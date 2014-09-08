RNN: может ли нейронная сеть писать как Лев Толстой? (Спойлер: нет)

Введение

установить у себя на ПК дистрибутив anaconda с версией Python 3.6

создать рабочий conda environment

установить в этот environment библиотеки tensorflow, numpy, jupyter

писать и исполнять код в Jupyter Notebook, что дает нам нужную интерактивность

скачать текст романа в txt формате

(C:\anaconda3) C:\DL\rnn-tolstoy>conda create -n tolstoy ... (C:\anaconda3) C:\DL\rnn-tolstoy>activate tolstoy (tolstoy) C:\DL\rnn-tolstoy>conda install numpy tensorflow jupyter ...

(tolstoy) C:\DL\rnn-tolstoy>jupyter notebook

Инициализируем и готовим данные

import time from collections import namedtuple import numpy as np import tensorflow as tf

with open('anna.txt', 'r') as f: text=f.read() vocab = sorted(set(text)) vocab_to_int = {c: i for i, c in enumerate(vocab)} int_to_vocab = dict(enumerate(vocab)) encoded = np.array([vocab_to_int[c] for c in text], dtype=np.int32)

text[:110]

Out: 'ЧАСТЬ ПЕРВАЯ







I



Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.'

encoded[:110]

Out: array([ 99, 77, 93, 94, 102, 1, 91, 82, 92, 79, 77, 105, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 79, 123, 111, 1, 123, 129, 106, 123, 124, 117, 114, 108, 133, 111, 1, 123, 111, 118, 134, 114, 1, 121, 120, 127, 120, 112, 114, 1, 110, 122, 125, 109, 1, 119, 106, 1, 110, 122, 125, 109, 106, 7, 1, 116, 106, 112, 110, 106, 137, 1, 119, 111, 123, 129, 106, 123, 124, 117, 114, 108, 106, 137, 1, 123, 111, 118, 134, 137, 1, 119, 111, 123, 129, 106, 123, 124, 117, 114, 108, 106, 1, 121, 120, 8, 123, 108, 120, 111, 118, 125, 9])

len(vocab)

Out: 140

Делим данные на пакеты

def get_batches(arr, n_seqs, n_steps): '''Создаем генератор, который возвращает пакеты размером n_seqs x n_steps из массива arr. Аргументы --------- arr: Массив, из которого получаем пакеты n_seqs: Batch size, количество последовательностей в пакете n_steps: Sequence length, сколько "шагов" делаем в пакете ''' # Считаем количество символов на пакет и количество пакетов, которое можем сформировать characters_per_batch = n_seqs * n_steps n_batches = len(arr)//characters_per_batch # Сохраняем в массиве только символы, которые позволяют сформировать целое число пакетов arr = arr[:n_batches * characters_per_batch] # Делаем reshape 1D -> 2D, используя n_seqs как число строк, как на картинке arr = arr.reshape((n_seqs, -1)) for n in range(0, arr.shape[1], n_steps): # пакет данных, который будет подаваться на вход сети x = arr[:, n:n+n_steps] # целевой пакет, с которым будем сравнивать предсказание, получаем сдвиганием "x" на один символ вперед y = np.zeros_like(x) y[:, :-1], y[:, -1] = x[:, 1:], x[:, 0] yield x, y

batches = get_batches(encoded, 10, 50) x, y = next(batches) print('x

', x[:5, :5]) print('

y

', y[:5, :5])

x [[ 99 77 93 94 102] [ 1 110 108 114 112] [ 79 120 124 1 120] [114 119 1 109 120] [106 108 111 110 117]] y [[ 77 93 94 102 1] [110 108 114 112 111] [120 124 1 120 124] [119 1 109 120 108] [108 111 110 117 114]]

Строим модель

def build_inputs(batch_size, num_steps): ''' Определяем placeholder'ы для входных, целевых данных, а также вероятности drop out Аргументы --------- batch_size: Batch size, количество последовательностей в пакете num_steps: Sequence length, сколько "шагов" делаем в пакете ''' # Объявляем placeholder'ы inputs = tf.placeholder(tf.int32, [batch_size, num_steps], name='inputs') targets = tf.placeholder(tf.int32, [batch_size, num_steps], name='targets') # Placeholder для вероятности drop out keep_prob = tf.placeholder(tf.float32, name='keep_prob') return inputs, targets, keep_prob

def build_lstm(lstm_size, num_layers, batch_size, keep_prob): ''' Строим LSTM ячейку. Аргументы --------- keep_prob: Скаляр (tf.placeholder) для dropout keep probability lstm_size: Размер скрытых слоев в LSTM ячейках num_layers: Количество LSTM слоев batch_size: Batch size ''' ### Строим LSTM ячейку def build_cell(lstm_size, keep_prob): # Начинаем с базовой LSTM ячейки lstm = tf.contrib.rnn.BasicLSTMCell(lstm_size) # Добавляем dropout к ячейке drop = tf.contrib.rnn.DropoutWrapper(lstm, output_keep_prob=keep_prob) return drop # Стэкируем несколько LSTM слоев для придания глубины нашему deep learning cell = tf.contrib.rnn.MultiRNNCell([build_cell(lstm_size, keep_prob) for _ in range(num_layers)]) # Инициализируем начальное состояние LTSM ячейки initial_state = cell.zero_state(batch_size, tf.float32) return cell, initial_state

def build_output(lstm_output, in_size, out_size): ''' Строим softmax слой и возвращаем результат его работы. Аргументы --------- x: Входящий от LSTM тензор in_size: Размер входящего тензора, (кол-во LSTM юнитов скрытого слоя) out_size: Размер softmax слоя (объем словаря) ''' # вытягиваем и решэйпим тензор, выполняя преобразование 3D -> 2D seq_output = tf.concat(lstm_output, axis=1) x = tf.reshape(seq_output, [-1, in_size]) # Соединяем результат LTSM слоев с softmax слоем with tf.variable_scope('softmax'): softmax_w = tf.Variable(tf.truncated_normal((in_size, out_size), stddev=0.1)) softmax_b = tf.Variable(tf.zeros(out_size)) # Считаем logit-функцию logits = tf.matmul(x, softmax_w) + softmax_b # Используем функцию softmax для получения предсказания out = tf.nn.softmax(logits, name='predictions') return out, logits

[red, yellow, green]

[0, 1, 2]

[[1, 0, 0],

[0, 1, 0],

[0, 0, 1]]

def build_loss(logits, targets, lstm_size, num_classes): ''' Считаем функцию потери на основании значений logit-функции и целевых значений. Аргументы --------- logits: значение logit-функции targets: целевые значения, с которыми сравниваем предсказания lstm_size: Количество юнитов в LSTM слое num_classes: Количество классов в целевых значениях (размер словаря) ''' # Делаем one-hot кодирование целевых значений и решейпим по образу и подобию logits y_one_hot = tf.one_hot(targets, num_classes) y_reshaped = tf.reshape(y_one_hot, logits.get_shape()) # Считаем значение функции потери softmax cross entropy loss и возвращаем среднее значение loss = tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(logits=logits, labels=y_reshaped) loss = tf.reduce_mean(loss) return loss

«исчезновение» градиента (защита встроена в логику работы LSTM ячеек);

«взрыв» градиента (для этого мы здесь используем gradient clipping).

def build_optimizer(loss, learning_rate, grad_clip): ''' Строим оптимизатор для обучения, используя обрезку градиента. Arguments: loss: значение функции потери learning_rate: параметр скорости обучения ''' # Оптимизатор для обучения, обрезка градиента для контроля "взрывающихся" градиентов tvars = tf.trainable_variables() grads, _ = tf.clip_by_global_norm(tf.gradients(loss, tvars), grad_clip) train_op = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate) optimizer = train_op.apply_gradients(zip(grads, tvars)) return optimizer

class CharRNN: def __init__(self, num_classes, batch_size=64, num_steps=50, lstm_size=128, num_layers=2, learning_rate=0.001, grad_clip=5, sampling=False): # Мы будем использовать эту же сеть для сэмплирования (генерации текста), # при этом будем подавать по одному символу за один раз if sampling == True: batch_size, num_steps = 1, 1 else: batch_size, num_steps = batch_size, num_steps tf.reset_default_graph() # Получаем input placeholder'ы self.inputs, self.targets, self.keep_prob = build_inputs(batch_size, num_steps) # Строим LSTM ячейку cell, self.initial_state = build_lstm(lstm_size, num_layers, batch_size, self.keep_prob) ### Прогоняем данные через RNN слои # Делаем one-hot кодирование входящих данных x_one_hot = tf.one_hot(self.inputs, num_classes) # Прогоняем данные через RNN и собираем результаты outputs, state = tf.nn.dynamic_rnn(cell, x_one_hot, initial_state=self.initial_state) self.final_state = state # Получаем предсказания (softmax) и результат logit-функции self.prediction, self.logits = build_output(outputs, lstm_size, num_classes) # Считаем потери и оптимизируем (с обрезкой градиента) self.loss = build_loss(self.logits, self.targets, lstm_size, num_classes) self.optimizer = build_optimizer(self.loss, learning_rate, grad_clip)

Подбираем гиперпараметры

batch_size = 100 # Размер пакета num_steps = 100 # Шагов в пакете lstm_size = 512 # Количество LSTM юнитов в скрытом слое num_layers = 2 # Количество LSTM слоев learning_rate = 0.001 # Скорость обучения keep_prob = 0.5 # Dropout keep probability

Обучаем модель

with tf.Session() as sess:

epochs = 20 # Сохраняться каждый N итераций save_every_n = 200 model = CharRNN(len(vocab), batch_size=batch_size, num_steps=num_steps, lstm_size=lstm_size, num_layers=num_layers, learning_rate=learning_rate) saver = tf.train.Saver(max_to_keep=100) with tf.Session() as sess: sess.run(tf.global_variables_initializer()) # Можно раскомментировать строчку ниже и продолжить обучение с checkpoint'а #saver.restore(sess, 'checkpoints/______.ckpt') counter = 0 for e in range(epochs): # Обучаем сеть new_state = sess.run(model.initial_state) loss = 0 for x, y in get_batches(encoded, batch_size, num_steps): counter += 1 start = time.time() feed = {model.inputs: x, model.targets: y, model.keep_prob: keep_prob, model.initial_state: new_state} batch_loss, new_state, _ = sess.run([model.loss, model.final_state, model.optimizer], feed_dict=feed) end = time.time() print('Epoch: {}/{}... '.format(e+1, epochs), 'Training Step: {}... '.format(counter), 'Training loss: {:.4f}... '.format(batch_loss), '{:.4f} sec/batch'.format((end-start))) if (counter % save_every_n == 0): saver.save(sess, "checkpoints/i{}_l{}.ckpt".format(counter, lstm_size)) saver.save(sess, "checkpoints/i{}_l{}.ckpt".format(counter, lstm_size))

Epoch: 1/20... Training Step: 1... Training loss: 4.9402... 7.7964 sec/batch Epoch: 1/20... Training Step: 2... Training loss: 4.8530... 7.1318 sec/batch ... Epoch: 20/20... Training Step: 3400... Training loss: 1.4003... 6.6569 sec/batch

tf.train.get_checkpoint_state('checkpoints')

model_checkpoint_path: "checkpoints\\i3400_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i200_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i400_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i600_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i800_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i1000_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i1200_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i1400_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i1600_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i1800_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i2000_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i2200_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i2400_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i2600_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i2800_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i3000_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i3200_l512.ckpt" all_model_checkpoint_paths: "checkpoints\\i3400_l512.ckpt"

Генерируем текст

pick_top_n

def pick_top_n(preds, vocab_size, top_n=5): p = np.squeeze(preds) p[np.argsort(p)[:-top_n]] = 0 p = p / np.sum(p) c = np.random.choice(vocab_size, 1, p=p)[0] return c

def sample(checkpoint, n_samples, lstm_size, vocab_size, prime="Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться."): samples = [c for c in prime] model = CharRNN(len(vocab), lstm_size=lstm_size, sampling=True) saver = tf.train.Saver() with tf.Session() as sess: saver.restore(sess, checkpoint) new_state = sess.run(model.initial_state) for c in prime: x = np.zeros((1, 1)) x[0,0] = vocab_to_int[c] feed = {model.inputs: x, model.keep_prob: 1., model.initial_state: new_state} preds, new_state = sess.run([model.prediction, model.final_state], feed_dict=feed) c = pick_top_n(preds, len(vocab)) samples.append(int_to_vocab[c]) for i in range(n_samples): x[0,0] = c feed = {model.inputs: x, model.keep_prob: 1., model.initial_state: new_state} preds, new_state = sess.run([model.prediction, model.final_state], feed_dict=feed) c = pick_top_n(preds, len(vocab)) samples.append(int_to_vocab[c]) return ''.join(samples)

checkpoint = 'checkpoints/i200_l512.ckpt' samp = sample(checkpoint, 1000, lstm_size, len(vocab)) print(samp)

INFO:tensorflow:Restoring parameters from checkpoints/i200_l512.ckpt Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. – о пота тот о олоната,, то ол водит то та о олетоло нел олелоноли но о нол тал ветила ноль о то пролина о то вота о сел вина сти ву о нонит но то виле, тон тон е не вели и не вени не нело нинене н енел вита, о пототота, снита, половето о сенуле не о сене та сола сито осново сно ва вено нато но сте ва те вонили, повонино се на оно тона оснанина вала, к тонала сеснить и тона олане села тета и се оло е со едо снаноти и ноно нетел о о то не вале не селе оли тол вовевити ста, порато то оло на оло то она онене си о о пела о не нолоно нета нол ти соно о тено оно веле, с родал ва и ни ситато нино, по поволена снела се пота сень, ото ноте, подоли ола о ни се нать на сна не во о пил вол и вели о ни нол но инене се о трилана но повень нот е ноти и неноть о о нена,.. – Она порано вева ни педонь о о тама стоно, о падо то олельлат во но о о сроволо на о то сети тот ве тет врули, и та тро ву со о тон ето на нат е нала, нени о тени сте сото ти о стена вона ине оне се не ново но нил та, вете олито та

checkpoint = 'checkpoints/i600_l512.ckpt' samp = sample(checkpoint, 1000, lstm_size, len(vocab)) print(samp)

INFO:tensorflow:Restoring parameters from checkpoints/i600_l512.ckpt Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Онна, которую проваделая, как оста не поремала ота подула свае полодом, что-то ос несто не собя стольчась ого дру про текать просвидный, как в тарек в деле вым не переднени в пресведанее и совсенали его, песем его на на не мужи от немуть встрота и тругу водотольное на не престила и стровить в сторой после веровать его, что о весто с немогразавая седа несто, на она сказал старит, содриваят серью. – Я на селена пристали обень присито прететь не воден е ни мотра на то посере присела всего не него они стать о тром всеме на него оненно накодотьее обенние с всем, что всебо на только насковиль паредили, что томого потерала вы него не поленней. Но ну ни не подему, – сказал он. – Да, честе потем, который ос скузал от перобеть приведно нубили, котовая в пересели свытался оговерил собы, на обрадала ема, покодал он вослу с намо, чтро он стела, они бля он, чело ну но так поритеть в постери пальсти выди свотом назновот их наси с семий не мучел была себе ностовиниться стель она накателень, что веде

checkpoint = tf.train.latest_checkpoint('checkpoints') samp = sample(checkpoint, 2000, lstm_size, len(vocab)) print(samp)

INFO:tensorflow:Restoring parameters from checkpoints\i3400_l512.ckpt Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. И, строго встал в последние волоса, петербургский дома, и он видел, что он не слышал. И только по послу и подошел к свядене. Все это было не все теперьшему в передом и потому, что неправда на то, что он был в половине именно переговорил с ним. – Нужно, теперь мне вы надоегили ее, – понял ему, – сказала она, подходя к принудившись в каким-то пред том, что ее на следующее должно было выбороть стрегования, которые в это приятеле несколькое деле с ним, и отвечала его из сторона, которая с ними, именно положенный, как она совершенно не возморила и посмотрела на него. Все было состояное. Но все это было потому, что поднялась, что он понял, что они не могут. – Только то есть нужны во просту. Нет, я пойду, когда наделал, как она помочь мне направа. – Ах, вы перемените вам нето, – сказал Степан Аркадьич. – Да, та мы, ни ты давно, как во всего не могут быть имен положение. Он не заметил вас, что ты не понимает воспоминания о первой меленикий с мономы и сомневился в элом пель, но нет. Теперь он стал, – сказала она. – Непромена в себе противотереение на другою. – Да, я понимаю, – обратилась она к нему к Анне, – он не мог надельте и теперь в том, что осоне весело, – сказал Вронский. – Душенькой стали просто не толька посла того, что я не понимаю, – перебила Кити, – я не могу сердить, и он всегда не видел его, которое поднем неправду, но я была тебе самыми насмешлимы, – сказал он с свою столоную руку с постепкновным избеженная, которая высказала прекотарите ему думать, – сказала ему. «Нет, это неприятно, и одно возможно. Очинаясь, что я не могу, но очень рада, – сказал Степан Аркадьич, совсем приготовили ему с своих платье и всех дорогах с которая он с ней стало больши всего, или возможно, – поднялся от всех из-за движения которой надо сказать ему. – Нет, вы не видала его. Я не могу высказать его. Я возмралась во взгляду на своего мнения, – сказал Левин, стала стараяться со себя советиеть и не может сказать его. Он все приезжал и поставил получившие про то, что все будущо

Заключение