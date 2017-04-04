Learnopengl. Урок 4.1 — Тест глубины

Буфер глубины

Современные GPU практически все используют трюк, называемый ранним тестом глубины. Эта техника позволяет выполнить тест глубины до выполнения фрагментного шейдера. Если нам становится известно, что данный фрагмент никак не может быть виден (перекрыт другими объектами), то мы можем отбросить его до этапа шейдинга.

Фрагментные шейдеры довольно вычислительно тяжелы, потому стоит избегать их выполнения там, где это бессмысленно. У данной техники есть только одно ограничение: фрагментный шейдер не должен изменять значение глубины фрагмента. Это очевидно, ведь OpenGL в таком случае не сможет наперед определить значение глубины обрабатываемого фрагмента.

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glDepthMask(GL_FALSE);

Функция теста глубины

glDepthFunc(GL_LESS);

glEnable(GL_DEPTH_TEST); glDepthFunc(GL_ALWAYS);

Вопрос точности значений глубины

В уроке, посвящённом системам координат , мы выполнили рендер трехмерного контейнера с использованием буфера глубины, что позволило предотвратить ошибочный вывод граней, находящихся позади других. В этом уроке мы пристальнее взглянем на буфер глубины (или z-буфер) и хранимые в нем значения, а также узнаем как конкретно проходит проверка находится ли фрагмент позади других.Буфер глубины также, как и буфер цвета (хранящий цвета всех фрагментов – видимое изображение), хранит определенную информацию для каждого фрагмента и, обычно, имеет размеры совпадающие с размерами буфера цвета. Буфер глубины создается автоматически оконной системой ОС и хранит значения в виде 16, 24 или 32 битных чисел с плавающей точкой. В большинстве систем по умолчанию создается буфер с точностью 24 бита.При включенном тесте глубины OpenGL производит проверку глубины каждого обрабатываемого фрагмента относительно данных, хранимых в буфере. При прохождении теста содержимое буфера будет обновлено значением глубины обрабатываемого фрагмента, при провале теста – хранимое значение останется прежним, а фрагмент отбрасывается.Тест глубины производится в экранном пространстве после выполнения фрагментного шейдера (и после теста трафарета, который будет рассмотрен в следующем уроке). Экранные координаты непосредственно связаны с параметрами окна просмотра, заданными функцией, и доступны через встроенную переменную GLSLв коде фрагментного шейдера. Компоненты x и y данной переменной представляют собой координаты фрагмента в окне просмотра (левый нижний угол окна имеет координаты (0, 0)). Утакже есть и третья компонента, которая собственно и содержит значение глубины фрагмента. Эта z-компонента используется для сравнения со значениями из буфера глубины.По умолчанию тест глубины отключен. Включим его:Теперь, с включенным тестом глубины, OpenGL будет автоматически сохранять значения глубины для всех прошедших тест фрагментов и отбрасывать не прошедшие.Включение теста глубины также требует очистки буфера от старых значений в каждом кадре. В знакомую функциюдобавляется новый флагВ определенных ситуациях вам может потребоваться выполнение теста глубины для обрабатываемых фрагментов с их отбрасыванием по результатам теста, но без обновления содержимого самого буфера. Т.е. назначение буферу режима «только чтение». Запись в буфер отключается установкой маски глубины в значениеОтмечу, что это имеет смысл только при включенном тесте глубины.OpenGL позволяет переопределить оператор сравнения, используемый в тесте глубины, что дает нам тонкий контроль над тем, какие фрагменты стоит обработать, какие отбросить и в каких случаях буфер глубины будет обновлен. Оператор устанавливается через вызов функцииФункция принимает идентификатор оператора сравнения из данного списка:По умолчанию используется, что подразумевает отбрасывание всех фрагментов, имеющих глубину большую или равную значению глубины, хранимому в буфере.Давайте поэкспериментируем с тем, как разные операторы сравнения влияют на вывод нашего приложения. Мы используем новый проект, задающий сцену с двумя текстурированными кубами, стоящими на полу, и не использующий освещение. Исходный код находится здесь . Для начала поменяем оператор наТакая настройка равносильна отключению теста глубины, что в итоге просто выводит фрагменты, обработанные позже поверх тех, что были обработаны раньше, даже если они должны были бы находиться на переднем плане. И так как пол мы рисуем последним, то его фрагменты и перекрыли все ранее выведенные фрагменты кубов:Вернув обратно оператормы получим корректную сцену:Значения в буфере глубины ограничены интервалом [0.0, 1.0] и относительно них производится проверка z-компоненты всех объектов сцены с точки зрения наблюдателя. При этом z-компонента объекта в видовом пространстве может принять любое значение в интервале [zNear, zFar], который определяет ближнюю и дальнюю границу пирамиды проецирования (). Для устранения этого несоответствия нам понадобится способ преобразования значений z-компоненты в видовом пространстве к интервалу [0.0, 1.0]. Первый, наивный, способ – простое линейное преобразование:

Обратите внимание, что все рассмотренные зависимости дают значение, стремящееся к 0.0 для близких объектов и стремящееся к 1.0 для объектов, лежащих вблизи дальней плоскости отсечения.

где zNear и zFar – значения параметров near и far, которые мы использовали при конструировании матрицы проекции, задающей пирамиду видимости (см. системы координат ). Данная зависимость принимает как параметр значение z, лежащее внутри пирамиды видимости и преобразует его к интервалу [0.0, 1.0]. Соотношение между значением z и результирующим значением глубины можно увидеть на графике:Однако, на практике линейный буфер глубины практически не используется. Для достижения качественного результата проецирования используется зависимость, пропорциональная величине 1/z. Результатом использования такой зависимости является высокая точность значений глубины для малых z и гораздо меньшая точность для больших z. Задумайтесь над смыслом такого поведения: действительно ли нам важна так же точность значений глубины для объектов, удаленных на тысячи условных единиц от наблюдателя, что и у детализированных объектов, прямо перед наблюдателем? Использование линейного преобразования не учитывает этот вопрос.Поскольку нелинейное преобразование пропорционально величине 1/z, то для значений z в интервале [1.0, 2.0] мы получим значения глубины в интервале [1.0, 0.5], что уже покрывает половину точности типа float, обеспечивая огромную точность для малых z. Значения z из интервала [50.0, 100.0] будут обеспечены всего 2% от доступной точности типа float – но это как раз то, что нам нужно. Итак, новая зависимость, в том числе учитывающая и параметры zNear и zFar матрицы проекции:

void main() { FragColor = vec4(vec3(gl_FragCoord.z), 1.0); }

float z = depth * 2.0 - 1.0;

float linearDepth = (2.0 * zNear * zFar) / (zFar + zNear - z * (zFar - zNear));

#version 330 core out vec4 FragColor; float zNear = 0.1; float zFar = 100.0; float LinearizeDepth(float depth) { // преобразуем обратно в NDC float z = depth * 2.0 - 1.0; return (2.0 * zNear * zFar) / (zFar + zNear - z * (zFar - zNear)); } void main() { // деление на zFar для лучшей наглядности float depth = LinearizeDepth(gl_FragCoord.z) / zFar; FragColor = vec4(vec3(depth), 1.0); }

Артефакты ограниченной точности буфера глубины

Методы преодоления