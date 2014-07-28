Pygest #18. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [5 ноября 2017 — 15 ноября 2017]

Всем привет! Это уже восемнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.



В связи с загруженностью andrewnester, автора предыдущих digests, и с его разрешения, честь опубликовать данный выпуск выпала мне.



Итак, поехали!

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Интересные проекты, инструменты и библиотеки

Введение в машинное обучение. Будет полезна как новичкам, так и более опытным специалистамХорошая статья об использовании машинного обучения в прогнозировании погодыОчень хорошая статья, об использовании Python-модуля, написанный на RustСтатья о способах ввода Python кода в эксплуатациюМатериал об SQLAlchemy ORM, который будет полезен всем Python разработчикамМатериал будет полезен всем любителям Веб-скрапингаО REST API в машинном обученииО поиске узких мест интерпретатора с целью оптимизации и не толькоРассказывается о стратегий изучения «Pandas»Мгновенный JSON API для SQLiteНе «простой» калькуляторErlang node реализованный на PythonИзвлечение или замена ключевых слов в предложенияхИнтересное расширение для setuptoolsОфициальный низкоуровневый Python-клиент для elasticsearchSpark Python APIДля скачивания видео из YoutubeИнтересное расширение для стандартного Python модуля datetimeКоллекция инструментов для нейровизуализации (neuroimaging )P.S. Присылайте свои новости, интересные проекты и/или библиотеки для последующих дайджестов :).