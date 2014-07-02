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вчера в 20:36

О матрице поворота простыми словами

    Когда Пифагор плыл по реке Хуанхэ, он увидел у берега, в лодке, задремавшего рыбака, в конической шляпе и с бамбуковой удочкой в руках.

    Памятуя о том, что на Хабрахабр заглядывают люди разной математической подготовки, — однако, в поле интересов которых вполне может попадать тема линейных преобразований, — в связи с её практической значимостью, — я попробую рассказать об этом максимально доступно.

    Продолжим историю



    Треугольные очертания лодки, шляпы и удочки над водой настолько поразили философа-математика, что он застыл как заворожённый.

    Удочка рыбака аккуратно зависла над гладью вод Жёлтой Реки под углом, равным 45 градусам.

    Лёгкий туман стелился над водой… и вдруг — поклёв. Рыбак потянул удочку, и она стала быстро набирать высоту, длина лески (катет А) стала расти на глазах, а расстояние от рыбака до самой лески стало уменьшаться (катет B). И самое интересное — длина самой удочки совсем не изменилась — телескопических удочек ещё не было, — даже когда она описала в воздухе дугу и оказалась почти над головой рыбака, под углом 90 градусов. Длина лески сравнялась с длиной удочки — катушки тогда уже были, — а расстояние между рыбаком и леской изменилось до 0, леска оказалась в руках рыбака.


    Последний момент очень важен для понимания того, что происходит при умножении вектора-удочки на матрицу поворота.

    Ностальгируем и думаем дальше...


    Вспомним теорему Пифагора: квадрат длины удочки равен сумме квадратов катетов — самой лески и расстоянию между рыбаком и тем местом, где леска погружена в воду — С=А в квадрате + B в квадрате.

    Представим, что длина удочки 4.24264068712, длина (или высота над водой) лески 3, расстояние между рыбаком и местом, где леска погружена в воду тоже 3.

    Окунёмся в поиски


    1) найдём то, как соотносится между собой длина лески с длиной удочки — синус угла а.
    2) найдём то, как соотносится длина отрезка между рыбаком и местом погружения лески с длиной удочки — косинус а. Считаем:

    sin(a) = 3/ 4.24264068712 = 0.70710678118.
    cos(a) = 3/ 4.24264068712 = 0.70710678118.

    А теперь порассуждаем
    Что будет если катет А разделить на sin(a)?! т.е.:

    3/0.70710678118 = 4,2

    Получаем длину удочки — гипотенузу.
    А если мы умножим катет А на sin(а)?!

    3*0.70710678118 = 2,12132034354

    Отметим это расстояние на гипотенузе — 2.1.


    На оставшееся расстояние также приходится — 2.1, так как очевидно:

    4.2-2.1=2.1

    Это означает, то как в текущий момент времени синус и косинус делят гипотенузу. Поскольку квадрат гипотенузы это 4.2*4.2, то вопрос: что будет если 4.2 умножить на 2.1?! На ту самую её часть, с которой связан один из катетов:

    4.2*2.1 = 9, (корень: 3)

    Тоже самое для второго катета.

    Нашли катеты. И убедились в том, что со времён Пифагора ничего не изменилось.

    Далее


    Теперь ещё раз осуществим умножение катета А на sin(a), катета B на cos(a).

    3*0.7= 2,1
    3*0.7 = 2,1


    Суммируем:
    2.1 + 2.1 =4.2

    или
    3*0.7 + 3*0.7 =4.2


    Мы вплотную подобрались к матрице поворота.
    Возьмём её вторую часть — получение точки y:

    y=x*sin(Ф)+y*cos(Ф)

    И сравним с вычислениями выше:

    3*0.7 + 3*0.7 = 4.2
    y=x*sin(Ф)+y*cos(Ф)

    Как две капли воды. Y в нашем случае окажется равным 4.2.
    Если применить первую часть формулы к вычислениям, то получим:

    3*0.7 — 3*0.7 = 0

    Иными словами случится так:

    x станет 0 — рыбак поймает леску.
    y станет 4.2 — леска сравняется с длиной удочки.

    Помним, что для вычисления x синус и косинус меняются местами.

    Ф в данном случае равно 45 градусам (Ф = 0.7 ) и при таком угле синус и косинус равны, что удобно для примера. В остальных случаях очевидно величины для синуса и косинуса будут другие. Например, для 40 градусов: cosdegree(40) = 0,7660444431, sindegree(40) = 0,6427876097 (если вы не согласны, обращайтесь в Яндекс, я пользовался его калькулятором).

    В итоге


    Применяя формулу к новым значениям x,y несколько раз — в цикле, наглядно увидим движение по окружности, каждый раз на 45 градусов.

    Если требуется сдвинуть вектор-удочку на один градус, то его и подставляем в формулу на место Ф.

    Как происходит вычисление тригонометрических функций?!
    Как известно, для вычисления косинуса и синуса угла обычно используются готовые функции. Согласно информации по ссылке вычисление и точность зависят от системы. Для unix-систем есть по крайней мере два варианта: функция, написанная в недрах компании IBM и встроенная инструкция fsin на Ассемблере. Есть также библиотека fdlibm с достаточно наглядным кодом и комментариями, по которым видно, что синус и косинус вычисляются в этой библиотеке через число pi.

    А вдруг автор этой статьи все придумал?


    Если у вас на компьютере есть веб-сервер и интерпретатор языка PHP, то можно поэкспериментировать со следующим кодом, который вращает блок CSS div, который выступает в роли точки вращения.
    Файл index.php

    Заголовок спойлера
    <?php
if (isset($_GET['ok'])) {
$x= $_GET['x']*cos(1)-$y=$_GET['y']*sin(1);
$y= $_GET['x']*sin(1)+$y=$_GET['y']*cos(1);
}
?>


    		<style>
			#rotation_martix {
			position: absolute;
			top:  <?=$x+300?>px;
			left: <?=$y+300?>px;
			background-color: #999;
			width: 10px;
			height: 10px;
			}
			</style>


    <    div id="rotation_martix">
</  div>
<form  method="GET" >
<input type="submit" name="ok" value="ok">
<input type="text" name="x" value="<?=$x?>">
<input type="text" name="y" value="<?=$y?>">
</form>



    Если немного изменить матрицу, то можно получить вращение по спирали или сделать из точки маятник.
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    Комментарии 6
    • 0
      Ожидал увидеть в статье, ну прям вот матрицу — матрицу, не увидел, но статья от этого менее полезной не стала =)
      • 0

        Потому что это можно объяснить проще и без матриц. На арифметике я уснул.

        • 0
          А мне как раз таки решения с матрицами нравились намного больше и казались легче, но это скорее всего эффект математического анализа.
          За статью спасибо, показали еще один прикольный способ, как объяснить студентам повороты.
          • 0
            Вы преподаете математику?
      • +1

        Надеюсь, это опечатка: "длина удочки равна сумме квадратов катетов". Квадрат длины, конечно. А вообще, конечно, спасибо — очень наглядно и доходчиво!

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