter() { Flux<User> userFlux = Flux.just(peter, lois, brain); // Фильтруем и оставляем одного Питера userFlux .filter(user -> user.getFirstName().equals("Peter")) .subscribe(user -> assertEquals(user, peter)); } @Test public void fluxMap() { Flux<User> userFlux = Flux.just(peter, lois, brain); // Преобразуем тип User в String userFlux .map(User::getFirstName) .subscribe(System.out::println); }

@Test public void fluxDelayElements() { Flux<User> userFlux = Flux.just(peter, lois, brain); // Ожидаем получение данных 1 секунду и только после этого производим обработку событий userFlux.delayElements(Duration.ofSeconds(1)) .subscribe(System.out::println); }