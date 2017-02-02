Чатбот, который «как Siri, только круче» на наивном Байесовском классификаторе

Предыстория

Начало разработки

Пишем классификатор

Всем, привет! Не секрет, что в последнее время в мире происходит резкий всплеск активности, по поводу исследования такой темы, как. Вот и меня это явление не обошло стороной.Всё началось, когда в самолёте я посмотрел типичную, на первый взгляд американскую комедию –. Там, у одного из ключевых персонажей в доме был установлен голосовой помощник, который нескромно позиционировал себя «как Siri, только круче». К слову бот из фильма умел не только вызывающе разговаривать с гостями, иногда ругаясь матом, но также контролировать весь дом и прилегающую территорию – от центрального отопления до смыва унитаза. После просмотра фильма, мне пришла идея реализовать что-то подобное и я начал писать код.Первый этап дался легко – было подключенодля распознавания и синтеза речи. Текст, получаемый от Speech API обрабатывался через, вручную написанные,регулярных выражений, при совпадении с которыми определялось намерение () человека, разговаривающего с чат ботом. На основании определённого regexp’ом намерения, рандомно выбиралась одна фраза из соответствующего списка ответов. Если сказанное человеком предложение не попадало ни под один паттерн, то бот говорил заранее заготовленные общие фразы, наподобие: «Мне нравится думать, что я не просто компьютер» и тд.Очевидно, что вручную прописывать множество регулярных выражений для каждого intent’a – занятие трудоёмкое, поэтому, в результате поисков, я наткнулся на так называемый «». Наивным его называют потому, что при его использовании подразумевается, что слова в анализируемом тексте не связаны друг с другом. Несмотря на это, данный классификатор показывает неплохие результаты, о которых поговорим чуть ниже.Просто так засунуть строку в классификатор не получится. Входная строка обрабатывается по нижеприведённой схеме:Объясню подробнее каждый этап. Свсё просто. Банально – это разбиение текста на слова. После чего, из полученных(массив слов) удаляются так называемые. Заключительная стадия довольно непростая.– это получение основы слова для заданного исходного слова. Причём, основа слова – это не всегда его корень. Я использовал(ссылка ниже).Перейдём к математической части. Формула, с которой всё начинается выглядит следующим образом:

– это вероятность присвоения какого либо intent’a данной входной строке иными словами фразе, которую сказал нам человек.– вероятность intent’a, которая определяется отношением количества документов, принадлежащих intent’у к общему количеству документов в обучающем наборе. Вероятность документа –, поэтому отбрасываем её.– вероятность отношения документа к intent’у. Она расписывается следующим образом:

Распишем ещё поподробнее:

Для тренировки я создал несколько текстовых файлов с символичными названиямиetc. Для примера приведу содержание файла hello:Процесс обучения в деталях я описывать не буду, ведь весь код на Java доступен на Github . Приведу лишь схему использования данного классификатора:После того, как мы обучили нашу модель, приступаем к классификации. Поскольку, в тренировочных данных мы определили несколько intent’ов, то и полученных вероятностейбудет несколько.Так какую же из них выбирать? Выбираем максимальную!

№ Входная строка Определённый intent Верно ли? 1 Здравствуйте, как дела? Howareyou Да 2 Рад вас приветствовать, друг Whatdoyoulike Нет 3 Как прошел вчерашний день Howareyou Да 4 Какая погода за окном? Weather Да 5 Какую погоду обещают на завтра? Whatdoyoulike Нет 6 Прошу прощения, мне нужно отлучиться Whatdoyoulike Нет 7 Удачного дня Bye Да 8 Давай познакомимся? Name Да 9 Привет Hello Да 10 Рад вас приветствовать Hello Да

Фразы №2 и №10 отличаются одним словом, но дают разные результаты.

Все неправильно определенные intent’ы определяются как whatdoyoulike.

№ Входная строка Определённый intent Верно ли? 1 Здравствуйте, как дела? Howareyou Да 2 Рад вас приветствовать, друг Hello Да 3 Как прошел вчерашний день Howareyou Да 4 Какая погода за окном? Weather Да 5 Какую погоду обещают на завтра? Weather Да 6 Прошу прощения, мне нужно отлучиться Bye Да 7 Удачного дня Bye Да 8 Давай познакомимся? Name Да 9 Привет Hello Да 10 Рад вас приветствовать Hello Да

Литература

А теперь самое интересное, результаты классификации:Первые результаты немножко огорчили, но в них я увидел подозрительные закономерности:Решилась данная проблема уменьшением параметра) с 0.5 до 0.1, после чего получились следующие результаты:Полученные результаты я считаю удачными, и учитывая мой предыдущий опыт смогу сказать, что наивный Байесовский классификатор намного более удобное и универсальное решение, особенно, когда дело касается масштабирования тренировочных данных.Следующим этапом в данном проекте будет разработка модуля определения именованных сущностей в тексте (), а также совершенствование текущих возможностей.Спасибо за внимание, to be continued!