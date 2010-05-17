Как White Label помогает в развитии сервисов и продуктов. 5 примеров
Любое партнерство в бизнесе всегда носит индивидуальный характер и собственные предпосылки. Кто-то пытается найти новые каналы и способы развития, кто-то приходит к интеграции с партнером не от хорошей жизни.
Идеальная партнерская программа – та, что развивает и дополняет продажи. Строить бизнес исключительно на партнерстве достаточно рискованно, поскольку при этом одна из компаний может быстро попасть в зависимость от партнера и потерять свои цели и стратегию. В этой статье — про партнерские отношения по модели White Label.
White Label – понятие относительно новое. Помогут разобраться в нем 5 представителей разного бизнеса. Это сервисы, которые уже внедрили программу White Label и предлагают своим партнерам взаимовыгодное сотрудничество. Кому и зачем это может быть интересно? Разбираемся вместе с туроператором, SMM-сервисом, антивирусной системой и другими продуктами.
White Label – это про взаимную выгоду
White Label – это модель сотрудничества нескольких компаний. Она подразумевает реализацию услуг или продукции под брендом компании-продавца и оказывается ресурсами другой компании. Сегодня такую схему взаимодействия чаще всего используют организации с крупными клиентскими базами и зарекомендованным на рынке брендом. В других случаях модель работает менее эффективно.
В русской терминологии иногда встречается понятие “немарочный продукт” или сервис. То есть акцент снова-таки делается на том, что товар выпускается без лейбла и предлагается розничному торговцу или дистрибьютору. Чаще же всего в бизнесе распространено понятие White Label.
Почему бизнес приходит к партнерской программе?
У всех свои причины. В целом, предпосылки для использования White Labeling выглядят так:
- Компания не располагает достаточным бюджетом на маркетинг, а товар стоит того, чтобы стать интересным потенциальным партнерам.
- У компании есть бюджет на маркетинг и есть время для этого. Но потенциал продаж исчерпал себя. Партнерство в данном случае – новое дыхание, которое не меняет направление работы, а отлично дополняет и развивает бизнес.
- Компания желает выйти на новый рынок и обойти конкурентов. Партнеры открывают новые возможности и охватывают новую аудиторию.
- Компания состоит из разработчиков и некому заниматься маркетингом и продажами.
Руководитель проекта SpaOteli Татьяна Глинская:
“Мы являемся крупным иностранным туроператором, поэтому партнёрские программы, а в частности White Label, – это неотъемлемая часть продвижения нашего продукта. Сегодня престижно иметь в арсенале такой вид партнерства, тем более, что он особенно хорошо подходит для нашей сферы деятельности (онлайн туры). У нас богатая форма поиска: расширенное подробное меню, где клиент может сам составить себе тур из разных параметров (направление, медицинское показание, тематика, питание, продолжительность, расположение отеля, виды спорта, и т.д.). Это всё очень хорошо обогащает и повышает уровень того ресурса, который все это предлагает. То есть такое White Label решение престижно иметь у себя на сайте.
У нас много рынков сбыта, поэтому предлагаем White Label на многих языках мира. Это удобно для партнеров и конечных потребителей.
Конечно же есть и свои минусы. Многие партнеры думают, что после установки White Label дела пойдут сразу же вверх и прибыть «польется рекой». При этом они ничего не делают, чтобы правильно позиционировать White Label и свой ресурс. White Label требует определённой «огранки». Сайт должен соответствовать уровню предлагаемого продукта. Должен постоянно наполняться контентом и быть актуальным. Мы всегда следим за новыми веяниями в сфере СПА и оздоровительного отдыха, в сфере маркетинга и IT технологий. Посетитель должен легко находить White Label. Партнер должен также продвигать решение, которое он установил, делать какие-то акции, интересные предложения, подключать социальные сети, рассказывать о продукте, делать рассылку. Это кооперация двух сторон.
Мы работаем с PR-фирмой, аналитической компанией, используем силы собственного отдела маркетинга, плюс за каждой отдельной страной закреплены сотрудники, которые более детально, приближённо конкретно к рынку сбыта, продвигают продукты, в том числе White Label. Без постоянной работы по продвижению результат падает. Для нас плюс в White Label заключается также в наращивании трафика, посетителей. Люди любят, когда всё удобно и не надо додумывать или лишний раз задавать кучу вопросов”.
В чем выгода White Label для партнеров?
Каждая компания, работающая по White Label схеме, предлагает партнерам собственные условия. Но чаще всего, White Label подразумевает следующие выгоды:
- Быстрый запуск программы сотрудничества. Партнер может оказывать новый вид услуг в короткие сроки и, тем самым, быстро повысить конкурентоспособность на рынке. Время разработки и тестирования нового продукта при использовании White Label в 2-5 раз меньше, чем разработка и тестирование собственного решения.
- Достижение новых целевых аудиторий. Продавец решения может получить дополнительный доход с клиентов клиента и, тем самым, выйти на новые рынки. Покупатель может расширить функциональные возможности продукта и привлечь пользователей, которым эти особенности важны.
- Возможность интеграции. Часто готовые сервисы могут быть легко адаптированы и внедрены в существующие платформы партнера. Например, в биллинг или системы оказания услуг.
- Готовая инфраструктура. Стороне, приобретающей готовый продукт, не нужно «вливать» бюджет в начальные стадии релиза и поддержки, оплачивать труд дополнительных специалистов. Стоимость самостоятельной разработки, как правило, превышает цену покупки готового решения в 2-7 раз, в зависимости от региона.
- Дополнительная поддержка. Очень часто партнерам предлагается поддержка квалифицированных специалистов со стороны производителя. В случае сложных ситуаций, такая дополнительная линия поможет быстрее дать ответ.
- Уменьшение оттока клиентской базы. Лояльность клиентов повысится, если поставщик услуг станет предлагать больше этих самых услуг, и клиенту не нужно будет искать других поставщиков.
- Брендирование. Приобретенный партнёром сервис может быть оформлен в его фирменном стиле и может устанавливаться на его доменных именах.
- Гибкая цена. Обычно компании, внедряющие решения White Label, предлагают гибкую стоимость и скидки. Это зависит от объема продаж. Конечную розничную цену партнер формирует самостоятельно для клиентов, и она всегда договорная.
- Возможность постоплаты. Партнер может оказывать услуги и принимать клиентские платежи, а после ежемесячно оплачивать сервис по факту использования и с привязкой к количеству продаж.
“Чтобы понять все преимущества решения White Label в сфере онлайн гемблинга, нужно хотя бы общо представлять структуру онлайн казино.
Любое онлайн казино состоит из 3-х частей: платформы, контента и платежной системы. Платформа — это ПО, которое включает в себя весь необходимый для оперирования функционал, в который входит система регистрации, система отчетов, система управления игровым контентом, система бонусов, управление электронным кошельком и т.д. Контент, т.е. игры — это слоты, настольные игры, a также живые диллеры. Это отдельное направление, которое не является встроенным в платформу. Платежные системы – способ ввода/вывода денег на онлайн казино — visa, master card, neteller, skrill и т.д.
Это все разные направления бизнеса, и для того, чтобы создать проект, необходимо объединить их в одно целое. Модель White Label представляет собой комплексное решение по открытию онлайн казино, с полностью сформированной юридической, финансовой инфраструктурой и включает в себя: платформу по модели Saas, проинтегрированные игры, платежные системы и лицензию.
Оператору не нужно тратить время на получение лицензии и на заключение договоров с провайдерами игр и платежных систем. Оперирование производится под лицензией поставщика решения White Label и по его прямым договорам с провайдерами игр и платежных систем. Таким образом, благодаря White Label оператор получает возможность запустить проект в максимально сжатые сроки, а сэкономленное время и бюджет на получение лицензии он сможет потратить на продвижение своего проекта. Большая часть проектов на рынке работает именно по такой модели”.
Николай Туголуков, менеджер по развитию BOSS Gaming Studio
White Label – краткосрочная перспектива?
Считается, что основной недостаток White Label в том, что партнер, продавая продукт под собственным брендом, снижает фокусировку на своем. Вы быстро сможете получить деньги – для краткосрочной перспективы это звучит заманчиво. Но при долгом взаимодействии – ваш бренд просто может прекратить развитие.
Но если бы недостаток White Label превалировал над всеми достоинствами модели, к нему бы вряд ли обращались многие компании, и White Label сотрудничество не становилось бы популярнее из года в год. Своим опытом это доказывают компании, которые только начинают внедрять немарочную систему партнерства, или которые давно ощутили выгоду от работы с White Label.
Вот как комментирует применение White Label в своем бизнесе директор НАНО Секьюрити, Денис Богданов:
“Создание антивирусного решения с нуля – крайне ресурсоемкая задача, в том числе, в плане временных затрат. Во всем мире лишь единичные компании могут позволить себе такую разработку. Использование нашего готового решения позволяет партнерам в кратчайшие сроки получить свой собственный качественный антивирусный продукт, разработанный с учётом всех высоких стандартов индустрии. Кроме того, мы обеспечиваем профессиональную техническую поддержку, обновление с использованием наших ресурсов и прочие типы сопровождения нового продукта для наших клиентов. Такой подход интересен компаниям-партнерам, которые используют нашу White Label платформу для своих решений.
Наш продукт NANO Antivirus White Label – это ко-брендинговая платформа, полностью основанная на наших технологиях. Мы используем платформу для создания новых антивирусных решений в соответствии с требованиями и потребностями клиента.
Мы предлагаем реализовать «практически невозможное» – за короткий срок и относительно небольшую цену получить собственный качественный антивирус. С партнёра полностью снимаются все технические вопросы, связанные с разработкой, а также дальнейшей поддержкой и сопровождением антивирусного решения. В итоге партнёр получает продукт с своим брендом, выполненный в соответствии с его техническим заданием. Далее он может начать зарабатывать деньги на дистрибуции собственного антивируса, использовать его в имиджевых целях или распоряжаться им как-то иначе в соответствии со своим бизнес-планом. При этом клиент получает антивирусное решение, аналогичное по качеству NANO Антивирус Pro.
С продвижением White Label все просто: используем собственный сайт, сторонние интернет-ресурсы, специализированные мероприятия (конференции, выставки), прямые контакты с потенциальными клиентами”.
В сервисе для масспостинга и аналитики соцсетей KUKU.io стали предлагать White Label сотрудничество с этого года:
“Сегодня бизнес любого размера активно приходит в социальные сети, которые становятся незаменимым каналом продаж и продвижения. Поэтому сервисы для автоматического постинга, детальная аналитика аккаунтов, использование удобного контент-календаря, а также управление SMM-командой и контентом онлайн значительно упрощают жизнь маркетологов. Поэтому KUKU.io White Label может быть интересен компаниям из любой отрасли и разных регионов. Для нас же — это, в первую очередь, выход на новую аудиторию.
Любой из модулей, будь то аналитика или постинг, могут быть внедрены в ваш существующий продукт. Кроме этого, могут быть добавлены дополнительные возможности, позволяющие делать более детальный анализ контента и аудитории, автоматизировать работу сотрудников и ряд других. То есть за 1-2 месяца партнер получает полностью уникальный SMM-продукт, который сможет продавать под своим брендом.
К нам обращаются финансовые, медиа, рекламные организации для создания собственных сервисов работы с социальными сетями. Практика показывает, что за этой моделью будущее, поэтому рассчитываем на интерес новых партнеров”.
Компания Black42pay оценивает свой опыт так:
“Мы предлагаем возможности по организации оплаты банковскими картами на интернет сайтах со всего мира (эквайринг), в аренду свою сертифицированную платформу, которую партнер использует под свою платежную систему, под своим брендом.
Мы пришли к White Label, чтобы «держаться на плаву» в бизнесе. Такой формат сотрудничества подразумевает взаимную выгоду, при которой каждая сторона занимается зоной своей компетенции.
Предоставляем интеграционные решения и создаем партнерские отношения с другими электронными платежными системами, например, партнерство по White Label технологического направления. Обеспечиваем программно-серверную часть системы. Наша выгода – проценты от интеграции и аренды программного обеспечения, выгода наших White Label партнеров — возможность продвинуться на рынке эквайринга и электронных платежей.
У нашего White Label партнера затраты минимальны, так как перечень необходимых ему модулей для своей платежной системы он выбирает сам, согласно прайсу и пожеланий конечного результата в работе системы.
С момента внедрения White Label модели у нас были заключены десятки соглашений, схема White Label работает, партнеры довольны результатами, поскольку получили возможность запустить свою платежную систему с нуля с минимальными потерями времени и средств."
Как видно, White Label активно завоевывает доверие в разных отраслях и не собирается исчезать с сайтов компаний. А как вы оцениваете такое сотрудничество? Был ли у вас подобный опыт? Делитесь в комментариях!
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