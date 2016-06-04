Как безлимитно* серфить** на смартфоне за 20*** рублей в месяц

Всем хорошей пятницы!Если в вас жив дух студента (или дух скряги), вы хотите поэкспериментировать или вам просто интересно как обойти ограничения, то я расскажу как это сделать. Идея зажглась в голове словно лампочка, когда я читал описание новых тарифных планов. А зажглась она в момент, когда я прочел, что оператор предоставляет безлимитный трафик к той или иной соцсети за сумму от до 10 до 30 рублей в месяц. Как использовать эти опции для безлимитного серфинга? Читайте под катом!Во Вконтакте я в основном слушаю музыку, потому подключил именно эту опцию за 20 рублей. Также, у меня во Вконтакте есть приложения, игры, в том числе и мои. Моя игра — браузерка и во Вконтакте она вставлена через iframe… И она работала. Нет, она не поедает много трафика, но что, если вместо моей игрушки вставить что-то более полезное? Завернув в iframe yandex.ru, google.com (ru) я получал ошибки, что нельзя использовать эти сайты через iframe. Долго ли, коротко ли, но меня устроил вариант с iframe поисковой системой Bing. Но не до конца)Далее, уже через поисковую систему, мы можем открывать значительное число сайтов. В том числе ютуб через iframe уже Bing'a и гонять кучу трафика. Но меня такой половинчатый вариант устроил мало — хотелось доступность всех сайтов. Далее, разместив на условно-бесплатном хостинге страничку, которая умеет обходить same-origin свойство (которое блокирует использование сайтов через iframe), я получил вариант, который был немного ближе к настоящему безлимиту* для серфинга** за 20*** рублей в месяц.* ну, при расшаривании по Wi-Fi Hot-Spot, трафик тарифицируются нормально;** скачанные через приложение файлы не тарифицируются, но скачать, получается, опять же не все;*** в тарифных планах моего ОПСОСа нет плана без интернета, от слова совсем. Так что, как минимум 1 ГБ трафика я должен включить в тариф.N.B.: все вышеперечисленное сделал ради интереса (если им можно нарушать сетевой нейтралитет, почему нельзя нам?), и не рекомендую повторять вышеописанное. Исключительно на свой страх и риск, и проверяйте почаще биллинг услуги.