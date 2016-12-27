Атака 51% или карманный справочник для правительства Китая
Вы из правительства Китая и чувствуете угрозу от Bitcoin? Ответ очевидно «нет», и у Вас есть дела поважнее, но давайте представим обратное?
Все сплетничают о том, насколько безопасны и неустранимы криптовалюты, что заставляет Вас грустить, потому что Вы любите все контролировать, верно? Bitcoin — это действительно гораздо сложнее, чем просто арест нескольких людей и закрытие сервера.
Но есть майнеры, большинство из них находятся в вашей стране, и все, что Вам нужно сделать – это пакость «51% атаки».
Шаг 1. Покупка
Купите все майнинг фермы, какие найдете, зарегистрируйте проверенные счета (10-40 на каждой). Таким образом, у нас есть около 100 ферм и 40 счетов на каждом. Здорово. Давайте купим $ 100млн BTC. Вы же правительство, можете позволить себе это для национальной безопасности, не так ли?
Рыночная капитализация Bitcoin на момент написания составляет $95B, т.е. 0,1%.
Отправьте все деньги на свои собственные кошельки на рабочем столе.
Шаг 2. Найти 51% майнеров
71% по данным сайта находится где-то в Китае. Они стараются быть анонимными, но Вы же Китай, и заставили людей установить шпионские приложения на свои телефоны так что это не должно быть проблемой.
Шаг 3. Секретная операция
Теперь попросите секретное подразделение правоохранительных органов найти как можно больше майнеров в день X.
Поскольку это операция правоохранительных органов, вашим офицерам разрешено направлять оружие на их головы — это ускорит их процесс мышления, если они будут притворяться, что не знают, что такое BTC.
Вот так работает правительство, когда у него есть цель. И поскольку вы — Китай, вам не нужно пытаться выглядеть либералами, делая это.
Шаг 4. Удвойте время!
Сделайте так, чтобы они выполняли следующие действия: им нужно выпустить около 4000 транзакций ($25,000 каждая) из ваших кошельков на рабочем столе в одном блоке и транслировать их всем. Эти 4000 транзакций будут отправлять деньги обратно всем учетным записям, созданным на шаге 1.
Обычно для обмена требуется 6 блоков, построенных сверху (подтверждения), чтобы рассмотреть окончание транзакции. Поэтому теперь остальная сеть попытается создать блоки поверх ваших. Пока они делают это, вы берете blockN, отправляете всем blockN + 1, чтобы они продолжали работать над blockN + 2 и blockN + 3, а сами фокусируетесь на разработке blockN+1B and blockN+2B.
У вас есть 51%, поэтому, скорее всего, вы будете быстрее, чем все остальные. Как только майнеры получают 6 подтверждений вашего блока, вам нужно запросить обмен ваших BTC на всех биржах на что-то еще: Litecoin, Ripple, Ethereum… что угодно. Они обычно обмениваются автоматически. Затем вам нужно снова отправить все эти altcoins на свои настольные кошельки.
После того как вы обменяли все BTC на Altcoins, запустите другую «секретную» ветвь, которая в основном отменяет блок со своими 4000 транзакциями.
Это называется реорганизацией: теперь каждый в сети должен принять вашу цепочку в качестве основной и забыть обо всех других транзакциях, которые теперь «осиротели».
Шаг 5. Цена = 0
Это означает, что биткойн стоимостью 100 миллионов долларов (которые больше не обмениваются) были обменены на altcoins. Поздравляем вас с двойной транзакцией, теперь у вас есть криптовалюты на 200 миллионов долларов! Цена на них будет равна 0, но в этом и заключается первоначальная цель.
Вы можете повторить процесс снова, но вам не нужно. Одно нападение такого размера разрушит веру в криптовалюты на ближайшие несколько лет.
Не будет никакой негативной реакции со стороны других стран — BTC вне какой-либо страны или юрисдикции. Так что вы можете сделать это в частном порядке или публично.
Все сплетничают о том, насколько безопасны и неустранимы криптовалюты, что заставляет Вас грустить, потому что Вы любите все контролировать, верно? Bitcoin — это действительно гораздо сложнее, чем просто арест нескольких людей и закрытие сервера.
Но есть майнеры, большинство из них находятся в вашей стране, и все, что Вам нужно сделать – это пакость «51% атаки».
Шаг 1. Покупка
Купите все майнинг фермы, какие найдете, зарегистрируйте проверенные счета (10-40 на каждой). Таким образом, у нас есть около 100 ферм и 40 счетов на каждом. Здорово. Давайте купим $ 100млн BTC. Вы же правительство, можете позволить себе это для национальной безопасности, не так ли?
Рыночная капитализация Bitcoin на момент написания составляет $95B, т.е. 0,1%.
Отправьте все деньги на свои собственные кошельки на рабочем столе.
Шаг 2. Найти 51% майнеров
71% по данным сайта находится где-то в Китае. Они стараются быть анонимными, но Вы же Китай, и заставили людей установить шпионские приложения на свои телефоны так что это не должно быть проблемой.
Шаг 3. Секретная операция
Теперь попросите секретное подразделение правоохранительных органов найти как можно больше майнеров в день X.
Поскольку это операция правоохранительных органов, вашим офицерам разрешено направлять оружие на их головы — это ускорит их процесс мышления, если они будут притворяться, что не знают, что такое BTC.
Вот так работает правительство, когда у него есть цель. И поскольку вы — Китай, вам не нужно пытаться выглядеть либералами, делая это.
Шаг 4. Удвойте время!
Сделайте так, чтобы они выполняли следующие действия: им нужно выпустить около 4000 транзакций ($25,000 каждая) из ваших кошельков на рабочем столе в одном блоке и транслировать их всем. Эти 4000 транзакций будут отправлять деньги обратно всем учетным записям, созданным на шаге 1.
Обычно для обмена требуется 6 блоков, построенных сверху (подтверждения), чтобы рассмотреть окончание транзакции. Поэтому теперь остальная сеть попытается создать блоки поверх ваших. Пока они делают это, вы берете blockN, отправляете всем blockN + 1, чтобы они продолжали работать над blockN + 2 и blockN + 3, а сами фокусируетесь на разработке blockN+1B and blockN+2B.
У вас есть 51%, поэтому, скорее всего, вы будете быстрее, чем все остальные. Как только майнеры получают 6 подтверждений вашего блока, вам нужно запросить обмен ваших BTC на всех биржах на что-то еще: Litecoin, Ripple, Ethereum… что угодно. Они обычно обмениваются автоматически. Затем вам нужно снова отправить все эти altcoins на свои настольные кошельки.
После того как вы обменяли все BTC на Altcoins, запустите другую «секретную» ветвь, которая в основном отменяет блок со своими 4000 транзакциями.
Это называется реорганизацией: теперь каждый в сети должен принять вашу цепочку в качестве основной и забыть обо всех других транзакциях, которые теперь «осиротели».
Шаг 5. Цена = 0
Это означает, что биткойн стоимостью 100 миллионов долларов (которые больше не обмениваются) были обменены на altcoins. Поздравляем вас с двойной транзакцией, теперь у вас есть криптовалюты на 200 миллионов долларов! Цена на них будет равна 0, но в этом и заключается первоначальная цель.
Вы можете повторить процесс снова, но вам не нужно. Одно нападение такого размера разрушит веру в криптовалюты на ближайшие несколько лет.
Не будет никакой негативной реакции со стороны других стран — BTC вне какой-либо страны или юрисдикции. Так что вы можете сделать это в частном порядке или публично.
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