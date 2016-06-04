Регистрация
вчера в 11:21

Как безлимитно* серфить** на смартфоне за 20*** рублей в месяц

    Всем хорошей пятницы!

    Если в вас жив дух студента (или дух скряги), вы хотите поэкспериментировать или вам просто интересно как обойти ограничения, то я расскажу как это сделать. Идея зажглась в голове словно лампочка, когда я читал описание новых тарифных планов. А зажглась она в момент, когда я прочел, что оператор предоставляет безлимитный трафик к той или иной соцсети за сумму от до 10 до 30 рублей в месяц. Как использовать эти опции для безлимитного серфинга? Читайте под катом!

    Во Вконтакте я в основном слушаю музыку, потому подключил именно эту опцию за 20 рублей. Также, у меня во Вконтакте есть приложения, игры, в том числе и мои. Моя игра — браузерка и во Вконтакте она вставлена через iframe… И она работала. Нет, она не поедает много трафика, но что, если вместо моей игрушки вставить что-то более полезное? Завернув в iframe yandex.ru, google.com (ru) я получал ошибки, что нельзя использовать эти сайты через iframe. Долго ли, коротко ли, но меня устроил вариант с iframe поисковой системой Bing. Но не до конца)



    Далее, уже через поисковую систему, мы можем открывать значительное число сайтов. В том числе ютуб через iframe уже Bing'a и гонять кучу трафика. Но меня такой половинчатый вариант устроил мало — хотелось доступность всех сайтов. Далее, разместив на условно-бесплатном хостинге страничку, которая умеет обходить same-origin свойство (которое блокирует использование сайтов через iframe), я получил вариант, который был немного ближе к настоящему безлимиту* для серфинга** за 20*** рублей в месяц.

    * ну, при расшаривании по Wi-Fi Hot-Spot, трафик тарифицируются нормально;
    ** скачанные через приложение файлы не тарифицируются, но скачать, получается, опять же не все;
    *** в тарифных планах моего ОПСОСа нет плана без интернета, от слова совсем. Так что, как минимум 1 ГБ трафика я должен включить в тариф.

    N.B.: все вышеперечисленное сделал ради интереса (если им можно нарушать сетевой нейтралитет, почему нельзя нам?), и не рекомендую повторять вышеописанное. Исключительно на свой страх и риск, и проверяйте почаще биллинг услуги.
    Метки:
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Читают сейчас
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 16
    • 0
      В принципе, идея не нова. Так, например, Yota для «безлимитности» просмотра Youtube напрямую рекомендует добавить видео в видеозаписи Vk, и смотреть уже оттуда.

      Сейчас набирают популярность более интересные схемы, эксплуатирующие уязвимость by desigh, а именно: многие операторы позволяют заходить в личный кабинет при отрицательном балансе или закончившемся трафике, благодаря чему рядом нехитрых манипуляций получается получить доступ ко «всей сети».

      (надеюсь, сформулировал правильно, сам я в методику не вникал, читал лишь поверхностно обсуждения на 4pda)
      • –1
        Вчера от йоты пришла смс-ка, с уведомлением, что теперь можно подключить безлимитный ютуб за 60р в месяц.
        Для тех, кто много времени проводит в YouTube, опция Безлимитный YouTube за 60 руб в месяц.
        Подключение *111*10#

        В их приложении тоже появилось.
        • 0
          У меня это получилось на 40р дешевле, и не ограничено одним лишь ютубом ;)
          • 0
            Ответ не вам и совсем о другом. Мимо.
      • +1

        Ожидал увидеть описание приложения, реализующего VPN‐over‐что‐то (пример с DNS и для linux; для Android есть именно VPN‐over‐DNS, но я не видел про него статьи). Но тут всего лишь короткая заметка про сайт с iframe.

        • 0
          Если у вас есть на примете хорошая статья на тему, можете оставить ее в комментариях — возможно, кто-то их хабравчан ее переведет, может быть даже я справлюсь.
          Ну и плюс, описание чужого неплохо, но мне хотелось донести свой собственный опыт.
        • 0
          > за 20*** рублей в месяц
          и тут 20 превратится в число от 20000 до 20999. Совершенно честно — ведь звёздочки в рекламе означали скрытые цифры.
          • 0
            Нет, это не парольные звездочки и не звездочки из запросов, из запросов достаточно одной звезды))
            Это лишь номер сноски.
            • 0
              Это пародия на особые условия, которые встречаются сплошь и рядом в описании тарифов у ОПСОСов.
            • +2
              Не совсем понимаю, как это работает.
              По идее, оператор отключает у себя учет трафика для IP-сетей VK. Если вы выходите через iframe на google/yandex/etc, то IP-адреса уже совсем другие и должен идти учет трафика.

              Или VK полностью проксирует весь iframe через себя?
              • 0
                Там не «честный» iframe, а шаманство на js. По сути — да, прокси.
                • 0
                  Да, VK проксирует через себя. Оно же не просто iframe на страничке, а iframe встроенный в приложение во Вконтакте.
                • 0
                  А если открыть в этом фрейме веб-архив, зайти на какой нибудь сайт и попытаться скачать файл из истории?
                  • 0
                    Хотя, в браузер наверняка прямой URL выплюнется...
                  • 0
                    Ожидал увидеть тоннель типа HTTP-over-`сообщениявконтакте` или что-то в этом роде :)
                    • 0
                      Я могу ошибаться, но разве данные в iframe тянутся не с вашего ip, т.е. по сути вы данные тянете не с vk.com, а напрямую с сайта который вы грузите в iframe. И соответственно трафик будет тарифицирован.

                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                      Что обсуждают
                      Интересные публикации
                      AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

                      Подробнее
                      Реклама

                      Аккаунт

                      Разделы

                      Информация

                      Услуги

                      Приложения

                      © 2006 – 2017 «TM»
                      Служба поддержки
                      Мобильная версия