Как написать свой первый Linux device driver. Часть 3

Сборка модуля ядра

obj-m += fake.o all: make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules clean: make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

make -C /lib/modules/4.4.0-93-generic/build M=/home/alexey/Desktop/drivers/character modules make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.4.0-93-generic' CC [M] /home/alexey/Desktop/drivers/character/fake.o Building modules, stage 2. MODPOST 1 modules CC /home/alexey/Desktop/drivers/character/fake.mod.o LD [M] /home/alexey/Desktop/drivers/character/fake.ko make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.4.0-93-generic'

Загрузить модуль в ядро

Выполнить: sudo insmod fake.ko Проверить, с помощью команды dmesg, ожидаемый вывод модуля

Пример: scull: register device major = 243 minor = 0 Создать файл нашего устройства в файловой системе

Пример: sudo mknod /dev/scull c 243 0 Изменить права доступа

Пример: sudo chmod 777 /dev/scull

#include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> #define DEVICE "/dev/scull" #define BUFF_SIZE 100 int main() { int fd; char ch, write_buf[BUFF_SIZE], read_buf[BUFF_SIZE]; fd = open(DEVICE, O_RDWR); if (!fd) return -1; printf("r - read, w - write

"); scanf("%c", &ch); switch (ch) { case 'w': printf("enter data: "); scanf(" %[^

]", write_buf); write(fd, write_buf, sizeof(write_buf)); break; case 'r': read(fd, read_buf, sizeof(read_buf)); printf("scull: %s

", read_buf); break; } return 0; }

Компилируем: gcc test.c -o test Вызываем исполняемый файл: ./test Записываем в устройство: Hello world! Повторно вызываем исполняемый файл: ./test Считываем данные: scull: Hello world!

Добрый вечер, хаброчитатели!В предыдущих статьях ( один два ) мы определили понятие символьного устройства и написали простейший пример символьного драйвера. Последняя часть посвещена проверки его работоспособности. На Хабре уже есть примеры как можно протестировать драйвер, например: тык Я попытаюсь рассмотреть данный вопрос чуть подробнее, надеюсь, вам понравится.Пожалуйста, если у вас есть мысли, что можно добавить/исправить, то жду ваших комментариев или писем в ЛС, спасибо.Для того чтобы собрать наш модуль, нам понадобится написать маленький Makefile. Прочитать, что такое Makefile, можно тут: раз три . Также я писал как-то пример Makefile для студентов, можно посомтреть тут: клик Если вкратце, то Makefile это набор инструкций для программы make, а make это утилита, автоматизирующая процесс преобразования файлов из одной формы в другую. После беглого знакомства с Makefile можно посмотреть на код:Давайте взгялнем на команду:Она начинается со смены каталога (в моем случае на: /lib/modules/4.4.0-93-generic/build), в этом каталоге находятся исходные тексты ядра, а также Makefile, который утилита make прочитает. Переменная M, позволяет указать где находится наш проект и вернуться назад, по указанному в нем пути. Т.е на самом деле мы используем другой Makefile, чтобы выполнить сборку нашего модуля.Пишем в командной строке make и получаем вывод:После сборки, на выходе получился скомпилированный модуль fake.ko. Его то мы и будем загружать с помощью команды insmod.Далее нужно выполнить следующую последовательность действий:Осталось дело за малым, пишем маленькую программу, которая позволит просто считывать/записывать данные.Проверка работоспособности:На этом наше наше тестирование простого символьного драйвера завершено, теперь вы можете придумать новый функционал, реализовать и выполнить проерку самостоятельно:)В конце предыдущей статье я проводил опрос, хочу сказать спасибо всем, кто принял в нем участие! В скором времени начну писать о процессе портирования драйверов устройств с одной версии ядра на другую.P.S. Если вы нашли неточности в статье, буду ждать ваших сообщений, спасибо!