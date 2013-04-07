Автоколебания и резонанс

Здравствуйте!

Незатухающие колебания в диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, поддерживающиеся за счёт энергии постоянного, то есть непериодического внешнего воздействия.



Автоколебания в технике

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt R=100;L=0.07;E=100;tm=L/R;T=0.0280;w=2*np.pi/T # параметры RL цепи и частота бойка w def dydt(y, t):# функция диф. уравнений для численного решения return -y/tm def dydt1(y1, t): return -y1/tm+E/L plt.title('Колебательные процессы в звонке', size=12) y = odeint(dydt, E/R, np.linspace(0,T/4,300))# ток (сила) при размыкании RL, y(0)=E/R plt.plot(np.linspace(0,T/4,300), y,'b',linewidth=2,label='Сила Fp=Km*Ip')# график y1 = odeint(dydt1, 0, np.linspace(T/2,3*T/4,300))# ток (сила) при замыкании RL, y(0)=0 plt.plot( np.linspace(T/2,3*T/4,300), y1,'g',linewidth=2,label='Сила Fz=Km*Iz') t2=np.linspace(0,T,300) y2=(E/R)*np.sin(w*t2)# уравнение колебаний бойка plt.plot(t2, y2,"--r",linewidth=2,label='Колебания бойка ') t3=np.linspace(0,T/4,300) t4=np.linspace(T/2,3*T/4,300) y3=[0 for i in t3] y4=[0 for i in t4] plt.plot(t3, y3,"--k",linewidth=3,label='Запаздывание Fp от бойка ') plt.plot(t4, y4,"--k",linewidth=3,label='Запаздывание Fz от бойка') plt.legend(loc='best') plt.grid(True) plt.show()

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt R=100;L=0.07;E=100;tm=L/R;T=0.0280;w=2*np.pi/T # параметры RL цепи и частота бойка w def dydt(y, t):# функция диф. уравнений для численного решения return -y/tm def dydt1(y1, t): return -y1/tm+E/L plt.title('Колебательные процессы в звонке', size=12) y = odeint(dydt, E/R, np.linspace(0,T/4,300))# ток (сила) при размыкании RL, y(0)=E/R plt.plot(np.linspace(0,T/4,300), y,'b',linewidth=2,label='Сила Fp=Km*Ip')# график y1 = odeint(dydt1, 0, np.linspace(T/2,3*T/4,300))# ток (сила) при замыкании RL, y(0)=0 plt.plot( np.linspace(T/2,3*T/4,300), y1,'g',linewidth=2,label='Сила Fz=Km*Iz') t2=np.linspace(0,T,300) y2=(E/R)*np.sin(w*t2)# уравнение колебаний бойка plt.plot(t2, y2,"--r",linewidth=2,label='Колебания бойка ') def con_n(f): z=0 if np.sin(0)<=np.sin(f)<np.sin(T/4): z=E/R elif np.sin(T/4)<= np.sin(f)<np.sin(3*T/4): z=0 elif np.sin(3*T/4)<=np.sin(f)<np.sin(T+tm): z=E/R return z y3=[con_n(q) for q in t2] plt.plot(t2, y3,"k",linewidth=3,label='Импульсы силы ') plt.legend(loc='best') plt.grid(True) plt.show()

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt def f(y, x): y1, y2 = y return [y2,(0.1-y2**2)*y2-y1] x= np.linspace(0,200,601) y0 = [0.0001,0.0001] [y1,y2]=odeint(f, y0, x).T plt.subplot(221) plt .plot(y1,y2,linewidth=2) plt .grid(True) plt.subplot(222) plt .plot(x,y1,linewidth=2, label='Автоколебания

квазигармонические') plt.legend(loc='best') plt .grid(True) def f_1(y, x): y1, y2 = y return [y2,(1.1-y2**2)*y2-y1] x= np.linspace(0,200,601) y0 = [0.0001,0.0001] [y1,y2]=odeint(f_1, y0, x).T plt.subplot(223) plt .plot(y1,y2,linewidth=2) plt .grid(True) plt.subplot(224) plt .plot(x,y1,linewidth=2, label='Автоколебания

негармонические') plt.legend(loc='best') plt .grid(True) plt.show()

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt def f(y, x): y1, y2 = y return [y2,(10.0-y2**2)*y2-y1] x= np.linspace(0,200,601) y0 = [0.0001,0.0001] [y1,y2]=odeint(f, y0, x).T plt.subplot(221) plt .plot(y1,y2,linewidth=2) plt .grid(True) plt.subplot(222) plt .plot(x,y1,linewidth=2, label='Автоколебания

релаксационные') plt.legend(loc='best') plt .grid(True) plt.show()

Химические колебания. Брюсселятор

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt b=2.1 def f(y, x): y1, y2 = y return [1-(b+1)*y1+(y1**2)*y2, b*y1-(y1**2)*y2] x= np.linspace(0,100,1001) y0 = [0.5,1.5] [y1,y2]=odeint(f, y0, x).T plt .plot(y1,y2,linewidth=2,label='a=1.0, b=%s'%b) plt.legend(loc='best') plt .grid(True) plt.show()

Автоколебания в биосистемах (на примере модели Лотки Вольтерра –“Хищник -жертва”)

import numpy as np from scipy.integrate import odeint import matplotlib.pyplot as plt a=4;b=2.5; c=2; d=1 def f(y, t): y1, y2 = y return [y1*(a-b*y2),y2*( -c+d*y1)] t = np.linspace(0,10,201) y0 = [3, 1] [y1,y2]=odeint(f, y0, t).T plt.figure() plt .plot(y1,y2,linewidth=2) plt .grid(True) plt.figure() plt .plot(t,y1,linewidth=2) plt .plot(t,y2,linewidth=2) plt .grid(True) plt.show()

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