Pygest #18. Релизы, статьи, интересные проекты, пакеты и библиотеки из мира Python [5 ноября 2017 — 15 ноября 2017]
Всем привет! Это уже восемнадцатый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python.
В связи с загруженностью andrewnester, автора предыдущих digests, и с его разрешения, честь опубликовать данный выпуск выпала мне.
Итак, поехали!
Новости
NumPy объявил план прекращения поддержки Python 2
Номинация на премию в память о Malcolm Tredinnick в 2017 г.
Статьи и учебные материалы
Машинное обучение с помощью Python. Введение
Введение в машинное обучение. Будет полезна как новичкам, так и более опытным специалистам
Использование машинного обучения для прогнозирования погоды. Часть 1
Хорошая статья об использовании машинного обучения в прогнозировании погоды
Ускорьте ваш Python использую Rust
Очень хорошая статья, об использовании Python-модуля, написанный на Rust
Как мы деплоим Python код
Статья о способах ввода Python кода в эксплуатацию
Руководство об SQLAlchemy ORM для Python разработчиков
Материал об SQLAlchemy ORM, который будет полезен всем Python разработчикам
Веб-скрапинг с помощью python: получение информация из amazon, airbnb, reddit, pexel, steam
Материал будет полезен всем любителям Веб-скрапинга
Создание REST API для моделей TensorFlow
О REST API в машинном обучении
Профилирование CPython в Instagram
О поиске узких мест интерпретатора с целью оптимизации и не только
Как изучить Pandas
Рассказывается о стратегий изучения «Pandas»
Анализ историй браузера с помощью Python и Pandas
Интересные проекты, инструменты и библиотеки
datasette
Мгновенный JSON API для SQLite
caeroc
Не «простой» калькулятор
Pyrlang
Erlang node реализованный на Python
FlashText
Извлечение или замена ключевых слов в предложениях
Milksnake
Интересное расширение для setuptools
elasticsearch-py
Официальный низкоуровневый Python-клиент для elasticsearch
PySpark
Spark Python API
youtube-dl
Для скачивания видео из Youtube
dateutil
Интересное расширение для стандартного Python модуля datetime
nipype
Коллекция инструментов для нейровизуализации (neuroimaging )
P.S. Присылайте свои новости, интересные проекты и/или библиотеки для последующих дайджестов :).
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