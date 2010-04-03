Не простая координатная система, а золотая

градус cos sin 0 1 0 36 0,809017 0,587785 72 0,309017 0,951056

*36° x y C xa =0,5 C xb =0,309017 C ya =0,951056 C xb =0,587785 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 3 0 -1 1 0 4 -1 -1 0 1 5 -2 0 0 0 6 -1 -1 0 -1 7 0 -1 -1 0 8 0 1 -1 0 9 1 1 0 -1

const crd vmul[16] = { { 1, 0, 0, 0}, { 0, 1, 0, 0}, { 0, 0, 1, 0}, { 0, 0, 0, 1}, { 0, 1, 0, 0}, { 1,-1, 0, 0}, { 0, 0, 0, 1}, { 0, 0, 1,-1}, { 0, 0, 1, 0}, { 0, 0, 0, 1}, {-3,-1, 0, 0}, {-1,-2, 0, 0}, { 0, 0, 0, 1}, { 0, 0, 1,-1}, {-1,-2, 0, 0}, {-2, 1, 0, 0} };

int* vm = (int*)vmul; for(int i = 0; i < 4; i++) for(int j = 0; j < 4; j++) for(int k = 0; k < 4; k++) v3[k] += v1[i] * v2[j] * vm[(i * 4 + j) * 4 + k];

for(int i = 0; i < 4; i++) v3[i] /= 2;

В одной из мозаик Пенроуза используются всего два ромба, отличающиеся углами. Из этих элементов можно выстроить апериодическую мозайку любых размеров. Для её отображения я попробовал представить координаты аналитически.Распределение углов в ромбах в одном 1:4, 36°:144°, в другом 2:3, 72°:108°. Углы в ромбах кратны одной десятой полного разворота, 36°.Определим координаты углов правильного десятиугольника.Остальные симметрично, меняется только знак.Сразу заметно, что косинусы углов 36° и 72° отличаются на 0,5. И это очень многозначительный факт!Абсолютных значений координат ровно три штуки — и для координат абсциссных и для ординатных. Все три могут быть представлены каккоэффициента с целыми множителями.Для абсциссных координат это просто: среди значений ноль, который представлен нулевыми множителями. Среди ординатных координат третья — единица — не соразмерна остальным двум. Но, так как разница координат это 0,5, то эта разница может стать одним из коэффициентов, а второй коэффициент будет меньшим значением. Значение 1 получится множителем 2.И значит, существует целочисленная система координат.Коэффициенты попарно различаются на один и тот же множитель, это коэффициент золотого сечения.Можно вывести точное представление для коэффициентов.Дальше магия золотого сечения:Отсюда множество закономерностей:Тривиальные:Из-за равенства отношения коэффициентов:Квадраты коэффициентов:Произведение:Исходя из этих свойств можно составить матрицу для целочисленного умножения векторов:И всё перемножение сведётся кВекторная единица в этой системе выражается как {2,0,0,0}. После простого переменожения таких единиц мы получим {4,0,0,0}. Так что, деление на два, которое было в каждой формуле для коэффициентов, производится отдельно, как нормировка:Особенность этой координатной системы в том, что она покрывает всю плоскость с любой заданной точностью. Можно повторять любое количество шагов, выбирая любое из десяти направлений и всё равно оставаться в целочисленных координатах.Но не все сочетания координат определяют место, достижимое из начального положения.Для одного шага разложения по координатам следующие: {2,0,0,0}, {1,1,0,1}, {0,1,1,0}, {0,-1,1,0}, {-1,-1,0,1}, {-2,0,0,0}, {-1,-1,0,-1}, {0,-1,-1,0}, {0,1,-1,0}, {1,1,0,-1}. Любая комбинация этих шагов допустима.Вместе с единичным шагом {2,0,0,0} сочетания{0,1,1,0} – {0,1,-1,0} = {0,0,2,0},{1,1,0,1} – {1,1,0,-1} = {0,0,0,2},{1,1,0,1} + {1,1,0,-1} – {2,0,0,0} = {0,2,0,0}означают, что любую отдельную координату можно сдвинуть на 2, и значит, на достижимость влияет только групповая четность координат. Достижимых сочетаний получается четыре: нулевая: {0,0,0,0}, от одиночных шагов: {1,1,0,1}, {0,1,1,0}, и их комбинация: {1,0,1,1}.Как видно, групповая четность абциссных координат однозначно взаимосвязана c групповой четностью ординатных координат. Это значит, что вертикальные координаты делятся на четыре типа, горизонтальные координаты тоже делятся на 4 типа, а к координатной системе принадлежат точки исключительно при их правильной комбинации.Для приближения к произвольной точке нужно приближаться по каждой координате, увеличивая точность приближения большими значениями парных координат с противоположными знаками и нужным соотношением. И после этого останется сделать коррекцию групповой чётности.Если, конечно, не иметь ввиду её изначально.В общем, существует система координат, которая совмещает целое значение координат и повороты в 36°. Когда я её вывел, был удивлён, что не знал о ней раньше. Но теперь о ней есть статья на Хабре.