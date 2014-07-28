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Pygest #18. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [5 ноября 2017 — 15 ноября 2017]

    image Всем привет! Это уже восемнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.

    В связи с загруженностью andrewnester, автора предыдущих digests, и с его разрешения, честь опубликовать данный выпуск выпала мне.

    Итак, поехали!




    Новости


    NumPy объявил план прекращения поддержки Python 2

    Номинация на премию в память о Malcolm Tredinnick в 2017 г.

    Статьи и учебные материалы


    Машинное обучение с помощью Python. Введение
    Введение в машинное обучение. Будет полезна как новичкам, так и более опытным специалистам

    Использование машинного обучения для прогнозирования погоды. Часть 1
    Хорошая статья об использовании машинного обучения в прогнозировании погоды

    Ускорьте ваш Python использую Rust
    Очень хорошая статья, об использовании Python-модуля, написанный на Rust

    Как мы деплоим Python код
    Статья о способах ввода Python кода в эксплуатацию

    Руководство об SQLAlchemy ORM для Python разработчиков
    Материал об SQLAlchemy ORM, который будет полезен всем Python разработчикам

    Веб-скрапинг с помощью python: получение информация из amazon, airbnb, reddit, pexel, steam
    Материал будет полезен всем любителям Веб-скрапинга

    Создание REST API для моделей TensorFlow
    О REST API в машинном обучении

    Профилирование CPython в Instagram
    О поиске узких мест интерпретатора с целью оптимизации и не только

    Как изучить Pandas
    Рассказывается о стратегий изучения «Pandas»

    Анализ историй браузера с помощью Python и Pandas

    Интересные проекты, инструменты и библиотеки


    datasette
    Мгновенный JSON API для SQLite

    caeroc
    Не «простой» калькулятор

    Pyrlang
    Erlang node реализованный на Python

    FlashText
    Извлечение или замена ключевых слов в предложениях

    Milksnake
    Интересное расширение для setuptools

    elasticsearch-py
    Официальный низкоуровневый Python-клиент для elasticsearch

    PySpark
    Spark Python API

    youtube-dl
    Для скачивания видео из Youtube

    dateutil
    Интересное расширение для стандартного Python модуля datetime

    nipype
    Коллекция инструментов для нейровизуализации (neuroimaging )

    P.S. Присылайте свои новости, интересные проекты и/или библиотеки для последующих дайджестов :).
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    Комментарии 1
    • +1
      Появление пару недель назад на ютубе видео с PyCon UK 2017 считается важной новостью? А проходящая вот прямо сейчас PyCon Canada 2017?

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